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Kādreizējo pienotavas ēku un zemi vēlas iegūt pašvaldība

Andra Gaņģe
03:01, 30. Jūl, 2026

FOTO: no albuma

Cēsu novada pašvaldība piedalīsies nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 21 un Vaļņu ielā 23, Cēsīs, izsolē.

Par to domes deputāti lēma slēgtā ārkārtas sēdē pagājušajā ceturtdienā, 23. jūlijā, pastāstīja novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Tā ir iespēja iegādāties vēsturisko vecās pienotavas ēku un ar to saistīto zemes platību.
“Šī teritorija pašvaldības plānošanos dokumentos ir nostiprināta kā vieta autostāvlaukuma izbūvei vecpilsētas iedzīvotāju, uzņēmēju un apmeklētāju ērtībām. No stāvlaukuma ir iespēja ātri nokļūt vecpilsētā gan pa Ūdens ielu, gan izmantojot kāpnītes, kas ved no Vaļņu ielas uz Rīgas ielu,” sacīja J. Ro­zenbergs piebilstot, ka lēmums par dalību izsolē pieņemts vienbalsīgi.

Izsolē kā vienots īpašumu kopums tiek piedāvāta bijusī pienotavas ēka, darbnīca, saimniecības ēka un divi zemesgabali ar kopējo platību 5577 kvadrātmetri. Teritorija gadiem nav kopta, ēkas ir ļoti sliktā stāvoklī un bīstamas. Cēsnieki gadiem bijuši neapmierināti ar situāciju un nereti vērsušies arī pašvaldībā ar jautājumiem par iespēju rast tai risinājumu, taču Vaļņu iela 21 un 23 ir privātīpašums un vietvaras vienīgā iespēja ir īpašnieku administratīvi sodīt, kas arī darīts.
Pašvaldības dalība izsolē gan nenozīmē, ka īpašums tiks iegādāts, tas būs atkarīgs no izsoles norises. “Taču labi, ka jautājums par šo vietu izkustējies un var gaidīt pārmaiņas,” sacīja J. Rozenbergs. Jautāts par vecās pienotavas, savulaik sanatorijas ēku, kuras liktenis interesē pilsētniekus, domes priekšsēdētājs teica: “Ēka ir vietējās nozīmes kultūrvēsturisks objekts un atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā. Pašvaldībai mērķis ir to saglabāt.”

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