Jau drīz Cēsu Sporta festivāla nedēļa

Otro gadu sportiskās aktivitātes ir nodalītas no Cēsu pilsētas svētkiem, lai ļautu tām izpausties izteiktāk.
Novada pašvaldības sporta un veselības veicināšanas pārvaldes vadītājs Viesturs Dumpis norāda, ka šis ir pareizais risinājums: “Ir grūti pilnvērtīgi savienot vērienīgus pilsētas svētkus ar sporta svētkiem, kāds vienmēr būs zaudētājs, un tas būs sports. Jo sporta programma, visticamāk, būs stadionā, un pilsētas svētku apmeklētāji turp neaizies. Savukārt sportotājiem būs atņemta iespēja izbaudīt svētkus, jo nāksies būt stadionā. Tāpēc sapratām, ka katram pasākumam jādzīvo sava dzīve, un pagājušais gads jau parādīja, ka tas ir pareizākais.”
Sporta festivāls šogad norisināsies astoņas dienas no 1. līdz 8. augustam, ietverot četrus lielus notikumus — Ziemeļeiropas prestižāko taku skrējienu “Gauja trail by UTMB”, Cēsu pilsētas Sporta skolas atvērto durvju dienas “Izfiltrē savu sporta veidu”, Cēsu novada pludmales volejbola čempionāta 5. posmu un ielu sporta sacensības “Ghetto games”.
“Gauja Trail by UTMB”
Notikums ar lielāku skanējumu noteikti ir pasaulē prestižākā taku skriešanas seriāla “Gauja Trail by UTMB” posms, kas būs pirmais “UTMB World Series” notikums Latvijā. Ar UTMB zīmolu pasaulē notiek vairāk nekā 60 taku skrējienu gandrīz visos kontinentos, taču, Ziemeļeiropā tāds ir tikai Zviedrijā, tāpēc interese par Latvijas skrējienu ir liela. Cēsīs, kur atradīsies sacensību centrs, ieradīsies vairāk nekā 3000 dalībnieku no vairāk kā 50 valstīm. Programmā septiņas dažādas distances, bet jau tagad divām garākajām sasniegts maksimālais dalībnieku limits un reģistrēties vairs nevar.
Skrējiena rīkotāji ir seriāla “Stirnu buks” komanda, kas iegādājās franšīzi rīkot šo seriāla posmu. Franšīzes direktors Guntars Logins, kurš bija klāt arī Cēsu skrējienā “Jānis un Jānītis”, lai reklamētu gaidāmo notikumu, uzsver, ka pievienošanās starptautiskajai sacensību sērijai ļauj Latvijai uzņemt plašu ārvalstu sportistu un līdzjutēju loku, vienlaikus parādot valsts spēju īstenot augstākajiem organizatoriskajiem un drošības standartiem atbilstošu izturības sporta pasākumu.
Rīkotāji informē, ka 100K kategorijas 91 kilometra trase ar aptuveni 2200 augstuma metriem 1. augustā startēs pie Siguldas Jaunās pils un finišēs Rožu laukumā Cēsīs. 50K kategorijas 53 kilometru distance ar aptuveni 1200 augstuma metriem 2. augustā startēs Līgatnes pagasta Ratniekos, lai finišētu Cēsīs. 20K un 10K sacensības, kā arī jauniešu un bērnu skrējieni startēs un finišēs Rožu laukumā.
Jautāts, vai pilsēta gatava tik lielam pasākumam, V. Dumpis, saka, ka darbs joprojām notiek ļoti aktīvi: “Nedaudz sarežģīti tas, ka viss, kas saistās ar UTMB skrējienu, ir jāsaskaņo ar Franciju, jo šī ir franšīze. Aktīvi strādājam ar vietējiem uzņēmējiem, jo tik liels pasākums arī viņiem ir iespēja. Veidojam informāciju, lai nosūtītu visiem skrējējiem, ko viņi Cēsīs un novadā var redzēt, darīt, ko apmeklēt, vai tie būtu ēdinātāji vai tirgotāji, varbūt viņi piedāvā kādas īpašas atlaides dalībniekiem. Ieguvēji ir naktsmītņu īpašnieki, jo jau sen aizņemas visas vietas ne tikai Cēsīs, bet arī Siguldā, Valmierā. Darbs droši vien turpināsies līdz pēdējai dienai, bet esmu pārliecināts, ka organizācija būs visaugstākajā līmenī, lai pasākums te notiktu arī nākamos gadus.”
Protams, tiks plašs notikums atkal saistās ar satiksmes ierobežojumiem, un skrējiena dienās daļa vecpilsētas būs transportam slēgta. V. Dumpis aicina būt saprotošiem, jo šis pasākums Cēsis uzliek uz pasaules kartes un, iespējams, daļa no dalībniekiem te gribēs atgriezties vēlreiz. Viņš aicina arī atbalstīt skrējējus trasē, uzmundrinot, aplaudējot.
Sporta festivāla atklāšana 31. jūlijā pulksten 17 Rožu laukumā, kad īpaši tiks stādīti priekšā arī vadošie skrējēji, kuri startēs “Gauja Trail by UTMB” skrējienā.
Sports katru dienu
No pirmdienas, 3. augusta, līdz piektdienai, 7. augustam, Vienības laukums kļūs par Cēsu pilsētas Sporta skolas pasākuma “Izfiltrē savu sporta veidu” norises vietu.
“Parasti sporta skola savu Atvērto durvju pasākumu rīko septembrī, kas, manuprāt, ir par vēlu,” saka V. Dumpis. “Pareizāk būtu bērnam interesējošo sporta veidu izvēlēties agrāk, un šoreiz tas būs iespējams Sporta festivāla ietvaros.”
Katru dienu laukumā būs pārstāvēts viens vai divi sporta veidi, informācija rodama sporta skolas feisbuka lapā, mājaslapā cesis.lv, arī citviet.
Sporta festivāla noslēguma dienā 8. augustā Vienības laukumu atkal piepildīs ielu sporta kustības “Ghetto Basket”, bet Cēsu Pils parkā valdīs “Ghetto Football”.
Cēsu pilsētas stadionā 8. un 9. augustā notiks Cēsu novada pludmales volejbola čempionāts, pirmajā dienā laukumā dosies vīrieši un dāmas, bet otrajā — jaunieši un MIX komandas. Notiks arī ikgadējais Nakts turnīrs.
8. augustā Maija parkā būs Zolītes turnīrs.
“Ļoti ceru, ka šī būs neaizmirstama nedēļa Cēsu un novada sporta dzīvē, kur katrs atradīs sev tuvāko sporta veidu, ja ne pašam startējot, tad atbalstot citus,” saka V. Dumpis.
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