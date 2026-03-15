Pūtēju orķestris parāda pārliecinošu sniegumu

Cēsu 1. pamatskolas pūtēju orķestris ikgadējā Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru konkursā starp Vidzemes un Latgales reģiona pūtēju orķestriem ieguva I pakāpi un augstāko punktu skaitu savā grupā. Madonā konkursā startēja 15 orķestri trīs dažādās grūtības grupās.
Katrs orķestris izpildīja vienu obligāto skaņdarbu – Andra Baloža skaņdarbu “Priekam” – un vienu izvēles skaņdarbu. Cēsu 1. pamatskolas pūtēju orķestra diriģents Jānis Jansons pastāstīja, ka Andris Balodis raksta repertuāru tieši izglītības iestāžu pūtēju orķestriem, tāpēc viņa skaņdarbi bieži ir šo kolektīvu repertuārā. Savukārt kā izvēles skaņdarbu orķestris izvēlējās Aivara Krūmiņa maršu “Solis solī”. Pamatojot izvēli, diriģents teic, ka ar to ir tālejoši plāni: “Maršu vienmēr var atskaņot, kad dodamies kādā gājienā. Tāpat tas ir pietiekami sarežģīts un tajā pašā laikā pietiekami skanīgs un efektīgs.”
Gatavošanās konkursam sākās jau septembrī. “Tā kā katru gadu ir audzēkņi, kuri beidz skolu, bet citi iestājas orķestrī no jauna, sastāvs mainās. Tieši šajā gadā kolektīvā ienāca ļoti daudzi jauni dalībnieki, tāpēc varētu teikt, ka bijām gandrīz jauns sastāvs. Septembra sākumā šķiet, kā nu būs, kā izdosies, bet soli pa solim, dienu pa dienai, un tiekam līdz brīnišķīgam rezultātam. Lai gan vienmēr ir sajūta, ka ir jāizdodas, jo ir ieguldīts liels darbs, tiešām ir prieks, ka to novērtē arī žūrija. Orķestra dalībnieki uz skati mobilizējās un nospēlēja ļoti labi. Tāpēc uzskatu, ka iegūtais rezultāts ir tiešām labs sasniegums un apliecinājums tam, ko darām. Saprotam, ka varam un ejam pareizo ceļu. Gatavosimies arī nākamā gada skatei, kad noteikti varēsim parādīt vēl labāku sniegumu. Šogad kolektīvā ir daudzi mazāko klašu audzēkņi, tāpēc arī viņiem būs iespēja iegūt arvien lielāku pieredzi.”
Par iegūtu augstāko novērtējumu savā grupā prieks vēl jo lielāks ir arī tāpēc, ka līdz šim jaunajā sastāvā ir bijusi iespēja uzstāties tikai skolas koncertos, šī bija pirmā lielā uzstāšanās pieredze. Bet jau ieplānota dalība arī citos lielākos pasākumos.
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru konkursa mērķis ir nodrošināt izglītības iestāžu pūtēju orķestru mērķtiecīgu un pēctecīgu darbību, veicināt jauna repertuāra apguvi, novērtēt izglītības iestāžu pūtēju orķestru sniegumu, sniegt metodisko atbalstu un sekmēt diriģentu pieredzes apmaiņu.
