PIESLĒGTIES
Svētdiena, 15. marts
Vārda dienas: Amilda, Amalda, Imalda
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Pūtēju orķestris parāda pārliecinošu sniegumu

Iveta Rozentāle
07:47, 15. Mar, 2026

Pārliecinoši. Cēsu 1. pamatskolas pūtēju orķestris Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru konkursā ieguvis labāko novērtējumu savā grupā. FOTO: no albuma

Cēsu 1. pamatskolas pūtēju orķestris ikgadējā Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru konkursā starp Vidzemes un Latgales reģiona pūtēju orķestriem ieguva I pakāpi un augstāko punktu skaitu savā grupā. Madonā konkursā startēja 15 orķestri trīs dažādās grūtības grupās.

Katrs orķestris izpildīja vienu obligāto skaņdarbu – Andra Baloža skaņdarbu “Priekam” – un vienu izvēles skaņdarbu. Cēsu 1. pamatskolas pūtēju orķestra diriģents Jānis Jansons pastāstīja, ka Andris Balodis raksta repertuāru tieši izglītības iestāžu pūtēju orķestriem, tāpēc viņa skaņdarbi bieži ir šo kolektīvu repertuārā. Sa­vukārt kā izvēles skaņdarbu orķestris izvēlējās Aivara Krū­miņa maršu “Solis solī”. Pa­matojot izvēli, diriģents teic, ka ar to ir tālejoši plāni: “Maršu vienmēr var atskaņot, kad dodamies kādā gājienā. Tāpat tas ir pietiekami sarežģīts un tajā pašā laikā pietiekami skanīgs un efektīgs.”

Gatavošanās konkursam sākās jau septembrī. “Tā kā katru gadu ir audzēkņi, kuri beidz skolu, bet citi iestājas orķestrī no jauna, sastāvs mainās. Tieši šajā gadā kolektīvā ienāca ļoti daudzi jauni dalībnieki, tāpēc varētu teikt, ka bijām gandrīz jauns sastāvs. Septembra sākumā šķiet, kā nu būs, kā izdosies, bet soli pa solim, dienu pa dienai, un tiekam līdz brīnišķīgam rezultātam. Lai gan vienmēr ir sajūta, ka ir jāizdodas, jo ir ieguldīts liels darbs, tiešām ir prieks, ka to novērtē arī žūrija. Orķestra dalībnieki uz skati mobilizējās un nospēlēja ļoti labi. Tāpēc uzskatu, ka iegūtais rezultāts ir tiešām labs sasniegums un apliecinājums tam, ko darām. Saprotam, ka varam un ejam pareizo ceļu. Gata­vosimies arī nākamā gada skatei, kad noteikti varēsim parādīt vēl labāku sniegumu. Šogad kolektīvā ir daudzi mazāko klašu audzēkņi, tāpēc arī viņiem būs iespēja iegūt arvien lielāku pieredzi.”

Par iegūtu augstāko novērtējumu savā grupā prieks vēl jo lielāks ir arī tāpēc, ka līdz šim jaunajā sastāvā ir bijusi iespēja uzstāties tikai skolas koncertos, šī bija pirmā lielā uzstāšanās pieredze. Bet jau ieplānota dalība arī citos lielākos pasākumos.

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru konkursa mērķis ir nodrošināt izglītības iestāžu pūtēju orķestru mērķtiecīgu un pēctecīgu darbību, veicināt jauna repertuāra apguvi, novērtēt izglītības iestāžu pūtēju orķestru sniegumu, sniegt metodisko atbalstu un sekmēt diriģentu pieredzes apmaiņu.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Domas un viedokļi

Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Informācija kā ierocis

13:42, 14. Mar, 2026
1
Līga Salnite

Starp ledu un ugunsgrēku. Starp varas un noteikumu maiņām

09:13, 13. Mar, 2026
Līga Salnite
Agnese Leiburga

Ironija karalaukā

09:11, 12. Mar, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Esam ne tikai pārmaiņu liecinieki

22:02, 9. Mar, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Tās tuvojas. Vēlēšanas nāk!

08:01, 9. Mar, 2026

Tautas balss

Kamēr atradīs vainīgo, vasara jau klāt

09:15, 12. Mar, 2026
Novadniece raksta:

“Visu ziemu bija sals, mežu izstrādātāji varēja droši izvest kokus, nebojājot lauku ceļus. Tagad, kad […]

Cik rudenī maksās pārtika

09:15, 11. Mar, 2026
Cēsnieks K. raksta:

“Degvielas cenu kāpums ļoti satrauc. Tik liela sadārdzināšanās faktiski izjauks visu dzīvi. Cik maksās pārtika? […]

Runā bieži, dara lēni

22:03, 9. Mar, 2026
Lasītāja raksta:

“Lasīju “Druvā” par semināru vides piekļūstamībai. Dažādi semināri, konferences un līdzīgi pasākumi notiek nereti, tikai […]

Jāturpina skaidrot

22:04, 7. Mar, 2026
Seniore no Cēsīm raksta:

“Dzirdu dažu sākām – cik var runāt par atkritumu šķirošanu. Bet, manuprāt, par to jāturpina […]

Kur paliek PVN samazinājums

00:14, 7. Mar, 2026
A. raksta:

“Saka, ka no gada otras puses daļa pārtikas būs lētāka, jo samazināsies pievienotās vērības nodoklis. […]

Sludinājumi

Citi

14:36, 12. Mar, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

19:03, 10. Mar, 2026

Jauna dārza nojume ar izvelkamu jumtu 3mx3mx2.2m, antracīta krāsā (tumši pelēkā), pieejamas 2 gab., Cēsīs. […]

Citi

11:36, 10. Mar, 2026

Uzņēmēj Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Tūjas, Siguldas, Priekuļu un Ādažu novados Mācību centrs BUTS piedāvā dažādas […]

Citi

09:49, 27. Feb, 2026

Riharda Saules akustiskais solo koncerts “Love of My Life” Svētdien, 8. martā plkst. 16.00 romantiskajā […]

Pārdod

15:01, 21. Feb, 2026

Pilna servisa lielu koku pārstādīšanas pakalpojumi Nemokieties ar lāpstu — KOKI STAIGĀ palīdzēs saudzīgi un […]