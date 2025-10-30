Plāceņi un ievārījums no miziņām

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma (VTDT) audzēkņi līdzdarbojas Cēsu novada pašvaldības iniciatīvai “Dalies ar pārtiku Cēsu novadā”.
Lai Cēsu novadniekos iedzīvinātu apzinātu un arī apzinīgāku attieksmi pret pārtikas atkritumiem, nupat tautā laisto tālruņu lietotni “Whatsapp” un sociālā medija “Facebook” kontu produktu bezmaksas apmaiņai iecerēts papildināt arī ar studentu pārbaudītām ēdienu receptēm, kur sastāvdaļās ir visiem pierastu ikdienas produktu atlikumi.
Skolotājas Daigas Zelčas -Ločmeles vadībā pavāru profesijas 3.kursa audzēkņiem tika dots uzdevums izpētīt, kādus pārtikas produktus un to atliekas visbiežāk izmet atkritumos, un rast idejas vai jau gatavas receptes, ko no tiem var sagatavot maltītei, un galu galā šie ēdieni arī jāpagatavo. VTDT ir ekoskolas statuss, mācību iestādē ikdienā seko līdzi atkritumu šķirošanai, iespējamo kompostē, taču “receptes no atkritumiem – tas gan mums ir pirmo reizi”. Skolotājai ļoti iepaticies šī projekta aicinājums un šķitis, ka jāizmanto iespēja: “Tiem jauniešiem taču tajā nākotnes pasaulē ir jādzīvo! Viņiem ir jādomā par vides saglabāšanu.”
Arī “Druva” ieskatījās, kā jaunieši tehnikuma virtuvē strādā. Studente Katrīna Ļubinska no dārzeņu miziņām sagatavojusi maisījumu plāceņu cepšanai, Marks Gormaļovs bija sācis vārīt ievārījumu no mandarīnu miziņām. “Mēs jau vienmēr prasām, lai mums būtu vairāk šādu praktisku nodarbību,” teic Marks.
No brokoļu kātiem jaunieši pagatavoja lieliskus brokoļu frī, buljonu gatavoja no dažādiem dārzeņu atlikumiem, arī miziņām, tāpat no kartupeļu mizām izdevās lieliskas pankūkas. Cēsu novada pašvaldības Bezatkritumu kopienas vadītāja un aktivitāšu koordinatore Lāsma Ozola pastāstīja, ka vēl esot solīta omlete no pāri palikušajiem kartupeļiem un rīsu pudiņš no rīsiem, kas atlikuši no galvenā ēdiena gatavošanas. Pārpalikumu receptes plānots publiskot sociālajos medijos.
“Druva” jau rakstīja par divām saziņas grupām “Dalies ar pārtiku Cēsu novadā”, kas nesen izveidotas un sniedz iespēju dalīties ar pāri palikušu ēdienu vai kādiem produktiem. Lai pievērstu uzmanību šīm iespējam, nolemts izstrādāt praktiskus ieteikumus, kā būt taupīgiem, gatavojot ēdienu. Tam talkā aicināja VTDT skolotājus un audzēkņus, “Druvai” pastāstīja L.Ozola. Pārtikas atkritumu samazināšana ir tikai viens no lielā plāna uzdevumiem, taču tas prasījis samērā lielu saspringumu, kā likt cilvēkiem ieklausīties un aizdomāties. “Izvērtējām, ka no visa, ko izmantojam pārtikā, jānosmeļ tas, kam nevajadzētu nonākt atkritumos,” tā L.Ozola ieskicē, kā tapa ideja par abu saziņas grupu izveidi. “Mums visiem gadās, ka kaut kas no pagatavotā vai iegādātā paliek neapēsts. Vai tā ir kūka pēc svinībām, vai dārzā par daudz kabaču saaudzis,” saka L.Ozola. Protams, starp kaimiņiem, radiem vai paziņām tāda dalīšanās jau nav nekas jauns, bet šī iniciatīva izveidota, lai digitālā vide palīdzētu ātrāk un vairāk sasniegt cilvēkus, kam tas noderētu.
Attiecībā uz produktu apmaiņas platformām L.Ozola apstiprināja, ka svarīgi bijis šāds teju bezmaksas risinājums, lai nebūtu jāiegulda liels mārketinga darbs, lai lietotni izmantotu, kā arī lai nebūtu papildu izdevumu, to uzturot. “Turklāt, pats svarīgākais, lai kopiena pati iesaistītos, jo pretējā gadījumā pēc projekta aktivitāte nomirtu,” teic idejas iniciatore. Kā savu profesionālo izaicinājumu speciāliste nosauc mērķi panākt, ka saziņas grupas neturētos “tādā eko burbulī, bet ietu plašumā”. Tāpēc viņa cenšas iesaistīt dalībniekus, izmantojot Sociālā dienesta iespējas. Tiks arī uzrunāti ēdināšanas uzņēmumi, kas darbojas Cēsu novadā. Kā lielāko šo aktivitāšu guvumu un mērķi L.Ozola iezīmē “atdošanas normalizāciju” – izpratni, ka drīkst padalīties un drīkst paņemt arī tad, ja tu neesi no kādas īpašas sociālās grupas. “Veidot izpratni, ka mums kopīgi svarīgais ir, lai tas iespējami mazāk nenonāktu atkritumos,” tā L.Ozola. Šīs kampaņas ideju kā cerīgu novērtē arī Cēsu novada priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova, jo tā ne tikai vairo dalīšanās kultūru vietējā sabiedrībā, bet ir arī praktisks ieguldījums planētas nākotnē. “Dalīšanās iedod vērtību ne tikai pārtikai, bet arī attiecībām, un tieši tas padara šo ideju tik nozīmīgu Cēsīm, jo mūsu lielākā vērtība ir mūsu iedzīvotāji.”
