Ceturtdiena, 30. oktobris
Vārda dienas: Nadīna, Ulla, Adīna
Plāceņi un ievārījums no miziņām

Līga Salnite
05:04
30.10.2025
6
Studenti Ar Partikas Atkritumiem (5)

Atlikumi pārtop gatavā ēdienā. Students Marks Gormaļovs ar saviem grupas biedriem izvēlējušies katrs savus ikdienā ēsto produktu atlikumus un cenšas pagatavot no tiem kaut ko interesantu un galdā liekamu. FOTO: Līga Salnite

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma (VTDT) audzēkņi līdzdarbojas Cēsu novada pašvaldības iniciatīvai “Dalies ar pārtiku Cēsu novadā”.

Lai Cēsu novadniekos iedzīvinātu apzinātu un arī apzinīgāku attieksmi pret pārtikas atkritumiem, nupat tautā laisto tālruņu lietotni “Whatsapp” un sociālā medija “Facebook” kontu produktu bezmaksas apmaiņai iecerēts papildināt arī ar studentu pārbaudītām ēdienu receptēm, kur sastāvdaļās ir visiem pierastu ikdienas produktu atlikumi.

Skolotājas Daigas Zelčas -Ločmeles vadībā pavāru profesijas 3.kursa audzēkņiem tika dots uzdevums izpētīt, kādus pārtikas produktus un to atliekas visbiežāk izmet atkritumos, un rast idejas vai jau gatavas receptes, ko    no tiem var sagatavot maltītei, un galu galā šie ēdieni arī jāpagatavo. VTDT ir ekoskolas statuss, mācību iestādē ikdienā seko līdzi atkritumu šķirošanai, iespējamo kompostē, taču “receptes no atkritumiem – tas gan mums ir pirmo reizi”. Skolotājai ļoti iepaticies šī projekta aicinājums un šķitis, ka jāizmanto iespēja: “Tiem jauniešiem taču tajā nākotnes pasaulē ir jādzīvo! Viņiem ir jādomā par vides saglabāšanu.”

Arī “Druva” ieskatījās, kā jaunieši tehnikuma virtuvē strādā. Studente Katrīna Ļubinska no dārzeņu miziņām sagatavojusi maisījumu plāceņu cepšanai, Marks Gormaļovs bija sācis vārīt ievārījumu no mandarīnu miziņām. “Mēs jau vienmēr prasām, lai mums būtu vairāk šādu praktisku nodarbību,” teic Marks.

No brokoļu kātiem jaunieši pagatavoja lieliskus brokoļu frī, buljonu gatavoja no dažādiem dārzeņu atlikumiem, arī miziņām, tāpat no kartupeļu mizām izdevās lieliskas pankūkas. Cēsu novada pašvaldības Bezat­kritumu kopienas vadītāja un aktivitāšu koordinatore Lāsma Ozola pastāstīja, ka vēl esot solīta omlete no pāri palikušajiem kartupeļiem un rīsu pudiņš no rīsiem, kas atlikuši no galvenā ēdiena gatavošanas. Pārpalikumu receptes plānots publiskot soci­ālajos medijos.

“Druva” jau rakstīja par divām saziņas grupām “Dalies ar pārtiku Cēsu novadā”, kas nesen izveidotas un sniedz iespēju dalīties ar pāri palikušu ēdienu vai kādiem produktiem. Lai pievērstu uzmanību šīm iespējam, nolemts izstrādāt praktiskus ieteikumus, kā būt taupīgiem, gatavojot ēdienu. Tam talkā aicināja VTDT skolotājus un audzēkņus, “Dru­vai” pastāstīja L.Ozola. Pārtikas atkritumu samazināšana ir tikai viens no lielā plāna uzdevumiem, taču tas prasījis samērā lielu saspringumu, kā likt cilvēkiem ieklausīties un aizdomāties. “Iz­vērtējām, ka no visa, ko izmantojam pārtikā, jānosmeļ tas, kam nevajadzētu nonākt atkritumos,” tā L.Ozola ieskicē, kā tapa ideja par abu saziņas grupu izveidi. “Mums visiem gadās, ka kaut kas no pagatavotā vai iegādātā paliek neapēsts. Vai tā ir kūka pēc svinībām, vai dārzā par daudz kabaču saaudzis,” saka L.Ozola. Pro­tams, starp kaimiņiem, radiem vai paziņām tāda dalīšanās jau nav nekas jauns, bet šī iniciatīva izveidota, lai digitālā vide palīdzētu ātrāk un vairāk sasniegt cilvēkus, kam tas noderētu.

Attiecībā uz produktu apmaiņas platformām L.Ozola apstiprināja, ka svarīgi bijis šāds teju bezmaksas risinājums, lai nebūtu jāiegulda liels mārketinga darbs, lai lietotni izmantotu, kā arī lai nebūtu papildu izdevumu, to uzturot. “Turklāt, pats svarīgākais, lai kopiena pati iesaistītos, jo pretējā gadījumā pēc projekta aktivitāte nomirtu,” teic idejas iniciatore. Kā savu profesionālo izaicinājumu speciāliste nosauc mērķi panākt, ka saziņas grupas neturētos “tādā eko burbulī, bet ietu plašumā”. Tāpēc viņa cenšas iesaistīt dalībniekus, izmantojot Sociālā dienesta iespējas. Tiks arī uzrunāti ēdināšanas uzņēmumi, kas darbojas Cēsu novadā. Kā lielāko šo aktivitāšu guvumu un mērķi L.Ozola iezīmē “atdošanas normalizāciju” – izpratni, ka drīkst padalīties un drīkst paņemt arī tad, ja tu neesi no kādas īpašas sociālās grupas. “Veidot izpratni, ka mums kopīgi svarīgais ir, lai tas iespējami mazāk nenonāktu atkritumos,” tā L.Ozola. Šīs kampaņas ideju kā cerīgu novērtē arī Cēsu novada    priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova, jo tā ne tikai vairo dalīšanās kultūru vietējā sabiedrībā, bet ir arī praktisks ieguldījums planētas nākotnē. “Dalīšanās iedod vērtību ne tikai pārtikai, bet arī attiecībām, un tieši tas padara šo ideju tik nozīmīgu Cēsīm, jo mūsu lielākā vērtība ir mūsu iedzīvotāji.”

Domas un viedokļi


Sarmīte Feldmane

Valoda ir jāsvin, bet pirms tam jādomā un jāstrādā

09:00
29.10.2025
15
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Kontroles un brīvības līdzsvars

11:08
27.10.2025
21
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Aizstāvot vājākos, nekļūt pašiem vardarbīgiem

11:06
26.10.2025
24
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Cer uz labsajūtu, bet atnāk nāvīte

11:05
25.10.2025
92
1
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nedaudz iespringt līdz laimei

12:45
22.10.2025
28

Tautas balss

Meitene un meitene … dušā

09:15
28.10.2025
32
1
Māmiņa raksta:

“Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Pro­tams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava […]

Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

09:38
27.10.2025
26
Lasītājs L. raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

Lapu pūtējs ir, bateriju nav

12:37
26.10.2025
20
Pircēja raksta:

“Lielo tirdzniecības tīklu veikalos, kur pamatā ir pārtika, pārdod arī sadzīves elektriskās ierīces. Piemēram, ir lapu pūtējs, ko darbina baterijas. Taču komplektā to nav, un tajā veikalā vispār nav nopērkamas atbilstošas baterijas. Arī pārdevēji neko neprot paskaidrot. Žēl, ka tīklu veikalu īpašnieki un vadītāji neparūpējas, lai pircēji varētu saprast, ko un kā iegādāties. Cenas elektroierīcēm […]

Aizstāv veselības ministru

12:36
25.10.2025
24
Lasītāja no Vaives puses raksta:

“Pilnībā piekrītu veselības ministra Hosama Abu Meri šogad teiktajam, ka ārstam darba samaksa jāsaņem par darbu, bet ne par to, ka viņš ir ārsts. Atalgojumi, kas šonedēļ parādījās internetā, pierāda, ka ārstu darba samaksa ir pat ļoti augsta, salīdzinot ar citām arī svarīgām profesijām. Tāpēc nevaru piekrist medicīnas darbinieku arodbiedrības prasībām vēl paaugstināt budžeta finansējumu […]

Ielas remonts ievilcies

12:48
23.10.2025
45
Kārlis raksta:

“Krišjāņa Valdemāra iela Cēsīs izskatās traki. Remonts ievilcies, ziema nāk virsū, kā cilvēki varēs izstaigāt? Tur ir neredzīgo bibliotēka, zobārst­niecība, strādā mazie uzņēmēji. Cilvēkiem grūti piekļūt, jāmeklē pakalpojums citur, savukārt pakalpojumu sniedzējiem tie ir zaudējumi,” pārdomās dalījās Kārlis.

