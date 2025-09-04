Pirms mācību gada sākuma tiekas Jauniešu dienā

Lai pirms jaunā mācību gada izbaudītu iedvesmojošas sarunas, diskusijas, koncertus un citas aktivitātes, jau divdesmit trešajā Cēsu novada Jauniešu dienā Cēsīs, Rožu laukumā, sestdien, 30.augustā, tikās jaunieši no visa novada.
Dienas garumā ikviens varēja iesaistīties sponsoru aktivitātēs, apmeklēt “Andeli mandeli”, iespēju tirgu un brīvprātīgā darba vakanču tirgu, tāpat arī izbaudīt erudīcijas spēli “Vai tu vēlies būt piecjonārs?” ,skatīties dokumentālo kino, klausīties DJ un koncertus, kā arī tvert “Chill telts” piedāvājumu – hennas tetovējumus, karaoki, radošās darbnīcas un kopgleznas veidošanu.
“Jauniešu diena aizvadīta veiksmīgi, gan iesaistoties tādām organizācijām kā Valsts policija, Valsts policijas koledža, Cēsu novada Sociālais dienests un citām,” zina teikt Cēsu Jauniešu mājas jaunatnes darbiniece Anna Liene Brokāne. Viņa arī pastāstīja, ka visapmeklētākās aktivitātes pa dienu bijušas iespēju tirgus, kur varēja tikties ar dažādu organizāciju pārstāvjiem, bet vakarā – koncerti.
“Uz skatuves aizvadītas četras diskusijas par brīvprātīgo darbu, sava ceļa meklēšanu, bet vakarā uz lielās skatuves kāpa Cēsu jaunietis Miķelis Kočāns, grupa “Rīgas Modes” un reperis Edavārdi,” pastāsta Anna Liene Brokāne.
