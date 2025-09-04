PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 4. septembris
ZIŅOT DRUVAI
Pirms mācību gada sākuma tiekas Jauniešu dienā

Agnese Leiburga
05:59
04.09.2025
7
Jaun Diena

Izbauda ikgadējo Jauniešu dienu! Visap­meklētākās aktivitātes pa dienu - iespēju tirgus pie organizācijām, vakarā – koncerti. FOTO: no albuma

Lai pirms jaunā mācību gada izbaudītu iedvesmojošas sarunas, diskusijas, koncertus un citas aktivitātes, jau divdesmit trešajā Cēsu novada Jauniešu dienā Cēsīs, Rožu laukumā, sestdien, 30.augustā, tikās jaunieši no visa novada.

Dienas garumā ikviens varēja iesaistīties sponsoru aktivitātēs, apmeklēt “Andeli mandeli”, iespēju tirgu un brīvprātīgā darba vakanču tirgu, tāpat arī izbaudīt erudīcijas spēli “Vai tu vēlies būt piecjonārs?” ,skatīties dokumentālo kino, klausīties DJ un koncertus, kā arī tvert “Chill telts” piedāvājumu – hennas tetovējumus, karaoki, radošās darbnīcas un kopgleznas veidošanu.

“Jauniešu diena aizvadīta veiksmīgi, gan iesaistoties tādām organizācijām kā Valsts policija, Valsts policijas koledža, Cēsu novada Sociālais dienests un citām,” zina teikt Cēsu Jauniešu mājas jaunatnes darbiniece Anna Liene Brokāne. Viņa arī pastāstīja, ka visapmeklētākās aktivitātes pa dienu bijušas iespēju tirgus, kur varēja tikties ar dažādu organizāciju pārstāvjiem, bet vakarā – koncerti.

“Uz skatuves aizvadītas četras diskusijas par brīvprātīgo darbu, sava ceļa meklēšanu, bet vakarā uz lielās skatuves kāpa Cēsu jaunietis Miķelis Kočāns, grupa “Rīgas Modes” un reperis Edavārdi,” pastāsta Anna Liene Brokāne.

Saistītie raksti

Apgūst dokumentālā kino veidošanas prasmes

05:56
03.09.2025
17

Lai veicinātu jauniešu dokumentālās filmas veidošanas prasmes un medijpratību, no 25.augusta līdz 25.septembrim notiek dokumentālā kino meistarklašu tūre “Docu – Edu tour” Rīgā, Cēsīs, Jūrmalā unLiepājā. Meistarklases vada filmu veidotāji un pedagogi no godalgotā Ņujorkas jauniešu mediju centra DCTV (Downtown Com­munity Television Center) – Džonijs Ramoss (Johnny Ramos) un Džesija Peresa Antigva (Jesse Perez Antigua). […]

Kino Meistarklases 2

No pārsteiguma novada olimpiādē līdz pasaules bronzai

06:26
14.08.2025
212

Cēsu Valsts ģimnāzijas skolnieks Emīls Gerhalds Bērziņš ieguvis bronzas medaļu 36. Pasaules bioloģijas olimpiāde. Šogad olimpiādē, kas notika Filipīnās, piedalījās 77 valstu pārstāvji. Lai nokļūtu Pasaules bioloģijas olimpiādē, vispirms jāiegūst godalgota vieta valsts mērogā, pēc tam notiek atlase, kur dalībnieki pierāda gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās prasmes. Četri ar labākajiem rezultātiem iegūst biļeti uz pasaules […]

Emîls Gerhalds Bërziýi

Bērnu aizsardzības centra un Ghetto Games reģionālā vizīte Cēsīs

06:24
13.08.2025
64

Bērnu aizsardzības centrs un Ghetto Games Cēsīs uzsāka savu reģionālo vizīšu ciklu. Pasākums notika līdztekus Cēsu sporta festivālam. Tā ir jauna iniciatīva, kuras mērķis ir, preventīvi iesaistot bērnus un jauniešus aktīvās un veselīgās nodarbēs, mazināt atkarību riskus, veicināt jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu pozitīvā vidē un sniegt atbalstu jauniešiem ar uzvedības traucējumiem. Ideja par reģionālajām vizītēm […]

Geto

Vasaras nometne sākumskolas vecumam

06:05
09.08.2025
45

Vasaras brīvlaiks skolēniem noteikti ir viens no gada gaidītākajiem notikumiem– iespēja atvilkt elpu no skolas ikdienas, pavadīt laiku dabā, satikt draugus, doties piedzīvojumos un baudīt dažādus pasākumus un nometnes. Taču, kamēr lielākie jaunieši bieži vien paši plāno savu vasaru, mazākajiem bērniem iespēju loks ir šaurāks – viņi vieni vēl nevar doties tālāk no mājām, un […]

Vasaras Skola PriekuÙos Kopîgas Aktivitâtes

Uzzināt, kur kosmosa zinātne redzama ikdienā

05:55
07.08.2025
122

Šī ir otrā vasara, kad Cēsīs apmeklētājiem atvērts Kosmosa izziņas centrs. Aktivitāte neapstājas, un cilvēki ierodas gan individuāli, gan ar ģimenēm, gan lielākā pulkā, lai vairāk izzinātu un uzzinātu kosmosu un ar to saistītās tēmas. Interese par STEM, zem kura slēpjas dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika, mazinās, min Kosmosa izziņas centra vadītāja pienākumu izpildītājs Jānis […]

Jânis Urtâns

Gadiem ejot, dalībnieki nometnēs jūtas kā otrajās mājās

06:34
30.07.2025
102

Nometne Ukrainas un Latvijas bērniem un jauniešiem “Cīrulīši” notiek jau sesto vasaru. Vineta Stīpniece, nometnes vadītāja, atzīst, ka pasākuma nākotne, ko īsteno projekta ietvaros, nav zināma – viss atkarīgs no plānotā finansējuma. “Ja raugāmies uz aizvadītajiem gadiem, kad nometnes notikušas, tad jāteic, ka izmaiņas jūtamas tieši ukraiņu bērnos – viņu progresā. Ja pirmajā gadā mums, […]

Ukrainu Nometne

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Labie un sliktie

12:23
03.09.2025
14
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pasaule kā liela ģimene, arī destruktīva

10:48
03.09.2025
9
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Nedaudz par stārķiem un citiem putniem

12:18
01.09.2025
23
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pērk retāk, bet vairāk

12:18
30.08.2025
24
Anna Kola
Anna Kola

Un atkal jau klāt septembris…

14:35
28.08.2025
40

Tautas balss

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
25
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
33
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
26
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
24
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
25
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Sludinājumi

Citi

22:06
23.08.2025
15

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

15:40
17.08.2025
18

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
28

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998