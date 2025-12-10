PIESLĒGTIES
Trešdiena, 10. decembris
Vārda dienas: Guna, Judīte
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Pirmais Vidzemes reģiona konkurss pūšaminstrumentu spēlē

Iveta Rozentāle
05:11
10.12.2025
3
Puteju Konk (1)

Laureāti. Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Lēna Spalviņa ieguva 1.vietu, pedagoģe Aija Silakalne. Ar viņām kopā arī Alise Gurtā, kura ieguva 3.vietu. FOTO: no albuma

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā (AKCMV) norisinājās pirmais Vidzemes reģiona mūzikas skolu audzēkņu konkurss pūšaminstrumentu spēlē “Wenden Wind”. Tajā piedalījās 43 dalībnieki no Vidzemes, tajā skaitā pieci no AKCMV un četri no Jaunpiebal­gas Mūzikas un mākslas skolas.

Konkursa nosaukumā simboliski apvienots senais Cēsu pilsētas vārds “Wenden” un pū­šaminstrumentu starptautiskā skanējuma vārds “Wind”, akcentējot gan vietējo kultūrvēsturisko kontekstu, gan žanra plašo starptautisko nozīmi. AKCMV Izglītības programmas “Pūšam­in­strumentu spēle” vadītāja un idejas autore Elita Ezermale teic: “Doma par šādu konkursu man bija jau vairākus gadus. Arī reģiona kolēģi ik pa laikam izteica lūgumu rīkot konkursu. Tad arī nolēmu, ka šogad, kad AKCMV atzīmē simtgadi, būtu īstais laiks mest šo izaicinājumu un uzsākt kaut ko jaunu. Tā savā ziņā ir pūtēju saimes dāvana skolas simtgadei, un, protams, ar konkursu vēlējāmies veicināt bērnu un jauniešu interesi par pūšaminstrumentu spēli, kā arī attīstīt audzēkņiem mūziķa profesionālās prasmes un skatuves kultūru. Centāmies kon­kursu veidot, lai katrs dalībnieks justos gaidīts, uzklausīts, motivēts un uz māju aizvestu pozitīvas emocijas. Domāju, tas arī izdevās, jo saņēmu daudz labu atsauksmju. Konkursa dienā bija draudzīgi muzikāli sportiska gaisotne. Jau­najos mūziķos bija radošā degsme. Katrs jaunais mūziķis centās parādīt savu labāko sniegumu un atbalstīt draugus. Pedagogi atbalstīja savus audzēkņus un izjuta arī atkal satikšanās prieku, jo liela daļa reģiona mūzikas skolās strādājošie ir AKCMV absolventi.”

Konkursa trijās vecuma grupās kopā ar mājiniekiem, cēsniekiem un jaunpiebaldzēniem, piedalījās arī jaunie mūziķi no Sē­jas, Strenčiem, Valmieras, Rū­jie­nas, Smiltenes, Lielvārdes, Sa­lacgrīvas, Saulkrastiem, Si­guldas, Krimuldas un Madonas. Dalībnieku sniegumu vērtēja profesionāla žūrija: pūšaminstrumentu spēles profesionāļi un pedagogi Ligita Spūle, Ziedonis Puķītis un Jānis Frīdenfelds. Žūrija īpaši uzsvēra pozitīvo un iedvesmojošo atmosfēru, kas valdīja visu pasākuma norises laiku.

Puteju Konk (2)
Laureāti. AKCMV audzēkne Patrīcija Plaude ieguva 1.vietu. Viņas pedagogs Zintis Žvarts.
FOTO: no albuma

AKCMV 4.klases saksofona spēles audzēkne Patrīcija Plaude ieguva 1. vietu (pedagogs Zintis Žvarts, koncertmeistare Anžela Iļjina); 2. klases trompetes spēles audzēknis Valters Toms Rullis – 2.vietu (pedagogs Aivars Radziņš, koncertmeistare Anžela Iļjina); 2. klases flautas spēles audzēknei Katrīnai Lozdai 2. vieta (pedagoģe Ta­bita Marhela, koncertmeistare Ina Iļjučonoka); 6. klases flautas spēles audzēkne Lauma Saide ieguva Atzinību (pedagoģe Elita Ezermale, koncertmeistare Lau­ma Gaile).

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas flautas klases audzēkne Lēna Spalviņa ieguva 1. vietu (pedagoģe Aija Silakalne, koncertmeistare Ieva Damroze); flautas klases audzēkne Alise Gurtā 3. vietu (pedagoģe Aija Silakalne, koncertmeistare Ieva Damroze); trompetes spēles audzēknis Toms Sils 3. vietu (pedagogs Jānis Žagariņš, koncert­meistare Sabīne Grīnberga); trompetes spēles audzēknis Lau­ris Nor­munds Kromanis ieguva Atzi­nību (pedagogs Jānis Žaga­riņš, koncertmeistare Sabīne Grīnberga).

E. Ezermale vērtē, ka visu dalībnieku sniegums bija labs, tas redzams žūrijas vērtējumā. Viņa pastāsta, ka jaunākā vecuma grupās izteiktāk izvēlas spēlēt flautu, arī saksofonu, bet, kad audzēkņi paaugas, viņi jau spēj spēlēt arī neierastākus pū­šam­instrumentus. Konkursā skanēja klarnete, trompete, tuba, trombons, mežrags, eifonijs, līdz ar to nebija viena dominējoša instrumenta, bija labs līdzsvars.

Pasākuma noslēgumā pedagogi un žūrijas locekļi pauda gandarījumu par Vidzemes reģiona jaunās paaudzes mūziķu aktivitāti un izteica cerību, ka “Wen­den Wind” turpmāk kļūs par nozīmīgu platformu talantu atklāšanai un profesionālai izaugsmei.

Konkurss tapis, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam un vietējiem atbalstītājiem. Plānots, ka ar Vidzemes mūzikas skolu pedagogu un audzēkņu atbalstu konkurss kļūs par ikgadēju notikumu, papildinot jau tradicionālo Pūšam­in­strumentu spēles dienu aprīlī.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Izmest ēdienu, kaitēt videi un radīt zaudējumus sev

05:55
04.12.2025
45

Todien Priekuļu pamatskolā valdīja liela rosība – notika diskusijas, sarunas, meistarklases – , un  viss tikai par pārtiku. Gan to, ko ēdam un neapēdam, bet izmetam atkritumos, gan kā to izmantot ilgāk. Priekuļu pamatskolai ir ekoskolas statuss. Audzēkņi arī ikdienā izzina un cenšas ievērot videi draudzīgas dzīves pamatus. “Skolā ir nopietna pieeja videi un ilgtspējīgiem […]

Pr Ed1

"Draudzīgie" – skola, kur mācās skolēni un skolotāji

05:51
02.12.2025
171

“Druva” ar Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (DACVĢ) direktoru Oskaru Kaulēnu un direktora vietnieci izglītības jomā Līgu Piksi-Zvirbuli tiekas, lai runātu par skolas 35. jubileju, bet tieši šajās dienās skolas vadība saņēmusi vairākus apbalvojumus par veiksmīgu darbu. Skolas direktoram piešķirta Cēsu novada pašvaldības “Gada balva izglītībā” kategorijā “Vadītājs-līderis”, bet pēc sarunas uzzinām, ka L. Pikse-Zvirbule […]

Dacvg 35 (1)

Plāceņi un ievārījums no miziņām

05:04
30.10.2025
129

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma (VTDT) audzēkņi līdzdarbojas Cēsu novada pašvaldības iniciatīvai “Dalies ar pārtiku Cēsu novadā”. Lai Cēsu novadniekos iedzīvinātu apzinātu un arī apzinīgāku attieksmi pret pārtikas atkritumiem, nupat tautā laisto tālruņu lietotni “Whatsapp” un sociālā medija “Facebook” kontu produktu bezmaksas apmaiņai iecerēts papildināt arī ar studentu pārbaudītām ēdienu receptēm, kur sastāvdaļās ir visiem […]

Studenti Ar Partikas Atkritumiem (5)

Skolēni papildina dabas taku barības krājumus

06:03
29.10.2025
94

Cēsu 1.pamatskolas skolēni šoruden sagādā patīkamu pārsteigumu Līgatnes dabas takām. 5.-9.klašu audzēkņu komanda – Elza, Paula, Marta Amēlija un Toms – rosināja skolas biedrus gādāt pārtiku taku iemītniekiem, aicinot lasīt zīles un dalīties ģimenes dārza ražā. Elza, Paula, Marta Amēlija un Toms ar skolotājas Ingas Kraftes-Dambes atbalstu piedalījās skolēnu pašpārvalžu konkursā “Brīvprātīgo darbs skolas un […]

1.pamatskola

Jāgatavo jaunā paaudze, lai veidotos pēctecība

06:23
15.10.2025
197

Kopš septembra Cēsu Bērnu un jauniešu centra paspārnē esošajai Jaunatnes lietu nodaļai ir jauna vadītāja- Andra Strautiņa. Viņa uz Cēsu novadu pārcēlusies no Liepājas. Iepriekš Andra strādājusi dažādās jomās, piemēram, komunikācijā un karjeras konsultēšanā. Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja priecājas, ka varēs strādāt ar savu mīļāko auditoriju – jauniešiem. Viņa atzīst, ka jauniešu enerģija un dzīvesprieks […]

Jauniesu Maja Gruzinu M

Jauniešu mājā Cēsīs atver durvis un aicina pievienoties

00:00
14.10.2025
133
4

“Tā ir iespēja satikt jaunus draugus, apgūt ko jaunu un piedalīties aizraujošu pasākumu radīšanā. Kopā mēs veidojam vietu, kur katrs no mums var parādīt savu spēku un idejas,” tā sociālajos tīklos publicētajā plakātā, aicinot uz Atvērto durvju dienu Cēsīs, Jauniešu mājā, 6.oktobra vakarā, rakstīja jaunieši. Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Andra Strautiņa “Druvai” paskaidro, ka šāda […]

Atvertas Durvis

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai iespējami Ziemassvētki bez svētku eglītes

11:58
07.12.2025
22
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Saldējums pret galvassāpēm

11:55
06.12.2025
21
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Tas vēl nav noskaidrots

19:59
04.12.2025
36
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Vai mākslīgais intelekts nogalinās medijus?

19:58
03.12.2025
26
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ar iepirkumu sarakstiņu rokās

09:50
02.12.2025
37

Tautas balss

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
28
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
29
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
32
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
42
1
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
32
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

Sludinājumi

Citi

21:50
04.12.2025
8

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

11:54
12.11.2025
26

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998