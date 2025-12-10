Pirmais Vidzemes reģiona konkurss pūšaminstrumentu spēlē

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā (AKCMV) norisinājās pirmais Vidzemes reģiona mūzikas skolu audzēkņu konkurss pūšaminstrumentu spēlē “Wenden Wind”. Tajā piedalījās 43 dalībnieki no Vidzemes, tajā skaitā pieci no AKCMV un četri no Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas.
Konkursa nosaukumā simboliski apvienots senais Cēsu pilsētas vārds “Wenden” un pūšaminstrumentu starptautiskā skanējuma vārds “Wind”, akcentējot gan vietējo kultūrvēsturisko kontekstu, gan žanra plašo starptautisko nozīmi. AKCMV Izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle” vadītāja un idejas autore Elita Ezermale teic: “Doma par šādu konkursu man bija jau vairākus gadus. Arī reģiona kolēģi ik pa laikam izteica lūgumu rīkot konkursu. Tad arī nolēmu, ka šogad, kad AKCMV atzīmē simtgadi, būtu īstais laiks mest šo izaicinājumu un uzsākt kaut ko jaunu. Tā savā ziņā ir pūtēju saimes dāvana skolas simtgadei, un, protams, ar konkursu vēlējāmies veicināt bērnu un jauniešu interesi par pūšaminstrumentu spēli, kā arī attīstīt audzēkņiem mūziķa profesionālās prasmes un skatuves kultūru. Centāmies konkursu veidot, lai katrs dalībnieks justos gaidīts, uzklausīts, motivēts un uz māju aizvestu pozitīvas emocijas. Domāju, tas arī izdevās, jo saņēmu daudz labu atsauksmju. Konkursa dienā bija draudzīgi muzikāli sportiska gaisotne. Jaunajos mūziķos bija radošā degsme. Katrs jaunais mūziķis centās parādīt savu labāko sniegumu un atbalstīt draugus. Pedagogi atbalstīja savus audzēkņus un izjuta arī atkal satikšanās prieku, jo liela daļa reģiona mūzikas skolās strādājošie ir AKCMV absolventi.”
Konkursa trijās vecuma grupās kopā ar mājiniekiem, cēsniekiem un jaunpiebaldzēniem, piedalījās arī jaunie mūziķi no Sējas, Strenčiem, Valmieras, Rūjienas, Smiltenes, Lielvārdes, Salacgrīvas, Saulkrastiem, Siguldas, Krimuldas un Madonas. Dalībnieku sniegumu vērtēja profesionāla žūrija: pūšaminstrumentu spēles profesionāļi un pedagogi Ligita Spūle, Ziedonis Puķītis un Jānis Frīdenfelds. Žūrija īpaši uzsvēra pozitīvo un iedvesmojošo atmosfēru, kas valdīja visu pasākuma norises laiku.
AKCMV 4.klases saksofona spēles audzēkne Patrīcija Plaude ieguva 1. vietu (pedagogs Zintis Žvarts, koncertmeistare Anžela Iļjina); 2. klases trompetes spēles audzēknis Valters Toms Rullis – 2.vietu (pedagogs Aivars Radziņš, koncertmeistare Anžela Iļjina); 2. klases flautas spēles audzēknei Katrīnai Lozdai 2. vieta (pedagoģe Tabita Marhela, koncertmeistare Ina Iļjučonoka); 6. klases flautas spēles audzēkne Lauma Saide ieguva Atzinību (pedagoģe Elita Ezermale, koncertmeistare Lauma Gaile).
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas flautas klases audzēkne Lēna Spalviņa ieguva 1. vietu (pedagoģe Aija Silakalne, koncertmeistare Ieva Damroze); flautas klases audzēkne Alise Gurtā 3. vietu (pedagoģe Aija Silakalne, koncertmeistare Ieva Damroze); trompetes spēles audzēknis Toms Sils 3. vietu (pedagogs Jānis Žagariņš, koncertmeistare Sabīne Grīnberga); trompetes spēles audzēknis Lauris Normunds Kromanis ieguva Atzinību (pedagogs Jānis Žagariņš, koncertmeistare Sabīne Grīnberga).
E. Ezermale vērtē, ka visu dalībnieku sniegums bija labs, tas redzams žūrijas vērtējumā. Viņa pastāsta, ka jaunākā vecuma grupās izteiktāk izvēlas spēlēt flautu, arī saksofonu, bet, kad audzēkņi paaugas, viņi jau spēj spēlēt arī neierastākus pūšaminstrumentus. Konkursā skanēja klarnete, trompete, tuba, trombons, mežrags, eifonijs, līdz ar to nebija viena dominējoša instrumenta, bija labs līdzsvars.
Pasākuma noslēgumā pedagogi un žūrijas locekļi pauda gandarījumu par Vidzemes reģiona jaunās paaudzes mūziķu aktivitāti un izteica cerību, ka “Wenden Wind” turpmāk kļūs par nozīmīgu platformu talantu atklāšanai un profesionālai izaugsmei.
Konkurss tapis, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam un vietējiem atbalstītājiem. Plānots, ka ar Vidzemes mūzikas skolu pedagogu un audzēkņu atbalstu konkurss kļūs par ikgadēju notikumu, papildinot jau tradicionālo Pūšaminstrumentu spēles dienu aprīlī.
