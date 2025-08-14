No pārsteiguma novada olimpiādē līdz pasaules bronzai

Cēsu Valsts ģimnāzijas skolnieks Emīls Gerhalds Bērziņš ieguvis bronzas medaļu 36. Pasaules bioloģijas olimpiāde. Šogad olimpiādē, kas notika Filipīnās, piedalījās 77 valstu pārstāvji.
Lai nokļūtu Pasaules bioloģijas olimpiādē, vispirms jāiegūst godalgota vieta valsts mērogā, pēc tam notiek atlase, kur dalībnieki pierāda gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās prasmes. Četri ar labākajiem rezultātiem iegūst biļeti uz pasaules posmu. Latviju pārstāvēja arī Līga Blumfelde, Arnolds Pīrāgs no Rīgas un Amanda Mosāne no Liepājas, visi trīs ieguva sudraba medaļas.
Emīls stāsta, ka sagatavošanos olimpiādei var dalīt trīs posmos. Pirmais -paplašināts mācību apjoms skolā, ko vada skolotājs. Otrais — patstāvīgais darbs, lasot “Campbell Biology” grāmatu, no kuras tiek veidoti olimpiādes jautājumi. Trešais — sagatavošanās kurss olimpiādei, kur jauniešus apmāca Latvijas Universitātes profesori un citi eksperti. Šajās apmācībās var piedalīties arī citi atlases dalībnieki, lai papildinātu zināšanas. Emīls nolēma piedalīties valsts atlasē, lai pārbaudītu spējas bioloģijā un salīdzinātu pasaules posmu ar valsts sacensībām.
Olimpiāde sastāvēja no divām daļām — teorētiskās un praktiskās. Emīls atzīst, ka uzdevumu pildīšanas brīdī bijis uztraukums, tāpēc daudz kas palicis atmiņā fragmentāri. Šogad bijušas arī organizatoriskas aizķeršanās — uz praktisko uzdevumu sākumu nācies ilgi gaidīt, kas radījis papildu spriedzi. Tomēr uzdevumi bijuši interesanti un labi sagatavoti. Dalībnieki saņēma divus uzdevumu eksemplārus – vienu dzimtajā, otru angļu valodā. Olimpiādē cenšas izvairīties no gariem teksta uzdevumiem, lai novērstu iespējamās tulkošanas kļūdas. Teorijas daļā bija patiesi/nepatiesi jautājumi un uzdevumi ar vairāku atbilžu izvēli. Savukārt aprēķinu un grafiku uzdevumi neradīja valodas barjeras.
Latvijas komandu pavadīja nacionālās žūrijas locekles Katrīna Daila Neiburga-Vīgante un Rebeka Šķērstiņa, kas tulkoja uzdevumus latviešu valodā un pārstāvēja Latvijas intereses žūrijas sanāksmēs. Kā emocionālu notikumu Emīls min brīdi, kad vienā olimpiādes daļas laikā, lai uzmundrinātu dalībniekus, brīvprātīgie filipīnieši sāka dziedāt karaoke. “Telpā uzreiz uzlabojās atmosfēra, draudzība nostiprinājās. Visi bijām vienās grūtībās, un tas palīdzēja saliedēties,” saka Emīls. Atšķirībā no olimpiādes valsts posma, pasaules sacensībās, lai arī gaisotne ir saspringta, valda arī miers — dalībnieki jau ir pierādījuši sevi. Jūtama vēlme iepazīt citam citu. Jaunietis atzīst, ka viņam vērtīga bija iespēja iepazīties ar citu valstu delegācijām. Visi bija ņēmuši līdzi suvenīrus, apmainījās ar tiem, veidojot jaunus kontaktus. Īpaši draudzīgas attiecības izveidojušās ar Indijas, Lietuvas un Polijas pārstāvjiem..
Pasākuma programmā bija arī ekskursija uz pludmali un pastaiga pa pilsētu. Emīlam par eksotisko zemi palikuši spilgti iespaidi. “Galvaspilsētā ir gana bīstami, īpaši cilvēkiem, kas nav pieredzējuši tādu vidi. Patlaban Filipīnās ir ziema — protams, tas nenozīmē aukstumu, ir lietus sezona, gaiss mitrs, temperatūra +30 grādi, sajūta kā pirtī. Iekštelpās kondicionētāji tik spēcīgi, ka šķiet – nav pat +20 grādu. Tāpēc vairāki cilvēki apslima, arī es. Pieredze — vērtīga,” stāsta Emīls.
Emīls ir gandarīts par piedzīvoto. Viņš atzīst, ka līdz galam apjautis notikušo tikai pēc atgriešanās Latvijā, kad runājis ar cilvēkiem un sapratis, ko ir atvedis mājās. Viņam ir iespēja arī nākamgad piedalīties Pasaules bioloģijas olimpiādē, un mērķis ir tajā nokļūt vēlreiz. “Nākamgad jādodas uz Lietuvu un jāparāda, ko mēs mākam,” saka Emīls.
Pasaules bioloģijas olimpiādē balvas tiek sadalītas ne tikai trim labākajiem dalībniekiem. Vietu sadalījums notiek, izmantojot t-score (statistikas rādītājs) metodi, pēc kuras nosaka galīgo rangu. Medaļas piešķir šādās proporcijās: zelta medaļas — 10 % no dalībniekiem ar labākajiem rezultātiem, sudraba — nākamajiem 20 %, bronzas — nākamajiem 30 %.
Pamatskolā Emīlu bioloģija īpaši nesaistīja. Lielāka interese radās, pildot laboratorijas darbus, bet pagrieziena punkts bija dalība novada bioloģijas olimpiādē 9. klasē, kur, pašam par pārsteigumu, guva labus rezultātus. Pat skolotāja bijusi patīkami pārsteigta. Tālāk sekoja dalība valsts olimpiādē, kur iegūta sudraba medaļa.
Šogad Emīls uzsāks mācības 12. klasē, un aktuāls ir jautājums par turpmākajām studijām. Šobrīd viņš apsver iespēju kādā no vietējām universitātēm apgūt biotehnoloģijas, taču laiks rādīs.
Papildus bioloģijai jaunietim liela aizraušanās ir mūzika, kas aizņem gandrīz visu brīvo laiku. Viņa ģimenē mūzikai ir liela vieta, jaunietis atceras, ka jau bērnībā sēdies pie klavierēm un mēģinājis tās spēlēt. Pirms kovida pandēmijas nopietnāk pievērsies ģitāras spēlei, apmeklējis pulciņu, taču tad viņu tas īsti neuzrunāja. Pandēmijas laikā apguva pilnvērtīgākas ģitārspēles prasmes, pievienojās grupām un sāka muzicēt. Ar skolas grupu spēlēja 9. klases izlaidumā, piedalās arī Siguldas bigbendā. Viņš smej, ka, tikko atgriezies no olimpiādes, jau saņēmis zvanu ar aicinājumu uz koncertu.
Komentāri