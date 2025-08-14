PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 14. augusts
Vārda dienas: Zelma, Zemgus, Virma
No pārsteiguma novada olimpiādē līdz pasaules bronzai

Madara Sidorčenko
06:26
14.08.2025
9
Emîls Gerhalds Bërziýi

Bronzas medaļa. Emīls Gerhalds Bērziņš ar iegūto medaļu Pasaules olimpiādē bioloģijā. FOTO: no albuma

Cēsu Valsts ģimnāzijas skolnieks Emīls Gerhalds Bērziņš ieguvis bronzas medaļu 36. Pasaules bioloģijas olimpiāde. Šogad olimpiādē, kas notika Filipīnās, piedalījās 77 valstu pārstāvji.

Lai nokļūtu Pasaules bioloģijas olimpiādē, vispirms jāiegūst godalgota vieta valsts mērogā, pēc tam notiek atlase, kur dalībnieki pierāda gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās prasmes. Četri ar labākajiem rezultātiem iegūst biļeti uz pasaules posmu. Latviju pārstāvēja arī Līga Blumfelde, Arnolds Pīrāgs no Rīgas un Amanda Mosāne no Liepājas, visi trīs ieguva sudraba medaļas.  

Emīls stāsta, ka sagatavošanos olimpiādei var dalīt trīs posmos. Pirmais -paplašināts mācību apjoms skolā, ko vada skolotājs. Otrais — patstāvīgais darbs, lasot “Campbell Biology” grāmatu, no kuras tiek veidoti olimpiādes jautājumi. Trešais — sagatavošanās kurss olimpiādei, kur jauniešus apmāca Latvijas Universitātes profesori un citi eksperti. Šajās apmācībās var piedalīties arī citi atlases dalībnieki, lai papildinātu zināšanas. Emīls nolēma piedalīties valsts atlasē, lai pārbaudītu spējas bioloģijā un salīdzinātu pasaules posmu ar valsts sacensībām.

Olimpiāde sastāvēja no divām daļām — teorētiskās un praktiskās. Emīls atzīst, ka uzdevumu pildīšanas brīdī bijis uztraukums, tāpēc daudz kas palicis atmiņā fragmentāri. Šogad bijušas arī organizatoriskas aizķeršanās — uz praktisko uzdevumu sākumu nācies ilgi gaidīt, kas radījis papildu spriedzi. Tomēr uzdevumi bijuši interesanti un labi sagatavoti. Dalībnieki saņēma divus uzdevumu eksemplārus – vienu dzimtajā, otru angļu valodā. Olimpiādē cenšas izvairīties no gariem teksta uzdevumiem, lai novērstu iespējamās tulkošanas kļūdas. Teorijas daļā bija patiesi/nepatiesi jautājumi un uzdevumi ar vairāku atbilžu izvēli. Savukārt aprēķinu un grafiku uzdevumi neradīja valodas barjeras.

Latvijas komandu pavadīja nacionālās žūrijas locekles Katrīna Daila Neiburga-Vīgante un Rebeka Šķērstiņa, kas tulkoja uzdevumus latviešu valodā un pārstāvēja Latvijas intereses žūrijas sanāksmēs. Kā emocionālu notikumu Emīls min brīdi, kad vienā olimpiādes daļas laikā, lai uzmundrinātu dalībniekus, brīvprātīgie filipīnieši sāka dziedāt karaoke. “Telpā uzreiz uzlabojās atmosfēra, draudzība nostiprinājās. Visi bijām vienās grūtībās, un tas palīdzēja saliedēties,” saka Emīls. Atšķirībā no olimpiādes valsts posma, pasaules sacensībās, lai arī gaisotne ir saspringta, valda arī miers — dalībnieki jau ir pierādījuši sevi. Jūtama vēlme iepazīt citam citu. Jaunietis atzīst, ka viņam vērtīga bija iespēja iepazīties ar citu valstu delegācijām. Visi bija ņēmuši līdzi suvenīrus, apmainījās ar tiem, veidojot jaunus kontaktus. Īpaši draudzīgas attiecības izveidojušās ar Indijas, Lietuvas un Polijas pārstāvjiem..

Pasākuma programmā bija arī ekskursija uz pludmali un pastaiga pa pilsētu. Emīlam par eksotisko zemi palikuši spilgti iespaidi. “Galvaspilsētā ir gana bīstami, īpaši cilvēkiem, kas nav pieredzējuši tādu vidi. Patlaban Filipīnās ir ziema — protams, tas nenozīmē aukstumu, ir lietus sezona, gaiss mitrs, temperatūra +30 grādi, sajūta kā pirtī. Iekštelpās kondicionētāji tik spēcīgi, ka šķiet – nav pat +20 grādu. Tāpēc vairāki cilvēki apslima, arī es. Pieredze — vērtīga,” stāsta Emīls.

Emīls ir gandarīts par piedzīvoto. Viņš atzīst, ka līdz galam apjautis notikušo tikai pēc atgriešanās Latvijā, kad runājis ar cilvēkiem un sapratis, ko ir atvedis mājās. Viņam ir iespēja arī nākamgad piedalīties Pasaules bioloģijas olimpiādē, un mērķis ir tajā nokļūt vēlreiz. “Nākamgad jādodas uz Lietuvu un jāparāda, ko mēs mākam,” saka Emīls.

Pasaules bioloģijas olimpiādē balvas tiek sadalītas ne tikai trim labākajiem dalībniekiem. Vietu sadalījums notiek, izmantojot t-score (statistikas rādītājs) metodi, pēc kuras nosaka galīgo rangu. Medaļas piešķir šādās proporcijās: zelta medaļas — 10 % no dalībniekiem ar labākajiem rezultātiem, sudraba — nākamajiem 20 %, bronzas — nākamajiem 30 %.

Pamatskolā Emīlu bioloģija īpaši nesaistīja. Lielāka interese radās, pildot laboratorijas darbus, bet pagrieziena punkts bija dalība novada bioloģijas olimpiādē 9. klasē, kur, pašam par pārsteigumu, guva labus rezultātus. Pat skolotāja bijusi patīkami pārsteigta. Tālāk sekoja dalība valsts olimpiādē, kur iegūta sudraba medaļa.

Šogad Emīls uzsāks mācības 12. klasē, un aktuāls ir jautājums par turpmākajām studijām. Šobrīd viņš apsver iespēju kādā no vietējām universitātēm apgūt biotehnoloģijas, taču laiks rādīs.

Papildus bioloģijai jaunietim liela aizraušanās ir mūzika, kas aizņem gandrīz visu brīvo laiku. Viņa ģimenē mūzikai ir liela vieta, jaunietis atceras, ka jau bērnībā sēdies pie klavierēm un mēģinājis tās spēlēt. Pirms kovida pandēmijas nopietnāk pievērsies ģitāras spēlei, apmeklējis pulciņu, taču tad viņu tas īsti neuzrunāja. Pandēmijas laikā apguva pilnvērtīgākas ģitārspēles prasmes, pievienojās grupām un sāka muzicēt. Ar skolas grupu spēlēja 9. klases izlaidumā, piedalās arī Siguldas bigbendā. Viņš smej, ka, tikko atgriezies no olimpiādes, jau saņēmis zvanu ar aicinājumu uz koncertu.

Saistītie raksti

Bērnu aizsardzības centra un Ghetto Games reģionālā vizīte Cēsīs

06:24
13.08.2025
19

Bērnu aizsardzības centrs un Ghetto Games Cēsīs uzsāka savu reģionālo vizīšu ciklu. Pasākums notika līdztekus Cēsu sporta festivālam. Tā ir jauna iniciatīva, kuras mērķis ir, preventīvi iesaistot bērnus un jauniešus aktīvās un veselīgās nodarbēs, mazināt atkarību riskus, veicināt jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu pozitīvā vidē un sniegt atbalstu jauniešiem ar uzvedības traucējumiem. Ideja par reģionālajām vizītēm […]

Geto

Vasaras nometne sākumskolas vecumam

06:05
09.08.2025
31

Vasaras brīvlaiks skolēniem noteikti ir viens no gada gaidītākajiem notikumiem– iespēja atvilkt elpu no skolas ikdienas, pavadīt laiku dabā, satikt draugus, doties piedzīvojumos un baudīt dažādus pasākumus un nometnes. Taču, kamēr lielākie jaunieši bieži vien paši plāno savu vasaru, mazākajiem bērniem iespēju loks ir šaurāks – viņi vieni vēl nevar doties tālāk no mājām, un […]

Vasaras Skola PriekuÙos Kopîgas Aktivitâtes

Uzzināt, kur kosmosa zinātne redzama ikdienā

05:55
07.08.2025
115

Šī ir otrā vasara, kad Cēsīs apmeklētājiem atvērts Kosmosa izziņas centrs. Aktivitāte neapstājas, un cilvēki ierodas gan individuāli, gan ar ģimenēm, gan lielākā pulkā, lai vairāk izzinātu un uzzinātu kosmosu un ar to saistītās tēmas. Interese par STEM, zem kura slēpjas dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika, mazinās, min Kosmosa izziņas centra vadītāja pienākumu izpildītājs Jānis […]

Jânis Urtâns

Gadiem ejot, dalībnieki nometnēs jūtas kā otrajās mājās

06:34
30.07.2025
89

Nometne Ukrainas un Latvijas bērniem un jauniešiem “Cīrulīši” notiek jau sesto vasaru. Vineta Stīpniece, nometnes vadītāja, atzīst, ka pasākuma nākotne, ko īsteno projekta ietvaros, nav zināma – viss atkarīgs no plānotā finansējuma. “Ja raugāmies uz aizvadītajiem gadiem, kad nometnes notikušas, tad jāteic, ka izmaiņas jūtamas tieši ukraiņu bērnos – viņu progresā. Ja pirmajā gadā mums, […]

Ukrainu Nometne

Medniecība šodien – cieņa, precizitāte un sadarbība

05:11
24.07.2025
90

Jau astoņpadsmito gadu jauno mednieku nometnē “Vanaga acs” Straupes Mārkulīčos pulcējās jaunieši no dažādām Latvijas vietām. Te pagājušajā nedēļā notika nometne, kurā jaunieši apguva teoriju un praksi, kas jāzina un jāprot medniekam, lai senajā amatā prastu rīkoties cieņpilni un sau­dzīgi pret dabu. Jauniešiem nodarbību klāsts bija plašs: medību pamatzinības, droša medību šaušana, šaušana ar loku, […]

Kombinētā Medību šaušana, Vada Mārtiņš Gaņģis

DACVĢ skolotāji Horvātijā apgūst jaunas prasmes

06:14
17.07.2025
104

Jūnija sākums četriem Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (DACVĢ) skolotājiem – Elitai Dumpei, Līgai Piksei-Zvirbulei, Oskaram Kaulēnam un Edgaram Plētienam – izvērtās par īpašu profesionālās izaugsmes pieredzi, piedaloties “Erasmus+” kursos Splitā, Horvātijā. “Classroom Management Solutions for Educators: New Methods, Effective Assessment, Motivational Tools”. Kursu nosaukums precīzi parāda mācību programmas mērķi: sniegt skolotājiem rīkus mūsdienīgai, jēgpilnai […]

Dacvg Horvatija 1

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Autobusa telefonsarunas – ieskats svešu cilvēku ikdienas dzīvē

06:34
13.08.2025
30
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Cilvēki joprojām uzķeras. Vai darām pietiekami?

19:40
09.08.2025
24
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne tikai izmest, bet arī izšķirot

19:38
09.08.2025
25
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

“Klip, klap, klip klap, sprādzējies, sprādzējies!”

20:43
06.08.2025
46
Anna Kola
Anna Kola

Mammas loma. Kur paliek atpūta?

13:05
03.08.2025
43

Tautas balss

Grib vairāk uzzināt par senajiem pilsētniekiem

09:36
14.08.2025
4
Vēstures cienītājs P. raksta:

“Lasu “Druvā” vēsturnieka teikto par Pilsētas kapiem, ko cēsnieki vairāk pazīst kā Vācu kapus. Tie ir ļoti interesanti pētījumi. Domāju, ka tāpat vajadzētu izzināt Lejas un Lauciņu kapsētu, kur guldīti cilvēki, kas savulaik veidoja Cēsu ikdienu. Arī tur noteikti būtu daudz interesantu stāstu, personību,” ieteica vēstures cienītājs P.

Cēsis uzplaukst

09:35
13.08.2025
29
Bijusī cēsniece raksta:

“Cēsis ļoti uzplaukušas, ilgāku laiku nebiju bijusi jūsu pilsētā, tagad izstaigāju parkus, centru. Daudz zaļuma, skaisti sakopti apstādījumi. Daudzviet gan būvējas, un tas rada savu nekārtību, taču reizē liecina, ka pilsēta ir dzīva, attīstās,” sacīja bijusī cēsniece, kas vairākus gadu desmitus dzīvo ārzemēs.

Koki vareni. Bet vai nevar kļūt bīstami

19:43
10.08.2025
24
Lasītāja raksta:

“Ļoti gaidu, kad pabeigs Cēsu Stacijas laukuma remontu. Izskatās, ka šī vieta būs ļoti skaista un ērta. Tomēr pārdomas raisa daži vecie koki, kas atstāti laukumā. Ir jau tie vareni, bet vai vēl ilgi izturēs, vai nesāks apdraudēt garāmgājējus? Tā taču ir vieta, kur pārvietojas ļoti daudz cilvēku. Turklāt tur nav tikai viens tāds koks, […]

Bankomāts pieejams tikai veikala darba laikā

19:42
08.08.2025
21
Taureniete raksta:

“Taurenē bankomāts tagad pieejams tikai stundās, kad atvērts vietējais veikals “Elvi”. Līdzšinējā vietā to varēja izmantot ikvienā diennakts stundā. Tas daudziem ir ļoti svarīgi, ja, piemēram, cilvēks brauc ar agro rīta reisu, varēja izņemt naudu, cits izņēma banknotes vakarā, lai no rīta iedotu bērnam līdzi uz skolu. Esam sašutuši, ka mainīta bankomāta atrašanās vieta, un […]

Nesaprotamā steiga

19:39
08.08.2025
18
Iedzīvotāja raksta:

“Nesaprotu tos autovadītājus, kam slinkums pabraukt tos pārdesmit metrus, lai Lapsu un Pie­balgas ielas krustojuma remontu apbrauktu atbilstoši norādēm. Nē, daži joprojām cenšas izspraukties pa Briežu ielu, kaut tur novietotas barjeras, lai mazinātu satiksmi, citi brauc pa Vāveres ielu. Abas tās ir mazas, šauras ieliņas, caurbraucēji traucē gājējiem. Vai tad ir grūti aizbraukt līdz Ģimnāzijas […]

Citi

22:30
11.08.2025
11

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

22:08
17.07.2025
25

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, busa pakalpojumi utt. 24826054