No defektiem līdz efektiem

Cēsu Jauniešu māja ieguvusi jaunu izskatu
Jauniešu mājā Cēsīs jūlija nogalē noslēdzās kosmētiskais remonts, kas īstenots ar pašu jauniešu un darbinieku spēkiem. Pārmaiņas sākās ar foajē — tā bija pirmā telpa, kur visi ķērās pie darba. “Mēs nokrāsojām gaišākas sienas, vizuālos defektus pārtaisījām par efektiem,” pastāsta Jauniešu mājas darbiniece Adele Kozlovska.
Pirmā stāva zālē darbi neaizņēma ilgu laiku, tikai vienu dienu. Remonts turpinājies ar kāpņu telpas atjaunošanu, nedēļas laikā izdevies darbu pabeigt, noslēdzot vienu no apjomīgākajiem remonta posmiem, ko īstenojuši paši jaunieši.
Kāpņu telpas atjaunošana paveikta četrās dienās. Lai gan sākotnēji licies, ka bez lieliem darbiem tur neiztikt, Jauniešu mājas darbinieki un aktīvie jaunieši pierādīja pretējo. Tika špaktelētas un krāsotas sienas, atjaunota grīda un trepes, radīti dekoratīvi elementi. Remontā iesaistījās arī brīvprātīgās meitenes no Gruzijas, kuras kopā ar vietējiem jauniešiem palīdzēja telpām piešķirt jaunu izskatu. Kāpņu telpā tagad redzami jauniešu veidoti akcenti, pie sienām izvietoti dekori, bet brīvprātīgie uz griestiem izveidojuši zīmējumus, kas ne tikai piešķir telpai īpašu noskaņu, bet arī palīdz noslēpt iepriekš redzamos defektus.
“Mēs darām visu, lai maksimāli attīstītu un radītu vidi jauniešiem, lai tā būtu gaiša, uzrunājoša un piesaistoša, lai pašiem ikdienā būtu prieks te atrasties. Pašlaik mērķis ir telpas sakopt tā, lai tās būtu skaistas uz Jauniešu dienu, kas Cēsīs notiks 29. augustā, un mēs te uzņemsim māksliniekus,” pastāsta Adele Kozlovska.
Pēc paveiktā Cēsu Jauniešu māja ieguvusi ne tikai vizuāli pievilcīgāku izskatu, bet arī pavisam citu noskaņu. Telpas, kuras vajadzēja atsvaidzināt, kļuvušas gaišākas, sakārtotākas un jauniešiem piemērotākas. Mazās detaļas, pašu veidotie dekori un zīmējumi piešķir telpām īpašu nozīmi, jo tas parāda, ka interjeru veidojuši paši jauniešu mājas apmeklētāji.
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