Nezinīša aizraujošais ceļojums

Sirsnīgā un jautrā noskaņā Priekuļu kultūras namā aizvadīts Cēsu Pilsētas vidusskolas radošās komandas sadraudzības un labdarības iestudējums “Nezinītis un Mēness”.
Pirmās divas izrādes tika spēlētas skolas kolektīvam, bet trešajā bija aicināti atbalsta centra “Pērle”, Priekuļu dienas centra, “Brīnummājas” dalībnieki un Cēsu pansionāta klienti. Izrādi apmeklēja arī vidusskolas draugi un sadarbības partneri. Skatītāji ar lielu interesi sekoja uzvedumam, kas stāstīja par draudzību un labestību. Tā kā mācību gada pirmajā pusē vidusskolas darbs nenotika ierastajās telpās, arī izrāde notika ārpus mācību iestādes – Priekuļu kultūras namā. Reizē tā bija iespēja uzstāties uz kultūras nama lielās skatuves.
Cēsu Pilsētas vidusskolā uz Ziemassvētku laiku iestudējumu veido jau piekto gadu. Tajā pēc brīvprātības principa piedalās gan skolēni, gan skolotāji, tā iepazīstot cits citu ārpus mācību darba gaisotnes. Kāds piedalās pirmo gadu, cits visus piecus. Un tā šajā mācību gadā jau no oktobra katru trešdienas vakaru izrādes dalībnieki tikās mēģinājumos, kas aizritēja humora pilnā noskaņā.
Piektās klases skolēni Ēriks Miķelsons, Letīcija Zaure un Rodrigo Auziņš īpaši izceļ nepiespiesto atmosfēru gan mēģinājumos, gan izrādē. Ēriks teic: “Priecājos satikties ar draugiem, aizskatuvē smejas gan skolotāji, gan bērni. Arī Letīcija piekrīt: “Man visvairāk patīk mūsu kopīgie vakari, joki un smiešanās. Visa atmosfēra, kāda te ir.” Rodrigo vērtē, ka ir interesanti šo visu piedzīvot kopā ne tikai ar draugiem, bet arī ar skolotājiem.
“Druva” skolēnus uzrunāja brīdi pirms trešās izrādes. Viņi atzina, ka tagad pirms iziešanas uz skatuves vairs nav uztraukuma, bet pirmizrādē gan tas bijis. Vaicāti, vai gribējies uzvedumu izrādīt arī brīvlaikā, visi atbildēja apstiprinoši, kaut dažam uz pasākumu bijis jāmēro garš ceļš no laukiem.
Arī skolotāji novērtē iespēju darboties kopā ar bērniem ārpus stundām, tā vairāk iepazīstot citam citu. Sākumskolas skolotāja Jolanta Kataja-Paegle teic: “Tā tiešām ir brīnišķīga sajūta. Jauka tradīcija, kas ļauj mums būt kopā ārpus mācībām, akadēmiskās izglītības. Lai gan piedalīties izrādē nav obligāta prasība, visi kolēģi ir ļoti atsaucīgi un ar lielu entuziasmu iesaistās.” Ilze Zariņa, latviešu valodas skolotāja, piekrīt: “Jā, esam vislabākā komanda. Bez komandas neko nevarētu panākt.”
Jolanta Kataja-Paegle vidusskolas Ziemassvētku uzvedumos piedalās no pašas pirmās reizes, viņai noder savulaik gūtas prasmes amatiermākslā. Izrādē dalību ņem arī viņas vadītās mūsdienu deju grupas meitenes, kas sanāca kopā un sāka mēģināt tikai šī mācību gada sākumā. “Fantastiska pieredze mums visām. Lepojos ar katru dejotāju,” saka J. Kataja-Paegle.
Ilzei Zariņai teātra spēlēšanas pamati ielikti Veselavas amatierteātrī “Kurlās vardes”. Oskars Vitrungs, matemātikas skolotājs, gan pirms tam ar teātri nav bijis saistīts, bet izrādes tapšanā piedalās jau trešo gadu. Šogad, kā pats saka, viņam ir trakā zinātnieka loma. Viņš ar smaidu atzīst: “Mēs jau katru dienu skolā spēlējam teātri, jo skolotājs ir teātris.” Viņš atzīst, ka visgrūtāk bijis pierast pie mikrofona lietošanas, bet arī tas ir apgūts. Oskars uzsver pievienoto vērtību izrādes gatavošanā: “Mēs cits citu, gan kolēģus, gan skolēnus, redzam ārpus skolas rāmjiem. Un šī kopā sanākšana arī ir vislielākais ieguvums.”
Izrādes scenārija autore un režisore ir Andra Gulbe, muzikālajam noformējumam – Amanda Beķere, oriģinālmūzikas autors Klāvs Kalnačs. Skaņu, gaismu operatore Aiva Zirne, skatuves dekorators Aivars Lamberts. Izrādē iekļauti Kosmosa izziņas centra šovi.
Lomās: Teicējs – Amanda Beķere, Nezinītis – Klāvs Kalnačs, Podziņa – Ilze Zariņa, Mehiņš – Ingars Babahins, Robots – Jolanta Kataja – Paegle, ķīmiķis Atoms – Oskars Vitrungs, pētniece Lupa – Līga Jaunzeme, skolotāja Pūciņa – Kristīne Slavēna, trīs bērni – Ēriks Miķelsons, Rodrigo Auziņš un Letīcija Zaure, meitenes dejotājas – Keita Avsējeva, Elīza Balode, Everita Balode, Evita Jansone, Līga Jaunkauska, Paula Kezika, Emīlija Krūze, Krista Strazdiņa, Annika Sukure, Elena Uzuļeviča, Paula Vīņaude un Lita Vancere.
