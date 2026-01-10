PIESLĒGTIES
Sestdiena, 10. janvāris
Vārda dienas: Tatjana, Dorisa
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Nezinīša aizraujošais ceļojums

Iveta Rozentāle
08:00, 10. Jan, 2026

Kopā. Iestudējuma tapšanas un izrādīšanas laikā lielākais prieks, ka notikumu skolēni un skolotāji rada kopā. FOTO: no albuma

Sirsnīgā un jautrā noskaņā Priekuļu kultūras namā aizvadīts Cēsu Pilsētas vidusskolas radošās komandas sadraudzības un labdarības iestudējums “Nezinītis un Mēness”.

Pirmās divas izrādes tika spēlētas skolas kolektīvam, bet trešajā bija aicināti atbalsta centra “Pērle”, Priekuļu dienas centra, “Brīnummājas” dalībnieki un Cēsu pansionāta klienti. Izrādi apmeklēja arī vidusskolas draugi un sadarbības partneri. Skatītāji ar lielu interesi sekoja uzvedumam, kas stāstīja par draudzību un labestību. Tā kā mācību gada pirmajā pusē vidusskolas darbs nenotika ierastajās telpās, arī izrāde notika ārpus mācību iestādes – Priekuļu kultūras namā. Reizē tā bija iespēja uzstāties uz kultūras nama lielās skatuves.

Cēsu Pilsētas vidusskolā uz Ziemassvētku laiku iestudējumu veido jau piekto gadu. Tajā pēc brīvprātības principa piedalās gan skolēni, gan skolotāji, tā iepazīstot cits citu ārpus mācību darba gaisotnes. Kāds piedalās pirmo gadu, cits visus piecus. Un tā šajā mācību gadā jau no oktobra katru trešdienas vakaru izrādes dalībnieki tikās mēģinājumos, kas aizritēja humora pilnā noskaņā.

Piektās klases skolēni Ēriks Miķelsons, Letīcija Zaure un Rodrigo Auziņš īpaši izceļ nepiespiesto atmosfēru gan mēģinājumos, gan izrādē. Ēriks teic: “Priecājos satikties ar draugiem, aizskatuvē smejas gan skolotāji, gan bērni. Arī Letīcija piekrīt: “Man visvairāk patīk mūsu kopīgie vakari, joki un smiešanās. Visa atmosfēra, kāda te ir.”    Rodrigo vērtē, ka ir interesanti šo visu piedzīvot kopā ne tikai ar draugiem, bet arī ar skolotājiem.

“Druva” skolēnus uzrunāja brīdi pirms trešās izrādes. Viņi atzina, ka tagad pirms iziešanas uz skatuves vairs nav uztraukuma, bet pirmizrādē gan tas bijis. Vaicāti, vai gribējies uzvedumu izrādīt arī brīvlaikā, visi atbildēja apstiprinoši, kaut dažam uz pasākumu bijis jāmēro garš ceļš no laukiem.

Arī skolotāji novērtē iespēju darboties kopā ar bērniem ārpus stundām, tā vairāk iepazīstot citam citu. Sākumskolas skolotāja Jolanta Kataja-Paegle teic: “Tā tiešām ir brīnišķīga sajūta. Jauka tradīcija, kas ļauj mums būt kopā ārpus mācībām, akadēmiskās izglītības. Lai gan piedalīties izrādē nav obligāta prasība, visi kolēģi ir ļoti atsaucīgi un ar lielu entuziasmu iesaistās.” Ilze Zariņa, latviešu valodas skolotāja, piekrīt: “Jā, esam vislabākā komanda. Bez komandas neko nevarētu panākt.”

Jolanta Kataja-Paegle vidusskolas Ziemassvētku uzvedumos piedalās no pašas pirmās reizes, viņai noder savulaik gūtas prasmes amatiermākslā. Izrādē dalību ņem arī viņas vadītās mūsdienu deju grupas meitenes, kas sanāca kopā un sāka mēģināt tikai šī mācību gada sākumā. “Fantastiska pieredze mums visām. Lepojos ar katru dejotāju,” saka J. Kataja-Pa­egle.

Ilzei Zariņai teātra spēlēša­nas pamati ielikti Veselavas amatierteātrī “Kurlās vardes”. Oskars Vitrungs, matemātikas skolotājs, gan pirms tam ar teātri nav bijis saistīts, bet izrādes tapšanā piedalās jau trešo gadu. Šogad, kā pats saka, viņam ir trakā zinātnieka loma. Viņš ar smaidu atzīst: “Mēs jau katru dienu skolā spēlējam teātri, jo skolotājs ir teātris.” Viņš atzīst, ka visgrūtāk bijis pierast pie mikrofona lietošanas, bet arī tas ir apgūts. Oskars uzsver pievienoto vērtību izrādes gatavošanā: “Mēs cits citu, gan kolēģus, gan skolēnus, redzam ārpus skolas rāmjiem. Un šī kopā sanākšana arī ir vislielākais ieguvums.”

Izrādes scenārija autore un režisore ir Andra Gulbe, muzikālajam noformējumam – Aman­da Beķere, oriģinālmūzikas autors Klāvs Kalnačs. Ska­ņu, gaismu operatore Aiva Zirne, skatuves dekorators Aivars Lamberts. Izrādē iekļauti Kosmosa izziņas centra šovi.

Lomās: Teicējs – Amanda Be­ķere, Nezinītis – Klāvs Kal­načs, Podziņa – Ilze Zariņa, Mehiņš – Ingars Babahins, Robots – Jolanta Kataja – Pa­egle, ķīmiķis Atoms – Oskars Vitrungs, pētniece Lupa – Līga Jaunzeme, skolotāja Pūciņa – Kristīne Slavēna, trīs bērni – Ēriks Miķelsons, Rodrigo Au­ziņš un Letīcija Zaure, meitenes dejotājas – Keita Avsējeva, Elīza Balode, Everita Balode, Evita Jansone, Līga Jaunkaus­ka, Paula Kezika, Emīlija Krū­ze, Krista Strazdiņa, Annika Su­kure, Elena Uzuļeviča, Paula Vīņaude un Lita Vancere.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

1.janvāra reidā "Druva" kopā ar Valsts policiju

02:00, 8. Jan, 2026

Ieriķos atver grāmatu “Lenormand 36 Personības”

07:33, 4. Jan, 2026
1

Ne tikai tetovēšanas salons, arī kultūrvieta

02:00, 5. Jan, 2026

"Ķer un servē bumbu" – sporta veids ikvienam

08:03, 7. Jan, 2026

Ikdienas izkrāsošana prieka krāsās – darināt tērpus lellēm

07:00, 8. Jan, 2026

Pulcē sportiskas dzīves cienītājus

12:15, 9. Jan, 2026
1

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Šobrīd esam pareizajā vietā

11:11, 8. Jan, 2026
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Priekškars aizveras

11:10, 7. Jan, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Pamēģini pāršķirstīt

14:11, 31. Dec, 2025
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Prieka dzirkstelītes

14:07, 31. Dec, 2025
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Simts reižu gadā – viena avīze, simts satikšanās

14:04, 31. Dec, 2025

Tautas balss

Sajukums ar jubilejas datumu

11:59, 9. Jan, 2026
Dzie­dātāja raksta:

“Paldies dievam, ka mani varēja sazvanīt un pateikt, ka kora “Be­verīna” 60. jubilejas koncerts būs […]

Egle rada prieku

11:57, 17. Dec, 2025
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan […]

Klientus necenšas piesaistīt

17:11, 13. Dec, 2025
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur […]

Latvijas preces - dārgas

17:11, 13. Dec, 2025
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas […]

Ko mainīs likuma maiņa

13:58, 7. Dec, 2025
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs […]

Sludinājumi

Citi

22:30, 9. Jan, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054