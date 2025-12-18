Mācēt ieraudzīt un atbalstīt

Mores pamatskolā viena no vērtībām ir atbildība. “Tā ietver arī atbildību pret sabiedrību, pilsoniskumu, izpratni, ka esmu atbildīgs par to, kas notiek apkārt, ne tikai, kas notiek ar mani pašu,” teic skolas direktore Tīna Blūma.
Tamdēļ skola vienmēr apdomā, ko labu var izdarīt apkārtējiem un sabiedrībai kopumā.
Tā pirmsskolas grupiņas audzinātājas Sanita Lemiese, Ausma Ābola, Evija Strikmane, Evija Sirlaka izlēma, ka būtu jauki iepriecināt Cēsu klīnikas Iekšķīgo slimību nodaļas pacientus, dāvājot viņiem skolēnu gatavotas svecītes, apsveikuma kartītes un eglīšu rotājumus. Evija Strikmane “Druvai” teic: “Pērn gatavojām Drosmes kastes Bērnu nodaļas pacientiem, un tad aizdomājāmies, ka varētu prieku sagādāt arī kādā citā slimnīcas nodaļā. Tā radās doma radīt dāvaniņas Iekšķīgo slimību nodaļai. Izstāstījām par ieceri audzēkņiem, viņu vecākiem, un visi bija ļoti atsaucīgi. Tik jauki, ka skolēnu ģimenes jau pieradušas pie mūsu idejām un tās atbalsta. Tā vienā no darba dienu vakariem sarīkojām radošo darbnīcu, darbojāmies visi kopā. Tas bija sirsnīgs pasākums, un papildu vērtība, ka bērniem bija iespēja darboties kopā ar vecākiem. Bērni patiesi lepojas ar to, ko radījuši, un ir priecīgi, ka viņu veikums iepriecinās citus cilvēkus.”
Audzinātāja pastāsta, ka pati aizveda sarūpēto uz klīniku un tika sagaidīta ļoti sirsnīgi: “Nodaļā strādājošie sacīja siltus pateicības vārdus un ļoti novērtēja mūsu sagatavotās dāvaniņas. Tas mūs iepriecināja. Mēs jau bērnudārzā secinājām, ka katru gadu kas šāds jāīsteno, tik jauki tas ir!”
Iekšķīgo slimību nodaļas virsārste Sandra Inga Baltroka pauda pateicību Mores pamatskolas pirmsskolas grupām “Bizbizmārītes” un “Taurenīši”: “Šāda veida dāvanas ir īpaši sirsnīgas un silda sirdi. To jūt ikviens pacients. Bērnu pašaizliedzība un radošums sniedz ne tikai prieku, bet arī iedvesmu un cerību svētku laikā. Mēs īpaši novērtējam šo sirsnīgo žestu, kas mūsu pacientiem rada patiesu svētku sajūtu.”
Skolas direktore pastāsta, ka skolā šobrīd norisinās Ziemassvētku labdarības akcija Cēsu klīnikai. Skolas darbinieki un audzēkņu vecāki aicināti ziedot krūzītes, kas slimnīcai noderētu ikdienas ēdināšanas nodrošināšanā pacientiem. “Es pati ar bērnu biju slimnīcā, tāpēc aizdomājos, kas ārstniecības iestādei noderētu. Apvaicājos par to un uzzināju, ka būtu noderīgas krūzītes. Domājot ilgtspējīgi, nevienam nav jāpērk jauns trauks, bet jāpārskata savi krājumi un krūzītes, kas ir skaistas, bet tomēr netiek lietotas, atnest uz skolu. Jāteic, atsaucība ir brīnišķīga. Jau divu dienu laikā atnests daudz krūzīšu.”
Tīna Blūma pastāsta, ka skolā ik pa laikam tiek organizētas labdarības akcijas. “Īpaši svētku laikā aicinām domāt par dāvināšanas, ne tikai saņemšanas prieku. Esam dāvinājuši gan pārtiku dzīvnieku patversmei, gan radījuši pārsteigumu Ukrainas bērniem. Nekad tas nav obligāts pasākums, bet uzskatu, ir svarīgi parādīt, ka ir iespējams izdarīt ko labu. Reiz skolā pirms valsts svētkiem bērni un pedagogi sveica un teica paldies visiem skolas tehniskajiem darbiniekiem. Ja skolotājiem ir vairāki viņiem domāti svētki, tad tehniskajiem darbiniekiem – dežurantiem, kurinātājiem, arī lietvedei – tādu nav. Darbinieki bija ļoti pārsteigti un iepriecināti par sarūpēto pārsteigumu.
Mēs cenšamies bērniem iemācīt pateikt labus vārdus, atbalstīt un sacīt paldies. Ne tikai sagaidīt, ka dos viņiem, bet sniegt otram. Arī klases organizējas dažādiem labdarības pasākumiem, piemēram, palīdzēt kādam senioram sanest malku vai notīrīt sniegu. Tādi nelieli, bet būtiski darbiņi, lai atvieglotu otra cilvēka ikdienu. Ne vienmēr tam ir vajadzīgas finanses, bet tieši labā griba, kā arī vēlme iepriecināt ar praktisku darbu vai emocionālu atbalstu. Un tieši tam, ko cilvēks dod no sevis, ir vislielākā vērtība.”
