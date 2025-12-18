PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 18. decembris
Vārda dienas: Kristaps, Kristofers, Krists, Klinta, Kristers
Mācēt ieraudzīt un atbalstīt

Iveta Rozentāle
05:30
18.12.2025
9
More Slimn (3)

Ģimeniski un radoši. Radošajā darbnīcā bērni kopā ar vecākiem gatavoja svecītes, apsveikuma kartītes un eglīšu rotājumus, ko dāvināt Cēsu klīnikas Iekšķīgo slimību nodaļas pacientiem. FOTO: no albuma

Mores pamatskolā viena no vērtībām ir atbildība. “Tā ietver arī atbildību pret sabiedrību, pilsoniskumu, izpratni, ka esmu atbildīgs par to, kas notiek apkārt, ne tikai, kas notiek ar mani pašu,” teic skolas direktore Tīna Blūma.

Tamdēļ skola vienmēr apdomā, ko labu var izdarīt apkārtējiem un sabiedrībai kopumā.

Tā pirmsskolas grupiņas audzinātājas Sanita Lemiese, Ausma Ābola, Evija Strikmane, Evija Sirlaka izlēma, ka būtu jauki iepriecināt Cēsu klīnikas Iekšķīgo slimību nodaļas pacientus, dāvājot viņiem skolēnu gatavotas svecītes, apsveikuma kartītes un eglīšu rotājumus. Evija Strikmane “Druvai” teic: “Pērn gatavojām Drosmes kastes Bērnu nodaļas pacientiem, un tad aizdomājāmies, ka varētu prieku sagādāt arī kādā citā slimnīcas nodaļā. Tā radās doma radīt dāvaniņas Iekšķīgo slimību nodaļai. Izstāstījām par ieceri audzēkņiem, viņu vecākiem, un visi bija ļoti atsaucīgi. Tik jauki, ka skolēnu ģimenes jau pieradušas pie mūsu idejām un tās atbalsta. Tā vienā no darba dienu vakariem sarīkojām radošo darbnīcu, darbojāmies visi kopā. Tas bija sirsnīgs pasākums, un papildu vērtība, ka bērniem bija iespēja darboties kopā ar vecākiem. Bērni patiesi lepojas ar to, ko radījuši, un ir priecīgi, ka viņu veikums iepriecinās citus cilvēkus.”

Audzinātāja pastāsta, ka pati aizveda sarūpēto uz klīniku un tika sagaidīta ļoti sirsnīgi: “Nodaļā strādājošie sacīja siltus pateicības vārdus un ļoti novērtēja mūsu sagatavotās dāvaniņas. Tas mūs iepriecināja. Mēs jau bērnudārzā secinājām, ka katru gadu kas šāds jāīsteno, tik jauki tas ir!”

Iekšķīgo slimību nodaļas virs­ārste Sandra Inga Baltroka pau­da pateicību Mores pamatskolas pirmsskolas grupām “Bizbi­z­mārītes” un “Taurenīši”: “Šāda veida dāvanas ir īpaši sirsnīgas un silda sirdi. To jūt ikviens pacients. Bērnu pašaizliedzība un radošums sniedz ne tikai prieku, bet arī iedvesmu un cerību svētku laikā. Mēs īpaši novērtējam šo sirsnīgo žestu, kas mūsu pacientiem rada patiesu svētku sajūtu.”

Skolas direktore pastāsta, ka skolā šobrīd norisinās Ziemas­svētku labdarības akcija Cēsu klīnikai. Skolas darbinieki un audzēkņu vecāki aicināti ziedot krūzītes, kas slimnīcai noderētu ikdienas ēdināšanas nodrošināšanā pacientiem. “Es pati ar bērnu biju slimnīcā, tāpēc aizdomājos, kas ārstniecības iestādei noderētu. Apvaicājos par to un uzzināju, ka būtu noderīgas krūzītes. Domājot ilgtspējīgi, nevienam nav jāpērk jauns trauks, bet jāpārskata savi krājumi un krūzītes, kas ir skaistas, bet tomēr netiek lietotas, atnest uz skolu. Jāteic, atsaucība ir brīnišķīga. Jau divu dienu laikā atnests daudz krūzīšu.”

Tīna Blūma pastāsta, ka skolā ik pa laikam tiek organizētas labdarības akcijas. “Īpaši svētku laikā aicinām domāt par dāvināšanas, ne tikai saņemšanas prieku. Esam dāvinājuši gan pārtiku dzīvnieku patversmei, gan radījuši pārsteigumu Ukrainas bērniem. Nekad tas nav obligāts pasākums, bet uzskatu, ir svarīgi parādīt, ka ir iespējams izdarīt ko labu. Reiz skolā pirms valsts svētkiem bērni un pedagogi sveica un teica paldies visiem skolas tehniskajiem darbiniekiem. Ja skolotājiem ir vairāki viņiem domāti svētki, tad tehniskajiem darbiniekiem – dežurantiem, kurinātājiem, arī lietvedei – tādu nav. Darbinieki bija ļoti pārsteigti un iepriecināti par sarūpēto pārsteigumu.

Mēs cenšamies bērniem iemācīt pateikt labus vārdus, atbalstīt un sacīt paldies. Ne tikai sagaidīt, ka dos viņiem, bet sniegt otram. Arī klases organizējas dažādiem labdarības pasākumiem, piemēram, palīdzēt kādam senioram sanest malku vai notīrīt sniegu. Tādi nelieli, bet būtiski darbiņi, lai atvieglotu otra cilvēka ikdienu. Ne vienmēr tam ir vajadzīgas finanses, bet tieši labā griba, kā arī vēlme iepriecināt ar praktisku darbu vai emocionālu atbalstu. Un tieši tam, ko cilvēks dod no sevis, ir vislielākā vērtība.”

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lielo puiku spēles

09:54
17.12.2025
21
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Pasmejies par sevi pats

15:12
15.12.2025
32
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Arvien "liesākā" veselības aprūpes pieejamība

15:11
14.12.2025
35
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Kā Putins pasauli dancināja

15:10
13.12.2025
38
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Drūms. Dzirksteles skrien gaisā

12:20
10.12.2025
40

Tautas balss

Egle rada prieku

09:57
17.12.2025
14
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
33
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
30
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
45
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
45
1
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

