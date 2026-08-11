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“Lauzt robežas” akcentē jaunieša lomas meklējumus

Līga Salnite
09:07, 11. Aug, 2026

Saliedēšanās pasākums “Lauzt robežas 2026” šogad satuvināja ap pussimtu jauno cilvēku no visa Cēsu novada. FOTO: no albuma

Saliedēšanās pasākums “Lauzt robežas 2026” šogad satuvināja ap pussimtu jauno cilvēku no visa Cēsu novada, mācot saskatīt savas iespējas ko mainīt vistuvākajā apkārtnē — savā pagastā, ciemā vai ielā.

Nu jau devīto gadu notiekošajai jauniešu nometnei ir nostiprinājusies nemainīgā struktūra — pirmā ir savstarpējās iepazīšanās un kontaktu veidošanas diena, bet otrā diena tiek veltīta dažādu prasmju attīstībai. Pasākuma rīkotāja, biedrības “Lauzt robežas” pārstāve Iluta Balode gan piemetināja — no gada uz gadu mainās uz sarunām aicinātie viesi un profesionāļi darbā ar jauniešiem, kuri ik reizi sagatavo aizvien jaunus uzdevumus. Šoreiz īpaši stiprinātas jauniešu sadarbības prasmes un spēja ieklausīties cits citā. Ar jauniešiem ritma meistarklasē tikās mūziķis, skolotājs un pasākumu vadītājs Reinis Reķis, viņus uzrunāja hiphopa apvienības “Rīmdari” dalībnieks Marshals jeb Jānis Bendiks. I. Balode uzsver, cik nozīmīgi ir klātienē jauniešiem nodot stāstus par to, kā šie sabiedrībā pazīstamie cilvēki ir nonākuši līdz tam, ko dara patlaban. “Tas ir kā pamudinājums sekot saviem sapņiem,” sacīja pasākuma organizatore, piebilstot, ka vakars bijis veltīts neformālākām izpausmēm, jaunieši veidojuši popielas priekšnesumus.

Otrā diena aizritējusi profesionālu neformālās izglītības speciālistu vadībā. Bijuši dažādi uzdevumi sadarbības veidošanai un stiprināšanai, prasmju attīstībai uzbūvēt savu komandu, iemācīties deleģēt citam kādu uzdevumu un ievadīt jaunieti spējā adekvāti novērtēt pašam savu vietu kādā komandā. Akcents arī bijis uz pārdomām, kā jaunietis saredz savu lomu un iespējas izpausties, arī dzīvojot patālu no lielākiem apdzīvotajiem centriem.

Lai gan biedrība galvenokārt darbojas ar jauniešiem Pār­gau­jas apvienības pārvaldes teritorijā, nometnes ir atvērtas visiem un šoreiz tur bijuši pusaudži arī no Liepas, Cēsīm, Līgatnes un Piebalgas apkaimes.

Taujāta par projekta finansējumu, I. Balode atzina — šis bijis pirmais gads, kad pasākums rīkots ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta “Leader” programmas “Jau­niešu iniciatīvas” atbalstu. Tas gan finansējumam pieteikts komplektā ar vēl pāris rudenī gaidāmiem — nedaudz mazāka mēroga — pasākumiem, tostarp pārgājienu dabā, improvizācijas meistarklasi un arī radošo mākslas terapijas nodarbību ar akcentu uz “iekšējo robežu laušanu” jeb “kas jaunietim neļauj iekļauties vietējā kopienā”.

Par nākamā gada jeb tāda kā jubilejas — 10. reizes — pasākuma aprisēm I. Balode pagaidām ir atturīga. Viņa atzina, ka idejas jau ir izskanējušas, kā šo pasākumu padarīt nedaudz īpašāku, taču tās vēl ir krietni izstrādājamas un tad, protams, vēl būs jāmeklē finansiālais atbalsts izmaksām, kas, pēc viņas teiktā, šādam pasākumam palielinājušās ļoti ievērojami.

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