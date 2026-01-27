PIESLĒGTIES
Trešdiena, 28. janvāris
Vārda dienas: Kārlis, Spodris
Jauniešus aicina veidot komandas un piedalīties Elektrum FIZMIX erudīcijas konkursā

Druva
19:17, 27. Jan, 2026

No 26. janvāra līdz 15. februārim 8. un 9. klašu skolēni no visas Latvijas aicināti pieteikties Elektrum FIZMIX erudīcijas konkursam. Fizikas zināšanas šajā pasākumā apvienojas ar loģisko domāšanu, sadarbību komandā un radošu pieeju uzdevumu risināšanā. Dalībnieki sacentīsies vairākos posmos, taču izšķirošās kārtas notiks Elektrum Fizikas festivāla ietvaros 18. aprīlī Rīgā. Uzvarētāju komandu gaida galvenā balva: izzinošs ceļojums uz Kopernika zinātnes centru Varšavā.

“Pētījuma dati rāda, ka interese par karjeru zinātnes un tehnoloģiju jomās jauniešu vidū joprojām ir vidēja. Taču šobrīd, kad STEM jomas priekšmeti ir daļa no obligātās pārbaudes sistēmas izglītībā, īpaši svarīgi ir veidot vidi, kur skolēni var attīstīt loģisko domāšanu, problēmu risināšanas prasmes un spēju sadarboties. Tāpēc Elektrum Fizikas festivāla mērķis ir radīt tieši tādu vidi, kur zinātne kļūst saprotama, aizraujoša un saistīta ar reālo dzīvi – erudīcijas konkurss ļauj klātienē redzēt, kā jaunieši savas zināšanas izmanto praksē. Pagājušajā gadā festivālu apmeklēja aptuveni 4000 cilvēku, un šogad ceram uz lielāku interesentu skaitu,” norāda Mārtiņš Čakste, AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs.

Fizika jauniešiem arvien biežāk saistās ar iespēju izprast procesus, saskatīt likumsakarības un pielietot zināšanas ārpus mācību stundām, par ko liecina arī neatkarīgās pētījumu aģentūras “RAIT” 2025. gadā veiktās aptaujas rezultāti 8.–12. klašu skolēnu vidū no visas Latvijas. Gandrīz divas trešdaļas aptaujāto skolēnu atzīst, ka fiziku mācās ar interesi neatkarīgi no sekmēm, savukārt vairāk nekā puse uzskata, ka fizikas zināšanas būs nepieciešamas viņu nākotnes profesijā.

Lai pieteiktos konkursam, 8. un 9. klašu skolēniem jāizveido piecu skolēnu komanda ar skolotāja–konsultanta atbalstu un jāreģistrējas tiešsaistes platformā FIZMIX.lv. Konkurss norisinās trīs posmos, kuros skolēni pakāpeniski risina gan teorētiskos, gan praktiskos uzdevumus. Atlases posmā uzdevumi tiek pildīti attālināti, savukārt pusfinālā klātienē sacentīsies 10 labākās komandas no katra Latvijas reģiona un Rīgas pilsētas, bet finālā par uzvaru Elektrum Fizikas festivāla ietvaros 18. aprīlī Rīgā cīnīsies sešas spēcīgākās komandas no visas Latvijas. Par labāko sniegumu konkursa uzvarētājus sagaida galvenā balva – izzinošs ceļojums uz Kopernika zinātnes centru Varšavā, kas būs kā papildu motivācija jauniešiem piedalīties un gūt jaunu pieredzi ārpus skolas vides.

