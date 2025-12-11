PIESLĒGTIES
Jauniešu mājas popularizēšanai rada video

Iveta Rozentāle
05:16
11.12.2025
3
Jauniesumaja

Cēsīs daudzus gadus darbojas Jauniešu māja, kur jaunajiem cilvēkiem ir iespēja kopā saturīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī izaicināt sevi, organizējot dažādus jauniešiem interesantus pasākumus.

Jauniešu mājā darbojas arī 12. klases skolniece Annija Līce. Viņa bija aizdomājusies, kāpēc šo vietu neapmeklē vairāk jauniešu, kas tam varētu būt par iemeslu. Un, tā kā viņas vien­audžiem ikdienas “partneris” ir viedtālrunis, radās doma par Jauniešu mājas piedāvājumu sagatavot video, ko ērti noskatīties tieši telefonā. “Tā kā tā bija mana ideja, pati arī rakstīju scenāriju. Sākumā gan ļoti izplūdu, bet videogrāfs Mārtiņš Purmalis palīdzēja piezemēties, lai video nebūtu pārāk garš, un skaidroja, kā to tehniski izpildīt. Kopā ar radošo komandu visu organizējām, lai ieceri īstenotu. Tā kā Jauniešu māju apmeklē arī brīvprātīgās no Gruzijas un viena no meitenēm ir animatore, viņa izveidoja tēlu – Jauniešu mājas labo gariņu -, kas aicina un ievirza ikvienu šajā mājā,” stāsta A. Līce.

Kopā ar video idejas un scenārija autori Anniju Līci, videogrāfu Mārtiņu Purmali darbojās radošā komanda Ance Vanaga, Krista Jurēvica, Renārs Turcinovičs un atbalsta komanda Anna Liene Brokāne, Adele Kozlovska, Andra Strautiņa. Lomās iejutās Krista Jurēvica, Alise Annija Rudzīte, Renārs Turcinovičs, Ance Vanaga, Ance Malciniece, Ieva Līna Cūberga, Dāvids Lapšāns, Emīls Ķirsis, Līna Grīnvalde, Marta Lapšāne un Patriks Baijers.

Video skaties te: https://www.facebook.com/reel/2082436305836519

Sagatavošanās video filmēšanai aizņēmusi nedēļu, tad bija diena no septiņiem rītā līdz vakaram, kad visu uzfilmēja. Video veidots divos segmentos – pirmā daļa ir kā spilgtāka reklāma, ar ko piesaistīt uzmanību. Tajā stāsta par to, ko tagad jaunieši dara Jauniešu mājā. Otrajā segmentā pieredzes stāstos dalās tie, kuri reiz te pavadījuši brīvo laiku. “Tie ir cilvēki, kuri joprojām mūs ļoti atbalsta, piedalās mūsu organizētajos pasākumos, diskusijās. Viņi arvien te jūtas piederīgi, un man šķita svarīgi to parādīt,” skaidro idejas autore un piebilst: “Tā kā viņi zināja, ka teiktais jāiekļauj 15-20 sekundēs, pārfilmēt vajadzēja tikai pāris vietu.”

Tāpat Annija teic, ka vēlējās iedrošināt, ka Cēsu Jauniešu māja nav vieta tikai aktīviem un idejām pārbagātiem jauniešiem: “Te ienāk arī kautrīgie, kuriem pirmo reizi saņemties šim solim nemaz nav viegli. Un viņi kļūst par brīnišķīgiem komandas biedriem, jo ne visiem ir jābūt līderiem. Te jaunieši sevi var atrast visdažādākajos veidos. Gluži kā šī video gatavošanā svarīgi, ka ir gan ideja, gan kāds, kurš filmē, gan arī cilvēki, kuri palīdz sagatavot filmēšanas laukumu, tā visa ir vērtīga pieredze. Turklāt ir jaunieši, kuri tieši te atrod sevi, ierauga, kādā virzienā attīstīties, te iespējams saņemt iedrošinājumu savām idejām, pat ja tās ir haotiskas un neskaidras, te palīdzēs saprast, kā tās var īstenot, te tām būs atbalsts.”

Idejas autore ir gandarīta, ka jau pirmajās dienās video bija ieinteresējis, tas sociālajos tīklos daudz skatīts, un cilvēki ar to dalījušies tālāk. “Esmu saņēmusi pozitīvas atsauksmes, ka klips paticis. Ceru – reklāma nostrādās un jaunieši sadzirdēs, ka Jauniešu mājā durvis ir vaļā ikvienam, ikviens ir laipni gaidīts. No tiem, kas mēs te esam, daļa mācāmies jau divpadsmitajā klasē, un mums ir svarīgi, lai mūsu vietā paliek jauna komanda. Cenšamies iedot to, ko paši esam apguvuši, pastāstīt, kā te ir, lai arī viņi saņem to īpašo mājas sajūtu, kāda te ir jūtama un piedzīvojama.”                        

Domas un viedokļi

Sarmīte Feldmane

Drūms. Dzirksteles skrien gaisā

12:20
10.12.2025
16
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai iespējami Ziemassvētki bez svētku eglītes

11:58
07.12.2025
29
Līga Salnite

Saldējums pret galvassāpēm

11:55
06.12.2025
24
Sandra Deruma

Tas vēl nav noskaidrots

19:59
04.12.2025
37
Agnese Leiburga

Vai mākslīgais intelekts nogalinās medijus?

19:58
03.12.2025
27
1

Tautas balss

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
31
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
35
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
34
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
43
1
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
33
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

