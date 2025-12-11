Jauniešu mājas popularizēšanai rada video

Cēsīs daudzus gadus darbojas Jauniešu māja, kur jaunajiem cilvēkiem ir iespēja kopā saturīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī izaicināt sevi, organizējot dažādus jauniešiem interesantus pasākumus.
Jauniešu mājā darbojas arī 12. klases skolniece Annija Līce. Viņa bija aizdomājusies, kāpēc šo vietu neapmeklē vairāk jauniešu, kas tam varētu būt par iemeslu. Un, tā kā viņas vienaudžiem ikdienas “partneris” ir viedtālrunis, radās doma par Jauniešu mājas piedāvājumu sagatavot video, ko ērti noskatīties tieši telefonā. “Tā kā tā bija mana ideja, pati arī rakstīju scenāriju. Sākumā gan ļoti izplūdu, bet videogrāfs Mārtiņš Purmalis palīdzēja piezemēties, lai video nebūtu pārāk garš, un skaidroja, kā to tehniski izpildīt. Kopā ar radošo komandu visu organizējām, lai ieceri īstenotu. Tā kā Jauniešu māju apmeklē arī brīvprātīgās no Gruzijas un viena no meitenēm ir animatore, viņa izveidoja tēlu – Jauniešu mājas labo gariņu -, kas aicina un ievirza ikvienu šajā mājā,” stāsta A. Līce.
Kopā ar video idejas un scenārija autori Anniju Līci, videogrāfu Mārtiņu Purmali darbojās radošā komanda Ance Vanaga, Krista Jurēvica, Renārs Turcinovičs un atbalsta komanda Anna Liene Brokāne, Adele Kozlovska, Andra Strautiņa. Lomās iejutās Krista Jurēvica, Alise Annija Rudzīte, Renārs Turcinovičs, Ance Vanaga, Ance Malciniece, Ieva Līna Cūberga, Dāvids Lapšāns, Emīls Ķirsis, Līna Grīnvalde, Marta Lapšāne un Patriks Baijers.
Video skaties te: https://www.facebook.com/reel/2082436305836519
Sagatavošanās video filmēšanai aizņēmusi nedēļu, tad bija diena no septiņiem rītā līdz vakaram, kad visu uzfilmēja. Video veidots divos segmentos – pirmā daļa ir kā spilgtāka reklāma, ar ko piesaistīt uzmanību. Tajā stāsta par to, ko tagad jaunieši dara Jauniešu mājā. Otrajā segmentā pieredzes stāstos dalās tie, kuri reiz te pavadījuši brīvo laiku. “Tie ir cilvēki, kuri joprojām mūs ļoti atbalsta, piedalās mūsu organizētajos pasākumos, diskusijās. Viņi arvien te jūtas piederīgi, un man šķita svarīgi to parādīt,” skaidro idejas autore un piebilst: “Tā kā viņi zināja, ka teiktais jāiekļauj 15-20 sekundēs, pārfilmēt vajadzēja tikai pāris vietu.”
Tāpat Annija teic, ka vēlējās iedrošināt, ka Cēsu Jauniešu māja nav vieta tikai aktīviem un idejām pārbagātiem jauniešiem: “Te ienāk arī kautrīgie, kuriem pirmo reizi saņemties šim solim nemaz nav viegli. Un viņi kļūst par brīnišķīgiem komandas biedriem, jo ne visiem ir jābūt līderiem. Te jaunieši sevi var atrast visdažādākajos veidos. Gluži kā šī video gatavošanā svarīgi, ka ir gan ideja, gan kāds, kurš filmē, gan arī cilvēki, kuri palīdz sagatavot filmēšanas laukumu, tā visa ir vērtīga pieredze. Turklāt ir jaunieši, kuri tieši te atrod sevi, ierauga, kādā virzienā attīstīties, te iespējams saņemt iedrošinājumu savām idejām, pat ja tās ir haotiskas un neskaidras, te palīdzēs saprast, kā tās var īstenot, te tām būs atbalsts.”
Idejas autore ir gandarīta, ka jau pirmajās dienās video bija ieinteresējis, tas sociālajos tīklos daudz skatīts, un cilvēki ar to dalījušies tālāk. “Esmu saņēmusi pozitīvas atsauksmes, ka klips paticis. Ceru – reklāma nostrādās un jaunieši sadzirdēs, ka Jauniešu mājā durvis ir vaļā ikvienam, ikviens ir laipni gaidīts. No tiem, kas mēs te esam, daļa mācāmies jau divpadsmitajā klasē, un mums ir svarīgi, lai mūsu vietā paliek jauna komanda. Cenšamies iedot to, ko paši esam apguvuši, pastāstīt, kā te ir, lai arī viņi saņem to īpašo mājas sajūtu, kāda te ir jūtama un piedzīvojama.”
Komentāri