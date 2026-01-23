Jaunieši tiekas "Iedvesmu kosmosā"

Jāmācās uztvert neveiksmi kā pieredzi, ne dramatisku pavērsienu
“Jaunieti, pacelies ar mums “Iedvesmu kosmosā”! Iedvesmojies, ieklausies dažādos pieredzes stāstos un iesaisties atklātā sarunā par vērtībām, izvēlēm un radošu domāšanu. Varbūt tieši šis vakars ir tas, kas rosinās pārdomas un radīs jaunas idejas tavam turpmākajam ceļam,” tā 14. janvārī Izstāžu namā piedalīties sarunu vakarā “Kā dzīvot ar pilnu sirdi” aicināja Cēsu novada Jauniešu dome.
Kā dzīvot tā, lai iedvesmotu citus, radīt, darīt un piedzīvot jeb “Kā dzīvot ar pilnu sirdi” stāstīja pasākumu producente Gundega Skudriņa, radio tekstu autore un darbiniece Elīna Baltskara un TV raidījumu un pasākumu vadītājs, improvizators Marğers Majors, bet sarunu moderēja Cēsu Valsts ģimnāzijas audzēknis Regnārs Kreičmanis.
Regnārs Kreičmanis, piesakot runātājus, uzsvēra, ka jautājums, kā spēt dzīvot ar pilnu sirdi, noteikti ir tikpat svarīgs Izstāžu namā sanākušajiem klausītājiem kā viņam pašam un tiek sev uzdots atkal un atkal dažādos dzīves posmos.
Regnārs sarunas sākuma atzina, ka pats personīgi šāda veida publisku diskusiju vada pirmo reizi, un aicināja dalībniekus vispirms mazliet sevi palielīt un pastāstīt vairāk par savu dzīvi. Tiesa, jau pirmais runātājs Marģers atzina, ka sevi lielīt diez ko nepatīkot, savukārt Gundega Skudriņa vispirms uzsvēra savu Cēsu izcelsmi un to, ka šeit atgriezties viņai vienmēr ir īpašs prieks. Viņa akcentēja arī savu dzīves moto, ka mazliet aizbraucis jumts paver vairāk zvaigžņu. Arī Elīna Baltskara sāka ar to, ka uzsvēra savu cēsnieces izcelsmi un savu kādreizējo darbošanos Cēsu novada Jauniešu domē. Diskusija visā garumā noritēja atbrīvotā gaisotnē, dalībniekiem draudzīgi pastāstot, kas viņiem ļauj baudīt dzīvi ik mirkli, un iesakot arī visiem klātesošajiem dzīvot ar pilnu krūti un priecāties par katru nodzīvoto dienu, uztverot neveiksmes kā pieredzi, nevis dramatiskus pavērsienus.
Kā “Druvai” zināja pastāstīt Cēsu novada pašvaldības Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Andra Strautiņa, šāds pasākums ir vairāku gadu tradīcija. Aptuveni divus trīs gadus gan bijusi pauze, bet tagad tas atkal sarīkots.
