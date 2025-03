Jaunieši pin tīklus Ukrainas frontei

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas sabiedrības un valodas desmitās klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Eviju Kosīti februāri – Mīlestības mēnesi -veltīja labdarībai. Viens no kopīgajiem darbiem bija aizsargtīkla pīšana Ukrainas karavīriem, trijās stundās iesākot pīt sešus reiz desmit metrus plato aizsargtīklu “Daumants”, kā arī turpinot ziemas laikam paredzētā tīkla pīšanu.



Lai gan jaunieši šo prasmi apguva pirmo reizi, Tīklu darbnīcas koordinatore Cēsīs Inese Ločmele-Jansone un aizsargtīklu darbnīcas vadītāja Līga Dzemido vērtēja, ka jaunieši prasmi apguva ātri, kā arī novērtēja skolēnu ieinteresētību. L. Dzemido: “Ja ir patiesa interese, tad arī ir iespējams iemācīties, pat ja sākumā liekas grūti.” I. Ločmele-Jansone vērtē, ka tīklu pīšana attīsta daudz prasmju, arī sadarbību, precizitāti, neatlaidību.



“Druva” sarunājās ar četriem tīklu pinējiem: Loretu Reķi, Robi Auziņu, Luisu Bulmeisteru un Ervīnu Mihailovu. Jaunieši piekrita, ka darbs tiešām ir grūts, bet ir gandarīti par savu veikumu un novērtēja arī iespēju darīt ko neparastāku, ne tikai būt mācību stundās. Loreta atklāj, ka ideja radās, kad kāda klases biedrene izstāstīja par iespēju un skolotāja ierosināja, ka tīklus pīt varētu visa klase. Skolēni atsaucās, apzinoties, ka ir svarīgi palīdzēt ukraiņiem un ikviena iesaiste parāda Lat­viju kā valsti, kas ir kopā ar citiem arī grūtībās. Ņemot vērā notiekošo pasaulē, puiši jau domājuši par valsts aizsardzības obligāto militāro dienestu un apsvēruši iespēju pieteikties brīvprātīgi. Loreta Reķe teic: “Mans tētis jau kara sākumā ziedoja ukraiņiem, kā arī notikumi pasaulē pamudināja viņu iestāties Zemessardzē. Viņa piemēram sekoja arī citi.”



Jauniešu pītajam tīklam nosaukums dots par godu rotkalim Daumantam Kalniņam. I. Loč­mele-Jansone uzsver, ka ir gods viņu pazīt. “Viņš ir viens no Ukrainas draugiem un atbalstītājiem. Viņa glezna, kurā ievīti dzintari, ir viena no izstādes “Gads” gleznām, kurā apkopoti 12 unikāli tīklu mākslas darbi, kas katrs veltīts savam mēnesim un izdots arī īpašā kalendārā. Izstāde būs skatāma arī Cēsīs – kultūras galvaspilsētā.” Izstādē viena no gleznām ir arī Ineses veidota.



Cēsnieku aizsargtīkli top sadarbībā ar labdarības biedrības “Tavi draugi” Tīklu aliansi. Iesaistīties tīklu pīšanā ir iespēja ikvienam, un I. Ločmele-Jansone uzsver: “Te noderīgas ir katras rokas.”