Jaunais mācību gads sākas ar interesi par interešu izglītības piedāvājumu

Agnese Leiburga
06:05
17.09.2025
22
Cbjc

Jāizvēlas. Bērnu un jauniešu centra nodarbību izvēle ir plaša. Ko izvēlēties, kopā lemj bērni un vecāki. FOTO: publicitātes

“Kopējie skaitļi, uzsākot jauno mācību gadu, ir iepriecinoši. Ja salīdzinām ar iepriekšējiem diviem gadiem, tad septembra sākumā mēs esam sasnieguši jau tādu audzēkņu skaitu, ko iepriekš neizdevās,” stāsta Cēsu novada Bērnu un jauniešu centra direktors Jānis Vītols.

“Unikālās personas paš­laik jau ir 900, bet līgumu parakstīšana vēl turpinās, kas nozīmē, ka tas vēl palielināsies. Audzēkņu interešu izglītības programmās ir vairāk nekā 1500 bērnu un jauniešu. Vidēji katrs izglītojamais piesakās uz aptuveni divām interešu izglītības programmām.”

Divi līdz trīs pulciņi bērnam arī ir optimālais interešu izglītības nodarbju skaits, vērtē J.Vī­tols. Esot, protams, bērni, kas izvēlas vairāk pulciņu, bet Bērnu un jauniešu centrā priecājas, ja audzēkņu vecāki redz samērīgumu, individuāli vērtējot savas atvases vajadzības atbilstoši vecumam, raksturam un noslodzei skolā, lai interešu izglītība būtu kvalitatīvi pavadīts laiks ar pievienoto vērtību.

“Interešu izglītības programmas mums ir ļoti dažādas, jaunajā mācību gadā piedāvājumā 37. Mūsu mērķis ir sniegt dažādību. Protams, ir programmas, kas vēsturiski, pat divdesmit trīsdesmit gadus, ir bijušas ļoti pieprasītas. Piemēram, tāda ir keramika. Mums šogad uz keramikas nodarbībām pie diviem pedagogiem pieteikušies aptuveni 200 audzēkņu, kas ir ļoti daudz,” atklāj Jānis Vītols, piebilstot, ka, iespējams, šo lielo pieplūdumu vēl pavairojis tas, ka šogad Cēsīs notika koncertuzvedums “Māls”. Viņš atzīst: “Mēs, protams, priecājamies par šo interesi un mēģināsim nodrošināt iespēju tiem, kas vēlas nodarboties ar keramiku, tomēr mums rūp, lai centra piedāvājumā būtu iespējams gūt dažādas pieredzes. Nebūtu priecīgi, ka no visiem izglītojamajiem puse darbotos keramikā, tas veicinātu mūsu piedāvājuma sašaurināšanos. Uz pieprasījumu mums, protams, ir vēlme reaģēt ar kvalitatīvu un adekvātu piedāvājumu, bet jā­sniedz arī dažādība.”

Pulciņu apmeklētībā esot vērojama gan interešu mainība, gan ilgstoša noturība, kad audzēknis vairāku gadu garumā apmeklē konkrēto programmu. Rekords vienā interešu pulciņā ir pat desmit gadi.

Piemēram, ir meitenes, kas šūšanā sasniegušas tādu meistarības līmeni, ka var sev uzšūt izlaiduma kleitu, kas izstrādāta līdz pēdējam sīkumam. Ne­trūkst arī tādu, kas pamēģina vienu pulciņu, saprot, kas tas ir, un nākamajā gadā jau mēģina kaut ko citu. J.Vītols gan iesaka programmu apgūt vismaz gadu, lai patiešām izprastu un apzinātos, turpināt darboties šajā jomā vai tomēr ne.

“Aizvien aktuālākas interešu izglītības sistēmā kļūst arī īslaicīgās programmas, jo ir tēmas un jomas, ko var apskatīt arī īsākā laika posmā – divos trīs mēnešos, piemēram, desmit nodarbību ciklā. Iespēja saplānot laiku ilgstošai interešu programmas apguvei ne vienmēr visiem ir, un tad īsās programmas ir labs variants. Tā arī ir atzīstama forma un veids, kā, piemēram, iesaistīt interešu izglītībā vidusskolas vecuma jauniešus, kuriem slodze skolā ir tik liela, ka visu mācību gadu ir grūti veltīt laiku interešu nodarbībām,” teic iestādes vadītājs.

Stāstot, kā bērni un jaunieši nonāk centrā, direktors atklāj, ka ir dažādi. Nereti uz pulciņu atnāk līdzi draugiem, bet bieži vien arī pedagogi ir tas magnēts, kas pievelk konkrētai jomai.

“Mēdz būt arī tā, ka pedagogs var pasniegt ļoti dažādas interešu izglītības programmas un saturs pat nav tik noteicošs, cik personība un vilkme pie viņa,” teic J.Vītols. Viņš arī papildina: “Ņemot vērā, ka Bērnu un jauniešu centram Cēsīs ir vairāk nekā 70 gadu, ir daudz arī gadījumu, kad vecāki ved savus bērnus uz pulciņiem, kurus paši te ir apmeklējuši. Vecāki redz, kā tas viņiem kādreiz palīdzēja un kāds bija pienesums, un grib šādu pieredzi arī bērniem.” Arī Jānis Vītols pieder šai kategorijai, jo pats te apmeklējis dejošanas nodarbības un šogad pirmo reizi centrā uz ritmikas pulciņu tiek vests arī viņa trīsgadīgais dēls.

Jautāts, vai paši vecāki dažkārt neizrāda interesi apmeklēt kādas nodarbības, Jānis Vītols apstiprina, ka pieaugušo tālākizglītība un neformālā izglītība ir lauciņš, kurā piedāvājuma pašlaik nav, tomēr Bērnu un jauniešu centrs dažādos pasākumos un brīvlaikos cenšoties organizēt darbnīcas un citas aktivitātes, kur vecāki var darboties kopā ar bērniem.

Jānis Vītols atzīst, ka populārākos un iecienītākos pulciņus ir grūti noteikt. Viņš stāsta: “Keramika ir daudzskaitlīgākais, bet ir daudzas programmas, kurās brīvu vietu nav, bet kuras fiziski nemaz nevar uzņemt vairāk izglītojamo. No šīm 37 programmām aptuveni pusē jau patlaban vairs nav brīvu vietu, par ko mums ir milzīgs prieks, bet izcelt kādu atsevišķu negribētos.”

“Esam ļoti gandarīti, ka Cēsu novada iedzīvotāji novērtē Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības piedāvājumu, pedagogus un programmu kvalitāti,” ar lepnumu saka Jānis Vītols.

Ne bez lepnuma direktors arī atklāj, ka pērn centrs ieguvis Valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statusu. “Vidzemē šobrīd esam vienīgais Valsts nozīmes interešu izglītības centrs. Tas patiesībā ir kaut kas unikāls. Latvijā tādi kopumā ir tikai astoņi. Iegūstot šo statusu, ir daudz kvalitatīvo un kvantitatīvo kritēriju, kas jāspēj sasniegt un noturēt. Mēs iegūstam papildu iespējas sniegt plašāku interešu izglītības piedāvājumu bērniem, pirmkārt, STEM jomā, tāpat arī profesionālo pilnveidi pedagogiem,” ar gandarījumu teic J.Vītols.

