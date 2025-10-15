Kopš septembra Cēsu Bērnu un jauniešu centra paspārnē esošajai Jaunatnes lietu nodaļai ir jauna vadītāja- Andra Strautiņa. Viņa uz Cēsu novadu pārcēlusies no Liepājas. Iepriekš Andra strādājusi dažādās jomās, piemēram, komunikācijā un karjeras konsultēšanā.
Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja priecājas, ka varēs strādāt ar savu mīļāko auditoriju – jauniešiem. Viņa atzīst, ka jauniešu enerģija un dzīvesprieks ir ļoti uzmundrinošs, turklāt darbs ar jauniešiem ,viņasprāt, ļauj ātri redzēt ietekmi un iespaidu. “Jau pēc vienas ideju apmaiņas vai sarunas redzams, ka viss notiek,” teic Andra.
Jautāta, kāda vecuma jaunieši nāk darboties uz Jauniešu māju, nodaļas vadītāja pastāsta, ka vienu daļu varētu dēvēt par vēlo pamatskolu, ap gadiem piecpadsmit sešpadsmit, bet daudzi ir vidusskolas vecumā. Andra stāsta, ka arī vairāki Jauniešu lietu nodaļas darbinieki ietilpst jauniešu kategorijā. Ir arī tādi, kas agrāk Jauniešu mājā pavadījuši savu brīvo laiku, bet tagad te strādā.
“Jauniešu māja ir mājvieta Cēsu novada Jauniešu domei, kas, formāli izsakoties, piedalās jaunatnes politikas īstenošanā. Tā pēc būtības ietver dažādas viņu aktivitātes. Šie jaunieši gan organizē pasākumus vienaudžiem, gan iesaistās jaunatnes politikas veidošanā, sadarbojoties ar Cēsu novada domes deputātiem, komisijām un tamlīdzīgi. Viņi daudz strādā arī jaunatnes brīvprātīgā darba jomā,” par Jauniešu domes darbu vairāk stāsta A.Strautiņa.
Iesaistīšanās Jauniešu domes darbībā noteikti ir vērtīgs ieguldījums jauniešu turpmākās dzīves karjeras izaugsmē, atzīst Andra. Viņi apgūst visdažādākās prasmes, sākot ar savas idejas piedāvāšanu, prezentēšanu un tālāk arī īstenošanu, kā arī projektu vadības pieredzi un strādāšanu komandā.
“Tieši šogad mums Jauniešu domē ir vairāki divpadsmitās klases audzēkņi. Tas nozīmē, ka jāgatavo jaunā paaudze, lai veidotos pēctecība,” uzsver Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja, piebilstot, ka tuvojas arī Cēsu Jauniešu domes vēlēšanas, kas ir gana svarīgs notikums sabiedriski aktīvo jauniešu saimei.
Andra pastāsta, ka pašlaik tiek īstenoti vairāki jauniešiem interesanti projekti, piemēram, digitālais darbs ar jaunatni. Jaunieši apgūst gan dažādus mākslīgā intelekta rīkus, gan video producēšanu, fotografēšanu, noderīgas digitālās prasmes. Pēc tam viņi paši veidos digitālo saturu. Digitālo apmācību projekta gaitā vēl būtiska aktivitāte ir radošās programmēšanas nodarbības, dodot iespēju apgūt to, kā apvienot tehnoloģijas ar mākslu un radošumu. Šī aktivitāte tiek īstenota, sadarbojoties ar RTU Vidzemes inovāciju un mūžizglītības centru. Dalībnieki mācīsies programmēt, darbosies ar elektroniku, sensoriem, LED gaismām un 3D printeriem, radot unikālus interaktīvus projektus, kas noslēgumā tiks apkopoti multimediālā izstādē.
Sarunas laikā Andra Strautiņa uzteic Cēsu novada jauniešu aktivitāti digitālo prasmju izmantošanā, jo lielākoties viss saturs sociālajos tīklos ir pašu jauniešu radīts un veidots, ietverot gan video filmēšanu, gan fotografēšanu, gan tekstu izveidi.
Vēl, stāstot par jauniešu aktivitātēm, Andra atklāj, ka pavisam drīz – 24. oktobrī – Liepas Jauniešu centrs “Apelsīns” svinēs šim vecumposmam tik nozīmīgo astoņpadsmit gadu jubileju. Jauniešu centrs “Apelsīns” darbojas no 2007.gada oktobra. Centrs tolaik tapis ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbalstu un Liepas pagasta līdzfinansējumu. Centrs paredzēts jauniešiem no 13 līdz 25 gadu vecumam. Darbības mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas, organizēt jauniešiem paredzētus praktiskus pasākumus viņu dzīves kvalitātes uzlabošanai un piedāvājot iespējas jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei. Pasākumā 24. oktobrī paredzēta gan jauno telpu atklāšana, gan brīvprātīgo pieredzes stāsti, kā arī diskusijas par brīvprātīgo darbu jauniešu acīm.
“Vēl mums pašlaik ir tāds jauks kopīgs piedzīvojums – Cēsīs ir ieradušās divas brīvprātīgās no Gruzijas,” pastāsta Andra. Khatia un Ketevanza Cēsīs brīvprātīgo darbu veiks gadu, iepazīstinot Cēsu jauniešus ar Gruzijas tradīcijām, darbojoties un kvalitatīvi pavadot laiku kopā. Jau esot aizvadīts gruzīnu kultūras vakars ar kopīgu dziedāšanu, dejošanu un nacionālo ēdienu gatavošanu, kas visiem ļoti paticis. Kopā ar Gruzijas jaunietēm plānotas arī vairākas mākslinieciskas aktivitātes.
