PIESLĒGTIES
Sestdiena, 16. maijs
Vārda dienas: Edvīns, Edijs
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Iemācīties strīdēties ar cieņu. Arī par vēja parkiem

Līga Salnite
21:02, 15. Mai, 2026

Cīņa godam izturēta. Cēsu Valsts ģimnāzijas audzēknes (no kreisās) Sabīne Vasile, Gerda Brīvkalne un Marta Indrik­sone priecīgas par veiksmīgi aizvadītajiem debašu dueļiem, pat ja līdz pašam finālam šoreiz neizdevās tikt. FOTO: no albuma

Cēsu Valsts ģimnāzijas (CVĢ) debašu pulciņa dalībnieki šajā mācību gadā bez dalības ierastajos starpskolu turnīros izcīnīja iespēju pārbaudīt spēkus noslēdzošo debašu kārtas specializētajās sacensībās, kas bija veltītas vēja parku ietekmes uz apkārtējo vidi izvērtēšanai.

Tiesa, mūspuses komandai gala finālā iekļūt neizdevās, taču dalībnieces atzīst, ka guvušas neatsveramu pieredzi argumentēšanas tehnikā un debašu prasmē kopumā.

Parasti turnīros esot vairākas debašu tēmas un katrai komandai nākas sagatavot argumentāciju par katru no tām – gan par, gan pret, paskaidro CVĢ debašu pulciņa vadītāja Lauma Abram­sone. Biedrības “Debašu centrs” un Latvijas Vēja enerģijas asociācijas (VEA) rīkotajā turnīrā tematiskā izvēle nav bijusi tik plaša, komandas argumentējušas tikai par un pret vēja parku pastāvēšanu Latvijā, vai precīzāk – vai vēja parku ieguvumi atsver vai neatsver to negatīvo ietekmi uz vidi. L. Abramsone stāstīja, ka šajā reizē komandas pirms katras debašu kārtas savu nostāju “par” vai “pret” lozējušas un mūspuses komandai iekritis visas reizes uzstāties “pret” vēja parkiem, tātad ar katru kārtu nācās meklēt aizvien kādu jaunu faktu vai niansi, ko pasniegt kā pietiekami spēcīgu argumentu. Taču kopumā skolotāja šo turnīru atzina kā vēl vienu brīnišķīgu iespēju jauniešiem trenēties argumentēti uzstāties, turklāt bijis arī lielisks un plašs debatētāju loks, komandas gan no Liepājas, gan Vents­pils, kur ne tikai debatētāju kustība ir spēcīga, bet sabiedrība par vēja parku tēmu ir informētāka.

Viena no CVĢ debašu komandas dalībniecēm, 12. c klases audzēkne Sabīne Vasile atzina, ka par vēja enerģijas tēmu informāciju atlasīt šķitis gana grūti, bet ne tādēļ, ka tās nebūtu, informācijas šķiet pat pārāk daudz un katrs avots ir jāizvērtē. “Jo vairāk skaties, jo vairāk uzzini, jo vairāk atkal ir jāmeklē tālāk, lai saprastu līdz galam, no kurienes šī informācija nāk un uz ko tieši atsaukties.” Debašu biedrenei piekrita arī Marta In­driksone no 12. a: “Jo vairāk roc, jo lielākā bedrē nonāc! Par samērā jauno tēmu, kādu vēja parku iespējamā būvniecība mūsu valstī ir, ir ļoti pretrunīgi avoti un grūti izvērtējama informācija.”

CVĢ komanda piedalās dažādos debašu turnīros. Vai to izdodas uztvert kā spēli vai drīzāk kā sportisku treniņu? Gerda Brīv­kalne no 10. c atzina, ka viņai tas ir kā teātra mākslas treniņš. No meiteņu stāstītā izriet, ka lielākoties strīdēšanās vai pat “saplēšanās” ar pretinieku komandām neesot, varbūt kādu retu reizi – garāku turnīru noslēgumos, kad visi spēki iztērēti, var pasprukt neiecietīgāks vārds, bet tas neesot bieži. Taču kā galveno ieguvumu no debatēm gan meitenes, gan skolotāja uzsver izpratni, ka risinājumi ir “kaut kur pa vidu”, kad ir apzināti visi ieguvumi un visi trūkumi kādā jautājumā. L. Abramsone gan uzsver – šajā spēlē nevar ļauties viedokļiem vai emocionālām nostājām, kā instrumenti tiek izmantoti tikai fakti un pārliecinoši argumenti.

Nupat aizvadītajā turnīrā  apliecinātas kritiskās domāšanas, argumentācijas un publiskās runas prasmes, vienlaikus iedziļinoties enerģētikas, vides un ekonomiskās attīstības jautājumos. Debates norisinājās Pasaules skolu debašu formātā latviešu un angļu valodā. Tiesa, avīzei visnotaļ provokatīvs šķiet turnīra rīkotāju noslēguma ziņojuma ievads, apzinoties, cik pretrunīgi Latvijas sabiedrībā patlaban tiek vērtēta vēja parku potenciālā būvniecība. Šajā aprakstā kā pirmā un, šķietami, debašu galvenā atziņa izcelta pirmo vietu ieguvušās skolas uzvarošais arguments, ka “ieguvumi no vēja enerģijas pārspēj tās potenciālo ietekmi uz vidi”. CVĢ pārstāvji gan uzteica pašu turnīra norisi – kā organizatorisko pusi, tā arī debašu kvalitāti.

Debašu turnīrs par vēja parkiem norisinājās projekta “WindUp” ietvaros. Šo projektu atbalsta Emisijas kvotu izsolīšanas instruments, Lielbritānijas vēstniecība, Ziemeļvalstu Mi­nis­tru padome un arī VEA biedri.

Kā ieguvumu no šī turnīra L. Abramsone, kura ir arī Vid­zemes reģiona debašu koordinatore, izceļ faktu – izdevies atjaunot debatētāju komandu Val­mierā. Tagad Vidzemē ir četras skolas, kurās darbojas debašu komandas, proti, vēl tādas ir Siguldā un Draudzīgā Aici­nājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā. Tiesa, tūkstošgades sākumā šo pulciņu bijis krietni vairāk, to­starp arī Vecpiebalgas un Jaun­piebalgas vidusskolā.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Būt mammai ir laime

03:00, 10. Mai, 2026
1

Lai arī citiem prieks

17:12, 11. Mai, 2026

Lielie ielu pārbūves projekti tuvojas finišam

03:00, 11. Mai, 2026
1

Prast ieraudzīt pozitīvo

08:12, 12. Mai, 2026

Saiets izziņai un kopā būšanai

08:08, 12. Mai, 2026
2

Ar lepnumu pārstāv Cēsis

03:00, 12. Mai, 2026

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Laika zaglis nočiepj arī klātbūtnes sajūtu

21:19, 15. Mai, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ļaunie bubuļi no ēdamlietu cilts

10:32, 12. Mai, 2026
1
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Ko meklē, to ierauga

11:50, 11. Mai, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Plaisas agresorvalsts mūrī

23:56, 10. Mai, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Mazāk ir vairāk

11:47, 9. Mai, 2026

Tautas balss

Cerams, atkritumi nenonāks mežā

21:23, 15. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Bēdīgi, ka šogad pašvaldība nerīko lielo atkritumu savākšanas akciju. Vai tas neatbalsosies ar mežā izmestiem […]

Kā ierīkot patvertni

21:22, 15. Mai, 2026
Lasītāja K. raksta:

“Kaut zinām, ka droni, kas ielido Latvijā, bija paredzēti objektiem Krievijā, sajūta nav patīkama. Ir […]

Atjaunotās ielas ērtas visiem

12:35, 11. Mai, 2026
Pastaigu un velobraucienu cienītāja raksta:

“Līdz ar silto laiku vairāk pa pilsētu gribas pārvietoties ar velosipēdu. Tad var izbraukt loku […]

Iztrūka svētku sajūtas Stacijas laukumā

14:12, 10. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsīs maija brīvdienās varēja just svētku noskaņu, īpaši Vienības laukumā, kur sastādīti ziedi, plīvo Latvijas […]

Iela uzbūvēta par šauru

11:53, 9. Mai, 2026
Lasītājs J. raksta:

“Mani ļoti neapmierina Kungu ielas Cēsīs projekts. Brauktuve ir pārāk šaura, apgrūtina transportlīdzekļu pārvietošanas, var […]

Sludinājumi

Citi

22:10, 12. Mai, 2026

Meistari veic mūrēšanas un jumta darbus. Būvējam mājas,garāžas,piebūves,saimniecības ēkas u.c. Strādājam ātri,kvalitatīvi un atbildīgi.Zvani vai […]

Citi

22:18, 10. Mai, 2026

Dažādi saimnieciskie Darbi-celtniecības,zāles pļaušanas,koku,zaru zāģēšana un citi darbi. 24826054