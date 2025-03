Iedvesmoties attīstīt savus talantus

Bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām ir tiesības uz aktīvu dzīvi, attīstību, izglītību, piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē atbilstoši savām fiziskajām un garīgajām spējām un vēlmēm.

Lai palīdzētu bērniem un jauniešiem pazīt situācijas, kas ierobežo īstenot viņu tiesības, kā arī iedvesmotu attīstīt savus talantus, biedrība “Brīnummāja” rīkoja radošu semināru par bērnu un jauniešu vienlīdzīgām tiesībām, pieredzes apmaiņas pasākumu “Atrast sevi” un radošās darb­nīcas, ko vadīja Gita Oruba un Līga Bule. Pasākums notika Cēsu Kosmosa izziņas centrā, pasākuma dalībnieki varēja iepazīt arī tā piedāvājumu.



Semināra vadītājas Ivita Puķīte un Iveta Dzērve pastāstīja, ka radošā veidā, dialogā iesaistot pašus dalībniekus, runāja par to, ka viss, arī visas atšķirības ir normālas, tātad mēs visi esam normāli. I. Dzērve: “Svarīgākais, ko gribējām izdarīt – palīdzēt ieraudzīt, ka mēs katrs esam ar kaut ko atšķirīgs un tas ir normāli. Atšķirību dēļ mani nedrīkst diskriminēt un arī es nedrīkstu diskriminēt citus.” I. Puķīte uzsver, ka jebkurš var piedzīvot diskrimināciju, tāpēc ir svarīgi to atpazīt. Arī, ja redzam, ka mums blakus kāds piedzīvo netaisnību, svarīgi to pamanīt un sniegt atbalstošu roku, lai netaisnību novērstu. Viņa ir gandarīta, ka bērni arī ļoti labi zināja, kā var otram palīdzēt. I. Dzērve skaidro, ka visbiežāk palīdzība ir nepieciešama abām pusēm, gan tam,kuram dara pāri, gan tam, kurš ir neiecietīgs: “Iespējams, viņš ir neiecietīgs, jo pats kādā ziņā ir atšķirīgs, piedzīvo stipras dusmas, kuras izpauž, kā prot. Bērni mācās pasauli caur pieaugušajiem vērojot un atdarinot. Lai bērnos attīstītu empātiju, pieaugušajiem ar viņiem ir jārunā un jāskaidro, un, jo vairāk mēs to darīsim un rādīsim piemēru, jo labāk būs.”



Semināra noslēgumā bērni atzina, ka ir ļoti svarīgi būt drosmīgiem, spert soli un mēģināt, nevis domāt, ka nevarēs, un tieši tāpat citiem ir svarīgi ļaut mēģināt. I. Puķīte teic: “Mēs dalījāmies ar stāstu par neredzīgu meiteni Līvu, kura spēja redzēt ar sirdi. Viņa juta cilvēku emocijas, saprata netaisnību un spēja pamanīt lietas, kuras citi bieži ignorēja. Viņa vienmēr pamanīja, ja kādam tika darīts emocionāli sāpīgi. Tādēļ viņa skolā ar draugiem runāja, ka izsmiet cilvēkus par viņu izskatu, veselību vai citām atšķirībām nav pieņemami un ka īsta draudzība ir par pieņemšanu.”



Iedvesmas stāstos “Atrast sevi” dalījās jaunieši ar invaliditāti, kuri, neskatoties uz kādiem savas veselības ierobežojumiem, ir attīstījuši talantu. Toms un Edžus Praškeviči ar mammu Janu dalījās, kā pārvarēt grūtības un saskatīt iespējas, pastāstīja par pieredzi dažādās sporta sacensībās. Leila Evelīna Barahasa ar mammu Zani pastāstīja par Leilas aizraušanos ar zīmēšanu un pieredzēm izstādēs. Henrijs Prančs sirsnīgi un izjusti nodziedāja “Veco zābaciņu” un dalījās pieredzē, kā ir mācīties mūzikas skolā un kā uzstāties publikai. Bet Ginters Kārkliņš, kurš ar bungu spēli jau priecējis “Brīnummājas” jubilejas pasākumā, šoreiz kopā ar mammu Māru atklāja aizrautību ar instrumentspēli.



Biedrības vadītāja Liena Graudule “Druvai” pasākuma izskaņā teica: “Esam aktualizējuši ļoti svarīgu tēmu, īpaši bērniem un jauniešiem. Esam tik ļoti iepriecināti un pat pārsteigti, ar kādu izpratni un iesaisti jaunieši šodien piedalījās. Patiesībā tieši viņi var saskatīt situācijas, kad iespējas nav līdzvērtīgas ar pārējiem un ir diskriminējošas, un reizē visspēcīgāk redzēt, kādas ir iespējas un kāds ir nepieciešamais atbalsts, lai tās īstenotu. Tas arī bija viens no pasākuma mērķiem – aktivizēt jauniešos šo resursu – gan pamanīt situācijas, gan aktīvi rīkoties, lai varētu iesaistīties sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Iespēju saskatīšanai brīnišķīgi bija “Brīnummājas” neatlaidīgo jauniešu iedvesmas stāsti, kā, ieguldot darbu, gūt panākumus. Kopā ar jauniešiem un viņu vecākiem devāmies arī ekskursijā uz “Svētavotu”, un Svētavota saimniece vecākiem sniedza lielu iedvesmu un piemēru, kā pārvarēt grūtības un noticēt tam, ka vari teju visu. Arī īpašo bērnu vecākiem šādi iedvesmas stāsti ir nepieciešami.”



Pasākums īstenots projektā “Preventīvs atbalsts bērnu un jauniešu ar invaliditāti iekļaušanās veicināšanai vietējā kopienā un diskriminācijas risku mazināšanai”, finansēts no Eiropas Sociālā fonda un no valsts budžeta. Projekts notiks gada garumā, šis bija informatīvi iedvesmojošs pasākums, bet līdztekus gada garumā katru nedēļu notiek radošās darbnīcas gan mākslā, ko vada Gita Oruba, gan perkusiju nodarbībās, ko vada Raitis Viļumsons, kā arī drīz sāksies vokālās darbnīcas. L.Graudule atzina: “Projekta pievienotā vērtība ir tā, ka nav tikai viena nodarbība, kurā jauniešiem iemēģināt roku, bet pasākumi notiek gada garumā, lai dalībnieki ne tikai izmēģinātu to, kas viņus iedvesmo, bet attīstītos un pilnveidotos, tā ceļot savu dzīves kvalitāti. Arī bērniem ar īpašām vajadzībām ļoti svarīga ir ne tikai rehabilitācija, bet iespēja attīstīt savu personību, piepildīt sapņus.” Darbnīcas noslēgsies ar kultūrprogrammu, kurā dalībnieki varēs parādīt apgūto. L.Grau­dule pauž: “Ļoti ceram ar šo programmu iekļauties kultūras pasākumos, kas šogad notiks Cēsu novadā.”



“Brīnummāja” projektu īsteno ne tikai Cēsīs, arī Balvos.