Trešdiena, 18. marts
Vārda dienas: Ilona, Adelīna
Gūst panākumus starptautiskās sacensībās

Sarmīte Feldmane
07:55, 18. Mar, 2026

Ģimenes saimniecībā. Līga Dandena kopā ar vienu no ražīgākajām piena devējām vecāku saim­niecībā Vendeni. FOTO: no albuma

Taureniete Līga Dandena mācās Smiltenes tehnikumā, lai kļūtu par lopkopības tehniķi. Viņa nesen piedalījās starptautiskajās lopu vērtēšanas sacensībās Parīzē, kur parādīja profesionālās zināšanas un prasmes lopkopībā. 60 jauniešu vidū no Eiropas Līga ieguva 5. vietu.

“Konkursā bija jāvērtē govis, lai gan pašu govju nebija, jo Francijā nodulārā dermatīta izplatības dēļ tie nedrīkstēja būt sacensībās. Tās notika kā tests, bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par lopkopību, govīm. Noteikti, ja blakus būtu dzīva govs, būtu daudz vieglāk,” pastāsta Līga un ir gandarīta, ka pabija šādā notikumā, jo ne katram ir tāda iespēja. Viņa teic, ka sacensībās bijis kā izstādē, kur redzami visi lauksaimniecības dzīvnieki, izņemot govis.   

“Sacensībās bija ļoti jauka gaisotne. Bija diena, kad katras valsts pārstāvji cienāja ar savai zemei raksturīgiem ēdieniem, tad arī varējām iepazīties,” saka Līga un uzsver, ka guvusi lielisku pieredzi, kas noderēs turpmāk.

Smiltenes tehnikumu piedalīties sacensībās aicināja pasākuma rīkotāji. Savu mācību iestādi pārstāvēja Līga un ogrēnietis Rūdolfs Spriņģis, kurš ieguva 16. vietu. “Pirms sacensībām braucām uz saimniecībām, kur stiprinājām praktiskās zināšanas. Pasniedzēji mums veltīja daudz laika, gatavojāmies ļoti nopietni,” teic tehnikuma 3. kursa audzēkne.

Kā jau dzīvojot laukos, Līgai vienmēr apkārt bijuši dzīvnieki un nebija šaubu par profesijas izvēli. Vecākiem ir piena lopkopības saimniecība, kur noder ne tikai Līgas palīdzība, bet arī padoms.

