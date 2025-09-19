Dzērbenes 9.klases skolēnu komanda iegūst 5.vietu

Pasaules Robotu Olimpiādes Eiropas atklātajā čempionātā
Piektdienas rītā Dzērbenes skolā svinīgi tika sveikti 9.klases skolēni Justs Ņizins, Emīls Zirnis un Roberts Pļaviņš, kas kopā ar skolotāju Ansi Greiziņu piedalījās 2025. gada WRO (Pasaules Robotu Olimpiāde) Eiropas atklātajā čempionātā, kas norisinājās Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā.
Latviju Eiropā pārstāvēja trīs puišu komanda no Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas ar nosaukumu “RocketStars”, kura sacentās “RoboMission Junioru” vecuma kategorijā. Skolotājs atzīst, ka puiši attaisnoja šo jaudīgo komandas nosaukumu, ierindojoties augstajā piektajā vietā.
Atklātajā čempionātā bija pārstāvētas ap 200 valstīm. Bija komandas gan no Eiropas, gan citiem kontinentiem, tostarp no ASV, Kanādas, Ganas, Kenijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Kuveitas, Ķīnas, Malaizijas un citām valstīm. Grupā, kurā startēja Dzērbenes skolēni, bija 40 komandu konkurence. “Katru gadu šim konkursam izziņo jaunu tēmu, jāpilda dažādas misijas, kur objektus vajag gan stumt, gan celt, atvērt, aizvērt, atpazīt krāsas, sekot līnijām utt. Un viss ir jāpaveic nieka 120 sekundēs,” pastāsta A.Greiziņš.
“Šoreiz pirmā diena bija paredzēta tikai treniņiem, kurā dalībnieki “piedzen laukumu”, noregulē motorus un krāsu sensoru jutību. Sacensību otrajā dienā dalībnieki parāda, kā sagatavojušies mājās un startē, bet trešajā dienā no rīta tiek paziņotas pavisam jaunas misijas un spēles noteikumi. Te var redzēt, kurš ir gatavojies, kurš ko saprot, kurš ne.”
Dzērbenes komanda “RocketStars” pēc otrās dienas ierindojās 10. vietā, atpaliekot vien nieka 15 punktus no pirmās vietas. “Trešajā dienā mūsu komanda darīja, ko varēja, un izsitās līdz piektajai vietai, tikai nedaudz atpaliekot no trešās vietas. Lepojos ar puišiem un viņu sasniegto. Šis ir augstākais Baltijas valstu WRO sasniegums,” piebilst skolotājs.
Ko par startu sacensībās domā paši dalībnieki? Emīls Zirnis saka: “Brauciens uz WRO Eiropas līmeņa sacensībām lika man aptvert, cik tālu no mazas skolas varam tikt, bet, protams, ar lielu darbu. Es ar lielāko prieku atkārtotu sacensību dienas gan gūtās pieredzes, gan sacensību gara dēļ. Protams, šīs trīs dienas bija stresa pilnas un saspringtas, bet tas vēl vairāk saliedēja komandu, un mēs turpinājām cīnīties. Esam gandarīti par paveikto un pieredzēto!”
Emīla komandas biedrs un komandas “vilcējspēks”, kā par viņu teic skolotājs A.Greiziņš, Justs Ņizins arī piekrīt, ka gūtā pieredze ir neatsverama. “Pirmo reizi piedaloties Eiropas līmeņa robotikas sacensībās, guvām patiešām vērtīgu pieredzi. Tā bija arī iespēja iepazīt citu valstu un tautību cilvēkus. Organizētāju, tiesnešu un citu dalībnieku atsaucīgā, pretimnākošā attieksme ļoti palīdzēja visa pasākuma laikā uzturēt patīkamu atmosfēru un labu sacenšanās sparu, tādēļ sacensības noritēja ļoti baudāmi mums visiem,” teic Justs. “Mūsu pirmās “lielās” sacensības, manuprāt, pagāja veiksmīgi, un priecājamies ienest Latvijas nosaukumu rezultātu tabulas augšgalā.”
Kad Dzērbenes skolas komanda “RocketStars” Latvijas nacionālajā WRO finālā ierindojās otrajā vietā, skolotājs un komandas treneris A.Greiziņš novērtējis, ka jāturpina sacensības jau nākamajā – starptautiskajā līmenī. “Redzot, kāds potenciāls ir šiem puišiem, nepieļāvu domu, ka komandai sezona ir cauri. Uzrunāju Dzērbenes skolas vadību un Cēsu novada pašvaldību, mūs sadzirdēja. Paldies visiem, kas noticēja! Man ļoti gribējās gan pašam izbaudīt valsti, kurā notiek sacensības, gan parādīt to bērniem. Mēs devāmies uz Slovēniju jau divas dienas pirms konkursa un lidojām mājup divas dienas pēc sacensībām. Mēs paguvām izbaudīt lielāko alu sistēmu Eiropā, pabijām trīs iespaidīgās pilīs, izbaudījām Slovēnijas ezerus, ūdenskritumu un skaisto galvaspilsētu Ļubļanu. Slovēnija mūs apbūra,” pieredzē dalās A.Greiziņš.
Viņš arī teic lielu paldies Vidzemes Augstskolai par iespēju piedalīties Pasaules Robotikas Olimpiādē Slovēnijā. “Šis bija varens piedzīvojums! Latvija var! Un lauku skolām būt!” tā skolotājs.
Komentāri