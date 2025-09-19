PIESLĒGTIES
Piektdiena, 19. septembris
Vārda dienas: Verners, Muntis
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Dzērbenes 9.klases skolēnu komanda iegūst 5.vietu

Anna Kola
06:11
19.09.2025
5
Dzerbene

Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas komanda “Roc­ket­Stars” - Justs Ņizins, Emīls Zirnis un Roberts Pļaviņš - startēja skolotāja Anša Greiziņa vadībā. FOTO: no albuma

Pasaules Robotu Olimpiādes Eiropas atklātajā čempionātā

Piektdienas rītā Dzērbenes skolā svinīgi tika sveikti 9.klases skolēni Justs Ņizins, Emīls Zirnis un Roberts Pļaviņš, kas kopā ar skolotāju Ansi Greiziņu piedalījās 2025. gada WRO (Pasaules Robotu Olimpiāde) Eiropas atklātajā čempionātā, kas norisinājās Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā.

Latviju Eiropā pārstāvēja trīs puišu komanda no Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas ar nosaukumu “Roc­ketStars”, kura sacentās “Robo­Mission Junioru” vecuma kategorijā. Skolotājs atzīst, ka puiši attaisnoja šo jaudīgo komandas nosaukumu, ierindojoties augstajā piektajā vietā.

Atklātajā čempionātā bija pārstāvētas ap 200 valstīm. Bija komandas gan no Eiropas, gan citiem kontinentiem, tostarp no ASV, Kanādas, Ganas, Kenijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Kuveitas, Ķīnas, Malaizijas un citām valstīm. Grupā, kurā startēja Dzērbenes skolēni, bija 40 komandu konkurence. “Katru gadu šim konkursam izziņo jaunu tēmu, jāpilda dažādas misijas, kur objektus vajag gan stumt, gan celt, atvērt, aizvērt, atpazīt krāsas, sekot līnijām utt. Un viss ir jāpaveic nieka 120 sekundēs,” pastāsta A.Greiziņš.
“Šoreiz pirmā diena bija paredzēta tikai treniņiem, kurā dalībnieki “piedzen laukumu”, noregulē motorus un krāsu sensoru jutību. Sacensību otrajā dienā dalībnieki parāda, kā sagatavojušies mājās un startē, bet trešajā dienā no rīta tiek paziņotas pavisam jaunas misijas un spēles noteikumi. Te var redzēt, kurš ir gatavojies, kurš ko saprot, kurš ne.”

Dzērbenes komanda “RocketStars” pēc otrās dienas ierindojās 10. vietā, atpaliekot vien nieka 15 punktus no pirmās vietas. “Trešajā dienā mūsu komanda darīja, ko varēja, un izsitās līdz piektajai vietai, tikai nedaudz atpaliekot no trešās vietas. Lepojos ar puišiem un viņu sasniegto. Šis ir augstākais Baltijas valstu WRO sasniegums,” piebilst skolotājs.

Ko par startu sacensībās domā paši dalībnieki? Emīls Zirnis saka: “Brauciens uz WRO Eiropas līmeņa sacensībām lika man aptvert, cik tālu no mazas skolas varam tikt, bet, protams, ar lielu darbu. Es ar lielāko prieku atkārtotu sacensību dienas gan gūtās pieredzes, gan sacensību gara dēļ. Protams, šīs trīs dienas bija stresa pilnas un saspringtas, bet tas vēl vairāk saliedēja komandu, un mēs turpinājām cīnīties. Esam gandarīti par paveikto un pieredzēto!”

Emīla komandas biedrs un komandas “vilcējspēks”, kā par viņu teic skolotājs A.Greiziņš, Justs Ņizins arī piekrīt, ka gūtā pieredze ir neatsverama. “Pirmo reizi piedaloties Eiropas līmeņa robotikas sacensībās, guvām patiešām vērtīgu pieredzi. Tā bija arī iespēja iepazīt citu valstu un tautību cilvēkus. Organizētāju, tiesnešu un citu dalībnieku atsaucīgā, pretimnākošā attieksme ļoti palīdzēja visa pasākuma laikā uzturēt patīkamu atmosfēru un labu sacenšanās sparu, tādēļ sacensības noritēja ļoti baudāmi mums visiem,” teic Justs. “Mūsu pirmās “lielās” sacensības, manuprāt, pagāja veiksmīgi, un priecājamies ienest Latvijas nosaukumu rezultātu tabulas augšgalā.”

Kad Dzērbenes skolas komanda “RocketStars” Latvijas nacionālajā WRO finālā ierindojās otrajā vietā, skolotājs un komandas treneris A.Greiziņš novērtējis, ka jāturpina sacensības jau nākamajā – starptautiskajā līmenī. “Redzot, kāds potenciāls ir šiem puišiem, nepieļāvu domu, ka komandai sezona ir cauri. Uzrunāju Dzērbenes skolas vadību un Cēsu novada pašvaldību, mūs sadzirdēja. Paldies visiem, kas noticēja! Man ļoti gribējās gan pašam izbaudīt valsti, kurā notiek sacensības, gan parādīt to bērniem. Mēs devāmies uz Slovēniju jau divas dienas pirms konkursa un lidojām mājup divas dienas pēc sacensībām. Mēs paguvām izbaudīt lielāko alu sistēmu Eiropā, pabijām trīs iespaidīgās pilīs, izbaudījām Slovēnijas ezerus, ūdenskritumu un skaisto galvaspilsētu Ļubļanu. Slovēnija mūs apbūra,” pieredzē dalās A.Greiziņš.
Viņš arī teic lielu paldies Vidzemes Augstskolai par iespēju piedalīties Pasaules Robotikas Olimpiādē Slovēnijā. “Šis bija varens piedzīvojums! Latvija var! Un lauku skolām būt!” tā skolotājs.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Saņemts Ekoskolas Zaļais karogs

05:07
18.09.2025
15

Desmit Cēsu novada izglītības iestādes, uzsākot šo mācību gadu, saņēmušas Ekoskolu augstāko apbalvojumu – starptautisko Zaļo karogu. To skaitā ir sešas pamatskolas – Amatas, Dzērbenes vispārizglīto­jošā un mūzikas, Rāmuļu, Liepas, Priekuļu un Cēsu 1.pamatskola-, Cēsu Pastariņa sākumskola, trīs pirms­skolas izglītības iestādes: Jāņmuižas, Līvu un “Mežmaliņa” Priekuļos. Pavi­sam Latvijā šo nosaukumu ieguvušas 83 mācību iestādes. Starptautisko […]

Mezmalina

Jaunais mācību gads sākas ar interesi par interešu izglītības piedāvājumu

06:05
17.09.2025
47

“Kopējie skaitļi, uzsākot jauno mācību gadu, ir iepriecinoši. Ja salīdzinām ar iepriekšējiem diviem gadiem, tad septembra sākumā mēs esam sasnieguši jau tādu audzēkņu skaitu, ko iepriekš neizdevās,” stāsta Cēsu novada Bērnu un jauniešu centra direktors Jānis Vītols. “Unikālās personas paš­laik jau ir 900, bet līgumu parakstīšana vēl turpinās, kas nozīmē, ka tas vēl palielināsies. Audzēkņu […]

Cbjc

Atgūt spēkus dabā “ĢiMini” festivālā

05:22
10.09.2025
46

Lai jauno mācību gadu bērni un viņu vecāki sagaidītu pilni enerģijas, atgūt spēkus dabā un atrast atbalstu dažādās iedvesmojošās aktivitātēs piedāvāja “ĢiMini” festivāls, kas notika 30.augustā Cēsīs, Žagarkalnā. Festivālā dalībnieki varēja gan uzmanīgi pamodināt savu ķermeni, gan doties pārgājienā pa Cīrulīšu taku, tāpat arī apzināties sajūtas un vajadzības, uzklausīt līdzīgus stāstus vecāku atbalsta grupā, rotaļāties […]

òimini 1

Pirms mācību gada sākuma tiekas Jauniešu dienā

05:59
04.09.2025
50

Lai pirms jaunā mācību gada izbaudītu iedvesmojošas sarunas, diskusijas, koncertus un citas aktivitātes, jau divdesmit trešajā Cēsu novada Jauniešu dienā Cēsīs, Rožu laukumā, sestdien, 30.augustā, tikās jaunieši no visa novada. Dienas garumā ikviens varēja iesaistīties sponsoru aktivitātēs, apmeklēt “Andeli mandeli”, iespēju tirgu un brīvprātīgā darba vakanču tirgu, tāpat arī izbaudīt erudīcijas spēli “Vai tu vēlies […]

Jaun Diena

Apgūst dokumentālā kino veidošanas prasmes

05:56
03.09.2025
26

Lai veicinātu jauniešu dokumentālās filmas veidošanas prasmes un medijpratību, no 25.augusta līdz 25.septembrim notiek dokumentālā kino meistarklašu tūre “Docu – Edu tour” Rīgā, Cēsīs, Jūrmalā unLiepājā. Meistarklases vada filmu veidotāji un pedagogi no godalgotā Ņujorkas jauniešu mediju centra DCTV (Downtown Com­munity Television Center) – Džonijs Ramoss (Johnny Ramos) un Džesija Peresa Antigva (Jesse Perez Antigua). […]

Kino Meistarklases 2

No pārsteiguma novada olimpiādē līdz pasaules bronzai

06:26
14.08.2025
225

Cēsu Valsts ģimnāzijas skolnieks Emīls Gerhalds Bērziņš ieguvis bronzas medaļu 36. Pasaules bioloģijas olimpiāde. Šogad olimpiādē, kas notika Filipīnās, piedalījās 77 valstu pārstāvji. Lai nokļūtu Pasaules bioloģijas olimpiādē, vispirms jāiegūst godalgota vieta valsts mērogā, pēc tam notiek atlase, kur dalībnieki pierāda gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās prasmes. Četri ar labākajiem rezultātiem iegūst biļeti uz pasaules […]

Emîls Gerhalds Bërziýi

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Katram savs piķis tuvāks

11:00
17.09.2025
20
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne visiem Tēva diena ir svētki

08:44
15.09.2025
61
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Lieli un mazi “eksperti”

08:36
15.09.2025
20
Anna Kola
Anna Kola

Atceroties dienu, kura pirms 24 gadiem satrieca visu pasauli

17:44
12.09.2025
29
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Karā nosargāt savu kultūru

10:20
10.09.2025
31

Tautas balss

Mana nauda, bet izrīko banka

11:04
18.09.2025
18
1
Cēsnieks G. raksta:

“Saņēmu no bankas ziņu, ka samazināšot manai kartei skaidras naudas izņemšanas limitu. Ja es nepiekrītot, varot no bankas pakalpojuma atteikties. Tas gan man liekas dīvaini. Faktiski tā piespiedu kārtā man norāda, cik naudas vienā reizē varu izņemt. Tur, bankas kontā, taču ir manis nopelnītais. Vai tiešām es ar to nedrīkstu rīkoties, kā vēlos? Vai te […]

Jādomā, soliņu pietiks

11:03
17.09.2025
19
Lasītāja G. raksta:

“Priecājos, cik ātri un kārtīgi strādā būvnieki Cēsu Stacijas laukumā. Darbs raiti iet uz priekšu, drīz būs jauns, ērts un moderns laukums. Jācer, ka būs pietiekami daudz soliņu, bet pagaidu pieturvietās to gan bija ļoti maz. Ar autobusu jau lielākoties brauc vecākā gadagājuma cilvēki. Grūti nostāvēt kājās, pat ja jāgaida minūtes desmit, piecpadsmit. Domāju, gan […]

Mazajām pensijām – lielāku indeksu

08:55
09.09.2025
42
Cēsniece raksta:

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai […]

Pilsētā skan brīvā doma

08:55
08.09.2025
28
Lasītāja Velta raksta:

“Cik jauki, ka Cēsīs atgriežas Dzejas dienas. Svētdien pilsētā dažādās vietās skanēs vārsmas. Uzstāsies gan brieduma paaudzes dzejnieki Guntars Godiņš un Jānis Rokpelnis, no jaunās paaudze Sandra Marta Grudule. Būs vēl arī citi. Par to prieks. Cēsīs atkal vairāk dzirdama brīvā doma ne tikai elitāros pasākumos, bet arī pilsētvidē. Tur tai līdzi dzīvot var ikviens […]

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
33
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Sludinājumi

Citi

07:59
08.09.2025
19

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

22:06
23.08.2025
20

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054