PIESLĒGTIES
Otrdiena, 31. marts
Vārda dienas: Gvido, Atvars
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Cēsīs skolēni aizvada spraigas debates par vēja enerģijas ietekmi uz vidi

Druva
17:54, 31. Mar, 2026

28.martā Cēsu Valsts ģimnāzijā norisinājās ceturtais un pēdējais biedrības “Debašu centrs” un Latvijas Vēja enerģijas asociācijas (VEA) rīkotais reģionālais debašu turnīrs, kas pulcēja 32 dalībniekus – kopā 24 vidusskolēnus un pamatskolēnus, kā arī 8 skolotājus, trenerus un tiesnešus no Vidzemes un dažām Rīgas skolām. Dienas garumā jaunieši sprieda par jautājumu, vai vēja parku ieguvumi atsver to potenciālo ietekmi uz vidi, un demonstrēja gan analītisku domāšanu, gan spēju cieņpilni argumentēt sarežģīto tematu.

Par uzvarētājiem kļuva Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni, otrajā vietā ierindojās Siguldas Valsts ģimnāzijas audzēkņi, bet godpilno trešo vietu ieguva Valmieras Valsts ģimnāzijas komanda.

Mūsdienās enerģijas jautājums ir kļuvis īpaši aktuāls, jo tas ietekmē gan ikdienas dzīvi, gan valsts ekonomiku un vides nākotni. Vienlaikus klimata pārmaiņas kļūst par arvien nopietnāku problēmu, kas prasa steidzamu rīcību, pievēršot lielāku uzmanību atjaunīgajiem enerģijas avotiem, tostarp vēja enerģijai. Šie aspekti padarīja turnīra tematu īpaši nozīmīgu, ļaujot jauniešiem analizēt ne vien tehniskus un ekonomiskus argumentus, bet arī plašāku sabiedrisko un vides kontekstu.

Debašu laikā skolēni visbiežāk izcēla tādus vēja enerģijas pozitīvos aspektus kā ieguldījumu Latvijas enerģētiskajā neatkarībā, ekonomisko izaugsmi, jaunu darba vietu radīšanu un tehnoloģisko progresu videi draudzīgu vēja turbīnu un to sastāvdaļu pārstrādē. Vienlaikus opozīcijas komandas akcentēja sarežģījumus, kas saistīti ar vēja parku uzstādīšanu un infrastruktūru, to ietekmi uz dabu, pārstrādes problēmām un jautājumiem par drošību cilvēkiem un apkārtējai videi. Argumentācija tika balstīta gan zinātniskos faktos, gan piemēros no citu valstu pieredzes, kas ļāva debatētājiem parādīt plašu skatījumu uz enerģētikas attīstības izaicinājumiem.

Debates vērtēja gan pieredzējuši debatētāji un debašu klubu vadītāji un skolotāji, gan nozares speciālisti un VEA biedri. Cēsu turnīru atbalstīja advokātu birojs “Sorainen”, kuru pārstāvēja jurista palīdze Evija Veivele, “Ignitis Renewables” politikas ieviešanas un sadarbības vadītāja Linda Austere, un VEA padomes vadītājs Gatis Galviņs.

“Prasme valdīt pār satraukumu ir īpaši svarīga brīžos, kad nonākam neierastās situācijās, apstākļos un uzņemamies jaunu atbildību. Savukārt struktūrai sarunā ir izšķiroša nozīme – ja vēlamies vienkāršu vārdu apmaiņu pārvērst jēgpilnā dialogā, kas ved uz lēmumu, nevis vēl lielāku neskaidrību, dalībnieku debatēšanas prasmes kļūst neatsveramas. Pirmo reizi biju debašu tiesnesis, un tas nebija viegli. Tas nozīmē apzināti nolikt malā savas zināšanas par tēmu un vērtēt tikai argumentu pārliecinošumu. Paldies “Debašu centrs” brīvprātīgajiem debašu profesionāļiem un visiem dalībniekiem,” Linda Austere, “Ignitis Renewables” rīcībpolitikas vadītāja.

“Bija patiess prieks atgriezties savā skolā, Cēsu Valsts ģimnāzijā, un piedalīties reģionālā debašu turnīra tiesāšanā. Jaunieši bija lieliski sagatavojušies un spēja pārliecinoši diskutēt par ieguvumiem no vēja parkiem un riskiem. Paldies organizatoriem par lielisko organizāciju un dalībniekiem – par aizrautīgām un saturīgām debatēm. Ar vairākām komandām tiksimies arī nacionālajā turnīrā jau aprīlī!,” uzsver “Sorainen” jurista palīdze, Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvente un debašu turnīra tiesnese Evija Veivele.

Debates norisinājās Pasaules skolu debašu formātā, latviešu un angļu valodās. Šāds pasākums palīdz skolēniem attīstīt kritisko domāšanu, argumentācijas un publiskās runas prasmes, vienlaikus veicinot izpratni par aktuāliem enerģētikas un sabiedrības attīstības jautājumiem. Labākās komandas jau var sākt gatavoties nacionālajam turnīram, kas 11. aprīlī notiks Rīgā, Āgenskalna Valsts ģimnāzijā.

Debašu turnīru organizē biedrība “Debašu centrs” un Latvijas Vēja enerģijas asociācija projekta “WindUp” ietvaros. Projektu atbalsta Emisijas kvotu izsolīšanas instruments (EKII), Britu vēstniecība un VEA biedri.

    Komentāri

    PIEVIENOT KOMENTĀRU

    1

    Tautas balss

    Trūkst sabiedriskās tualetes

    21:10, 29. Mar, 2026
    Dzintra raksta:

    “Cēsīs, Maija parkā, nav pastāvīgi pieejama kaut viena sabiedriskā tualete. Eju tur ar mazbērniem, mazajiem […]

    Uz ielām nav skaidrības

    21:09, 29. Mar, 2026
    Ēvalds Jānis raksta:

    “Cēsīs dzīvoju kopš 1953. gada, kad iestājos arodskolā. Zinu, kā pa šiem gadiem mainījušās ielas. […]

    Kas to būtu domājis

    17:04, 26. Mar, 2026
    Cēsniece A. raksta:

    “Izlasīju “Druvā”, ka kāds mēģinājis burtiskā nozīmē pirkt vēlētāju balsis pašvaldību vēlēšanās. Nebiju iedomājusies, ka […]

    Izzinošs pasākums

    17:04, 25. Mar, 2026
    Raiskuma iedzīvotāja raksta:

    “Vēlējos Raiskuma pagasta bibliotēkas klubiņa dāmu vārdā pateikt paldies mūsu bibliotekārei Janai Ventai, kura vienmēr […]

    Pabalsti demogrāfiju neizglābs

    20:54, 18. Mar, 2026
    Zariņa kungs no Cēsīm raksta:

    “Izlasīju “Druvā”, ka Cēsīs bijusi Labklājības ministrijas diskusija par demogrāfijas problēmu risinājumiem. Rakstā nav skaidra […]

    Sludinājumi

    Līdzjūtības

    15:25, 31. Mar, 2026

    Ar dziļām sērām paziņojam, ka 79 gadu vecumā mūžībā aizgājusi Lidija Kalvāne (1946-2026), telekomunikāciju vecmeistars. […]

