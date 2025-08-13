PIESLĒGTIES
Trešdiena, 13. augusts
Vārda dienas: Elvīra, Velga, Rēzija
Bērnu aizsardzības centra un Ghetto Games reģionālā vizīte Cēsīs

Madara Sidorčenko
06:24
13.08.2025
5
Geto

Sāk reģionālos pasākumus. “Ghetto Games” komanda Cēsīs. FOTO: publicitātes

Bērnu aizsardzības centrs un Ghetto Games Cēsīs uzsāka savu reģionālo vizīšu ciklu. Pasākums notika līdztekus Cēsu sporta festivālam. Tā ir jauna iniciatīva, kuras mērķis ir, preventīvi iesaistot bērnus un jauniešus aktīvās un veselīgās nodarbēs, mazināt atkarību riskus, veicināt jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu pozitīvā vidē un sniegt atbalstu jauniešiem ar uzvedības traucējumiem.

Ideja par reģionālajām vizītēm aizsākās pēc digitālās aptaujas, kurā piedalījās vairāk nekā astoņi tūkstoši jauniešu. Viņi norādīja, ka būtiska problēma ir brīvā laika pavadīšanas iespēja. Mazāk apdzīvotās vietās sabiedriskā transporta reisu daudzuma dēļ skolēniem nereti ir grūtības apmeklēt interešu pulciņus, bet mazākās pašvaldībās piedāvājums ārpusskolas aktivitātēm ir ierobežots. Rezultātā jaunieši bieži nonāk situācijās, kur nav skaidrības, ko darīt ar brīvo laiku, tādējādi pieņemot neapdomīgus lēmumus un, iespējams, nokļūstot nelabvēlīgā vidē. Tāpēc reģionāls pārklājums ir īpaši svarīgs – bērniem un pusaudžiem ārpus Rīgas un lielajiem centriem brīvā laika pavadīšanas iespējas ir ierobežotas, uzsver Liene Kauliņa-Bandere, Bērnu aizsardzības centra vadītājas vietniece attīstības un starptautiskās sadarbības jautājumos.

Cēsīs Vienības laukumā un Pils parkā apmeklētājiem bija iespēja aktīvi kustēties un izmēģināt spēkus dažādos sporta veidos. Pasākumā piedalījās arī Latvijas čempions profesionālajā boksā Emīls Spīss un futbolists, influenceris Felipe Gabriels, ar abiem viesiem ikviens varēja arī aprunāties. Apmeklētāji dzirdēja iedvesmojošus stāstus par grūtību pārvarēšanu, varēja piedalīties diskusijās un uzdot jautājumus Bērnu aizsardzības centra darbiniekiem un pusaudžu psihoterapeitam Nilam Saksam Kon­stantinovam, kā arī pārbaudīt mentālo veselību ar pašnovērtējuma testu.

Pasākuma laikā tika atgādināts par bērnu un pusaudžu bezmaksas uzticības tālruni 116111, kas pieejams arī jauniešu vecākiem, un viņi ir aicināti zvanīt, ja nepieciešams atbalsts. Uz šo tālruni var zvanīt gan krīzes situācijā, gan lai izrunātu ilgāk sasāpējušus jautājumus. Atbildes sniedz jomas profesionāļi. Tā kā mūsdienās bērni biežāk izvēlas rakstisku saziņu, tad pieejama arī šāda iespēja – palīdzība ir pieejama visu diennakti.

Bērnu aizsardzības centrs sadarbību ar Ghetto Games uzsācis, balstoties uz organizācijas 17 gadu pieredzi darbā ar jauniešiem, izmantojot sportu kā instrumentu uzvedības maiņai, atkarību mazināšanai un prevencijai. Vien­laikus, kamēr bērni aktīvi piedalās aktivitātēs, vecākiem tiek nodrošināta iespēja konsultēties ar speciālistiem.

Jau septembrī sāksies pieteikšanās programmai, kuras ietvaros Ghetto Games dosies uz 50 Latvijas skolām. Kopā ar sportistiem un ielu kultūras pārstāvjiem jaunieši piedalīsies kopīgās sporta aktivitātēs, apgūs pirmās psiholoģiskās palīdzības pamatus, mācīsies atpazīt riskus savā vidē un rīkoties savlaicīgi. “Neviens neko nepārbaudīs. Tieši pretēji – palīdzēsim,” stāsta Liene Kau­liņa-Bandere, uzsverot, ka īpaši aicinātas pieteikties ir skolas, kurās nav pastāvīga atbalsta personāla vai vispār tāda nav. Šis pasākums var palīdzēt labāk saprast darbu ar jaunatni un sniegt nepieciešamos atbalstus. Ir vērojams, ka skolēni, kuriem ir nodarbošanās ārpus skolas, mazāk saskaras ar problēmām, kas saistītas ar atkarībām un atrašanos nelabvēlīgā vidē. Programma paredzēta skolēniem no 1. līdz 12. klasei, pielāgojot saturu katrai vecuma grupai.

Saistītie raksti

Vasaras nometne sākumskolas vecumam

06:05
09.08.2025
31

Vasaras brīvlaiks skolēniem noteikti ir viens no gada gaidītākajiem notikumiem– iespēja atvilkt elpu no skolas ikdienas, pavadīt laiku dabā, satikt draugus, doties piedzīvojumos un baudīt dažādus pasākumus un nometnes. Taču, kamēr lielākie jaunieši bieži vien paši plāno savu vasaru, mazākajiem bērniem iespēju loks ir šaurāks – viņi vieni vēl nevar doties tālāk no mājām, un […]

Vasaras Skola PriekuÙos Kopîgas Aktivitâtes

Uzzināt, kur kosmosa zinātne redzama ikdienā

05:55
07.08.2025
114

Šī ir otrā vasara, kad Cēsīs apmeklētājiem atvērts Kosmosa izziņas centrs. Aktivitāte neapstājas, un cilvēki ierodas gan individuāli, gan ar ģimenēm, gan lielākā pulkā, lai vairāk izzinātu un uzzinātu kosmosu un ar to saistītās tēmas. Interese par STEM, zem kura slēpjas dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika, mazinās, min Kosmosa izziņas centra vadītāja pienākumu izpildītājs Jānis […]

Jânis Urtâns

Gadiem ejot, dalībnieki nometnēs jūtas kā otrajās mājās

06:34
30.07.2025
89

Nometne Ukrainas un Latvijas bērniem un jauniešiem “Cīrulīši” notiek jau sesto vasaru. Vineta Stīpniece, nometnes vadītāja, atzīst, ka pasākuma nākotne, ko īsteno projekta ietvaros, nav zināma – viss atkarīgs no plānotā finansējuma. “Ja raugāmies uz aizvadītajiem gadiem, kad nometnes notikušas, tad jāteic, ka izmaiņas jūtamas tieši ukraiņu bērnos – viņu progresā. Ja pirmajā gadā mums, […]

Ukrainu Nometne

Medniecība šodien – cieņa, precizitāte un sadarbība

05:11
24.07.2025
90

Jau astoņpadsmito gadu jauno mednieku nometnē “Vanaga acs” Straupes Mārkulīčos pulcējās jaunieši no dažādām Latvijas vietām. Te pagājušajā nedēļā notika nometne, kurā jaunieši apguva teoriju un praksi, kas jāzina un jāprot medniekam, lai senajā amatā prastu rīkoties cieņpilni un sau­dzīgi pret dabu. Jauniešiem nodarbību klāsts bija plašs: medību pamatzinības, droša medību šaušana, šaušana ar loku, […]

Kombinētā Medību šaušana, Vada Mārtiņš Gaņģis

DACVĢ skolotāji Horvātijā apgūst jaunas prasmes

06:14
17.07.2025
102

Jūnija sākums četriem Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (DACVĢ) skolotājiem – Elitai Dumpei, Līgai Piksei-Zvirbulei, Oskaram Kaulēnam un Edgaram Plētienam – izvērtās par īpašu profesionālās izaugsmes pieredzi, piedaloties “Erasmus+” kursos Splitā, Horvātijā. “Classroom Management Solutions for Educators: New Methods, Effective Assessment, Motivational Tools”. Kursu nosaukums precīzi parāda mācību programmas mērķi: sniegt skolotājiem rīkus mūsdienīgai, jēgpilnai […]

Dacvg Horvatija 1

Nometnē pilotē dronus

06:12
16.07.2025
93

Raiskumā vasaras atpūtas un piedzīvojumu diennakts nometne “Saules pēdiņas” pulcēja 28 bērnus, kas dzīvo Cēsu novadā. Par nometni ģimenēm nebija jāmaksā, to nodrošināja un organizēja Latvijas Sarkanā Krusta Vidzemes komitejas Cēsu birojs sadarbībā ar Cēsu novada Sociālo dienestu. Nometnes vadītāja Kitija Drozde pastāstīja, ka trešā nometnes diena parasti ir tā, kad pirmais satraukums par jauno […]

Sk Nom 25 (4)

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Autobusa telefonsarunas – ieskats svešu cilvēku ikdienas dzīvē

06:34
13.08.2025
4
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Cilvēki joprojām uzķeras. Vai darām pietiekami?

19:40
09.08.2025
23
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne tikai izmest, bet arī izšķirot

19:38
09.08.2025
22
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

“Klip, klap, klip klap, sprādzējies, sprādzējies!”

20:43
06.08.2025
41
Anna Kola
Anna Kola

Mammas loma. Kur paliek atpūta?

13:05
03.08.2025
43

Tautas balss

Koki vareni. Bet vai nevar kļūt bīstami

19:43
10.08.2025
22
Lasītāja raksta:

“Ļoti gaidu, kad pabeigs Cēsu Stacijas laukuma remontu. Izskatās, ka šī vieta būs ļoti skaista un ērta. Tomēr pārdomas raisa daži vecie koki, kas atstāti laukumā. Ir jau tie vareni, bet vai vēl ilgi izturēs, vai nesāks apdraudēt garāmgājējus? Tā taču ir vieta, kur pārvietojas ļoti daudz cilvēku. Turklāt tur nav tikai viens tāds koks, […]

Bankomāts pieejams tikai veikala darba laikā

19:42
08.08.2025
20
Taureniete raksta:

“Taurenē bankomāts tagad pieejams tikai stundās, kad atvērts vietējais veikals “Elvi”. Līdzšinējā vietā to varēja izmantot ikvienā diennakts stundā. Tas daudziem ir ļoti svarīgi, ja, piemēram, cilvēks brauc ar agro rīta reisu, varēja izņemt naudu, cits izņēma banknotes vakarā, lai no rīta iedotu bērnam līdzi uz skolu. Esam sašutuši, ka mainīta bankomāta atrašanās vieta, un […]

Nesaprotamā steiga

19:39
08.08.2025
16
Iedzīvotāja raksta:

“Nesaprotu tos autovadītājus, kam slinkums pabraukt tos pārdesmit metrus, lai Lapsu un Pie­balgas ielas krustojuma remontu apbrauktu atbilstoši norādēm. Nē, daži joprojām cenšas izspraukties pa Briežu ielu, kaut tur novietotas barjeras, lai mazinātu satiksmi, citi brauc pa Vāveres ielu. Abas tās ir mazas, šauras ieliņas, caurbraucēji traucē gājējiem. Vai tad ir grūti aizbraukt līdz Ģimnāzijas […]

Atkal par stāvlaukumiem

20:44
06.08.2025
41
Lasītāja R. raksta:

“Uz Cēsīm aicinām viesus, gaidām gan koncertu klausītājus, gan atpūtniekus. Taču nepadomājam, ka viņiem jānodrošina ērta vieta, kur atstāt auto un tā, lai vietu pietiek ar pašu cilvēkiem. Vai tad, kad lielāki koncerti, nevajadzētu stāvvietas atļaut arī ielās, kurās ikdienā auto novietot nedrīkst,” rosināja lasītāja R.

Svētki pilsētai vai pilsētniekiem

17:26
29.07.2025
67
1
Lasītāja M. raksta:

“Neiziet no prāta Cēsu pilsētas svētki. Bija daudz pasākumu, krāšņu koncertu, apmeklētāju pūļi. Bet vai tie bija svētki cēsniekiem? Kas bija tieši tas, kas domāts pilsētas iedzīvotājiem? Protams, svētki var būt kā atbalsts uzņēmējiem, lai atvestu uz Cēsīm un apkārtni cilvēkus, kas maksā par naktsmītnēm, ēdināšanu, citiem pakalpojumiem, svētki ir arī kā mārketinga pasākums pilsētai, […]

Sludinājumi

Citi

22:30
11.08.2025
10

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

22:08
17.07.2025
24

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, busa pakalpojumi utt. 24826054