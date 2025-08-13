Bērnu aizsardzības centra un Ghetto Games reģionālā vizīte Cēsīs

Bērnu aizsardzības centrs un Ghetto Games Cēsīs uzsāka savu reģionālo vizīšu ciklu. Pasākums notika līdztekus Cēsu sporta festivālam. Tā ir jauna iniciatīva, kuras mērķis ir, preventīvi iesaistot bērnus un jauniešus aktīvās un veselīgās nodarbēs, mazināt atkarību riskus, veicināt jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu pozitīvā vidē un sniegt atbalstu jauniešiem ar uzvedības traucējumiem.
Ideja par reģionālajām vizītēm aizsākās pēc digitālās aptaujas, kurā piedalījās vairāk nekā astoņi tūkstoši jauniešu. Viņi norādīja, ka būtiska problēma ir brīvā laika pavadīšanas iespēja. Mazāk apdzīvotās vietās sabiedriskā transporta reisu daudzuma dēļ skolēniem nereti ir grūtības apmeklēt interešu pulciņus, bet mazākās pašvaldībās piedāvājums ārpusskolas aktivitātēm ir ierobežots. Rezultātā jaunieši bieži nonāk situācijās, kur nav skaidrības, ko darīt ar brīvo laiku, tādējādi pieņemot neapdomīgus lēmumus un, iespējams, nokļūstot nelabvēlīgā vidē. Tāpēc reģionāls pārklājums ir īpaši svarīgs – bērniem un pusaudžiem ārpus Rīgas un lielajiem centriem brīvā laika pavadīšanas iespējas ir ierobežotas, uzsver Liene Kauliņa-Bandere, Bērnu aizsardzības centra vadītājas vietniece attīstības un starptautiskās sadarbības jautājumos.
Cēsīs Vienības laukumā un Pils parkā apmeklētājiem bija iespēja aktīvi kustēties un izmēģināt spēkus dažādos sporta veidos. Pasākumā piedalījās arī Latvijas čempions profesionālajā boksā Emīls Spīss un futbolists, influenceris Felipe Gabriels, ar abiem viesiem ikviens varēja arī aprunāties. Apmeklētāji dzirdēja iedvesmojošus stāstus par grūtību pārvarēšanu, varēja piedalīties diskusijās un uzdot jautājumus Bērnu aizsardzības centra darbiniekiem un pusaudžu psihoterapeitam Nilam Saksam Konstantinovam, kā arī pārbaudīt mentālo veselību ar pašnovērtējuma testu.
Pasākuma laikā tika atgādināts par bērnu un pusaudžu bezmaksas uzticības tālruni 116111, kas pieejams arī jauniešu vecākiem, un viņi ir aicināti zvanīt, ja nepieciešams atbalsts. Uz šo tālruni var zvanīt gan krīzes situācijā, gan lai izrunātu ilgāk sasāpējušus jautājumus. Atbildes sniedz jomas profesionāļi. Tā kā mūsdienās bērni biežāk izvēlas rakstisku saziņu, tad pieejama arī šāda iespēja – palīdzība ir pieejama visu diennakti.
Bērnu aizsardzības centrs sadarbību ar Ghetto Games uzsācis, balstoties uz organizācijas 17 gadu pieredzi darbā ar jauniešiem, izmantojot sportu kā instrumentu uzvedības maiņai, atkarību mazināšanai un prevencijai. Vienlaikus, kamēr bērni aktīvi piedalās aktivitātēs, vecākiem tiek nodrošināta iespēja konsultēties ar speciālistiem.
Jau septembrī sāksies pieteikšanās programmai, kuras ietvaros Ghetto Games dosies uz 50 Latvijas skolām. Kopā ar sportistiem un ielu kultūras pārstāvjiem jaunieši piedalīsies kopīgās sporta aktivitātēs, apgūs pirmās psiholoģiskās palīdzības pamatus, mācīsies atpazīt riskus savā vidē un rīkoties savlaicīgi. “Neviens neko nepārbaudīs. Tieši pretēji – palīdzēsim,” stāsta Liene Kauliņa-Bandere, uzsverot, ka īpaši aicinātas pieteikties ir skolas, kurās nav pastāvīga atbalsta personāla vai vispār tāda nav. Šis pasākums var palīdzēt labāk saprast darbu ar jaunatni un sniegt nepieciešamos atbalstus. Ir vērojams, ka skolēni, kuriem ir nodarbošanās ārpus skolas, mazāk saskaras ar problēmām, kas saistītas ar atkarībām un atrašanos nelabvēlīgā vidē. Programma paredzēta skolēniem no 1. līdz 12. klasei, pielāgojot saturu katrai vecuma grupai.
