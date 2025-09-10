Atgūt spēkus dabā “ĢiMini” festivālā

Lai jauno mācību gadu bērni un viņu vecāki sagaidītu pilni enerģijas, atgūt spēkus dabā un atrast atbalstu dažādās iedvesmojošās aktivitātēs piedāvāja “ĢiMini” festivāls, kas notika 30.augustā Cēsīs, Žagarkalnā.
Festivālā dalībnieki varēja gan uzmanīgi pamodināt savu ķermeni, gan doties pārgājienā pa Cīrulīšu taku, tāpat arī apzināties sajūtas un vajadzības, uzklausīt līdzīgus stāstus vecāku atbalsta grupā, rotaļāties kopā ar saviem ģimenes locekļiem un saliedēties, veicot mini-projektu. Un katrs varēja no jauna atklāt vienkāršus prieka avotus, piemēram, braukt ar velosipēdu un baudīt Gauju.
Pasākumu rīkoja atvērtā saimniecība “Zadiņi”, festivālu atbalstīja Cēsu novada Sociālais dienests.
Viena no pasākuma organizatorēm Selīna Huarta “Druvai” pastāstīja, ka festivāls bija paredzēts 50 personām, reģistrējās 66, bet diemžēl vairākas ģimenes rudens vīrusu dēļ pirms paša festivāla atteicās.
“Rrezultātā bija 37 dalībnieki. Lielākā daļa bija ģimenes ar maziem bērniem, bet bija arī daži pusaudži. Priecājamies, ka ieradās arī tēti,” atzīst Selīna.
Iecienītākās aktivitātes atšķīrās atkarībā no katra personības. “Bet var teikt, ka lielākais panākums bija kustību spēlei jeb “playfight” darbnīcai ar Lauru Freimani. Vecāki un bērni pilnībā iejutās 1,5 stundu garajā nodarbībā smiltīs, kurās varēja rotaļāties. Noslēgumā bija elpošanas vingrinājumi,tos, kā zinu, ģimenes ir iekļāvušas ikdienas rutīnā. Otrā iecienītākā aktivitāte bija pie Johanna Lohrengela radošā galda, kur ar otu vai pirkstiem tika zīmēts ģimenes koks. Uzdevums bija tajā uzzīmēt personas, kas ir daļa no ģimenes vai tuvas pašam. Tas bija arī brīdis sarunām, un pie šī galda skanēja daudz smieklu. Visbeidzot pārgājiens pa Cīrulīšu taku visiem deva nomierinošu efektu. Pēc rotaļīgas iesildīšanās kopā ar dr. Klaunu ģimenes devās lēnā pārgājienā, kurā tika aicinātas pētīt apkārtni, arī vadīt otru, kam aizvērtas acis, un atpūsties zaļajā vidē. Mazākās grupās vecāki kopā ar Imeldi Podiņu iepazina empātijas spēles un ar Veroniku Felcis apsprieda izaicinājumus, ar kuriem saskaras vecāki. Tie bija brīži, kad varēja runāt par jūtīgām lietām. Tikmēr bērni brauca ar ērmriteņiem un spēlējās. Dienu noslēdzām pie Gaujas, daloties ar spilgtākajiem mirkļiem un jaunajiem rituāliem, ko varētu ieviest mājās! Projekta mērķis bija palīdzēt vecākiem atjaunot enerģiju un iedvesmot. Tas izdevās,” priecīga par paveikto ir Selīna.
Selīna Huarta ir beļģiete, dzīvo Cēsīs kopā ar ģimeni. Viņa ir sertificēts koučs un emocionālās inteliģences skolotāja, kas strādā ar bērniem un pusaudžiem, arī māca franču valodu.
“Tā bija skaista iespēja nodrošināt nogurušajiem vecākiem atpūtas pilnu dienu. Esmu vecāks, jūtu, ka bieži vien trūkst iespēju vienkārši būt klāt ārpus ikdienas pienākumiem. Lielākā daļa ģimenes pasākumu ir vai nu pielāgoti bērnu vajadzībām, vai arī tie ir informatīvas nodarbības, lai vecāki kaut ko uzzinātu. Tie visi ir lieliski, bet mēs vēlējāmies dienu, kas aptvertu visas ģimenes vajadzības,” uzsver vēl viena no pasākuma rīkotājām Johanna Lorengela.
Viņa arī piebilst: “Esam ļoti pateicīgi par šo iespēju un priecājamies par visām motivējošajām atsauksmēm, ko saņēmām, piemēram, kāds tēvs teica, ka jau sen nav izdevies kopā ar laulāto atpūsties. Mēs cerējām, ka no 60 reģistrētajiem cilvēkiem būs ieradušies vairāk, bet ticam, ka tie 30, kas bija, paņēma no šīs dienas kaut ko labu. Liela pateicība kolēģiem Dr. Klauniem par “ledus laušanu” sākumā. Ir vajadzīga liela emocionālā gudrība, lai būtu tik smieklīgi.”
Atvērtā saimniecība “Zadiņi”, kas uzņēmušies šefību par “ĢiMini” festivāla organizēšanu, ir eko kopiena, kurā Smiltenes novada Launkalnes pagastā pastāvīgi dzīvo vairākas ģimenes un var pievienoties citas. Paši par sevi viņi saka: “Atvērtajā saimniecībā “Zadiņi” mēs meklējam vietējas atbildes globālām problēmām. Mācoties no permakultūras ētikas un principiem un tradicionālām prasmēm, mēs vēlamies atbalstīt cilvēku veselīgas attiecības, kopā darītus darbus, reģeneratīvu saimniekošanu un alternatīvas valdošajiem ekonomiskajiem modeļiem, kas ir sociāli un ekoloģiski destruktīvi un ilgtermiņā nesniegs labklājību.”
“Mēs jau plānojam nākamo gadu, kad meklēsim datumu vasaras vidū, jo uzskatām, ka daudzas ģimenes nepievienojās, jo veica pēdējā brīža pirkumus pirms skolas,” par iecerēto nākamo “ĢiMini” festivālu saka J.Lorengela.
