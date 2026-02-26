Ar sportiskām spēlēm un sarunām izglīto par atkarību veidošanos

Divas mūspuses izglītības iestādes šajā mācību gadā apmeklē kustības “Ghetto Games” (GG) un Bērnu aizsardzības centra (BAC) pārstāvji, lai ar fiziskām aktivitātēm un aizraujošām sarunām vedinātu jauniešus aizdomāties par uzvedības un atkarību problēmu veidošanās faktoriem.
Bērniem un pusaudžiem aizraujošas un arī aizdomāties mudinošas viesošanās uzsāktas pirms pāris gadiem, un līdz šim GG pārstāvji bijuši vien 18 izglītības iestādēs no vairāk nekā pustūkstoša skolām, kas ir Latvijā. Šogad sarakstā iekļauta arī Cēsu 1. pamatskola un Straupes pamatskola, taču rīkotāji sola nākamajā mācību gadā apmeklēt divkārt vairāk izglītības iestāžu. Šo pasākumu laikā jauniešus uzrunā neformālā vidē, kur sportiskas aktivitātes caurvijas ar sarunām par savstarpējām attiecībām, uzvedību, alkoholu un citām atkarībām, arī to ietekmi uz bērna ikdienu un nākotnes mērķiem.
Kā ļoti vērtīgu šo pasākumu atzīmē Straupes pamatskolas direktore Dana Gaile. Sarunās un sportiskajās aktivitātēs ir iesaistīti teju visi skolēni, izņemot vismazākos un piektklasniekus. Gan mazākos skolēnus, gan pusaudžus vienaldzīgus neatstāja dažādie pieredzes stāsti, kā arī ieteikumi, kā aizraujoši pavadīt brīvo laiku un arī neatstumt vienaudžus. Straupes pamatskola savā sociālā medija “Facebook” kontā par šo dienu saka: “Neformālās izglītības četras stundas ar smiekliem, sadarbību un sacensībām.”
Cēsu 1. pamatskolu “Ghetto Games” un Bērnu aizsardzības centra vizītei bija pieteikusi 6. a klase, taču, kā “Druvai” pastāstīja izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā Inga Krafte-Dambe, aktīvajā pasākumā tika vēl iesaistīta arī 7. b un abu trešo klašu audzēkņi. Viņa zināja teikt, ka šo klašu skolotājas bijušas ļoti apmierinātas gan ar vēstījumu, gan to formātu, kā svarīgā informācija nodota bērniem.
Sarunas bijušas gan visai tiešas par visu veidu atkarībām, gan ar mazākajiem bērniem diskutēts par emocionālo labbūtību. “Tur tiešām bija ne tikai spēles, bet ļoti daudz informatīvā materiāla bērniem,” atzina I. Krafte-Dambe. Arī šī skola savā “Facebook” kontā atzīmējusi pasākumu kā vērtīgu un enerģijas pilnu, “ļaujot skolēniem ne tikai uzzināt ko jaunu, bet arī aktīvi un jautri pavadīt laiku”.
Šo pasākumu saturs un saspēles formāts, pēc rīkotāju domām, veicinājis ne tikai bērnu fizisko aktivitāti, bet arī izpratni par uzvedības un atkarību problēmas ietekmējošiem faktoriem un sekmējis arī pozitīva mikroklimata veidošanos klasēs. Tāpēc šādi nemanāmi pamācoši un vienlaikus aizraujoši pasākumi palēnām kļūst par vēl vienu preventīvu instrumentu bērnu uzvedības un atkarību risku mazināšanā.
Tiesa, izsludinot pieteikšanos skolu tūrei, organizatori saņēmuši 387 pieteikumus no izglītības iestādēm visā Latvijā. Ņemot vērā lielo interesi, skolas, uz kurām devās pasākuma rīkotāji, tika noteiktas izlozē. Tūre turpināsies arī 2026./2027. mācību gadā, kad izvēlēsies vēl nākamās 25 skolas.
Komentāri