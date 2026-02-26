PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 26. februāris
Vārda dienas: Evelīna, Aurēlija, Mētra
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Ar sportiskām spēlēm un sarunām izglīto par atkarību veidošanos

Līga Salnite
08:00, 26. Feb, 2026

Uzrunāt jauniešus interesantā veidā. Apvienības “Ghetto Games” pārstāvji māk pat ierastās nodarbes padarīt bēriem aizraujošas. FOTO: no albuma

Divas mūspuses izglītības iestādes šajā mācību gadā apmeklē kustības “Ghetto Games” (GG) un Bērnu aizsardzības centra (BAC) pārstāvji, lai ar fiziskām aktivitātēm un aizraujošām sarunām vedinātu jauniešus aizdomāties par uzvedības un atkarību problēmu veidošanās faktoriem.

Bērniem un pusaudžiem aizraujošas un arī aizdomāties mudinošas viesošanās uzsāktas pirms pāris gadiem, un līdz šim GG pārstāvji bijuši vien 18 izglītības iestādēs no vairāk nekā pustūkstoša skolām, kas ir Latvijā. Šogad sarakstā iekļauta arī Cēsu 1. pamatskola un Straupes pamatskola, taču rīkotāji sola nākamajā mācību gadā apmeklēt divkārt vairāk izglītības iestāžu. Šo pasākumu laikā jauniešus uzrunā neformālā vidē, kur sportiskas aktivitātes caurvijas ar sarunām par savstarpējām attiecībām, uzvedību, alkoholu un citām atkarībām, arī to ietekmi uz bērna ikdienu un nākotnes mērķiem.

Kā ļoti vērtīgu šo pasākumu atzīmē Straupes pamatskolas direktore Dana Gaile. Sarunās un sportiskajās aktivitātēs ir iesaistīti teju visi skolēni, izņemot vismazākos un piektklasniekus. Gan mazākos skolēnus, gan pusaudžus vienaldzīgus neatstāja dažādie pieredzes stāsti, kā arī ieteikumi, kā aizraujoši pavadīt brīvo laiku un arī neatstumt vienaudžus. Straupes pamatskola savā sociālā medija “Facebook” kontā par šo dienu saka: “Neformālās izglītības četras stundas ar smiekliem, sadarbību un sacensībām.”

Cēsu 1. pamatskolu “Ghet­to Games” un Bērnu aizsardzības centra vizītei bija pieteikusi 6. a klase, taču, kā “Druvai” pastāstīja izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā Inga Krafte-Dambe, aktīvajā pasākumā tika vēl iesaistīta arī 7. b un abu trešo klašu audzēkņi. Viņa zināja teikt, ka šo klašu skolotājas bijušas ļoti apmierinātas gan ar vēstījumu, gan to formātu, kā svarīgā informācija nodota bērniem.

Sarunas bijušas gan visai tiešas par visu veidu atkarībām, gan ar mazākajiem bērniem diskutēts par emocionālo labbūtību. “Tur tiešām bija ne tikai spēles, bet ļoti daudz informatīvā materiāla bērniem,” atzina I. Krafte-Dambe. Arī šī skola savā “Facebook” kontā atzīmējusi pasākumu kā vērtīgu un enerģijas pilnu, “ļaujot skolēniem ne tikai uzzināt ko jaunu, bet arī aktīvi un jautri pavadīt laiku”.

Šo pasākumu saturs un saspēles formāts, pēc rīkotāju domām, veicinājis ne tikai bērnu fizisko aktivitāti, bet arī izpratni par uzvedības un atkarību problēmas ietekmējošiem faktoriem un sekmējis arī pozitīva mikroklimata veidošanos klasēs. Tāpēc šādi nemanāmi pamācoši un vienlaikus aizraujoši pasākumi palēnām kļūst par vēl vienu preventīvu instrumentu bērnu uzvedības un atkarību risku mazināšanā.

Tiesa, izsludinot pieteikšanos skolu tūrei, organizatori saņēmuši 387 pieteikumus no izglītības iestādēm visā Latvijā. Ņemot vērā lielo interesi, skolas, uz kurām devās pasākuma rīkotāji, tika noteiktas izlozē. Tūre turpināsies arī 2026./2027. mācību gadā, kad izvēlēsies vēl nākamās 25 skolas.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Sauklis “Cēsu novads pievelk” Līgatnei tūristus nepievelk

02:00, 22. Feb, 2026
1

Rada vietu, kur patverties klusumā

02:00, 21. Feb, 2026

“Pārgaujai” - būt vai nebūt situācija

09:47, 22. Feb, 2026

Siltumnīcu uzturēšana spelgonī kļuvusi dārgāka. “Kliģeni” meklē risinājumus

02:00, 24. Feb, 2026

Būt godīgam mīlestībā un dzīvē

13:24, 20. Feb, 2026

Slēpojums stiprina indentitāti

12:40, 20. Feb, 2026

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Atcerēties. Pierast nedrīkst

11:05, 26. Feb, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Sportisti no “citas” valsts

11:07, 25. Feb, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Grāmata kā ticība nākotnei

09:00, 23. Feb, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Dāvana visvājākajam

13:55, 21. Feb, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Vai žurnālisti spēj būt neitrāli

12:01, 19. Feb, 2026

Tautas balss

Iepinies pat princis

21:55, 23. Feb, 2026
1
Lasītāja Z. raksta:

“Ak, šausmas, kurš tika nav iejaukts starptautiskajā noziedznieku tīklā par mazgadīgu meiteņu izmantošanu. Nu esot […]

Vai pirms katra brauciena jāielūkojas internetā

20:03, 22. Feb, 2026
Sabiedriskā transporta izmantotāja raksta:

“Visu laiku maina kāda autobusa reisa atiešanas laikus, kurš tam var izsekot! Vai tiešām pirms […]

Skolu nedrīkst turēt neziņā

13:59, 22. Feb, 2026
Lasītāja raksta:

“Lasīju “Druvā” par Rāmuļu pamatskolas nākotni. Redzams taču, ka skolēnu skaits, kaut pamazām, bet palielinās. […]

Lūdz tikai nelielu atbalstu

14:02, 21. Feb, 2026
1
Priekulietis raksta:

“Rēķins par apkuri tagad tiešām ir tik liels, ka pat vidēji pārticīgam cilvēkam to grūti […]

Fotoattēlos skaistums un pārdomas

13:58, 21. Feb, 2026
A. raksta:

“Atklāta cēsnieka, foto­grāfa Andra Vētras darbu izstāde. Vērts aiziet uz kultūras biedrību “Harmonija” to apskatīt. […]

Sludinājumi

Pārdod

17:46, 23. Feb, 2026

Pārdod lauku īpašumu Smiltenes novadā. Zeme ar dzīvojamo ēku ( remontējama). Sīkāka informācija informācija zvanot […]

Pārdod

15:01, 21. Feb, 2026

Pilna servisa lielu koku pārstādīšanas pakalpojumi Nemokieties ar lāpstu — KOKI STAIGĀ palīdzēs saudzīgi un […]

Citi

10:58, 18. Feb, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. […]

Citi

16:07, 9. Feb, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Meklē darbu

19:12, 3. Feb, 2026

Veicu kā privātpersona celtniecības darbus. Kas saistīts ar dzīvokļa un kosmētiskiem remontdarbiem. Vēlēms Cēsīs vai […]