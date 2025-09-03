Apgūst dokumentālā kino veidošanas prasmes

Lai veicinātu jauniešu dokumentālās filmas veidošanas prasmes un medijpratību, no 25.augusta līdz 25.septembrim notiek dokumentālā kino meistarklašu tūre “Docu – Edu tour” Rīgā, Cēsīs, Jūrmalā un
Liepājā.
Meistarklases vada filmu veidotāji un pedagogi no godalgotā Ņujorkas jauniešu mediju centra DCTV (Downtown Community Television Center) – Džonijs Ramoss (Johnny Ramos) un Džesija Peresa Antigva (Jesse Perez Antigua). Cēsīs piedalīties meistarklasēs jaunieši varēja 27. un 28.augustā.
Meistarklases bija paredzētas jauniešiem vecumā no 14 līdz 25 gadiem neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes. Tajās piedāvāja iespēju apgūt dokumentālās filmas veidošanas pamatus, attīstīt radošās prasmes un gūt zināšanas no Ņujorkas profesionāļiem: Džonija Ramosa, kurš ir DCTV Jauniešu programmu direktors, un Džesijas Peresas Antigvas, kura ir filmu veidotāja un mediju izglītības speciāliste.
Meistarklašu laikā dalībnieki praktiski varēja apgūt kameras un skaņas tehnikas izmantošanu, scenāriju izstrādi un montāžu, kā arī piedalīties diskusijās par jauniešu auditorijai piemērota satura veidošanu, skatīties ASV jauniešu dokumentālo kino un saņemt individuālas konsultācijas savu projektu attīstīšanai.
“Filmu veidošanai jābūt pieejamai ikvienam, un aicinu jauniešus izmantot mediju spēku, lai stāstītu savus stāstus un kļūtu par aktīviem sabiedrības locekļiem,” pirms meistarklasēm teica Džonijs Ramoss, kurš ir DCTV jauniešu programmu direktors ar vairāk nekā divdesmit gadu pieredzi filmu veidošanā un mediju izglītībā. DCTV ir viens no vadošajiem mediju izglītības centriem ASV, kura jauniešu programmas absolventi regulāri gūst panākumus starptautiskos festivālos, tostarp “Sundance” un “Tribeca”. Viņa darbs vērsts uz nākamās paaudzes pilnveidošanu un iedrošināšanu paust savas domas.
Džesija Peresa Antigva ir Ņujorkā dzīvojoša pedagoģe, filmu veidotāja un sabiedriski aktīva kultūras darbiniece, kura strādā DCTV jau vairāk nekā desmit gadu. Viņa vada jauniešu kino iniciatīvas, un viņas audzēkņu darbs “Our Camera, Our Stories” tika nominēts Ņujorkas “Emmy” balvai. Džesija ir līdzproducējusi arī “HBO Max” izrādīto dokumentālo projektu “COVID DIARIES”. Viņa ir apņēmusies pievērst uzmanību nepietiekami pārstāvētiem stāstiem un sniegt iespēju stāstu autoriem saglabāt savus vēstījumus.
“Meistarklases ir lieliska iespēja apgūt dokumentālo stāstu veidošanas pamatus no ASV labākajiem jomas speciālistiem, kas, pateicoties Baltijas Amerikas partnerattiecību programmai, bez maksas sniegs Latvijas jauniešiem savas zināšanas. Tā būs iespēja atklāt jaunus pakāpienus izaugsmē, radošumā un, iespējams, karjerā. Latvijā pietrūkst dokumentālo stāstu, kas veidoti no jauna cilvēka perspektīvas, un ceru, ka šī sadarbība ar pieredzes bagāto Ņujorkas jauniešu kino skolu attīstīs jaunus stāstus un kopsadarbības nākotnē,” atzina “Avantis” kino producente un jauniešu kustības “Young Media Sharks” vadītāja Ilona Bičevska.
Meistarklašu tūre notiek ar Baltijas-Amerikas Brīvības fonda (BAFF) atbalstu, un tās organizē “Avantis” – nevalstiska jauniešu organizācija, kas dibināta 2002. gadā un īsteno radošus, iekļaujošus projektus jauniešiem visā Latvijā. Organizācija pazīstama ar tādām iniciatīvām kā “Young Media Sharks” un “Young Media House”.
“Avantis” misija ir iedvesmot un nodrošināt platformu jauniešiem, kurā viņi var izpaust savu talantu, radošumu un iemaņas, un palīdzēt viņiem sasniegt savus sapņus un mērķus. Ar dažādu projektu palīdzību mēs rosinām noderīgus brīvā laika pavadīšanas veidus, atpazīstam jaunus talantus un stiprinām viņu izaugsmi, lai vecinātu jauniešu līdzdalību sabiedrībā Latvijā un pasaulē.
“Avantis” projekti iekļauj gan radošās darbnīcas, seminārus, nometnes, televīzijas raidījumus, dokumentālās filmas un citus mediju produktus, gan liela mēroga kultūras pasākumus un koncertus.
Kino meistarklašu tūre notiek sadarbībā ar Cēsu novada Jauniešu domi, Liepājas Izglītības pārvaldi, mediju centru “Young Media House Rīga”, Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centru, Latvijas Kultūras akadēmiju. Projektu informatīvi atbalsta “Radio SWH” un “JC Deceux”.
