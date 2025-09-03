PIESLĒGTIES
Apgūst dokumentālā kino veidošanas prasmes

Agnese Leiburga
05:56
03.09.2025
5
Kino Meistarklases 2

Sākums.Meistarklases ir lieliska iespēja apgūt dokumentālo stāstu veidošanas pamatus no ASV labākajiem jomas speciālistiem. Jaunieši to novērtē. FOTO: no albuma

Lai veicinātu jauniešu dokumentālās filmas veidošanas prasmes un medijpratību, no 25.augusta līdz 25.septembrim notiek dokumentālā kino meistarklašu tūre “Docu – Edu tour” Rīgā, Cēsīs, Jūrmalā un
Liepājā.

Meistarklases vada filmu veidotāji un pedagogi no godalgotā Ņujorkas jauniešu mediju centra DCTV (Downtown Com­munity Television Center) – Džonijs Ramoss (Johnny Ramos) un Džesija Peresa Antigva (Jesse Perez Antigua). Cēsīs piedalīties meistarklasēs jaunieši varēja 27. un 28.augustā.

Meistarklases bija paredzētas jauniešiem vecumā no 14 līdz 25 gadiem neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes. Tajās piedāvāja iespēju apgūt dokumentālās filmas veidošanas pamatus, attīstīt radošās prasmes un gūt zināšanas no Ņujorkas profesionāļiem: Džo­nija Ramosa, kurš ir DCTV Jauniešu programmu direktors, un Džesijas Peresas Antigvas, kura ir filmu veidotāja un mediju izglītības speciāliste.
Meistarklašu laikā dalībnieki praktiski varēja apgūt kameras un skaņas tehnikas izmantošanu, scenāriju izstrādi un montāžu, kā arī piedalīties diskusijās par jauniešu auditorijai piemērota satura veidošanu, skatīties ASV jauniešu dokumentālo kino un saņemt individuālas konsultācijas savu projektu attīstīšanai.
“Filmu veidošanai jābūt pieejamai ikvienam, un aicinu jauniešus izmantot mediju spēku, lai stāstītu savus stāstus un kļūtu par aktīviem sabiedrības locekļiem,” pirms meistarklasēm teica Džo­nijs Ramoss, kurš ir DCTV jauniešu programmu direktors ar vairāk nekā divdesmit gadu pieredzi filmu veidošanā un mediju izglītībā. DCTV ir viens no vadošajiem mediju izglītības centriem ASV, kura jauniešu programmas absolventi regulāri gūst panākumus starptautiskos festivālos, tostarp “Sundance” un “Tribeca”. Viņa darbs vērsts uz nākamās paaudzes pilnveidošanu un iedrošināšanu paust savas domas.

Džesija Peresa Antigva ir Ņujorkā dzīvojoša pedagoģe, filmu veidotāja un sabiedriski aktīva kultūras darbiniece, kura strādā DCTV jau vairāk nekā desmit gadu. Viņa vada jauniešu kino iniciatīvas, un viņas audzēkņu darbs “Our Camera, Our Stories” tika nominēts Ņujorkas “Emmy” balvai. Džesija ir līdzproducējusi arī “HBO Max” izrādīto dokumentālo projektu “COVID DIARIES”. Viņa ir apņēmusies pievērst uzmanību nepietiekami pārstāvētiem stāstiem un sniegt iespēju stāstu autoriem saglabāt savus vēstījumus.

“Meistarklases ir lieliska iespēja apgūt dokumentālo stāstu veidošanas pamatus no ASV labākajiem jomas speciālistiem, kas, pateicoties Baltijas Amerikas partnerattiecību programmai, bez maksas sniegs Latvijas jauniešiem savas zināšanas. Tā būs iespēja atklāt jaunus pakāpienus izaugsmē, radošumā un, iespējams, karjerā. Latvijā pietrūkst dokumentālo stāstu, kas veidoti no jauna cilvēka perspektīvas, un ceru, ka šī sadarbība ar pieredzes bagāto Ņujorkas jauniešu kino skolu attīstīs jaunus stāstus un kopsadarbības nākotnē,” atzina “Avantis” kino producente un jauniešu kustības “Young Media Sharks” vadītāja Ilona Bičevska.

Meistarklašu tūre notiek ar Baltijas-Amerikas Brīvības fonda (BAFF) atbalstu, un tās organizē “Avantis” – nevalstiska jauniešu organizācija, kas dibināta 2002. gadā un īsteno radošus, iekļaujošus projektus jauniešiem visā Latvijā. Organizācija pazīstama ar tādām iniciatīvām kā “Young Media Sharks” un “Young Media House”.

“Avantis” misija ir iedvesmot un nodrošināt platformu jauniešiem, kurā viņi var izpaust savu talantu, radošumu un iemaņas, un palīdzēt viņiem sasniegt savus sapņus un mērķus. Ar dažādu projektu palīdzību mēs rosinām noderīgus brīvā laika pavadīšanas veidus, atpazīstam jaunus talantus un stiprinām viņu izaugsmi, lai vecinātu jauniešu līdzdalību sabiedrībā Latvijā un pasaulē.

“Avantis” projekti iekļauj gan radošās darbnīcas, seminārus, nometnes, televīzijas raidījumus, dokumentālās filmas un citus mediju produktus, gan liela mēroga kultūras pasākumus un koncertus.
Kino meistarklašu tūre notiek sadarbībā ar Cēsu novada Jau­niešu domi, Liepājas Izglītības pārvaldi, mediju centru “Young Media House Rīga”, Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centru, Lat­vijas Kul­tūras akadēmiju. Pro­jektu informatīvi atbalsta “Radio SWH” un “JC Deceux”.

    Domas un viedokļi

    Sarmite Feldmane 150x150
    Sarmīte Feldmane

    Nedaudz par stārķiem un citiem putniem

    12:18
    01.09.2025
    23
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Pērk retāk, bet vairāk

    12:18
    30.08.2025
    24
    Anna Kola
    Anna Kola

    Un atkal jau klāt septembris…

    14:35
    28.08.2025
    38
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Viņa "uztaisīja" manu dienu

    18:10
    24.08.2025
    58
    1
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Pamests bērns ir mācība mums visiem

    18:10
    23.08.2025
    98

    Tautas balss

    Par ielu remontiem jāpriecājas

    12:21
    31.08.2025
    24
    Lasītāja raksta:

    “Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

    Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

    12:21
    30.08.2025
    33
    Cēsniece V. raksta:

    “Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

    Kapsēta vienmēr sakopta

    18:13
    23.08.2025
    26
    Dace raksta:

    “Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

    Vai cēsnieki aizmirsti

    18:12
    23.08.2025
    24
    Anda raksta:

    “Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

    Bizness, kas priecē citus

    13:57
    21.08.2025
    25
    Alma raksta:

    “Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

