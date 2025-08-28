PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 28. augusts
Vārda dienas: Auguste, Guste
Vissezonas riepas - kā izvēlēties labāko variantu

12:59
28.08.2025
9
Pexels Javierbalseiro 9576099

Riepas ir vienīgā transportlīdzekļa daļa, kas ir tiešā saskarē ar ceļu, tādējādi tām ir izšķiroša nozīme drošībā, komfortā un kopējā braukšanas kvalitātē. Daudziem autovadītājiem pareizo riepu izvēle var šķist apgrūtinoša, īpaši ņemot vērā sezonas izmaiņas un laika apstākļus, tāpēc sniegsim nelielu apskatu par vienu no populārākajiem riepu veidiem — vissezonas riepām. 

No pieejamajām iespējām — vasaras riepas, ziemas riepas un vissezonas riepas — tieši vissezonas riepas ir kļuvušas par populārāko izvēli ikdienas autovadītājiem, kuri vēlas līdzsvarotu veiktspēju, ērtības un pieejamu cenu.


Kāpēc izvēlēties vissezonas riepas


Laika gaitā pārbaudīts, ka vissezonas riepas ir laba izvēle vairāku iemeslu dēļ.


Daudzpusība dažādos apstākļos

Vissezonas riepas ir izstrādātas, lai nodrošinātu labu veiktspēju dažādos apstākļos, tostarp uz sausiem ceļiem, slapjām virsmām un vieglu sniegu. Lai gan tās nevar nodrošināt ziemas riepu specializēto saķeri ekstremālos apledojuma apstākļos vai vasaras riepu veiktspēju uz karsta asfalta, tās nodrošina uzticamu vidusceļu autovadītājiem, kuri brauc mērenos klimatiskajos apstākļos. Vissezonas riepas no jaunasriepas.lv apmierinās pat prasīgākos autovadītājus.


Rentabilitāte


Tā vietā, lai iegādātos divus riepu komplektus un divreiz gadā maksātu par sezonālo nomaiņu, autovadītāji var ietaupīt naudu, izmantojot vienu riepu komplektu visa gada garumā. Tas ne tikai samazina sākotnējās izmaksas, bet arī atbrīvo no nepieciešamības uzglabāt papildu riepas.


Ērta braukšana un ilgs protektora kalpošanas laiks


Vissezonas riepas izstrādātas, lai nodrošinātu komfortu. Tām parasti ir protektora dizains, kas samazina ceļa troksni un nodrošina vienmērīgu vadāmību. Daudzi modeļi ir izgatavoti ar garāku protektora kalpošanas laiku salīdzinājumā ar riepām, kas paredzētas konkrētiem braukšanas apstākļiem, tādējādi padarot tās par izturīgu un ekonomisku izvēli.


Kas jāņem vērā, izvēloties vissezonas riepas


Braukšanas paradumi


Padomājiet par savu tipisko braukšanas stilu. Ja galvenokārt braucat pilsētā, vislabākās riepas varētu būt tās, kas nodrošina komfortu un degvielas efektivitāti. Ja bieži braucat lielos attālumos, meklējiet riepas ar garu nobraukuma garantiju un klusu darbību.


Klimats

Vissezonas riepas ir ideālas mērenam klimatam, kāds raksturīgs Latvijai. Tomēr, ja dzīvojat apgabalā, kur ziemā stipri snieg un ceļi ir slideni, drošāk ir vissezonas riepas kombinēt ar ziemas riepu komplektu šiem mēnešiem.


Protektora dizains


Pārbaudiet protektora rakstu. Riepas ar dziļākām rievas un lamelēm (sīkiem iegriezumiem protektora blokos) nodrošina labāku saķeri slapjos un viegli sniegotos apstākļos, savukārt slēgtāks protektora dizains rūpējas par klusu braukšanu un degvielas efektivitāti uz šosejas.


Zīmola reputācija un garantija


Izvēlieties zīmolus, kam ir laba reputācija drošības un uzticamības jomā. Pārbaudiet arī ražotāja piedāvāto nobraukuma garantiju — daudzi top modeļi piedāvā garantijas no 80 000 līdz 130 000 kilometriem, kas sniedz papildu pārliecību par ilgtermiņa veiktspēju.


Populārāko vissezonu riepu apskats

Jaunākos riepu modeļus var atrast šeit, starp tiem ir ir daži no populārākajiem un uzticamākajiem vissezonu riepu modeļiem, kas pastāvīgi saņem augstus vērtējumus drošības, komforta un izturības testos.
1. Michelin Defender T+H
• Pazīstamas ar izcilu protektora kalpošanas ilgumu un vispusīgu veiktspēju.
• Nodrošina klusu, komfortablu braukšanu ar labu saķeri gan uz sausa, gan slapja ceļa.
• Goodyear Assurance WeatherReady
• Vissezonu veiktspēja ar papildu saķeri viegla sniega apstākļos.
• Populāras starp autovadītājiem mainīgos klimatiskajos apstākļos.
• Continental TrueContact Tour
• Lieliska degvielas efektivitāte un ilgs protektora kalpošanas laiks.
• Spēcīga bremzēšanas veiktspēja slapjos apstākļos un līdzsvarota vadāmība.
• Bridgestone Turanza QuietTrack
• Koncentrētas uz komfortu, samazinātu troksni un vienmērīgu braukšanu.
• Ideālas ikdienas braucējiem un braukšanai pa šosejām.
• Pirelli P4 Four Seasons Plus
• Pieejama izvēle ar uzticamu veiktspēju visa gada garumā.
• Piedāvā izturīgu protektora kalpošanas laiku un uzticamu saķeri.


Vissezonas riepas kā praktiska izvēle

Šis riepu tips joprojām ir praktiskākā un populārākā izvēle ikdienas autovadītājiem. Tās nodrošina līdzsvaru starp drošību, komfortu, izturību un cenu.

Ieguldot līdzekļus pareizajās vissezonas riepās, investējat savā mierā katru reizi, kad dodaties ceļā.

Kāpēc izvēlēties uzticamu auto tirgotāju

13:03
28.08.2025
10

Auto iegāde, neatkarīgi no tā, vai tas ir jauns vai lietots, ir nozīmīga investīcija. Runa nav tikai par pārvietošanos no vienas vietas uz citu — stāsts ir par drošību, komfortu un ilgtermiņa vērtību.Lai gan daži pircēji, lai ietaupītu naudu, piekrīt iegādāties automašīnu tieši no privātiem pārdevējiem vai mazāk uzticamiem avotiem, uzticama automašīnu tirgotāja izvēle gandrīz […]

Pexels Picswithjer 18990120

Vienas no pirmajām puķēm, ko audzēja, - lauvmutītes

05:53
28.08.2025
52

Stādu audzētāja Biruta Svile no Cēsu novada Līgatnes pagasta SIA “Upenītes” apsaimnieko stādu tirdzniecības laukumu “Labo stādu darbnīca” Ieriķos, Vidzemes šosejas malā. Augusta beigās tur vēl krāšņi zied dažādi augi, tostarp pircēju iecienītās un pieprasītās hortenzijas. Viss sācies ar saimniecību “Upenes”, kas, kā saka pati saimniece, ir visai sena – darbojas kopš 1991. gada, kad […]

Biruta Svile

Nedodas prom, bet paplašina ražošanu

05:49
27.08.2025
97

Pie ražotnes Cēsīs plāksne ar uzrakstu “Zindari” noņemta, bet saimnieks Agnis Elperis ir tikpat rosīgs un aizņemts. “Viss notiek un attīstās,” viņš saka un piebilst, ka dzīvē daudz kas ir apstākļu sakritība un pašam jāizvēlas ceļš, pa kuru iet. Pirms diviem gadiem cēsnieks izveidoja koprades darbnīcu “Zindari”, sāka izgatavot hidrolātus jeb ziedūdeņus,    augu izvilkumus […]

Zindari

Kusties droši - ortožu nozīme pirms un pēc traumām

15:35
26.08.2025
23
1

Ikdienas kustības, sports un pat vienkāršas mājas aktivitātes dažkārt var radīt neparedzētus izaicinājumus mūsu ķermenim. Traumas, locītavu sāpes vai hroniski diskomforta simptomi var ierobežot kustību brīvību un ietekmēt dzīves kvalitāti. Tieši šādās situācijās ortozes, speciāli izstrādātas ortopēdiskas ierīces, kļūst par uzticamu sabiedroto, palīdzot gan novērst traumas, gan paātrināt atveseļošanās procesu. Kvalitatīvus un inovatīvus risinājumus piedāvā […]

Young Woman Practicing Exercise Physiotherapy Session

Nekas nav neiespējams

06:13
25.08.2025
593
1

Desmit dienas atlikušas līdz 1.septembrim. Sāksies jaunais skolas gads. Par izglītību, pedagoģiju un daudz ko citu saruna ar Raunas pamatskolas direktoru, skolotāju, vēsturnieku, bijušo Izglītības ministrijas Izglītības departamenta direktora vietnieku Edgaru Plētienu. -Kāds pirms skolas gada sākuma ir noskaņojums skolotājam, direktoram? -Kolēģi atgriežas no atvaļinājuma. Kolektīvs skolā ir nokomplektēts. 1.klasē būs 19 skolēni. Saimniecisko darbu […]

Pletiens1

Auto līzings Latvijā: iespējas un stratēģijas uzņēmumiem mainīgā tirgus vidē

18:11
22.08.2025
16

Auto līzings Latvijā pēdējos gados ir kļuvis par vienu no galvenajiem mobilitātes risinājumiem gan uzņēmumiem, gan privātpersonām. Mainīgie ekonomiskie apstākļi, procentu likmju svārstības un transportlīdzekļu cenu kāpums rada jaunu realitāti, kurā mobilitātes nodrošināšana prasa gudru pieeju un stratēģisku plānošanu. Uzņēmumiem vairs nepietiek ar to, ka autoparks vienkārši ir pieejams – tam ir jābūt ekonomiski pamatotam, […]

Pexels Arlindphotography 30555869

Domas un viedokļi

Anna Kola
Anna Kola

Un atkal jau klāt septembris…

14:35
28.08.2025
6
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Viņa "uztaisīja" manu dienu

18:10
24.08.2025
40
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pamests bērns ir mācība mums visiem

18:10
23.08.2025
91
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Satraucošs brauciens

13:56
20.08.2025
48
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Neļaut savējiem palikt neziņā

16:47
18.08.2025
33
1

Tautas balss

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
23
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
20
2
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
22
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Lai neapšļakstītu gājējus

13:57
20.08.2025
29
Lasītājs raksta:

“Vai nevajadzētu atcerēties laikus, kad ielas rītos mazgāja ar ūdeni? Tagad, kad Cēsīs ir tik daudz remontu, būvniecības, nereti brauktuves ir smilšainas, dubļainas. Automašīnas nošķiežas un lietus laikā apšķiež gājējus. Tagad sāksies skola, gājēju būs vairāk. Ja līs, no apšļakstīšanas būs grūti izvairīties,” sprieda lasītājs.

Vai jaunais asfalts bīstams

16:49
17.08.2025
38
1
Autovadītājs raksta:

“Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais […]

Sludinājumi

Citi

22:06
23.08.2025
10

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

15:40
17.08.2025
14

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
24

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998