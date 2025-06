Viens no dzīves sapņiem piepildīts – atvērts savs veikals Morē

Morē nu ir mazs, omulīgs veikaliņš pašā pagasta centrā. Veikala īpašnieks Kalvis Grīnbergs pastāsta, ka doma par veikalu vai kādu citu mazo uzņēmējdarbības formu viņam bijusi jau krietni sen.

“Līdzšinējais Mores veikals pēdējā gadā ik pa laikam bija slēgts, bieži nebija pieejams,” teic Kalvis. Viņš neslēpj, ka viens no galvenajiem mērķiem uzsākt mazumtirdzniecību bijusi tieši vēlme nodrošināt pagasta iedzīvotājiem iespēju uz vietas iegādāties visu ikdienā vajadzīgo. “Kad man pajautā, kāpēc izlēmu atvērt šeit veikalu, pajokoju, ka apnika no pilsētas vecmammai vest maizi! Man šķita nepieņemami, ka šāda ikvienai apdzīvotai vietai svarīga pakalpojuma kā veikala Morē nav. Un, kaut iedzīvotāju skaits šeit mazs, veikals ir nozīmīgs jebkuras vietas cilvēku plūsmas daļa, bez tā nevar – ir sarežģīti,” turpina veikala saimnieks. “Katrā pagastā ir jābūt tādai vietai kā skola, veikals un ģimenes ārsta pieņemšana.”

Veikala darba laiks pielāgots iedzīvotāju vajadzībām, to atver jau pulksten 7:30, slēdz 20, bet piektdienās un sestdienās pircējus apkalpo līdz 22. “Darba laiku izvēlējos ar mērķi, lai cilvēki var paspēt ienākt iepirkties no rīta, pirms darba, iegādāties nepieciešamo vai vienkārši paņemt gardu kafiju. Veikalā ir karsto dzērienu automāts, kur pagatavot desmit dažādus dzērienus, pat buljonu. Tieši šī paša iemesla dēļ (lai cilvēkiem būtu iespēja veikalā ienākt arī pēc darba) noteikts vakara slēgšanas laiks,” pastāsta Kalvis.

Tagad Kalvim pieder arī veikala telpas, pēc ilgām diskusijām ar īpašnieku nesen radās iespēja tās nopirkt. “Viens no maniem sava veida dzīves sapņiem – mērķiem ir piepildīts,” atzīst morēnietis. “Esmu patiešām laimīgs par paveikto, jo šeit ir ielikts liels darbs un arvien strādāju ļoti daudz. Daudzi ir pārsteigti, ka es kā veikala īpašnieks pats šeit arī apkalpoju pircējus. Tas ir tādēļ, ka vēlos saprast visu tirgošanās specifiku. Tikai esot klāt ikdienā, varu izprast, kas ir tas, kas cilvēkiem aktuāls, ko pamainīt, ko uzlabot, kā pilnveidoties.” Plāns pieņemt darbiniekus gan ir, bet patlaban svarīgi esot visā procesā būt klāt pašam.

“Morē cilvēki ir ļoti priecīgi par šo veikalu, arī par darba laiku. Apmeklētāji saka lielu paldies, ka beidzot nav jābrauc uz pilsētu, bet visu vajadzīgo var nopirkt tepat, Morē,” turpina Kalvis. Patlaban veikalā pieejamas gan pārtikas, gan saimniecības un citas sadzīves preces, var apmainīt arī gāzes balonu.

Kalvis atzīst, ka liela cīņa nemitīgi ir ar pārtikas piegādātājiem, viņi arvien balstās uz pieredzi, kāda bijusi ar iepriekšējo Mores veikala saimnieku. Uz­ņēmējs uzsver, ka situācija gan ir kā diena pret nakti: apgrozījuma, pircēju plūsmas un preču klāsta ziņā tagadējo veikalu nevar salīdzināt ar iepriekšējo.



Ģimene atbalsta Kalvja jauno uzņēmējdarbību, saprot, ka lielāko dienas daļu viņš pavada, saimniekojot veikalā. “Esmu Mores patriots, es ticu šejienes cilvēkiem, pagasta spēkam un nākotnei, bet, veidojot veikalu, dažu­brīd šķita, ka citiem šis entuziasms ir noplacis. Gribētos, lai visi ticam saviem spēkiem, ka varam padarīt Mori par skaistu, piepildītu vietu.” Kalvis vērtē, ka veikals pagastā pilda arī sociālo lomu, savā ziņā ir kā sabiedriskais centrs. Cilvēki ienāk, nopērk kafiju, uzkavējas, parunājas. “Rīkojām arī hokeja skatīšanos. Morēnieši atzīst, ka kopā skatīties spēles ir daudz patīkamāk nekā mājās savā dīvānā.”