Vienas no pirmajām puķēm, ko audzēja, - lauvmutītes

Agnese Leiburga
05:53
28.08.2025
11
Biruta Svile

Biruta Svile. FOTO: Agnese Leiburga

Stādu audzētāja Biruta Svile no Cēsu novada Līgatnes pagasta SIA “Upenītes” apsaimnieko stādu tirdzniecības laukumu “Labo stādu darbnīca” Ieriķos, Vidzemes šosejas malā. Augusta beigās tur vēl krāšņi zied dažādi augi, tostarp pircēju iecienītās un pieprasītās hortenzijas.

Viss sācies ar saimniecību “Upenes”, kas, kā saka pati saimniece, ir visai sena – darbojas kopš 1991. gada, kad saimniekot sākts ar pieciem hektāriem zemes. Audzēti dažādi dārzeņi, kartupeļi.

Nosaukums pēc adreses

Toreiz iestādīta arī neliela upeņu platība, no kā tad arī radies saim­niecības nosaukums. “Upe­nī­­tes” pievienojušās vēlāk. Pakavē­jo­ties atmiņās, Biruta atceras, ka vēl senāk – pašos saimniekošanas pirmsākumos – nosaukumam bija jābūt pēc adreses, tātad – Liepu iela 12. “Tie, kam bija māju nosaukumi, tika pie smukiem vārdiem, bet mums bija Liepu iela 12,” tagad ar smaidu atceras stādaudzētāja. Pamazām saimniekošanas apmēri paplašinājušies. Vīrs pamatā nodarbojas ar dārzeņu un labības audzēšanu, Biruta- ar puķu stādiem, bet kopumā tiek apsaimniekoti aptuveni 70 hektāri zemes.

“Šajā laukumā sāku darboties, var teikt, nejauši. Piedāvāja pirkt un nopirku arī,” smejas saimniece. Viņa atzīst, ka viens no pozitīvajiem faktoriem vietas iegādei bijis tas, ka jau iepriekš te bijusi stādu tirdzniecība. “Iepriekšējam saimniekam te iestrādnes bija. Būtu bijis žēl to aizlaist postā. Tiesa gan, kad pirku šo vietu, es vēl īsti neapzinājos darba apjomu, ko tā prasīs,” godīgi atzīst Biruta. Arī zināšanas, īpaši dekoratīvo kokaugu sortimentā, nācies papildināt. Tiesa, viņai bijis labs zināšanu pamats, ko vajadzēja tikai papildināt, jo Biruta savulaik beigusi Bulduru dārzkopības tehnikumu.

Ar puķkopību aizrāvusies, kad Latvijā sāka vairāk ievest dažādu ziedaugu sēklas. Neviens vēl īsti neesot sapratis, kas tur no tām sēklām izaugs. Lai droši tirgotu, pašai bijis jāizmēģina. Šīs sēklas tiem laikiem bijušas tiešām dārgas, un to tirdzniecība šķitusi gluži vai krāpšana. Tā tas bijis, līdz pati pirmo reizi aizbraukusi uz Nīderlandi, redzējusi to visu dabā augam un pārliecinājusies, ka viss atbilst aprakstos paustajam un attēlos redzamajam. “Vienas no pirmajām puķēm, ko audzēju, bija lauvmutītes. Tādas ar tumšām lapām,” atmiņās dalās audzētāja. Viņa arī atceras, kā sākotnēji visi ziedu dēsti tika tirgoti no kastītēm, vienkārši izplēšot vajadzīgo skaitu, tikai pēc tam parādījās podiņos audzētie. Birutas aizraušanās ar puķu stādiem sakritusi ar periodu, kad cilvēki uzskatījuši, ka visus dārzeņus jau var nopirkt, nav vērts audzēt, tā nu puķkopība palielinājās apjomos.

Visu, ko cilvēki prasa, to arī tirgo

Koku stādus tirgošanai iepērk – gan ārpus Latvijas, gan pie vietējiem audzētājiem. Biruta arī pauž nožēlu, ka VAS “Latvijas Valsts meži” nolēmuši atteikties no dekoratīvo stādu audzētavām, viņa vērtē, ka tajos paveikts milzīgs un ļoti nozīmīgs darbs ar vietējo stādmateriālu.

“Visu, ko cilvēki prasa, to arī tirgojam,” atzīst saimniece un piebilst: “Vasaras puķes un viengadīgie stādi ir tikai pašu audzētie, ziemcietes – daļa ir pašu, daļa citu audzētās.”

Jautāta par šī gada modes augiem, audzētāja kā piemērus nosauc ehinācijas un flokšus. Viņa zina stāstīt: “Bet arī flokši jau vairs nav tikai tie vienkāršie, kas agrāk vecmāmiņas puķu dobē auga. Tagad ir tādi selekcionēti, kas labi stāv arī vāzē.”

Pavasaros, protams, izteikti vairāk pērkot vasaras puķes, bet augu mode arī plūst un mainās Periodiski ļoti iecienītas esot graudzāles, īpaši mizkantes. “Uznāk, lūk, tāds periods, kad visi, kas nāk, taujā pēc mizkanšu stādiem. Tiesa gan, neiedomājas, ka tās mizkantes skaistas būs tikai tajā vienā laika posmā- rudenī,” pieredzē dalās stādaudzētāja, piebilstot, ka nav jau neglītākas ne ciesas, ne molīnijas, tomēr tās neesot tik pieprasītas. Īpaši cilvēki ar dārzu iekopšanu un stādu piemeklēšanu aizrāvušies kovida ierobežojumu laikā, kad daudz laika pavadīts mājās, tagad vairāk palikuši pastāvīgie klienti, kuri esot arī izglītoti dārzkopībā.
Ja vien izdodas, Biruta pēc sezonas cenšoties aizdoties arī kādā ceļojumā, viņai ļoti patīkot ceļot. Puķkope atzīst, ka tas brīdis starp sezonām, kad var pabaudīt tālākus izbraucienus, ir ļoti īss – novembris, decembris un janvāris, nedaudz vēl februāra sākums, pēc tam jau atkal sākas viss no gala. Pārējā gada laikā par ceļošanu nevarot būt ne runas, jo ar stādiem “jānoņemas” vairāk nekā ar bērnu audzināšanu. “Ne velti poļu valodā visas stādaudzētavas ir “školkas”,” spriež Biruta. Īpaši traki esot, ja gadās karstās vasaras, kāda bijusi pirms dažiem gadiem, tad visu dienu tas vien jādara, kā jālaista stādi. “Tikko vienā galā salaisti, otrā dēsti jau atkal ir izkaltuši un apvītuši,” darba apjomu raksturo Biruta Svile.

Saistītie raksti

Nedodas prom, bet paplašina ražošanu

05:49
27.08.2025
26

Pie ražotnes Cēsīs plāksne ar uzrakstu “Zindari” noņemta, bet saimnieks Agnis Elperis ir tikpat rosīgs un aizņemts. “Viss notiek un attīstās,” viņš saka un piebilst, ka dzīvē daudz kas ir apstākļu sakritība un pašam jāizvēlas ceļš, pa kuru iet. Pirms diviem gadiem cēsnieks izveidoja koprades darbnīcu “Zindari”, sāka izgatavot hidrolātus jeb ziedūdeņus,    augu izvilkumus […]

Zindari

Kusties droši - ortožu nozīme pirms un pēc traumām

15:35
26.08.2025
23
1

Ikdienas kustības, sports un pat vienkāršas mājas aktivitātes dažkārt var radīt neparedzētus izaicinājumus mūsu ķermenim. Traumas, locītavu sāpes vai hroniski diskomforta simptomi var ierobežot kustību brīvību un ietekmēt dzīves kvalitāti. Tieši šādās situācijās ortozes, speciāli izstrādātas ortopēdiskas ierīces, kļūst par uzticamu sabiedroto, palīdzot gan novērst traumas, gan paātrināt atveseļošanās procesu. Kvalitatīvus un inovatīvus risinājumus piedāvā […]

Young Woman Practicing Exercise Physiotherapy Session

Nekas nav neiespējams

06:13
25.08.2025
589
1

Desmit dienas atlikušas līdz 1.septembrim. Sāksies jaunais skolas gads. Par izglītību, pedagoģiju un daudz ko citu saruna ar Raunas pamatskolas direktoru, skolotāju, vēsturnieku, bijušo Izglītības ministrijas Izglītības departamenta direktora vietnieku Edgaru Plētienu. -Kāds pirms skolas gada sākuma ir noskaņojums skolotājam, direktoram? -Kolēģi atgriežas no atvaļinājuma. Kolektīvs skolā ir nokomplektēts. 1.klasē būs 19 skolēni. Saimniecisko darbu […]

Pletiens1

Auto līzings Latvijā: iespējas un stratēģijas uzņēmumiem mainīgā tirgus vidē

18:11
22.08.2025
15

Auto līzings Latvijā pēdējos gados ir kļuvis par vienu no galvenajiem mobilitātes risinājumiem gan uzņēmumiem, gan privātpersonām. Mainīgie ekonomiskie apstākļi, procentu likmju svārstības un transportlīdzekļu cenu kāpums rada jaunu realitāti, kurā mobilitātes nodrošināšana prasa gudru pieeju un stratēģisku plānošanu. Uzņēmumiem vairs nepietiek ar to, ka autoparks vienkārši ir pieejams – tam ir jābūt ekonomiski pamatotam, […]

Pexels Arlindphotography 30555869

Dzīves skaistums slēpjas spējā pamanīt un novērtēt mazās dzīves burvības

05:18
21.08.2025
32

Ruta Putnaērgle ir neformālās izglītības centra ” Baltā studija” vadītāja.  Cilvēks, kurš prot priecāties par dzīvi, aizraut un ieinteresēt citus mācīties ko jaunu, atbalstīt un motivēt grūtos brīžos vispiemērotākā un atbilstošākā veidā. Numeroloģija ir Rutas aizraušanās, kas, strādājot ”Baltajā studijā”, ir pāraugusi profesionālā darbībā. -Kāda ir jūsu ikdiena? Saprotu, ka numeroloģiju arī mācāt citiem. -Plašs jautājums! […]

Ruta

Piebalgas sajūta “Dabas azotē”

06:15
20.08.2025
226

Amandas Zariņas un Artura Mihejeva izlolotā atpūtas vieta “Dabas azote” atrodas Piebalgai raksturīgajā gleznainajā ainavā – to ieskauj mežs, skaisti pauguri. Te arī liels dīķis, kurā var makšķerēt, nopeldēties pēc pirts, izbraukt ar laivu vai SUP dēļiem. “Dabas    azote” tiešām kļuvusi par mierpilnu un harmonisku vietu, ko novērtē kā viesi no Lat­vijas, tā arī […]

Dabas Azote

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Viņa "uztaisīja" manu dienu

18:10
24.08.2025
38
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pamests bērns ir mācība mums visiem

18:10
23.08.2025
91
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Satraucošs brauciens

13:56
20.08.2025
48
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Neļaut savējiem palikt neziņā

16:47
18.08.2025
33
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Atmiņās par svaigu kāpostu zupu

16:47
16.08.2025
50
1

Tautas balss

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
23
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
20
2
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
22
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Lai neapšļakstītu gājējus

13:57
20.08.2025
29
Lasītājs raksta:

“Vai nevajadzētu atcerēties laikus, kad ielas rītos mazgāja ar ūdeni? Tagad, kad Cēsīs ir tik daudz remontu, būvniecības, nereti brauktuves ir smilšainas, dubļainas. Automašīnas nošķiežas un lietus laikā apšķiež gājējus. Tagad sāksies skola, gājēju būs vairāk. Ja līs, no apšļakstīšanas būs grūti izvairīties,” sprieda lasītājs.

Vai jaunais asfalts bīstams

16:49
17.08.2025
38
1
Autovadītājs raksta:

“Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais […]

Sludinājumi

Citi

22:06
23.08.2025
9

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

15:40
17.08.2025
13

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
24

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998