Veselīgi auzu cepumi ar lepnumu no Cēsīm

Cēsniece Linda Gnedlere novērtē veselīga uztura nozīmi ikdienā, arī veselīgus našķus. Ilgstoši veselīgu cepumu receptes meklējumi viņu aizveduši līdz savas prečzīmes “auzu auzas” radīšanai. Vasaras beigās “auzu auzas” bija to 13 uzņēmēju pulkā, kuri tika pie iespējas lepoties ar preču zīmi “Radīts Cēsu novadā”, kas apliecina piederību un ieguldījumu nozares un novada attīstībā.
“Manām “auzu auzām” tagad ir nepilni divi gadi. Pagājušajā gadā neplānoti ļoti zīmīgā datumā – Valentīndienā, 14.februārī – es tās piereģistrēju,” atklāj Linda. Pastāstot vairāk, viņa atzīst, ka lielākoties visiem auzu pārslu cepumi asociējas ar saldinātiem, kraukšķīgiem un pacietiem kulinārijas izstrādājumiem, bet viņas radītie esot pavisam citādi – biezi, irdeni un mīksti, katrs cepums esot aptuveni 50 gramus smags. “Dažkārt klienti teikuši, ka katrs cepums ir drīzāk kā maza kūciņa vai batoniņš,” atzīst to veidotāja, parādot, ka viņas izstrādājumi ir roku darbs, radīts zieda formā, lai atšķirtos no standarta cepumu piedāvājuma. Sastāvdaļas ir izmeklētas un pārdomātas tā, lai būtu pēc iespējas labāka uzturvērtība. Ir domāts, lai sastāvā būtu gan šķiedrvielas, gan olbaltumvielas, bet saldināti cepumi tiek ar datelēm, jo tās ir gana saldas.
Ideālās cepumu receptes meklējumi sākušies jau sen, jo Lindai arī ikdienā patīkot eksperimentēt un rūpēties, lai ģimenes, kurā aug divi bērni, uzturs būtu pēc iespējas veselīgāks. Linda atklāj, ka viņu mājās tāda parastā beramā cukura nemaz neesot, gluži tāpat kā balto kviešu miltu.
“Tā es pamazām darbojos. Pievienoju auzām dažādus augļus un ogas, meklēju jaunus garšu salikumus,” teic cepēja, atklājot, ka vēlējusies, lai arī citi, ne tikai ģimene, var nogaršot, cik labi tie ir izdevušies, tāpēc sākusi cepumus piedāvāt pircējiem. Pašlaik “auzu auzas” sortimentā ir piecu veidu cepumi. Esot pamēģināts ražot vēl citus, bet tie tomēr neesot iegājušies stabilā piedāvājumā. Sortimentā turēt pārāk daudzus veidus neesot ērti arī tāpēc, ka, pircējam pasūtījumā izvēloties visu veidu cepumus, bet vien pa dažiem no katra varianta, Lindai ir sarežģīti vēlmi nodrošināt.
“Ir tomēr mīklas apjoms, kas man jāgatavo, lai nodrošinātu ideālo kvalitāti,” paskaidro cepēja. Jāpiebilst, ka “auzu auzas” cepumi tiek gatavoti tikai pēc pasūtījuma, klients tos vienmēr saņem svaigi ceptus. Lai cepumi nezaudētu kvalitāti, tie vienmēr izlietojami ieteiktajā termiņā. Ja gribas uzglabāt ilgākam periodam, cepumus var sasaldēt. Pirms likšanas galdā cepumus var pasildīt mikroviļņu krāsnī, tas dod pavisam gardu, tikko ceptu našķu efektu.
Gana ilgs bijis process, kamēr Linda secinājusi, kā tieši labāk cepumos izmantot auzu pārslas, lai produkts nekļūtu sauss un stiegrains. “Ar tādu sastāvu neesmu neko līdzīgu atradusi. Uzskatu, ka mani cepumi ir unikāli un īpaši,” teic Linda.
Viņa arī atzīst, ka preču zīmes “Radīts Cēsu novadā” iegūšana likusi vairāk novērtēt un pašai lepoties ar savu produktu, vienlaikus liekot darīt visu apzinīgāk un pārdomātāk. Preču zīmes iegūšanai sekojuši arī sadarbības piedāvājumi. “Kaut kam jaunam esmu arī piekritusi, kas pašlaik ir procesā,” pauž Linda.
Gnedleru ģimene jau piecus gadus ir cēsnieki, pirms tam mituši Taurenes pagastā. Lindas dēlam ir 17, meitai 11 gadi, abi mācās Cēsīs – dēls Vidzemes tehnikumā, bet meita Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā. Vairāk aizrauties ar īpašajiem cepumiem Linda sākusi, kad bērni jau bijuši paaugušies un radies vairāk brīvā laika, lai nodotos eksperimentiem ideālās cepumu receptes meklējumos. “Bet eksperimentēt virtuvē man ir paticis vienmēr, neko nepatīk gatavot pēc parastas standarta receptes. Man pat dēls dažkārt prasījis, vai es nevarētu kādreiz pārmaiņas pēc izcept vienkārši parastas pankūkas vai kotletes,” tā Linda, atzīstot, ka tieši kotletes ir ideālais veids, kā bērniem no mazotnes iedot dažādus dārzeņus, samaļot gaļas masā klāt, piemēram, burkānus, puķkāpostus vai brokoļus. Savukārt pankūkas viņas mājā nekad netopot no parastajiem kviešu miltiem, jo to viņai nemaz neesot. Lindai vienmēr griboties paeksperimentēt, mīklai pieliekot kaut ko netipisku, piemēram, čia sēklas vai kādu citu oriģinālu piedevu.
“Man cilvēki jautājuši, vai es ar šo nopelnu, bet te vispār nav runas par pelnīšanu, bet gan par dalīšanos ar vērtīgo. Es lepojos, ka man kaut kas tik labs izdodas, tādēļ gribu tajā dalīties ar citiem,” atklāj Linda, pastāstot, ka pamatdarbā strādā zobārstniecības administrācijā. Sarunas laikā viņa vairākkārt uzsver, cik ļoti priecājas būt tieši Cēsu novada ražotāja.
“Radīts Cēsu novadā” ir stāsts par esošiem un jauniem uzņēmējiem, kuri lepojas ar sevi, ka viņu radītā prece, produkts vai pakalpojums tiek ražots Cēsu novadā. “Esmu lepna, ka dzīvoju Cēsīs. Cēsis ir skaista, mūsdienīga, bet tajā pašā laikā vēsturiski bagāta pilsēta. Te ir manas mājas,” augustā pēc preču zīmes “Radīts Cēsu novadā” saņemšanas sociālajos tīklos priekā dalījās Linda.
