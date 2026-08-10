Vasarā daudz jāpagūst

Lāsmai Mednei vasarā darāmā netrūkst. Dārzs un siltumnīca prasa rūpes, mežā jālasa ogas un sēnes, jāgādā, lai ziemai pagrabs būtu pilns. Čakls palīgs, kamēr mazā Estere ir bērnudārzā, bet dzīvesbiedrs Rolands darbā, ir vecākā meita Justīne.
Lāsmas sirdslieta ir ēdienu gatavošana, viņa ir profesionāla pavāre, bet patlaban audzina meitas un saimnieko mājās. “Vīram darbā dežūras ir pēc grafika, pavāram jāstrādā garas stundas, sarežģīti abiem strādāt un audzināt meitas,” pastāsta straupiete un uzsver, ka ļoti vēlas atgriezties darbā, kas ir tuvs sirdij. Dzimtajā pagastā gan iespēju nav daudz.
Lāsmai patīk ogot un sēņot. “Šovasar tikai lasi!” viņa vērtē un atklāj, ka gaileņu mežā ļoti daudz. Ciemos bija atbraukusi māsa, abas, nododot salasītās sēnes uzpircējam, dienā nopelnījušas ap 400 eiro. “Tepat Straupes meži ir ļoti bagāti. Melleņu laiks gan ir beidzies. To šovasar bija mazāk nekā pērn,” bilst ogotāja.
Kā jau pavāre, Lāsma izmēģina dažādas receptes. Viņa pastāsta, ka gailenes var sacept ar žāvēto gaļu un tomātiem — arī iznāk garda mērce. Daudzi pieraduši gailenes gatavot saldā krējumā vai pienā. Straupiete seko līdzi sociālajos medijos piedāvātajām receptēm un atzīst, ka ieraudzīt ko tādu, kas pārsteigtu, gadās ļoti reti. “Vīru gan izdevās pārsteigt. Pagatavoju uzpūteni no upenēm un mellenēm. Garša ir neparastāka, mellenes dod pēcgaršu, uzpūtenim ir cita krāsa. Rolands jautāja, ko esmu pielikusi. Esot ļoti labi,” pieredzē dalās Lāsma.
Pagrabā plaukti pildās ar ziemas krājumiem — salātiem, marinējumiem, sulām, želejām, sīrupiem. “Protams, visu var nopirkt veikalā, bet pirktajam ir cita garša. To atzīst arī meitas,” saka Lāsma.
Lai arī ikdienā Lāsmai un Rolandam darāmā netrūkst, ģimenes vaļasprieks ir makšķerēšana. Turpat netālu no mājas ir Eiķēnu ezers. Esterei un Justīnei ir mazas makšķerītes. “Pēdējā laikā viņas makšķerēt dodas kopā ar tēti, man pietrūkst laika, kaut arī labprāt atpūšos pie ezera. Nesen Rolands noķēra septiņu kilogramu līdaku, palaida un teica, ka tik lielu nevajag, labāk noķert asarīšus,” stāsta Lāsma un uzsver, ka vasara allaž ir ļoti darbīga un bagāta ar dažādiem notikumiem. Meitām aizvien atmiņā Straupes jubilejas diena, kad, kā saka mamma, varēja kārtīgi iztrakoties.
Komentāri