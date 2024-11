Ūdenspīpes smēķēšana nav nevainīga izklaide

Šis gads Latvijā kopumā ir izcēlies ar vairākiem sliktas gaisa kvalitātes uzplaiksnījumiem. Pavasarī ciemos “atpeldēja” putekļu mākoņi no Sahāras, savukārt nupat rudenī, pēc ilgstoši siltā un sausā laika, mūsu valsti sasniedza kārtējais piesārņojums no dienvidaustrumiem. Lielākoties tie bija putekļi no stepju reģioniem Ukrainā un Krievijā, kā arī nepilnīgas sadegšanas materiāli no mežu ugunsgrēkiem šajās valstīs, […]