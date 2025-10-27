PIESLĒGTIES
Turpina tradicionālu amatu

Sarmīte Feldmane
06:44
27.10.2025
22
Ligatne Kaspars

Darbnīcā. Kaspars Zvirbulis izkopj seno tāsiķa amatu. FOTO: no albuma

Kaspars Zvirbulis jau desmit gadus dzīvo Līgatnē. Pusaudža gados Rīgas puika brauca pie tēvoča un palīdzēja tāšu darbnīcā. “Jau 20 gados apzinājos, ka tāsiķa amats noderēs. Vismaz  vecumdienās
noteikti,” stāsta Kaspars.

Kaspars Rīgā strādāja celt­niecībā, sieva Madara absolvēja Mākslas akadēmiju. Bija jāizlemj, ko tālāk darīt. Tad arī nolēma pārcelties uz Līgatni un kopā ar Vizmu un Pēteri turpināt seno un nu jau reto tāsiķa amatu. Zvirbuļi ir vienīgie, kuri ar to nodarbojas profesionāli, nevis kā vaļasprieku.

“Meistars ne tikai kaut ko gatavo, rada, viņš ir arī skolotājs, vēsturnieks, kurš izpēta, kā to, ko viņš dara, veica agrāk, zina stāstus un nodod ziņu par    tautas materiālajām vērtībām un amatu prasmēm. To, ko daru, nedrīkst nonivelēt līdz vienkāršam biznesam,” saka Kaspars un pastāsta, ka 80 procenti tāss cibu, to formu ir agrāko meistaru darinājumu kopijas. Tāsiķis ir tradicionālās amatniecības meistars.

“Daudzi novērtē roku darbu, bet ir tādi, kuri ne. Ir jārēķinās, ka nelielā dzīvoklī, kur ir standarta mēbeles, vai virtuvē, kur burciņas ar spīdīgiem vāciņiem, tāss trauki neiederēsies. Guļbū­ves mājā cita lieta. Vide nosaka, kam kur būt,” vērtē tāsiķis un uzsver, ka negrib, lai viņa darbi stāv kaut kur aiz stikla un pāris reižu gadā no tiem noslauka putekļus.

Zvirbuļu darbnīcā tapušie darbi reti nopērkami tirdziņos, tie tiek piedāvāti internetveikalā. Meistari par būtisku uzdevumu    uzskata sabiedrības izglītošanu. Viņi rīko izbraukuma meistarklases amatu mājās, interešu centros, uzņem savā darbnīcā.

Līgatnietis atzīst, ka katru gadu aizvien sarežģītāk ir dabūt tāsi. To vislabāk iegūt jūnijā, jūlijā, bet tad reti kāds zāģē kokus, jo tie ātri žūst un plaisā. “Ir cilvēki, kuri domā, ja ļaus bērzam noņemt tāsi, par nozāģētajiem kokiem saņems mazāku samaksu, bet tas neietekmē,” saka meistars un skaidro,  ka  “30 gados izaug ap 30 centimetru resns bērzs. Tik lielus kokus atrast grūti. Tā kā atļauj zāģēt aizvien tievākus kokus,  sagādāt tāsi būs aizvien sarežģītāk”.

Dzīvi Līgatnē viņš salīdzina kā paralēlā pasaulē. “Līgatne ir kā bļoda, ja esi iekšā, īsti ārā netiec. Un negribas. Pēc  36 Rīgā nodzīvotiem gadiem kādu laiku turp vilka. Vajadzēja kaut reizi nedēļā aizbraukt. Tagad jau reizi mēnesī šķiet par daudz. Tur tik daudz cilvēku, steiga, troksnis. Te nekur nav jāsteidzas, cilvēku nav. Kad brīvdienās Līgatnē daudz tūristu, ejam pastaigā uz Gaujasmalu, tur nav cilvēku,” teic Kaspars un uzsver, ka katram ir savas vērtības, vēlmes. “Esmu pieticīgs, man viss ir. Kopā ar dēliem Miku un Klāvu, sievu Madaru ceļojam pa Latviju. Jūsmojam tāpat kā citi par svešām zemēm,” saka līgatnietis.

1

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Kontroles un brīvības līdzsvars

11:08
27.10.2025
6
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Aizstāvot vājākos, nekļūt pašiem vardarbīgiem

11:06
26.10.2025
18
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Cer uz labsajūtu, bet atnāk nāvīte

11:05
25.10.2025
82
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nedaudz iespringt līdz laimei

12:45
22.10.2025
25
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Rudens demonizēšana

10:03
21.10.2025
34

Tautas balss

Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

09:38
27.10.2025
13
Lasītājs L. raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

Lapu pūtējs ir, bateriju nav

12:37
26.10.2025
17
Pircēja raksta:

“Lielo tirdzniecības tīklu veikalos, kur pamatā ir pārtika, pārdod arī sadzīves elektriskās ierīces. Piemēram, ir lapu pūtējs, ko darbina baterijas. Taču komplektā to nav, un tajā veikalā vispār nav nopērkamas atbilstošas baterijas. Arī pārdevēji neko neprot paskaidrot. Žēl, ka tīklu veikalu īpašnieki un vadītāji neparūpējas, lai pircēji varētu saprast, ko un kā iegādāties. Cenas elektroierīcēm […]

Aizstāv veselības ministru

12:36
25.10.2025
21
Lasītāja no Vaives puses raksta:

“Pilnībā piekrītu veselības ministra Hosama Abu Meri šogad teiktajam, ka ārstam darba samaksa jāsaņem par darbu, bet ne par to, ka viņš ir ārsts. Atalgojumi, kas šonedēļ parādījās internetā, pierāda, ka ārstu darba samaksa ir pat ļoti augsta, salīdzinot ar citām arī svarīgām profesijām. Tāpēc nevaru piekrist medicīnas darbinieku arodbiedrības prasībām vēl paaugstināt budžeta finansējumu […]

Ielas remonts ievilcies

12:48
23.10.2025
42
Kārlis raksta:

“Krišjāņa Valdemāra iela Cēsīs izskatās traki. Remonts ievilcies, ziema nāk virsū, kā cilvēki varēs izstaigāt? Tur ir neredzīgo bibliotēka, zobārst­niecība, strādā mazie uzņēmēji. Cilvēkiem grūti piekļūt, jāmeklē pakalpojums citur, savukārt pakalpojumu sniedzējiem tie ir zaudējumi,” pārdomās dalījās Kārlis.

Cik droši dalīties ar pārtiku

12:47
22.10.2025
32
Seniore raksta:

“Pašvaldība aicina iedzīvotājus dalīties ar pārtiku. Man gan tas raisa bažas. Kā tad ar pārtikas drošības prasībām? Vai tā nevar izplatīt kādus baciļus? Jautājums arī, ko katrs uzskata par vēl lietojamu. Man liekas, tāds aicinājums der kaimiņu, kāda kvartāla robežās, bet ne visā Cēsu pilsētā, kur nu vēl novadā. Turklāt, ja pēc produkta jābrauc kāds […]

