"Timbro" pārceļas uz jaunām telpām un plāno jaudīgu attīstību

Ar īstu Cēsu novadā dzimuša un auguša cilvēka prieku un azartu SIA “Timbro” izpilddirektors Raimonds Cipe “Druvai” izrāda pašlaik remontdarbu noslēguma fāzē esošās uzņēmuma jaunās telpas Cēsīs, Gaujas ielā 5, kur paredzēts pārcelties pavisam drīz, līdz gada beigām.
Uzņēmuma vadītājs “Druvai” apstiprina nesen masu medijos izskanējušo informāciju, ka Cēsu mežsaimniecības uzņēmums SIA “Timbro” mežizstrādes tiesību un jaunu meža zemju iegādē, kā arī mežizstrādes tehnikas un transportlīdzekļu iegādē apaļkoku pārvadāšanai ieguldīs piecus miljonus eiro. Viņš skaidro, ka “Timbro” patiešām aktīvi paplašina darbību, strauji esot audzis piegādātāju skaits un eksporta darījumu apjoms, un pēdējā gadā tā ieņēmumi vairākkārt pieauguši.
Mazliet atskatoties pagātnē, Raimonds stāsta, ka uzņēmums ticis nodibināts 2022. gadā, tiesa, toreiz gan citādā dalībnieku sastāvā. “Faktiski gandrīz gadu iepriekš sākām runāt ar investoriem, un viņi piekrita 2024. gada sākumā investēt šajā projektā un lieliem soļiem nākt iekšā nozarē,” paskaidro uzņēmuma vadītājs. Viņš arī apstiprina, ka galvenais investors ir Aigars Kesenfelds ar ģimeni. Līdztekus uzņēmumā iesaistījušies viena no mežizstrādes jomā Latvijā vadošajiem uzņēmējiem – Alda Stūriškas dēli Jānis un Kristaps.
“Būtībā mēs aktīvu darbību šajā sastāvā uzsākām 2023. gada jūnijā, un šī gada kopējais apgrozījums pārsniegs 50 miljonus eiro, kas ir ievērojams kāpums pēc astoņu miljonu eiro apgrozījuma 2024. gadā,” atklāj Raimonds, piebilstot, ka iepriekš pats kādu laiku strādājis arī pie konkurentiem “Bono Timber”, kas uzskatāmi par vienu no lielākajiem nozares spēlētājiem līdztekus SIA “PATA” un “Stiga RM”.
“Mūs no citiem atšķir tas, ka daudz investējam dažādu procesu automatizācijā,” ar lepnumu saka vadītājs, uzsverot, ka, viņaprāt, cilvēka klātbūtne jau šajos darbos nekad nepazudīs, bet, attīstot tehnoloģijas, ir iespējams strādāt jaudīgāk, ar augstu precizitāti un samazināt iespējamo cilvēcisko kļūdu varbūtību.
Medijos jau iepriekš izskanējis, ka nākamajā gadā uzņēmuma mērķis ir apgrozījumu divkāršot, sasniedzot 100 miljonus eiro. Plānotā izaugsme ir balstīta gan uz esošo darbības virzienu izaugsmi, kā arī jaunu darbības virzienu attīstīšanu. Papildus investīcijām tehnikā un īpašumu iegādē “Timbro” liek uzsvaru uz ieguldījumiem cilvēku izaugsmē un informācijas tehnoloģiju (IT) infrastruktūras attīstībā, lai veicinātu efektivitāti un nodrošinātu maksimāli ērtu pakalpojumu piedāvājumu sadarbības partneriem.
Raimonds Cipe atgādina, ka mežu platība Latvijā turpina pieaugt, lai arī meža izstrāde nereti publiski tiekot dramatizēta. “Tie skaļie bļāvēji jau parasti nav tie, kas strādā šajā jomā un to pārzina, bet gan ar to nesaistīti cilvēki,” atzīst Raimonds, piebilstot, ka drīzāk būtu jāņem piemērs no Skandināvijas, kur iedzīvotāji novērtē šīs jomas nozīmi valsts ekonomiskajā stabilitātē.
“Timbro” komanda ik mēnesi novērtē vairāk nekā 130 īpašumus un cirsmas, izmantojot pašu izstrādātu novērtēšanas modeli, kas paātrina un optimizē iegādes lēmumus.
Uzņēmuma interneta mājaslapā “Timbro” par sevi saka: “Mūsu kredo nav viens vārds vai teikums, bet gan domāšanas un pasaules uztveres veids, kas rezultējas darbos un rīcībā, kas pasaka visu vārdu vietā. Gribam izmantot savu plašo pieredzi un zināšanas, lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju, mūsu klientu un sadarbības partneru labklājību. Vēlamies, lai rezultāts tiek sasniegts caurspīdīgā procesā, kur visām pusēm ir skaidri un motivējoši spēles noteikumi.”
“Timbro” izpilddirektors norāda, ka pēdējo divu gadu laikā piedzīvotā straujā izaugsme un finansējuma piesaiste ļaus attīstības ceļu turpināt. “Mūsu mērķis ir kļūt par vienu no vadošajiem mežsaimniecības uzņēmumiem Baltijā. Esam iecerējuši kāpināt mežizstrādes apjomus un efektivitāti,” teic Raimonds Cipe.
Ilgākā termiņā “Timbro” plāni ietver attīstību arī ārpus Latvijas robežām, paredzot ieiešanu arī Igaunijas un Lietuvas tirgos.
2024.gada augustā “Timbro” sadarbojās ar desmit piegādātājiem, bet 2025. gada pavasarī to skaits palielinājies līdz vairāk nekā simts. Pieaug arī eksporta darījumu apjoms – uzņēmuma klientu loks ietver ne tikai uzņēmumus Latvijā, bet arī Baltijas valstīs un Skandināvijā.
“Kopumā nozare turpina attīstīties. Es tajā darbojos kopš 2017. gada un redzu, ka tā visu laiku attīstās. Kokmateriālu cenas palielinās, globāli pieprasījums arī, un tas turpināsies, jo koks ir zaļāks materiāls nekā cements un betons. Tāpēc redzam perspektīvu un turpināsim savu izaugsmes ceļu,” skatījumu ieskicē uzņēmuma vadītājs, piebilstot, ka “Timbro” attīstības plāni un projekti ir gan īsāka, gan vidēja, gan garāka termiņa.
“Ja ir pamats investēt, kāpēc gan to nedarīt,” teic Raimonds, atzīstot, ka nepieciešamības gadījumā investīciju apjoms nākotnē var tikt palielināts. Viņš arī uzsver, cik būtiski, ka šāds uzņēmums ir izvietojies Cēsīs, te turpinot attīstību un veidojoties par starptautisku un perspektīvu uzņēmumu, kas jau tagad ir viens no labākajiem darba devējiem novadā un darbiniekiem nodrošina atalgojuma līmeni, kas neatšķiras no galvaspilsētā piedāvātā.
Raimonds atzīst, ka gan viņš pats, gan viņa kolēģi ir Cēsu patrioti. Jaunā izremontētā biroja ēka, uz kuru drīzumā pārcelsies “Timbro”, ir aptuveni 450 kvadrātmetru platībā, bet pēc tam plānots ķerties klāt vēl citām ēkām teritorijā, lai turpinātu ne tikai uzņēmuma attīstību, bet arī, uzņēmuma vadītāja vārdiem sakot, “sakoptu un izgaismotu vienu stūrīti Cēsīs”.
