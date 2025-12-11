PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 11. decembris
Vārda dienas: Voldemārs, Valdemārs, Valdis
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

"Timbro" pārceļas uz jaunām telpām un plāno jaudīgu attīstību

Agnese Leiburga
05:28
11.12.2025
83
Timbro 1

SIA "Timbro" izpilddirektors Raimonds Cipe ar gandarījumu izrāda remontdarbus ēkā Gaujas ielā 5, kur līdz gada beigām plānots pārcelt uzņēmuma galveno biroju. FOTO: Agnese Leiburga

Ar īstu Cēsu novadā dzimuša un auguša cilvēka prieku un azartu SIA “Timbro” izpilddirektors Raimonds Cipe “Druvai” izrāda pašlaik remont­darbu noslēguma fāzē esošās uzņēmuma jaunās telpas Cēsīs, Gaujas ielā 5, kur paredzēts pārcelties pavisam drīz, līdz gada beigām.

Uzņēmuma vadītājs “Dru­vai” apstiprina nesen masu medijos izskanējušo informāciju, ka Cēsu mežsaimniecības uzņēmums SIA “Timbro” mež­izstrādes tiesību un jaunu meža zemju iegādē, kā arī mežizstrādes tehnikas un transportlīdzekļu iegādē apaļkoku pārvadāšanai ieguldīs piecus miljonus eiro. Viņš skaidro, ka “Timbro” patiešām aktīvi paplašina darbību, strauji esot audzis piegādātāju skaits un eksporta darījumu apjoms, un pēdējā gadā tā ieņēmumi vairākkārt pieauguši.

Mazliet atskatoties pagātnē, Raimonds stāsta, ka uzņēmums ticis nodibināts 2022. gadā, tiesa, toreiz gan citādā dalībnieku sastāvā. “Faktiski gandrīz gadu iepriekš sākām runāt ar investoriem, un viņi piekrita 2024. gada sākumā investēt šajā projektā un lieliem soļiem nākt iekšā nozarē,” paskaidro uzņēmuma vadītājs. Viņš arī apstiprina, ka galvenais investors ir Aigars Kesenfelds ar ģimeni. Līdztekus uzņēmumā iesaistījušies viena no mežizstrādes jomā Latvijā vadošajiem uzņēmējiem – Alda Stūriškas dēli Jānis un Kristaps.

“Būtībā mēs aktīvu darbību šajā sastāvā uzsākām 2023. gada jūnijā, un šī gada kopējais apgrozījums pārsniegs 50 miljonus eiro, kas ir ievērojams kāpums pēc astoņu miljonu eiro apgrozījuma 2024. gadā,” atklāj Raimonds, piebilstot, ka iepriekš pats kādu laiku strādājis arī pie konkurentiem “Bono Timber”, kas uzskatāmi par vienu no lielākajiem nozares spēlētājiem līdztekus SIA “PATA” un “Stiga RM”.

“Mūs no citiem atšķir tas, ka daudz investējam dažādu procesu automatizācijā,” ar lepnumu saka vadītājs, uzsverot, ka, viņaprāt, cilvēka klātbūtne jau šajos darbos nekad nepazudīs, bet, attīstot tehnoloģijas, ir iespējams strādāt jaudīgāk, ar augstu precizitāti un samazināt iespējamo cilvēcisko kļūdu varbūtību.
Medijos jau iepriekš izskanējis, ka nākamajā gadā uzņēmuma mērķis ir apgrozījumu divkāršot, sasniedzot 100 miljonus eiro. Plānotā izaugsme ir balstīta gan uz esošo darbības virzienu izaugsmi, kā arī jaunu darbības virzienu attīstīšanu. Papildus investīcijām tehnikā un īpašumu iegādē “Timbro” liek uzsvaru uz ieguldījumiem cilvēku izaugsmē un informācijas tehnoloģiju (IT) infrastruktūras attīstībā, lai veicinātu efektivitāti un nodrošinātu maksimāli ērtu pakalpojumu piedāvājumu sadarbības partneriem.

Raimonds Cipe atgādina, ka mežu platība Latvijā turpina pieaugt, lai arī meža izstrāde nereti publiski tiekot dramatizēta. “Tie skaļie bļāvēji jau parasti nav tie, kas strādā šajā jomā un to pārzina, bet gan ar to nesaistīti cilvēki,” atzīst Raimonds, piebilstot, ka drīzāk būtu jāņem piemērs no Skandināvijas, kur iedzīvotāji novērtē šīs jomas nozīmi valsts ekonomiskajā stabilitātē.

“Timbro” komanda ik mēnesi novērtē vairāk nekā 130 īpašumus un cirsmas, izmantojot pašu izstrādātu novērtēšanas modeli, kas paātrina un optimizē iegādes lēmumus.

Uzņēmuma interneta mājaslapā “Timbro” par sevi saka: “Mūsu kredo nav viens vārds vai teikums, bet gan domāšanas un pasaules uztveres veids, kas rezultējas darbos un rīcībā, kas pasaka visu vārdu vietā. Gribam izmantot savu plašo pieredzi un zināšanas, lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju, mūsu klientu un sadarbības partneru labklājību. Vēlamies, lai rezultāts tiek sasniegts caurspīdīgā procesā, kur visām pusēm ir skaidri un motivējoši spēles noteikumi.”

“Timbro” izpilddirektors norāda, ka pēdējo divu gadu laikā piedzīvotā straujā izaugsme un finansējuma piesaiste ļaus attīstības ceļu turpināt. “Mūsu mērķis ir kļūt par vienu no vadošajiem mežsaimniecības uzņēmumiem Baltijā. Esam iecerējuši kāpināt mežizstrādes apjomus un efektivitāti,” teic Raimonds Cipe.
Ilgākā termiņā “Timbro” plāni ietver attīstību arī ārpus Latvijas robežām, paredzot ieiešanu arī Igaunijas un Lietuvas tirgos.

2024.gada augustā “Timbro” sadarbojās ar desmit piegādātājiem, bet 2025. gada pavasarī to skaits palielinājies līdz vairāk nekā simts. Pieaug arī eksporta darījumu apjoms – uzņēmuma klientu loks ietver ne tikai uzņēmumus Latvijā, bet arī Baltijas valstīs un Skandināvijā.

“Kopumā nozare turpina attīstīties. Es tajā darbojos kopš 2017. gada un redzu, ka tā visu laiku attīstās. Kokmateriālu cenas palielinās, globāli pieprasījums arī, un tas turpināsies, jo koks ir zaļāks materiāls nekā cements un betons. Tāpēc redzam perspektīvu un turpināsim savu izaugsmes ceļu,” skatījumu ieskicē uzņēmuma vadītājs, piebilstot, ka “Timbro” attīstības plāni un projekti ir gan īsāka, gan vidēja, gan garāka termiņa.

“Ja ir pamats investēt, kāpēc gan to nedarīt,” teic Raimonds, atzīstot, ka nepieciešamības gadījumā investīciju apjoms nākotnē var tikt palielināts. Viņš arī uzsver, cik būtiski, ka šāds uzņēmums ir izvietojies Cēsīs, te turpinot attīstību un veidojoties par starptautisku un perspektīvu uzņēmumu, kas jau tagad ir viens no labākajiem darba devējiem novadā un darbiniekiem nodrošina atalgojuma līmeni, kas neatšķiras no galvaspilsētā piedāvātā.

Raimonds atzīst, ka gan viņš pats, gan viņa kolēģi ir Cēsu pat­rioti. Jaunā izremontētā biroja ēka, uz kuru drīzumā pārcelsies “Timbro”, ir aptuveni 450 kvadrātmetru platībā, bet pēc tam plānots ķerties klāt vēl citām ēkām teritorijā, lai turpinātu ne tikai uzņēmuma attīstību, bet arī, uzņēmuma vadītāja vārdiem sakot, “sakoptu un izgaismotu vienu stūrīti Cēsīs”.

Timbro 2
Remontdarbu laikā zem daudziem krāsas slāņiem atklāti seni ornamentāli zīmējumi, kas atjaunoti, lai nezaudētu ēkas vēsturisko šarmu. FOTO: Agnese Leiburga

    Komentāri

    Atbildēt

    Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

    Saistītie raksti

    Kūkas, piparkūkas un rosība ģimenē

    05:17
    09.12.2025
    123

    Māja piekalnītē redzama pa gabalu, pagalmā taku izgaismo krāsainas lampiņas, sevi izrāda rūķi, dažs  arī slēpjas. Pie namdurvīm Adventes vainags.  Virtuvē smaržo piparkūkas. “Ziemassvētku noskaņa nav tikai bērnu, arī pieaugušo priekam,” saka līgatniete Irita Vempere un uzsver, ka viņai ikvieni svētki saistās ar rosību. Iritas vaļasprieks ir kūku cepšana, un, saprotams, svētkos tās gaida ne […]

    Lig Irita

    Meksika - senu un mūsdienīgu tradīciju zeme

    06:21
    08.12.2025
    49

    Aivis Dombrovskis ir psihologs, psihoterapeits, viņa sirds pieder vienīgi Cēsīm, bet darba dzīve ir Rīgā un ārzemēs. Šoruden viņš bija Meksikā, piedalījās pasaules transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas konferencē “2025 XOLOTL”. Pasākuma norises laiks pielāgots meksikāņiem tik nozīmīgajām Mirušo dienas svinībām. Piepildīt sapņus – iepazīt Meksiku Kad ģeogrāfijas skolotāja Cēsu 1. vidusskolā rādīja filmu par Meksiku, […]

    Aivis Dombrovskis

    Sabiedrības līdzatbildības izjūta aug

    06:06
    07.12.2025
    447
    3

    Iedzīvotāju ziņojumi par iespējamu vardarbību kļūst aizvien biežāki, netrūkst ne dzērājšoferu, ne pieaugošas agresijas izpausmju, kā arī aizvien vairāk ir telefonkrāpnieku upuru. Par raizēm un arī panākumiem darbā Policijas dienas, 5. decembra, priekšvakarā uz sarunu aicinājām Valsts policijas (VP) Vidzemes reģiona pārvaldes (VRP) Dienvidvidzemes iecirkņa priekšnieci Ingu Randari. -Kā jutāties, uzsākot dienestu policijā, un kā […]

    Inga Randare 2025decembris (1)

    Savējie jāpalutina

    05:15
    06.12.2025
    139

    Valija Viļuma paspēj būt visur. Viņa dzied senioru ansamblī “Mantojums”, darbojas Līgatnes Muzikālajā teātrī, pensionāru klubā “Možums”, un vēl darāmais mājās, dārzā. “Tikai jākustas, tik daudz kas notiek, nevar sēdēt mājās,” teic līgatniete un piebilst, ka divreiz nedēļā ir teātra, vienreiz ansambļa mēģinājumi, brīvdienās koncerti, izrādes. Gada nogale būs notikumiem bagāta, koncerts kultūras namā, pensionāru […]

    Lig Valija

    Ilze Liepa - kopš piecu gadu vecuma teātrī

    05:51
    04.12.2025
    319

    “Cēsu Mazais teātris” sevi pieteica 2019.gadā ar iestudējumu “Antālija”. Latvijā jaunu profesionālu mazās formas teātri izveidoja aktrise Ilze Liepa, kura līdz tam bija redzama uz Valmieras teātra skatuves. Aktrise piepildīja pirms kāda laika radušos ideju par savu teātri. Ilze pastāsta “Druvai” gan par Cēsu Mazā teātra aktu­alitātēm, gan pakavējas atmiņās par tapšanas vēsturi un savu […]

    Ize Liepa Vîrs 2

    No Kanādas atgriežas uz dzīvi Cēsīs

    05:03
    03.12.2025
    722
    1

    Liene Sestule pēc 15 gadu ilgas prombūtnes Kanādā atgriezusies dzimtajā Cēsu novadā. Viņa “Druvai” atzīst, ka, atgriežoties pēc tik ilga laika, esot sajūta, ka viss atkal dzīvē jāsāk no jauna. Daudz šo gadu laikā esot mainījies, piemēram, banku sistēma. “Es it kā ne mirkli nepārtraucu kontaktus ar Latviju un katru gadu braucu šurp. Tomēr, kad […]

    Liene Kanâda 1

    Domas un viedokļi

    Sarmite Feldmane 150x150
    Sarmīte Feldmane

    Drūms. Dzirksteles skrien gaisā

    12:20
    10.12.2025
    21
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Vai iespējami Ziemassvētki bez svētku eglītes

    11:58
    07.12.2025
    29
    3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
    Līga Salnite

    Saldējums pret galvassāpēm

    11:55
    06.12.2025
    25
    Sandra Deruma
    Sandra Deruma

    Tas vēl nav noskaidrots

    19:59
    04.12.2025
    37
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Vai mākslīgais intelekts nogalinās medijus?

    19:58
    03.12.2025
    27
    1

    Tautas balss

    Ko mainīs likuma maiņa

    11:58
    07.12.2025
    31
    1
    Lasītāja A. raksta:

    “Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

    Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

    11:57
    06.12.2025
    35
    Vecmāmiņa raksta:

    “Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

    Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

    09:49
    01.12.2025
    34
    G.Z. raksta:

    “Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

    Ielas daļa joprojām tumsā

    08:29
    24.11.2025
    43
    1
    Iedzīvotāja raksta:

    “Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

    Ja nav savas automašīnas

    08:29
    24.11.2025
    33
    Līgatnes iedzīvotāja raksta:

    “Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

    Sludinājumi

    Citi

    21:50
    04.12.2025
    8

    Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

    Citi

    11:54
    12.11.2025
    26

    Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998