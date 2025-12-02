PIESLĒGTIES
Otrdiena, 2. decembris
Vārda dienas: Meta, Sniedze
Tieši drūmākajā gadalaikā spēt ieraudzīt dzīves skaistumu

Līga Salnite
05:00
02.12.2025
13
Pagastlapa Amata (2)

Ar prieku. Anita Daija tikko beigusi darba attiecības, lai pilnībā baudītu nopelnītos pensijas gadus. FOTO: Līga Salnite

Ceļā uz veikalu iepirkties “Druva” sastop amatieti Anitu Daiju. Uz vaicājumu, kā klājas, Anitai nav citu domu, kā ar azartu teikt: “Ļoti labi!”

Izrādās, viņa tikai pirms nepilna mēneša devusies pelnītā pensijā un vēl ir kā apreibusi no brīvības sajūtas. Anita aizvadītos gadus strādājusi par sētnieci, tīrījusi Ģikšu pagasta centru, visus galvenos celiņus. “Esmu ļoti priecīga, ka man tas vairs nav jādara,” atzīst sieviete, vienlaikus gan piekrītot – darbs bijusi arī ļoti laba ikdienas kustības deva. “Bet tagad kādreiz mājās uzdejojam kopā ar kaķi,” viņa smejot teic.

Anita it visā, kā liecina arī īsā saruna ar “Druvu”, prot saskatīt pozitīvo. Arī pensijā aiziešanu oktobrī, kas ne vienam vien šķistu depresīvs tumšais laiks, raksturo kā īpašu veiksmes stāstu. “Man jau iznāca pavisam lieliski, pavisam drīz ap to datumu, kad beidzu strādāt, sākās apkure. Un tad man – pavisam forši!” Viņa gan atzīst, ka, esot vēl darba attiecībās, šis laiks šķitis depresīvāks. “Bija tāds nejauks noskaņojums, līst lietus, ir drēgns, bet man jāiet strādāt ārā. Tad viss šķita nožēlojami,” teic Anita, gan piebilstot, ka pat tad mācējusi sevi “izvilkt ārā” no nejaukā garastāvokļa. “Vienmēr centos atskatīties, ko esmu izdarījusi, un par to bija gandarījums, tad tas patika,” saka amatiete.

Oficiāli izbeigt darba attiecības, jo pienācis pensijas vecums, viņa varējusi jau pirms pāris gadiem, bet esot pastrādājusi, jo vajadzējis iekrāt naudu citai dzīvesvietai. Tagad esot viss sagatavots dzīvei arī pie dēla, taču viņa smejas, ka vēl nevarot izlemt un dzīvojot pa divām mājām. Taujāta, vai tagad negribas ieviest savā ikdienas ritmā kādu sabiedrisku nodarbi, piemēram, dziedāt korī vai darboties kādā citā kolektīvā, viņa paš­laik ir pārliecinoši noraidoša: “Nē, nē, to tagad negribu. Gribu vienkārši izpriecāties pati par sevi.” Uz jautājumu, vai tomēr brīdis, kad vairs nav jāiet darbā, nav jābūt cilvēkos, nebija kā šoks, Anita saka – it nemaz. “Es tagad teju katru dienu pie bērniem aizbraucu, arī viņi pie manis atbrauc,” viņa stāsta, secinot – viss ir tāpat, kā bijis līdz šim, tikai uz darbu nav jāiet.

Arī šajā dienā, kad viņu sastapusi “Druva”, Anitai bijis plānots braukt pie dēla uz Zosēniem. Plāns gan, visticamāk, būšot jāatceļ kaķa dēļ, lai dzīvnieks tiktu mājā, esot jātur vaļā logs, bet tas izsaldē mājokli. “Laikam zvanīšu un teikšu, ka šoreiz netieku,” kundze secina, pastāstot – pie dēla esot apdarāmi darbi, vēl jā­grābj lapas, kāds nieks neapdarīts palicis arī dārzā.

Ģikšos Anita dzīvo viena. Viņa tā ir pieradusi un ļoti labi jūtas, neatņemama ikdienas daļa ir tikai kaķis. “Es gan esmu augusi piecu bērnu ģimenē – esmu otrais bērns -, bet vienmēr paticis kaut kur nolīst ar grāmatu,” stāsta pensionāre, atklājot, ka tagad gan vairāk žurnālus šķirstot un ļoti tīkot krustvārdu mīklas.

Taujāta, kā ir dzīvot Ģikšos, Anita slavē vietējo kopienu un dzīvi šeit. “Kultūras namā notiek pasākumi, darbojas bibliotēka,” viņa saka un piebilst, ka nu gan jau pāris gadu te neesot sastopama pagasta vadība. “Mēs tad nezinām, kur iet, kur neiet, ja kādas neskaidrības,” apjukumu ataino kundze, arī atzīstot, ka pirmajā mirklī pat licies tīri jauki, ka “neviens neskatās, ko mēs te darām vai nedarām, bet mēs jau tāpat visu, protams, darām”.

Runājot par gaidāmo Adventi un Ziemassvētkiem, Anita sakās īpaši nealkstam pēc Ziemassvētku atribūtikas. Ja ciemos gaidot bērnus, mazbērnus vai citus viesus, tad kaut ko var nedaudz izrotāt. “Ir jau labi, ja kaut kas ir, ka mirdz  kāda eglīte, bet man pašai to nemaz nevajag,” atzīstas Anita, atgādinot teicienu – skumjajiem svētku nepietiek. “Jo lielāka egle, jo it kā lielāki prieki, bet paiet svētki, un tad kaut kā tikai paliek izbrīns, kāpēc vēl tā egle nav novākta.”

Anita arī pasmaida, ka ar vienu bērnu ģimeni Ziemassvētki jau tikko nosvinēti. Īstajā svētku laikā viņi brauks uz Romu, tāpēc ar mammu tikušies jau iepriekš.

Saistītie raksti

Ceļā pretim gaismai un brīnumam

05:55
01.12.2025
87

Svētdien Pirmā Advente. Sākas pārdomu laiks un ceļš pretī Ziemassvētkiem, pretī gaismai. Par notikumiem apkārt, sevis meklējumiem, atvērtību saruna ar evaņģēliski luteriskās baznīcas Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas un Apšu – Lodes draudžu mācītāju Andri Vilemsonu. -Par Adventi, Ziemas­svētkiem jau krietnu laiku skandē lielveikali, reklāmas, atgādina dažādas labdarības akcijas. -Tā bijis vienmēr. Mana dzīves filozofija – vislabākā diena […]

Vilemsons1

No notīm līdz emocijām

05:35
28.11.2025
38

Dainis Skutelis un viņa lielākā radošā loma Pirmo reizi Latvijā ir skatāms Franca Lehāra meistardarbs, operete “Džudita”, mīlas stāsts par kaislīgu satikšanos un šķiršanos, kad Džuditas mīļotais Oktāvio dodas karā. Operete atklāj kaisles, likteņa, mīlestības un arī nodevības spēku. Lai gan darbu iestudējusi starptautiska komanda, operetes teksti un dziesmas ir latviešu valodā. Izpirkta un skatītāju […]

Skutelis

Aukstajam laikam šuj siltas segas

06:32
27.11.2025
421

“Milzīgs paldies mammai Skaidrītei, kas mani vienmēr atbalstījusi, un māsai Ingai, viņa man ir bijusi paraugs un palīdzējusi virzīties uz priekšu,” sarunā par uzņēmējdarbību šuvējas arodā būtiskāko uzsver Ilvija Tīrone-Gabrānova, akcentējot, ka ģimenes atbalsts vienmēr ir bijusi viņas stiprā aizmugure. Ilvija dzīvojusi un dzīvo Cēsu novadā, izņemot periodus, kad mācījās Rīgā un kādu brīdi mitinājās […]

Pledu Ilvija 2

Kā izvēlēties piemērotākās mēbeles dažādām mājokļa zonām

09:50
24.11.2025
25

Labi izvēlētas mēbeles ir pamats harmoniskai, funkcionālai un estētiski patīkamai mājas videi. Katrā mājokļa zonā ir savas vajadzības – dzīvojamā istaba ir vieta kopīgai atpūtai, guļamistaba – mieram un atjaunotnei, bet ēdamzona – gardām maltītēm un sarunām ar tuvākajiem. Lai katra telpa kalpotu savam mērķim, ir svarīgi izvēlēties piemērotākās mēbeles gan dizaina, gan funkcionalitātes ziņā. […]

R

Ar porcelāna auskariempie porcelāna tējas tases

08:38
24.11.2025
149

Piebalgas porcelāna fabrikā darbs dzen darbu – top jauni produkti, tiek atjaunoti pārdotie krājumi un dzimst idejas tālākai nākotnei. Šīs vietas dibinātājs mākslinieks Jānis Ronis atklāj, ka Ziemassvēt­kiem meistari beidzot nobrieduši piedāvāt plašu auskaru klāstu, taču vienlaikus atzīst – pircēju iemīļotākā produkcija aizvien esot krūzes. “Druvas” viesošanās reizē fabrikā tiek apstrādāti jau gatavie trauki, cītīgi top […]

Porcelans

No dabas ne tikai ņemt, arī dot

06:34
23.11.2025
94

Latvijā audzētas zivis ir gardums, ko patērētāji novērtē. Par zivju audzēšanu dīķos, par to, ka dīķi var apsaimniekot kā mazdārziņu, saruna ar  Latvijas Lauku konsultāciju centra zivsaimniecības ekspertu, zivkopi un SIA “Verbus” īpašnieku Dzērbenes pagastā Raivi Apsīti. -Sezona bijusi interesanta. Vasara bija auksta, forelēm laba, karpām sliktāka. Šovasar dīķos zivis slāpa. Daudz lija,  no laukiem […]

Apsitis

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ar iepirkumu sarakstiņu rokās

09:50
02.12.2025
13
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nerimstošais Kijiv-gurums

09:50
01.12.2025
19
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ieraudzīt un novērst vardarbību

09:48
01.12.2025
16
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai spēsim mainīt demogrāfijas līkni

10:22
26.11.2025
32
1
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Ģimenes ārsts tev ieteiktu… hobiju!

08:23
23.11.2025
38

Tautas balss

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
22
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
35
1
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
29
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

Veidenbauma prēmijai jāatgriežas Liepā

08:27
23.11.2025
29
Literatūras cienītāja raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Eduarda Veidenbauma prēmiju šogad pasniegs Cēsīs, ne Liepā, kā tas bijis tradicionāli. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Tieši tas, ka pagodinājuma pasniegšanas ceremonija gandrīz 60 gadu notiek dzejnieka dzimtajā pagastā Liepā, ir īpašā pievienotā vērtība. Tā ir kā visu Veidenbauma novadnieku novērtējums literātam, Veidenbauma prēmijas saņēmējam. Cēsīs un Cēsu Izstāžu namā notiek […]

Atbildība arī gājējam

08:26
22.11.2025
25
Cēsniece V. raksta:

“Agrāk bērniem skolā mācīja satiksmes noteikumus. Atceros, ka teica: “Pirms šķērsojiet brauktuvi, vispirms paskatieties pa kreisi, pēc tam pa labi, vai nebrauc kāda automašīna. Tikai pēc tām ejiet pāri ielai.” Un tas attiecas ne tikai uz vietām, kur nav gājēju pārejas, bet arī tur, kur tās ir. Taču tagad bērni un jaunieši vispār neskatās, vai […]

Sludinājumi

Citi

11:54
12.11.2025
21

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

20:43
04.11.2025
27

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054