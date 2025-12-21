PIESLĒGTIES
Svētdiena, 21. decembris
Vārda dienas: Toms, Tomass, Saulcerīte
Ticēt Ziemassvētku vecītim

Iveta Rozentāle
05:01
21.12.2025
9
Zsv Vecitis (1)

Ar ticību brīnumam. Cēsīs, Rožu laukumā, Ziemassvētku vecīša namiņā Ziemassvētku vecītis raisa ticību brīnumam un labajam. FOTO: Iveta Rozentāle

Ziemassvētku pieturā Cēsīs, Rožu laukumā, ir Ziemassvētku vecīša namiņš, kurā noteiktās dienās ir sastopams pats vecītis. Kad viņš tur laipni sagaida bērnus, rinda ar mazākiem un lielākiem ķipariem, kuri vēlas aprunāties un izteikt savu vēlēšanos, ir garum gara.

Arī “Druvai” bija iespēja aprunāties ar Ziemassvētku vecīti, kura tēlā, izrādās, ir cēsnieks Edvīns. Viņš šo lomu izdzīvo jau vairāk nekā 40 decembrus, lai gan ikdienas darbs nav saistīts ar radošo jomu. Iejusties Ziemassvētku vecīša tēlā nepieciešams jau no Pirmās Adventes un parasti ilgst līdz 25., 26. decembrim. Turklāt tas ir laiks, kad kopā ar sievu arī pašam jāsarūpē dāvanas bērniem un mazbērniem.

-Cik liela ir jūsu svētku vecīša pieredze?

-43 gadi, jo šo lomu uzņēmos jau jaunības gados. Sieva strādāja bērnudārzā, un grupiņā vajadzēja Salavecīti. Ar to viss arī iesākās un turpinājās jau dažādos pasākumos, ne tikai bērnudārzā.

-Vai esat novērojis, kā šo gadu laikā mainās bērni, viņu vēlmes?

-Vēlmes ļoti mainās. Savu­laik bērni vēlējās slēpes, ragaviņas un tamlīdzīgas lietas. Bet tagad ietekmējas no multfilmām, reklāmām, vajag daudz no tur redzētā, tāpat bērni vēlas jaunākos telefonus. Tajā pašā laikā joprojām ir bērni, kuriem ir pieticīgas vēlmes. Tā viens vēlējās lejkanniņu. Diapazons ir ļoti plašs.

-Neskatoties uz bērnu mainīgajām vēlmēm, Ziemas­svētku vecītis bija pirms vairākiem desmitiem gadu un ir arī mūsdienās. Kāpēc, jūsu­prāt, tā?

-Tā ir bērna ticība kaut kam, kas viņā varētu nest prieku un laimi, kā arī ticība, ka viņam iespējams kaut ko iegūt. Jo labāk viņš uzvedīsies, labāk mācīsies, jo tas vairāk iespējams. Arī ģimenē tiek audzināts, ka, jo labāk bērns uzvedīsies, jo labāku mantiņu Ziemassvētku vecītis atnesīs. Un bērnam veidojas ticība un vēlme ar savu uzvedību dāvanu nopelnīt.

-Vai jūs bērniem vaicājat, vai viņi labi uzvedušies, kādus labus darbus darījuši?

-Ne gluži visiem, bet lielai daļai apvaicājos, vai palīdz mammai, kā veicas skolā ar sekmēm, kas patīk, vai dzied, sporto. Ne vienmēr no bērna ir viegli izvilināt informāciju, bet tas ļauj turpināt sarunu. Ar vienu, otru, trešo jautājumu nonākam līdz tam, kas patiesi bērnu interesē, par ko viņš ar prieku ir gatavs dalīties.

-Vai bērni ir nedrošāki vai ziņkārīgi nekā agrāk?

-Bērni ir ļoti dažādi. Ir tādi, kas ienāk Ziemassvētku vecīša namiņā jau ļoti komunikabli, paši pastāsta, kā sauc, kur mācās, vai viņiem ir brālītis vai māsiņa, vai sunītis. Bet ir arī tādi, kuri ienāk, bet tad slēpjas mammai vai tētim aiz muguras un bailīgi no vecāka mēteļa malas paskatās.

-Kā jums liekas, vai Zie­massvētku vecīti vajag tikai bērniem, varbūt arī pieaugušajiem?

-Domāju, vajag arī pieaugušajiem, jo arī pieaugušajiem tas ir kaut kas cits. Pieaugušie labprāt atvelk elpu no ikdienas, padiskutē, apmainās domām, padalās, ko sasnieguši, izdarījuši, tāpat vēlas nofotografēties. Tā­tad vēlas kaut kādā mērā būt sais­tīti ar Ziemassvētku vecīti.

-Kas aizkustina pašu Zie­massvētku vecīti?

-Mani aizkustina tas, ka bērni nav tendēti tikai uz mantām un taustāmām dāvanām. Ir bērni, kuri novēl man kā Ziemas­svētku vecītim labu veselību, vēl mammai veselību vai vēlas, lai nebūtu kara. Un vēl kāda sieviete no pansionāta uzrakstījusi man vēstuli, ko cilvēks man nodeva, sakot, ka vajadzēs ar mani nofotografēties, lai pēc tam var parādīt seniorei attēlu, kurā redzams, ka vēstulīte nonākusi Ziemassvētku vecīša rokās. Tā arī izdarījām. Bet interesantākā bija vēlme, kas izteikta vēstulītē. Sirmā kundze vēlējās, lai piepildu viņas vēlēšanos, lai viņas istabiņā būtu draudzene, jo citādi neesot, ar ko parunāties, esot garlaicīgi. No tā varu secināt, ka cilvēks, kuram ir 70, 80 gadi, tic, ka var notikt brīnums, kaut zina, ka Ziemassvētku vecītis ir tikai personāžs, kas liek ikvienam justies labāk.

-Ko no šīs pieredzes kā Ziemassvētku vecītis aiznesat pats savā dzīvē un sajūtās?

-Viens ir tas, ka katru gadu domāju, kā varētu vēl labāk ar visiem aprunāties un darboties, bet otrs – paņemt cilvēku draudzīgo attieksmi un bērnu labestību arī sev, es no tā uzlādējos un ar šo gaišo sajūtu esmu atkal gatavs būt Ziemassvētku vecītis. Vienmēr rūpīgi izlasu saņemtās vēstules, saprotot, ko katrs vēlas, kas ir svarīgs.

-Vai esat domājis, ja jums vajadzētu doties pie Ziemas­svētku vecīša un izteikt savu vēlēšanos, kāda tā būtu?

-Jāatzīst, ka neesmu par to aizdomājies. Jāteic, ka arī ikdienā esmu tas, kuram patīk dāvināt un dot. Protams, visvairāk jau savai ģimenei. Bet, ja būtu iespējams, tad daudziem cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams.

-Vai pie jums bērnībā arī nāca Ziemassvētku vecītis?

-Nāca. Atceros pāris reižu no bērnudārza laikiem un arī skolā pirmajās klasēs. Pēc tam gan vairs nē. Bērnudārzā katru reizi vecītis bija citāds. Man viņš patika, interesēja. Tikai šad tad saslimu tieši svētku dienā, un tad nevarēju  vecīti satikt. Bet tad gaidīju, kad mājās atnesīs paciņu no viņa.

-Jums pašam arī ir bērni, tagad arī mazbērni. Vai, esot Ziemassvētku vecītim citiem, bija sajūta, ka arī ģimenē viņam ir jābūt?

-Jā, katru gadu gāju pie saviem bērniem un tagad eju pie mazbērniem kā Ziemassvētku vecītis, lai gan visi būtībā zina, kurš pilda šo lomu. Lai būtu kādas pārmaiņas, dažkārt esmu sarunājis kādu pazīstamu, lai atnāk uz manu māju, bet es aizeju pie viņu bērniem vai mazbērniem.

-Tas nozīmē, ka, pat ja bērni zina, kas patiesībā ir Zie­massvētku vecītis, viņi tāpat gaida un priecājas.

-Jā. Un tas ir interesanti, jo sākumā viņi it kā zina, kas nāks. Bet, kad atnāc un sāc runāt svešādā balsī, viņi nedaudz apjūk, sāk apdomāties, ka varbūt tas tomēr ir kāds cits, nevis es. Un kad pēc tam atgriežos, viņi vaicā, vai tas biju es. Bet es saku – nē. Tāpēc, lai arī mazbērni jau ir gana lieli, viņi tomēr arvien grib tam ticēt.

-Kā jums šķiet, cik ticība brīnumam mūsdienās ir svarīga?

-Es uzskatu, ka tā ir ļoti svarīga. Turklāt vienmēr ir jātic, ka kaut kas būs labāks, skaistāks un ka viss uzlabosies, nevis kļūs sliktāk. Tāpēc arī Ziemassvētku vecītis būs nozīmīgs arī turpmāk.

-Ko jūs gribētu novēlēt citiem Ziemassvētku gaidīšanas laikā?

-Svarīgākais, lai būtu miers gan Latvijā, gan vispār uz pasaules. Lai cilvēkiem būtu savstarpēja saticība, draudzība, lai esam cits pret citu iecietīgāki.

Saistītie raksti

Iedzīvojas Cēsīs un iepazīst alus garšu nianses

05:31
20.12.2025
207

Ar brīnišķīgu ziņu cēsniekiem un pilsētas viesiem intervijā ”Druvai” nāk klajā AS “Cēsu alus” valdes priekšsēdētāja Evija Grīnberga. Viņa pastāsta, ka nākamā gada vasarā pie darītavas plānots atvērt “Alus māju”, kas būs jauna pieturvieta Cēsu tūrisma kartē un iespēja piedzīvot, kā top alus, kā arī vienuviet iepazīt visu “Cēsu alus” sortimentu. Cēsu darītava var lepoties […]

Evija Grînberga Portreti Edit1

Dzeja emocionālai izlādei

06:11
19.12.2025
166

“Cepļu” mājās dzīvo pensionēta tiesnese un visu līdzšinējo mūžu absolūta galvaspilsētas dāma Velga Gailīte. Kopā ar vīru Andri uz Vaivi pilnībā pārcēlusies pirms aptuveni četriem gadiem. Kad grasījusies doties pensijā, sapratusi – ja paliks Rīgā, dzīve guls iepriekšējās sliedēs. Tā nu piedāvājusi dzīvesbiedram pārcelties uz laukiem, ko viņš – Tūjā uzaugušais un visu mūžu par […]

Vaive Dzeja

Rotas un akrila gleznas

05:11
18.12.2025
78

“Krieviņkrogs” ir krietnu gabaliņu aiz Rāmuļiem un Lielmaņiem. Dace Jeršova ar ģimeni šurp pārcēlusies no Rīgas jau deviņdesmitajos. “Man nepatika Rīgā, kaut esmu tur dzimusi un augusi, bet daudzdzīvokļu mājā dzīvot – tas nav tas,” stāsta Dace, atceroties, kā privatizējuši šo vietu un uzbūvējuši māju. Taujāta par brīvo laiku, Dace atzīst – vasarā iespēju ir […]

Vaive Akrils

Izlocīt puķes

06:08
17.12.2025
120

Rīdzenē vienā no ārēji tik līdzīgajiem daudzdzīvokļu namiem sastopu bijušo bērnudārza audzinātāju Annu Kosovu. Viņa no saviem 70 gadiem vairāk nekā divus desmitus gandrīz katru brīvo mirkli veltījusi japāņu papīra locīšanas mākslai jeb origami. “Vienkārši esmu cilvēks, kurš grib visu ko pamēģināt,” iesākumu atceras kundze, atklājot, ka pēc kādā video ieraudzītā parauga ienācis prātā izlocīt […]

Vaive Origami

Pilsētvides risinājumi – dizains, kas apvieno funkcionalitāti un drošību

10:30
16.12.2025
29

Pilsētvides attīstība balstās trīs galvenajos principos – estētikā, funkcionalitātē un drošībā. Labi izstrādāta vide kalpo iedzīvotājiem, uzņēmumiem un pilsētas viesiem, radot vietu, kur cilvēki var ērti pārvietoties, strādāt, socializēties un atpūsties. Pilsētvides kvalitāti nosaka ne tikai arhitektūra, bet arī pārdomāts aprīkojums, kas nodrošina kārtību, orientēšanās ērtību un patīkamu atmosfēru. Pilsētvides aprīkojumam ir nozīmīga loma šajā […]

Velo Novietnes

Bruņinieks ar zelta komandu

05:17
15.12.2025
305
1

Novembrī tradicionālajā Cēsu novada pašvaldības darbinieku apbalvošanas pasākumā tika teikts paldies par ieguldīto darbu, atbildību un sirdsdegsmi. Galveno, pirmās pakāpes apbalvojumu “Bruņinieks”, saņēma Juris Joksts, Cēsu Digitālā centra vadītājs, par izciliem sasniegumiem un ieguldījumu Cēsu novada digitālās attīstības veicināšanā. Juris uzsver, ka šādu balvu diez vai iegūtu bez savas lieliskās “zelta” komandas. “Druva” aicināja Juri […]

Joksts

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Informatīvajā virpulī, bet vientuļi

12:24
20.12.2025
17
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Vēja parki – starp faktiem, bailēm un vajadzību pēc skaidras galvas

09:56
18.12.2025
25
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lielo puiku spēles

09:54
17.12.2025
28
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Pasmejies par sevi pats

15:12
15.12.2025
35
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Arvien "liesākā" veselības aprūpes pieejamība

15:11
14.12.2025
38
1

Tautas balss

Egle rada prieku

09:57
17.12.2025
19
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
36
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
33
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
50
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
51
1
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

