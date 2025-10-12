PIESLĒGTIES
Svētdiena, 12. oktobris
Vārda dienas: Valfrīds, Kira
Stāsti un notikumi par pašiem

Sarmīte Feldmane
06:48
12.10.2025
Var baudīt ainavu. Pārgājiena dalībnieki iepazīst Auļukalna apkārtni. FOTO: no albuma

Drustu pagastā interesantu vietu, par kurām netrūkst atmiņu un stāstu, arī vēsturisku liecību, ir daudz. Pagasta bibliotēka un muzejs regulāri rīko pārgājienus, lai kopā apskatītu apkaimes un arī uzzinātu ko jaunu.

“Drustēnieši paši rosina, ka vēlas iet pārgājienā. Esam izstaigājuši Skripstus, Mīlakšas. Pēdējoreiz iepazinām Auļukalna apkārtni,” stāsta bibliotēkas vadītāja Aija Ciguze un piebilst, ka visos pārgājienos bijuši arī interesenti no kaimiņu pagastiem.

Katrā pārgājienā cauri mežiem, pa ceļiem un neceļiem izved kāds apkārtnes pazinējs. Par Auļukalnu vislabāk, protams, var pastāstīt auļukalnietis vairākās paaudzēs Ilgonis Briedis. “Viņš ir garšīgs stāstītājs. Bijām domājuši izstaigāt Auļukalnu trīs stundās, bet ar piecām bija par maz,” teic A.Ciguze un atzīst, ka arī pati uzzinājusi daudz jauna. Kaut vai par Poļu guberņu, kuras nosaukumu dzirdējis katrs, bet kāpēc to vietu tā sauc, zina vien retais. Tur bijis četru māju puduris, turīgos saimniekus izsūtīja, viņu vietā iemitināja poļu strādniekus. Māju vairs nav, nosaukums palicis atmiņā.

Ilgonis Briedis atzīst, ka no bērnības patīk vērot un klausīties, kas notiek apkārt. Vecvecāki stāstīja par 1.pasaules karu, pagājušā gadsimta 20.gadiem. Dzimtā ir brīvības cīņu dalībnieki.

“Man patika klausīties, un kaut kas jau palicis atmiņā. Auļukalns mana mūža laikā ir ļoti mainījies,” saka Ilgonis un pakavējas bērnības atmiņās, atgādinot, ka katrai vietai laiks atstāj savus nospiedumus. “Dzīve te kūsāja, cilvēku bija daudz, no rītiem bija kā bišu stropā, traktori rūca. Muižā bija pasts, sakaru nodaļa un telefons . Ja vajadzēja, varēja piezvanīt. Te notika balles, tāpat Drustos, Gatartā rādīja kino. Televīzijā bija maz  interesanta, un kino vienmēr bija apmeklēts. Sievietēm ļoti patika indiešu filmas. Dažas dāmas iemanījās noskatīties gan Drustos, gan te. Jāņus svinējām, tolaik gan tās bija apsējības, viss notika, kā pieklājas,” atklāj Ilgonis un uzsver, ka auļukalnieši visos laikos bijuši vitāli, dzīvespriecīgi, katrs prot sevi parādīt.

“Katram savas manieres, runas veids, joki. Lai dzīve būtu lustīgāka, cits citu panerroja. To bija interesanti vērot,” saka Ilgonis. Kolorīta personība bijis Irbīš Ilmārs. Vienmēr staigāja galifē biksēs, hromādas zābakos, žaketē, hūte galvā. Ļoti pieklājīgs.    Ilgonim atmiņā arī dažādas kaimiņu dzīves ainiņas, kuras labi atklāj gan    Auļukalna iedzīvotāju attiecības, gan prasmi dzīvot ar garšu.

Vīri vairāk turējās savā pulkā, sievas savā. Pēc darba visi sadomājuši iet uz Auļukalna ezeru peldēties. Sievu bariņš aizsteidzies pirmais, un vīri negribējuši traucēt, gaidījuši, bet viņas   tik plunčājas. Tad allaž izdomāja, kā sievietes pabaidīt, lai dodas prom.

Vasarā makšķernieki cits citu nesa cauri. Kāds izstāsta, kādas vienā vietā lielas zivis izvilcis un cik daudzas norāvušās. Pēc tam stāstītājs gaida, kurš tad dosies uz to vietu, kur patiesībā zivju nav. Kad neveiksmīgais copmanis atgriezies un klāstījis, ka tur zivju nav, visiem bijis, par ko pasmieties.

Kopsaimniecībā strādājis ļoti akurāts traktorists. Remontēja traktoru, visas skrūvītes kārtīgi salika rindā. Kāds jokdaris vienu pielicis klāt. Kad remonts pabeigts, skrūve palikusi pāri. Traktorists staigājis apkārt, domādams, ko izdarījis nepareizi, bijis gatavs atkal jaukt traktoru, pārējiem toties smiekli.

“Sievietēm jau netrūka intrigu un aprunāšanu. Kad veikalā gaidīja maizes piegādi, rinda stāvēja stundu iepriekš. Tur sievas varēja visu izrunāt. Tā tramīgā stāstīšana, uzmanot, vai nenāk tā, kuru aprunā, ir neizstāstāma. “Es jau zinu vairāk, bet nevaru teikt,” tika dzirdēts bieži, bet beigās jau tāpat izstāstīja. To redzot un dzirdot, smieklus bija grūti valdīt,” pastāsta Ilgonis un piebilst, ka daudziem bijušas iesaukas, kuras tā iedzīvojušās, ka dažkārt aizmirsies, kāds ir īstais vārds. Kad sākās ārzemju seriālu laiks, sievas iemanījās kaimiņus iesaukt to varoņu vārdos. Taču visi zināja, kurš ir Pinokio, kuru dēvē par Maruskinu.

“Garlaicīgi nekad nebija, vietējie prata dzīvot ar pilnu krūti,” uzsver Ilgonis. Auļukalnā dzīve mainījās 90.gados. Kopsaimniecību likvidēja, vecākā paaudze izveidoja savas saimniecības, bet jaunā devās prom. Daudz mainījās. Auļukalnieši ar sāpīgu    ironiju saka, ka dzīvo blakus   Auļukalna ezeram, bet makšķerēt iet uz Seisumu. Tuvējam ezeram apkārt ir  privātās teritorijas un nav pieejas ūdenim.   

“Visi auļukalnieši jau gados. Priecājamies, ka muižā dzirdamas bērnu čalas, ka ir dzīvība. Inita un Miks  muižas ēkās tāpat kā Guntis un Baiba “Dzilnās” savā ikdienā, aicinot ciemiņus, atgādina par Auļukalnu,” pārdomās dalās auļukalnietis un uzsver, ka kaimiņi cits citam izpalīdz, zina, kā kuram klājas.

“Tik maz esam, jāturas kopā, un var justies droši, ja zina, ka kaimiņi blakus,” saka Ilgonis Briedis, atklājot, ka kaimiņiem apsolījis, ka sarīkos kārtīgus Jāņus, lai visi var sanākt kopā. “Vārds jātur, ja ne, tad dabūšu vēl kādu iesauku un iekļūšu valodās,” atsmej Ilgonis.

Saistītie raksti

Būt blakus topošajām un esošajām māmiņām

06:54
11.10.2025
16

Saruna ar dūlu ILZI ŠVALBI -Ko jums nozīmē būt dūlai? -Šobrīd esmu dūlu apmācībā, esmu vēl mācību procesā. Mani uz to pamudināja personīgā pieredze – mans bērniņš piedzima kovida pandēmijas laikā. Tas bija gan īpašs, gan ļoti izaicinošs posms. Man pietrūka iespēju vienkārši parunāties ar citām sievietēm, būt sadzirdētai un saprastai. Tieši tas man lika […]

Ilze

Nepieradinātā pļavas puķe medicīnā un uzņēmējdarbībā

06:40
11.10.2025
15

Cēsniece Ilze Dambe ir Cēsu klīnikas Bērnu veselības centra vadītāja un pediatre. Viņa arī kokapstrādes uzņē­muma “Staļi” īpašnieka Viļņa Strazdiņa meita. Kad tēvs pirms gada devās mūžībā, bija jāpieņem lēmums, kurš “Staļus” krīzes brīdī turpinās vadīt. Ilze izlēma uzņemties šo izaicinājumu. Sarunā ar “Druvu” cēsniece atklāj, ka bija domājusi – dzimtajā pilsētā neatgriezīsies. Bet jau […]

Stali (2)

Ieriķu bibliotēkā ceļ godā kartupeli

05:53
10.10.2025
40

Lai vairāk iepazītu kartupeli, tā šķirnes, pielietojumu un nozīmi, septembra nogalē Ieriķu bibliotēkā Ieriķu paaudžu kopa rīkoja pasākumu, veltītu šim daudzgadīgajam nakteņu ģints augam. Bija iespējams aplūkot bibliotēkas krājumā esošās grāmatas, kas veltītas kartupeļiem, nogaršot vietējo saimnieču sarūpētos kartupeļu ēdienus. Par kartupeļu izplatības vēsturi, to pētniecības zinātniskajiem procesiem un citus interesantus faktus klātesošajiem stāstīja Agroresursu […]

Kartupelis 2

Veselīgi auzu cepumi ar lepnumu no Cēsīm

05:51
09.10.2025
117

Cēsniece Linda Gnedlere novērtē veselīga uztura nozīmi ikdienā, arī veselīgus našķus. Ilgstoši veselīgu cepumu receptes meklējumi viņu aizveduši līdz savas prečzīmes “auzu auzas” radīšanai. Vasaras beigās “auzu auzas” bija to 13 uzņēmēju pulkā, kuri tika pie iespējas lepoties ar preču zīmi “Radīts Cēsu novadā”, kas apliecina piederību un ieguldījumu nozares un novada attīstībā. “Manām “auzu […]

Auzu Auzas

Vaļasprieks un bizness vienlaicīgi

06:23
08.10.2025
49

Pabeigtās mācības Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā un arī dalība Jaunsardzē ideāli sasaucas ar Mārtiņa Neimaņa attīstīto uzņēmējdarbības virzienu. Viņš Cēsu novadā piedāvā iespēju izmēģināt spēkus peintbola laukumā. Tas atrodas pie pašas Cēsu pilsētas, braucot Līvu virzienā. “Šis man ir kā darbs un hobijs vienlaicīgi, jo patīk un interesē militārā joma,” atzīst Mārtiņš.Jautāts, kāpēc šāda […]

Peintbols 1

CVĢ. Skola simts gadu garumā

06:19
07.10.2025
396

Simts gadu Cēsīs ir skola, kuras absolventu tālākais ceļš ir universitāte vai cita augstākās izglītības iestāde. Par Cēsu Valsts ģimnāzijas sākumu uzskata 1925.gadu, kad zem kopīga nosaukuma – Cēsu Valsts vidusskola – apvienoja Cēsu – Bērzaines Valsts vidusskolu un sieviešu neoģimnāziju. Laika gaitā skolas nosaukums vairākkārt mainījies, bet būtība palikusi nemainīga – palīdzēt augt personībām, […]

Ina Gaike

Domas un viedokļi

3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Elektroskūterus stūrē bērni

09:33
11.10.2025
18
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lasīšanas ieguvumi

09:50
09.10.2025
21
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Silts mājoklis nav luksus vajadzība, bet nepieciešamība

09:49
08.10.2025
32
6
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Biedējošā Stambulas konvencija

09:15
07.10.2025
97
2
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Sākas preses abonēšana 2026.gadam

09:13
06.10.2025
29

Tautas balss

Kā samaksāt par dārgo siltumu

09:38
11.10.2025
21
Līgatniete A. raksta:

“Mums, līgatniešiem, iet traki. Par apkuri daudzdzīvokļu mājās jāmaksā vairāk nekā pagājušajā gadā, pazudusi it kā esot arī daļa māju uzkrājumu. Kāpēc mums siltums ir aizvien dārgāks? Liela daļa dzīvokļu saimnieku ir seniori gados, pensijas mazas, kā samaksāt? Faktiski iznāk, ka tik, cik pensiju indeksācijā pieliek, jāatdod par dzīvokli. Bet daudz kas cits jau arī […]

Kad auto kaut kur jāliek

09:38
10.10.2025
33
2
Autobraucēja raksta:

“To, ka Cēsīs atrast autostāv­vietu ir problēmas, zina katrs iebraucējs. Pusdesmitos no rīta vecā tirgus laukumā novietoju savu mašīnu otrajā rindā. Vēl nodomāju, ka varēs ērti  izbraukt. Pēc nepilnas stundas atgriezos, izveidojusies trešā rinda, mašīnas tik tuvu cita citai, ka sapratu, esmu iesprostota. Sēdēju un gaidīju, 45 minūšu laikā nekas nemainījās. Tad pilnīgi nesaprotami, vēl […]

Dārgs brauciens

09:18
08.10.2025
33
1
Pensionāre raksta:

“Vajag satiksmes autobusa maršrutu, lai Cēsīs no Bērzaines ielas var taisnā ceļā, bez pārsēšanās, aizbraukt līdz “Solo”veikalam Jāņa Poruka ielā. Tur tagad vienīgā pasta nodaļa pilsētā. Daudzi pensiju saņem pastā, bet tagad, lai no Bērzaines puses tiktu līdz “Latvijas Pastam” , iznāk pārsēsties, jāmaksā par diviem reisiem. Vai tā mēs domājam par senioriem?” bija neapmierināta […]

Ābolu raža trūcīga

09:18
07.10.2025
20
1
Cēsniece raksta:

“Mūspusē var saprast, ka ābolu raža maza. Dažus rudeņus gandrīz pie ik žoga bija izlikta kaste ar āboliem, lai katrs ņem, cik vēlas bez maksas. Tagad tas nav manīts. Arī tirgū āboliem cena diezgan augsta. Ko darīt, katru gadu jau ir citādi. Labi, ka gaileņu bijis daudz, sēņu mērci varēja gatavot vai katru dienu,” sacīja […]

Gribētos skaistus vagonus

09:17
06.10.2025
27
Lasītāja H. raksta:

“Esmu no tiem, kas labprāt brauc ar vilcienu. Tikai žēl, ka uz Cēsu pusi kursējošajiem vagoni nav īpaši pievilcīgi. Apskaužu pasažierus, kas var braukt modernajos elektriskajos vilcinos. Lai kādas ķibeles bija sākumā, tagad cilvēki, kam pieejama elektrovilcienu satiksme, var priecāties par komfortablo braucienu. Savulaik solīja, ka uz Valkas pusi no Rīgas brauks bateriju lokomotīves un […]

