Sirsnīgi un klusi būt savā ģimenes lokā

Priekulietis Edijs Kopļarovs ir skaņas un gaismas operators, kuram gan darba dienas, gan brīvdienas paiet, skaņojot un gaismojot dažādus pasākumus. Tādēļ pats svētkus, arī Sieviešu dienu, vislabprātāk svin mierīgi un ģimenes lokā.
“Sieviešu dienā sveicu ģimenes sievietes – sievu un divas meitas – ar ziediem, dažreiz ir arī vakariņas ārpus mājas. Ne tikai Sieviešu dienā, bet arī uz jubilejām dāvinu ziedus ģimenes dāmām. Bet, tā kā strādāju pasākumu sfērā, kur darbs ir no viena svētku pasākuma uz nākamo, ārpus darba noteikti nealkstu būt vēl kādā saviesīgā, ļaužu piepildītā pasākumā, tad vēlos mieru un klusumu, būšanu ģimenes lokā,” skaidro priekulietis.
Edijs arī teic, ka viņa galvenās dzīves sievietes ir sieva un meitas un tieši vēlme rūpēties par ģimeni, sev tuvajiem cilvēkiem dzen uz priekšu darboties un strādāt: “Man ir dēls un divas meitas, vecākajiem bērniem jau ir otrās pusītes, un svētkos ar prieku visi sanākam kopā un svinam ģimenes lokā. Man patīk vienkārši, sirsnīgi un mierīgi svētki kopā ar savējiem. Noteikti neizvēlos lielus un skaļus pasākumus.”
