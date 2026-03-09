Sieviete neļauj pasaulei apstāties

Sertifikācijas un testēšanas centra valdes loceklis Antanas Makarevičius vienmēr ir galants pret sievietēm, svētkos dāvina ziedus un neskopojas ar labiem vārdiem. Viņš uzskata, ka sieviete ir tā pasaules ass, par kuru vienmēr ir vērts runāt.
“Ir brīži, kad apstājies un aizdomājies: kas ir tas īstais dzinējs, kas neļauj pasaulei apstāties? Man kā vīrietim, tēvam, dēlam un darba devējam, kurš ir atbildīgs par citiem, atbilde vienmēr reducējas uz vienu būtību – Sievieti. Tā ir būtne, par kuru mēs varam un mums ir jārunā visur. Ne tikai svētkos, bet arī parastā, pelēkā otrdienā, jo sieviete pati par sevi ir tā gaisma, kas izgaismo mūsu ceļus,” poētiski teic Antanas Makarevičius.
Viņš vērtē, ka vīrietis mīl un ciena sievieti visas dzīves garumā: “Sieviete manās acīs atklājas caur pašām tīrākajām dzīves formām: kad dēls skatās uz māti, tas ir pats sākums un svētnīca, kurā gūstam pirmās mācības par drošību un beznosacījumu mīlestību; kad vīrietis skatās uz partneri kā uz sievieti līdzās, kura piepilda telpu ar mājīgumu un piešķir jēgu ikdienas darbiem. Viņa ir aizvējš, kurā patverties, kad vīrietis ir noguris no dzīves uzdevumiem un atbildības. Tad vēl ir īpašs brīdis, kad tēvs skatās uz meitu, tā ir cerība un rītdiena, trauslums, kuru gribas sargāt, un dzīvības spēks, kas atgādina, kāpēc ir vērts censties. Un vēl, protams, arī darba devēja skatījums uz kolēģi sievieti – darbā ikdienu redzu īpašo sievišķīgo gudrību, spēju ne tikai sasniegt mērķus, bet arī redzēt cilvēkus līdzās. Tur, kur ir sievišķā intuīcija, parādās vairāk sapratnes un pacietības.”
Antanas Makarevičius uzsver, lai izrādītu sievietei uzmanību, nav nepieciešams kalendārs: “Nav vajadzīgi īpaši notikumi vai sarkani datumi kalendārā. Sievietes ir pelnījušas tikt pamanītas un iepriecinātas katru mīļu dienu. Un tam nebūt nav vajadzīgas dārgas dāvanas, bieži vien daudz būtiskāks ir no sirds pateikts paldies, uzklausīšana, vietā pateikts labs vārds un arī vienkārši pamanīšana, cik sieviete šodien ir skaista. Sieviete mums māca, ka lielākais spēks slēpjas ne jau fiziskajā spēkā, bet sirds siltumā un dāsnumā. Tieši tāpēc pasaule turpina pastāvēt. Tāpēc mīlēsim, cienīsim un novērtēsim sievietes šodien, rīt un vienmēr!”
Komentāri