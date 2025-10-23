PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 23. oktobris
Vārda dienas: Daina, Dainis, Dainida
Savu aicinājumu atrod šūšanā

Agnese Leiburga
06:04
23.10.2025
¥uvëja Baiba

Modei neizdabā! Baiba Bērziņa, šuvēja Cēsīs, modei pakaļ neskrien, saviem klientiem piedāvājot kvalitatīvu un minimālisma stilā veidotu apģērbu. FOTO: no albuma

Baiba Bērziņa studēja tūrismu, ieguvusi bakalaura grādu, tomēr īsto aicinājumu atrada šūšanā. Viņa ik dienu sastopama šūšanas darbnīcā Cēsīs, Raiņa kvartālā. Vēl nesen kopā ar sadarbības partneri kopīgi veidoja modes zīmolu “Naive Fly”, bet tagad dzīve ieviesusi korekcijas un Baiba palikusi pie apģērbu šūšanas, bet Viktorija vairāk pievērsusies dizaina jautājumiem un rotām.

“Druvai” Baiba pastāsta, ka sadarbība ar Viktoriju izveidojusies, darbojoties koprades mājā “Skola 6”. Pamatdoma kopīgajā modes apģērba zīmolā “Naive Fly” bijusi radīt ilgtspējīgu apģērbu no pēc iespējas dabīgāka auduma. Viena no svarīgākajām idejām bija neskriet pakaļ modei. “Ideja bija radīt tādu pamatapģērbu sēriju, kas no modes neiziet – krekli, zīmuļsvārki, pārliekamās kleitas un svārki,” stāsta Baiba. “Tāpat mēs sākām attīstīt “zero waste” piegriešanas tehniku.” Šeit viņa paskaidro, ka tāda tehnika paredz apģērbu piegrieztņu veidošanu, maksimāli izvairoties no audumu atlikumiem. Tas liek daudz rūpīgāk izplānot piegrieztņu izvietošanu uz auduma. Šuvēja izklāsta: “Šādā veidā, veidojot apģērbu piegrieztnes, auduma atlikums ir vien viens līdz trīs procenti, nevis ierastie 15 – 30 procenti.”

Baiba arīdzan atzīst, ka viņai nepatīk apģērbs, kas ir bagātīgi rotāts ar dažādiem dekoratīviem elementiem. “Volāni, dekoratīvās vīles un tādas lietas man nepatīk. Man tuvāks minimālisms. Gribu piekrist vienai no pasniedzējām, kas mācīja, ka katrs cilvēks var atrast savam stilam atbilstošu dizaineru, šuvēju un meistaru,” atzīst šuvēja.

Vairāk pastāstot par sevi, Baiba atklāj, ka ir dzimusi cēsniece un dzīvo netālu no pilsētas – Jāņmuižā. “Jāatzīst, ka līdz šim ļoti veiksmīgi man izdevies izvairīties no dzīves Rīgā,” teic viņa, apstiprinot, ka dara to apzināti, jo galvaspilsēta galīgi nevilina. Ar šūšanu saslimusi, var teikt, nejauši. Pirms gadiem astoņiem izdomājusi, ka uzšūt lina kreklu dāvanai būs lētāk, nekā nopirkt, un pārliecinājusies, ka tā nav vis. “Tomēr tieši tas bija brīdis, kad sapratu, ka šūšana man rada gandarījumu,” par sava aicinājuma atrašanu pastāsta Baiba. Pēc tam jau turpinājusi pilnveidot zināšanas šajā arodā. Tas darīts, piemēram, piesakoties mācībām Rīgas Tehnikās universitātes (RTU) filiālē Cēsīs, kas tobrīd piedāvāja šūšanu apgūt mācību programmā, paredzētā strādājošiem pieaugušajiem. Saprotot, ka tūrisma joma nav viņas aicinājums, Baiba iepriekš pamēģinājusi arī apgūt programmēšanu, tomēr tā īstā lieta, kas aizrauj un interesē, izrādījusies tieši šūšana.

“Ar visu to, ka nu jau piecus gadus šuju ik dienu un reizēm tas ir bijis arī pamatīgs cīniņš, lai kaut ko apgūtu praksē, man vēl arvien šī nodarbe rada gandarījumu,” pārliecināti saka sava aroda meistare. Viņa spriež: “Tagad jau jūtu ,ka esmu sasniegusi to robežlīniju, kad patiešām darbi iet raitāk un izdodas glīti. Neviens jau nav lielāks kritiķis par sevi pašu.”

Zināšanas arodā apgūtas arī mācību centrā “Buts” Cēsīs, daudz iegūts pašmācības ceļā, meklējot papildu informāciju. Ar padomiem palīdzējušas arī kolēģes šūšanas darbnīcā, ar kurām sadarbība aizsākusies jau koprades mājā “Skola 6” un turpinās Raiņa kvartālā. “Uzņēmējdarbība ir nepārtraukta problēmu risināšana,” atzīst Baiba, piebilstot, ka tas nemazina patiku pret savu jomu un vēlmi turpināt darboties. Tomēr viņa pasmaida, ka dažādos raidierakstos un videostāstos par grūtībām neviens parasti nestāstot, vairāk par veiksmēm un izdošanos.

Baiba atzīst, ka apģērbu šūšanā pasaulē valda milzīga konkurence. Viņa galvenokārt šuj apģērbu sievietēm, esot arī dažas pastāvīgas klientes, piemēram, kādai dāmai no Valmieras tiek šūti samta auduma izstrādājumi, bet meitenei no Cēsīm otrreiz izmantota auduma lietas.

“Ātrā mode jau nekad nepazudīs,” teic Baiba, uzsverot, ka amatnieka gatavots izstrādājums vienmēr būs dārgāks par lielveikalos nopērkamo, bet, protams, arī kvalitatīvāks un ilglaicīgāk kalpojošs valkātājam. “Ātrās modes viens no galvenajiem aspektiem ir nepārtraukti radīt tādu satraukuma sajūtu, ka vajag atkal jaunus un jaunus apģērbus, kas pašlaik ir modē. Pēc pāris mēnešiem tie atkal jau ir citi, un tā visu laiku,” rezumē meistare, akcentējot, ka viņai tomēr tuvāka funkcionālāka pieeja apģērbam, tāpēc svarīgi savam klientam to piedāvāt tādu, kas ne vien izskatās labi, bet arī kalpo ilgi un kvalitatīvi.

Viņa atzīst, ka lielveikalos arī pašai gadījies uzķerties uz kādu pirkumu, kas novalkājas un zaudē kvalitāti, pat nenonācis līdz pirmajai mazgāšanai. “Diemžēl viena no ātrās modes blaknēm ir tā, ka tiek radīta sajūta – apģērbam ir jābūt lētam,” teic šuvēja, uzsverot, ka tas nemaz nav iespējams, ja konkrētais apģērbs ir roku darbs ar rūpīgi piemeklētu audumu, speciāli radītu modeli un piegrieztni.

Saistītie raksti

Lai katrs savējais

06:07
18.10.2025
223

Cēsu Izstāžu nama darbības 40.gadu martā uzņēmās vadīt māksliniece un pedagoģe Kristīne Rozenberga. Cēsniece, kurai ar šo namu saistās bērnības atmiņas un stāsti, bet tagad jāsaredz un jāīsteno kultūrvietas nākotne. -Ceļš, pa kuru nonācu Iz­stāžu nama vadītājas amatā, bija dabisks. Nama ilggadējā vadītāja Nata Livonska ieminējās, lai padomāju, bet,  tā kā man patīk būt pedagoģei, […]

Kristîne Rozenberga

Ironiski trāpīgs. Dzejā un dzīvē. Jānis Rokpelnis

06:26
16.10.2025
229

Mūsdienu latviešu dzejas klasiķis Jānis Rokpelnis, kuram 2. oktobrī apritēja 80 gadi, nepilnus desmit gadus dzīvo Cēsīs. Viņš arvien aktīvi raksta dzeju un vasaras izskaņā izdevis savu ,   pēc skaita vienpadsmito, dzejas krājumu “Nomods”. Viņš atdzejojis citu tautu dzejnieku dzeju, tulkojis literārus darbus. Arī viņa vārsmas atdzejotas apmēram 20 valodās. J.Rokpelnis piedalās ar dzeju un rakstniecību […]

Rokpelnis

Kā Katkevičas zobārstniecība izceļas uz citu fona

18:14
15.10.2025
52

Meklējot piemērotāko zobārstniecību, pacienti nereti pievērš uzmanību ne tikai pakalpojumu cenām un pieejamībai, bet arī ārstu profesionalitātei, tehnoloģijām un attieksmei pret pacientiem. Rīgā pieejamas daudzas zobārstniecības klīnikas, taču ir dažas, kas izceļas ar īpašu pieeju un kvalitāti. Viena no tām ir Katkevičas diennakts zobārstniecība, kas jau vairāk nekā desmit gadus palīdz pacientiem tikt galā gan […]

Mirklis ainavā – vēstures liecība

06:04
14.10.2025
38

Rolanda Tihānova ikdiena paiet Rīgā, kur ir darbs, kas saistīts ar IT  nozari, bet, ciemojoties dzimtajos Drustos, allaž top kāda fotogrāfija. Fotografēšana un filmēšana Rolandam kļuva par vaļasprieku, kad viņš iegādājās dronu. “Tas ir reģistrēts, ir apdrošināšana, un man ir pilota tiesības. Fotografējot ar dronu, iznāk skaistas, interesantas bildes, kurās redzamas neierastas ainavas,” stāsta drustēnietis […]

Dr Pl1

Stāsti un notikumi par pašiem

06:48
12.10.2025
125

Drustu pagastā interesantu vietu, par kurām netrūkst atmiņu un stāstu, arī vēsturisku liecību, ir daudz. Pagasta bibliotēka un muzejs regulāri rīko pārgājienus, lai kopā apskatītu apkaimes un arī uzzinātu ko jaunu. “Drustēnieši paši rosina, ka vēlas iet pārgājienā. Esam izstaigājuši Skripstus, Mīlakšas. Pēdējoreiz iepazinām Auļukalna apkārtni,” stāsta bibliotēkas vadītāja Aija Ciguze un piebilst, ka visos […]

Dr Pl

Būt blakus topošajām un esošajām māmiņām

06:54
11.10.2025
158

Saruna ar dūlu ILZI ŠVALBI -Ko jums nozīmē būt dūlai? -Šobrīd esmu dūlu apmācībā, esmu vēl mācību procesā. Mani uz to pamudināja personīgā pieredze – mans bērniņš piedzima kovida pandēmijas laikā. Tas bija gan īpašs, gan ļoti izaicinošs posms. Man pietrūka iespēju vienkārši parunāties ar citām sievietēm, būt sadzirdētai un saprastai. Tieši tas man lika […]

Ilze

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nedaudz iespringt līdz laimei

12:45
22.10.2025
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Rudens demonizēšana

10:03
21.10.2025
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

No purva uz tīrumu

10:01
20.10.2025
Sandra Deruma
Sandra Deruma

“Īsti mēs redzam tikai ar sirdi”

10:00
19.10.2025
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Cilvēku tirdzniecība nav pagātne, bet gan mainīgā šodiena

09:59
18.10.2025
Tautas balss

Cik droši dalīties ar pārtiku

12:47
22.10.2025
Seniore raksta:

“Pašvaldība aicina iedzīvotājus dalīties ar pārtiku. Man gan tas raisa bažas. Kā tad ar pārtikas drošības prasībām? Vai tā nevar izplatīt kādus baciļus? Jautājums arī, ko katrs uzskata par vēl lietojamu. Man liekas, tāds aicinājums der kaimiņu, kāda kvartāla robežās, bet ne visā Cēsu pilsētā, kur nu vēl novadā. Turklāt, ja pēc produkta jābrauc kāds […]

Muzejs, ne izklaides vieta

12:47
21.10.2025
Cēsniece raksta:

“Ungurmuiža noteikti vairāk ir muzejs, ne izklaides vieta. Tāpēc labi, ka to pārņem paš­valdība. Protams, uzturēšana noteikti nav lēta. Varbūt var piesaistīt vairāk valsts finansējumu? Galu galā kungu māja un tās sienas gleznojumi taču ir unikāli,” vērtēja cēsniece.

Galvenais ir droša pārvietošanās

10:06
20.10.2025
Cēsniece K. raksta:

“Otrdienas “Druvā” lasīju par jaunajām kāpnēm no Viestura ielas uz pirts graviņas ieleju. Mazliet jāpiekrīt, ka, kāpnes pārbūvējot, varēja saglabāt arhitektonisko risinājumu, kas raksturīgs Cēsīm, ko redzam Maija un Pils parkā. Taču, manuprāt, svarīgākais ir gājēju drošība. Jaunajām kāpnēm ir labas margas, pie kurām var pieturēties gan bērni, gan vecāki cilvēki,” atzina cēsniece K.

Veselīgais pārāk dārgs

10:05
19.10.2025
Seniore raksta:

“Visur skaidro, ka vajag ēst veselīgi un izmantot vietējo ražotāju pārtiku, bet vai to vienkāršs cilvēks spēj nopirkt? 400 gramu slavenas Vidzemes maizes ceptuves rupjmaize vienā tīkla veikalā maksā divus eiro. Jā, maize veselīga, cepta no vietējiem rudziem, bez liekām e-vielām, bet cena kā gaļai. Atliek vien pirkt lētāko un neveselīgāko,” nopūtās seniore no Cēsīm.

Par pabalstu bijušajiem pašvaldību vadītājiem

10:04
18.10.2025
Lasītāja no Vaives puses raksta:

“Uzskatu, ka valsts taupības režīmā vajag atcelt pabalstus bijušajiem pašvaldību vadītājiem. Likums paredz, ka domes, padomes priekšsēdētājs un viņa vietnieks, ja pildījis šo amatu divus sasaukumus vienā pašvaldībā, var saņemt ikmēneša pabalstu, ja nestrādā algotu darbu. Protams, klāt ir vēl citi nosacījumi, bet, domāju, katrs cilvēks, ja tikai vēlas, var atrast darbu, kur nu vēl […]

