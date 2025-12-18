PIESLĒGTIES
Rotas un akrila gleznas

Līga Salnite
05:11
18.12.2025
7
Vaive Akrils

Dažādas nodarbes atšķirīgiem garastāvokļiem. Dacei Jer­šovai glezniecība ar akrila krāsām ir kļuvusi par noskaņojumu izpausmi. FOTO: Līga Salnite

“Krieviņkrogs” ir krietnu gabaliņu aiz Rāmuļiem un Lielmaņiem. Dace Jeršova ar ģimeni šurp pārcēlusies no Rīgas jau deviņdesmitajos.

“Man nepatika Rīgā, kaut esmu tur dzimusi un augusi, bet daudzdzīvokļu mājā dzīvot – tas nav tas,” stāsta Dace, atceroties, kā privatizējuši šo vietu un uzbūvējuši māju.

Taujāta par brīvo laiku, Dace atzīst – vasarā iespēju ir krietni mazāk, tad visi spēki tiek tērēti dārzā, bet aukstajā sezonā gan viņai nu jau vairāku gadu garumā esot pat divas aizraušanās.

Pirmais vaļasprieks, kas ļoti vienkāršā formā esot bijis jau tajos pašos deviņdesmitajos, tagad uzplaucis no jauna, un nu jau vairāk nekā sešus gadus viņa darina rotas. Taujāta, vai pērļošana atslābina, Dace ir tieša: “Ar šo nodarbi ir tā: ja neesat pareizā noskaņojumā, vispār nekas nevar izdoties.” Tikai tad, ja ir skaidrs, ka gribas uztaisīt kon­­krētu rotu, ir vērts   apsēsties un darīt.

Bieži rotas top, kad pašai iegādāts jauns apģērbs, un iedvesma rodas arī no kādām izjauktu rotaslietu detaļām. Viņas gatavotās krelles, rokassprādzes un brošas ir nopērkamas meitas internetveikalā “LiePe Jewel­ry”. Atvase pati tirgošanai darinot rotas, gan pavisam citā stilā, un uzņēmusies pircējiem piedāvāt arī mammas veidojumus. Un cilvēki tiešām pērkot.

Otra aizraušanās sakņojas jau skolas laikā apgūtajos zīmēšanas pamatos. Dacei tas ļoti paticis. Kad pirms gadiem sešiem Ieriķos piedāvāta iespēja piedalīties gleznošanas nodarbībās pieaugušajiem, abi ar vīru tās apmeklējuši gandrīz divus gadus. Pēc laika sapratusi, ka glezniecība tradicionālā formā viņai nav īpaši tuva. “Vienlai­kus pamanīju “Youtube” video materiālus par akrila liešanu, un tad jau atlika tikai eksperimentēt,” stāsta Dace.

Mājās izliktajos darbos redzama krāsu dažādība, tās viņa izvēloties pēc noskaņojuma. Vienā dominē zaļie toņi, citā spilgti sarkans ar melnu, ir zilganie, zilganvioletie. Un katrs darbs tapis citādi, krāsas pūstas, lietas un šļakstītas. Darbus viņa radot tikai sev, bet ik pa laikam kādu arī uzdāvina. Šajā pavasarī Vaives tautas namā, Kaķukrogā, pat bijusi izstāde. Cik cilvēku to apmeklējuši, viņa nezina, bet saka, ka uztver to visu kā piedzīvojumu. Taujāta, vai tas ir dārgs vaļasprieks, Dace atbild apstiprinoši: “Latvijā veikalos nopirkt vajadzīgās krāsas ir tiešām dārgi, bet esmu atradusi tās “Temu” pirkšanas vietnē, tur pasūtītās iznāk uz pusi lētākas.”

Taču gleznošanai ir cits sarežģījums. Dace strādā viesistabā uz lielā galda. “Vīrs netraucē, droši var nākt un iet, bet tie kaķi…,” novaidas Dace, pastāstot, ka darbošanās jāizplāno, kad kaķi grib iet āra pastaigā. Minkām ļoti patīkot piedalīties gleznu radīšanā, nesatraucoties, ja nokrāsojas ķepas.

Tautas balss

Egle rada prieku

09:57
17.12.2025
14
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
33
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
30
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
45
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
45
1
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

