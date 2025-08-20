Piebalgas sajūta “Dabas azotē”

Amandas Zariņas un Artura Mihejeva izlolotā atpūtas vieta “Dabas azote” atrodas Piebalgai raksturīgajā gleznainajā ainavā – to ieskauj mežs, skaisti pauguri.
Te arī liels dīķis, kurā var makšķerēt, nopeldēties pēc pirts, izbraukt ar laivu vai SUP dēļiem. “Dabas azote” tiešām kļuvusi par mierpilnu un harmonisku vietu, ko novērtē kā viesi no Latvijas, tā arī ārzemnieki, kas te atgriežas vairākkārtīgi. Izstādes – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!” laikā “Dabas azotei” un tās radītājiem tika pasniegts sertifikāts par tiesībām izmantot preču zīmi “Izvēlies Piebalgu”.
Abi atpūtas vietas saimnieki bija pārsteigti par saņemto novērtējumu, bet atzīst, ka, uzņemot viesus “Dabas azotē”, vienmēr gādā, lai ciemiņiem atmiņā paliktu siltas sajūtas par Piebalgu, harmonisku vietu, kur, dabas ieskautiem, pabūt klusumā, pavadīt laiku ar sev mīļajiem, atjaunoties un uzkrāt spēkus, reizē izjūtot Piebalgu, sakņojas pamatīgas vērtības no paaudzes paaudzē. “Tāds novērtējums mums ir ļoti nozīmīgs,” pauž Arturs, un Amanda atklāj, ka pasākuma laikā saprotot, kāpēc uz to ir saņēmuši ielūgumu, un, klausoties Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītājas Daces Bišeres-Valdemieres sirsnīgo uzrunu, acīs bijis tik daudz asaru, ka domājusi, kā spēs pateikt kādus pateicības vārdus: “Mēs tiešām darbojamies no visas sirds un vienmēr akcentējam Piebalgas vārdu, kā arī pastāstām viesiem par apkaimes apskates objektiem, Piebalgā ražoto produkciju, atpūtas namiņa grāmatu plauktā stāv arī grāmata par Ķenci, par Gauju.”
Amanda ir jaunpiebaldziete, vienmēr dzimtā vieta ir bijusi, ir un būs ļoti īpaša. Kad Amanda atvedusi turp Arturu, arī viņš novērtējis Jaunpiebalgas īpašo burvību. Abi jaunieši tiekušies savu dzīvi veidot Piebalgā, kur patvertos no pilsētvidei raksturīgās steigas un nemiera. Turklāt te viens otram jūtas vēl tuvāki. Tā, pastaigājoties pa dzimtas īpašumiem, radusies doma, ka ar šo ainavisko vidi un tai raksturīgo mieru nepieciešams dalīties arī ar citiem.
Atpūtas māju jaunie cilvēki nesteidzīgi būvēja un iekārtoja gadu un jau divus gadus tajā uzņem viesus. Tā kā jauniešu darba dienas aizvien aizrit galvaspilsētā, ikdienā par “Dabas azoti” palīdz rūpēties ģimene, jo ir reizes, kad nepieciešami ātri risinājumi. “Mums paveicies, ka ģimene ir uz vietas un vienmēr palīdz risināt steidzamas situācijas,” novērtē jaunā uzņēmēja. Bet nedēļas nogalēs un citās brīvās dienās Amanda un Arturs vienmēr izvēlas būt Piebalgā, lai paši var sagaidīt viesus un rūpēties par radīto vidi. “Pēc iespējas vēlamies paši uzņemt viesus, lai būtu sajūta, ka viesi brauc pie mums. Mēs viņus sagaidām, ar visu iepazīstinām, tāpat pastāstām par sevi un kā šeit viss notiek. Viesi novērtē personīgu pieeju,” ir pārliecināta Amanda. Viņa pastāsta, ka uz atpūtas namiņu latvieši atved ārzemniekus, lai parādītu ne tikai Piebalgu, bet visas Latvijas dabas esenci: “Bet ir cilvēki, kas mēro garo ceļu no Liepājas, lai pabūtu pie mums. Ir, kas saka, ka neguļ visu nakti, lai tikai varētu vairāk izbaudīt.” Bet Artūrs atklāj, ka ir reizes, kad viesi prasa, vai drīkst palikt stundiņu ilgāk, jo esot tik skaisti un labi, ka negriboties braukt prom. Un namiņa saimnieki arī atļauj, pēc tam saraujot darbus, lai tikpat sirsnīgi uzņemtu nākamos ciemiņus.
Sarunā ar “Druvu” Amanda teic: “Tieši pirms diviem gadiem prātojām, kā būs, vai cilvēki brauks šo diezgan garo ceļu uz Piebalgu, vai iemīļos šo vietu. Tagad varam teikt, ka “Dabas azote” ir ļoti iemīļota. Saņemam daudz labu vārdu, viesi novērtē rūpes, ko esam ieguldījuši, to visu radot.” Arī Arturs piekrīt: “Esam ļoti priecīgi, ka cilvēki raksta tik jaukas ziņas, arī internetā ievieto pozitīvas atsauksmes.”
Abi atzīst, ka, ideju lolojot, bija ļoti jauni un bez pieredzes ne tikai uzņēmējdarbībā, bet arī būvniecībā: “Mēs nezinājām, ko sagaidīt, kā būs. Bet sanāca vislabākais, ko savā prātā bijām cerējuši un lolojuši. Mērķtiecīgā un neatlaidīgā darbā tas ir piepildījies.”
Jaunieši atklāj, ka draugi, paziņas nereti domā, ka savā atpūtas namiņā arī paši saimnieki bieži atpūšas. “Mēs ļoti te gribētu atpūsties, tomēr tā nenotiek. Uz vienas rokas pirkstiem varu saskaitīt vakarus, ko paši tur esam vienkārši izbaudījuši, jo pārsvarā tur darbojamies, lai sagatavotu mājiņu atbraucējiem. Tajā pašā laikā arī mums to izbaudīt ir ļoti svarīgi, jo tikai tā varam saprast, kas ir nepieciešams tiem, kas atbrauc atpūsties. Un katru reizi, kad te esam, sirds iesāpas no apkārtnes skaistuma, un grūti aptvert, ka te viss ir mūsu pašu darba rezultāts.” Arturs saka, ka viņam nereti jautā, kas projektējis, kas cēlis atpūtas namiņu, kurš ir tik kompakts, bet reizē tajā harmoniski izvietots un iekārtots viss nepieciešamais. “Par to saņemam ļoti daudz komplimentus, un, kad izstāstām, ka paši visu darījām, ciemiņiem ir ļoti liels pārsteigumst. Katru reizi, kad atbraucam, saprotam, te patiesi ir dabas azote, brīvība, te klaigā dzērves, staigā meža zvēri, ir pilnīgs miers un harmonija, nesteidzība. Viesi ļoti novērtē, ka dodam iespēju palikt ar mājdzīvniekiem, kuriem arī te ļoti patīk, jo ir, kur izskrieties,” saka Arturs.
Jaunie uzņēmēji nesteidzas ar vēl kādas atpūtas mājiņas celšanu tuvumā. “Gribam saglabāt šīs vietas pievienoto vērtību – mieru, ko visi meklējam,” paskaidro Amanda. Savukārt viesu atzinīgie vārdi un vēlme atgriezties rada vēlmi turpināt pilnveidoties, lai arvien dotu pozitīvās emocijas, ko “Dabas azote” un Piebalga var sniegt.
