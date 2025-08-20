PIESLĒGTIES
Piebalgas sajūta “Dabas azotē”

Iveta Rozentāle
06:15
20.08.2025
7
Dabas Azote

SAŅEM PREČU ZĪMI “IZVĒLIES PIEBALGU”. Amandas Zariņas un Artura Mihejeva izlolotā atpūtas vieta “Dabas azote” izstādes – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!” laikā saņēma sertifikātu par tiesībām izmantot preču zīmi “Izvēlies Piebalgu”. FOTO: Iveta Rozentāle

Amandas Zariņas un Artura Mihejeva izlolotā atpūtas vieta “Dabas azote” atrodas Piebalgai raksturīgajā gleznainajā ainavā – to ieskauj mežs, skaisti pauguri.

Te arī liels dīķis, kurā var makšķerēt, nopeldēties pēc pirts, izbraukt ar laivu vai SUP dēļiem. “Dabas    azote” tiešām kļuvusi par mierpilnu un harmonisku vietu, ko novērtē kā viesi no Lat­vijas, tā arī ārzemnieki, kas te atgriežas vairākkārtīgi. Izstādes – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!” laikā “Dabas azotei” un tās radītājiem tika pasniegts sertifikāts par tiesībām izmantot preču zīmi “Izvēlies Piebalgu”.

Abi atpūtas vietas saimnieki bija pārsteigti par saņemto novērtējumu, bet atzīst, ka, uzņemot viesus “Dabas azotē”, vienmēr gādā, lai ciemiņiem atmiņā paliktu siltas sajūtas par Piebalgu, harmonisku vietu, kur, dabas ieskautiem, pabūt klusumā, pavadīt laiku ar sev mīļajiem, atjaunoties un uzkrāt spēkus, reizē izjūtot Pie­balgu, sakņojas pamatīgas vērtības no paaudzes paaudzē. “Tāds novērtējums mums ir ļoti nozīmīgs,” pauž Arturs, un Amanda atklāj, ka pasākuma laikā saprotot, kāpēc uz to ir saņēmuši ielūgumu, un, klausoties Jaunpie­balgas apvienības pārvaldes vadītājas Daces Bišeres-Valdemieres sirsnīgo uzrunu, acīs bijis tik daudz asaru, ka domājusi, kā spēs pateikt kādus pateicības vārdus: “Mēs tiešām darbojamies no visas sirds un vienmēr akcentējam Piebalgas vārdu, kā arī pastāstām viesiem par apkaimes apskates objektiem, Piebalgā ražoto produkciju, atpūtas namiņa grāmatu plauktā stāv arī grāmata par Ķenci, par Gauju.”

Amanda ir jaunpiebaldziete, vienmēr dzimtā vieta ir bijusi, ir un būs ļoti īpaša. Kad Amanda atvedusi turp Arturu, arī viņš novērtējis Jaunpiebalgas īpašo burvību. Abi jaunieši tiekušies savu dzīvi veidot Piebalgā, kur patvertos no pilsētvidei raksturīgās steigas un nemiera. Turklāt te viens otram jūtas vēl tuvāki. Tā, pastaigājoties pa dzimtas īpašumiem, radusies doma, ka ar šo ainavisko vidi un tai raksturīgo mieru nepieciešams dalīties arī ar citiem.

Atpūtas māju jaunie cilvēki nesteidzīgi būvēja un iekārtoja gadu un jau divus gadus tajā uzņem viesus. Tā kā jauniešu darba dienas aizvien aizrit galvaspilsētā, ikdienā par “Dabas azoti” palīdz rūpēties ģimene, jo ir reizes, kad nepieciešami ātri risinājumi. “Mums paveicies, ka ģimene ir uz vietas un vienmēr palīdz risināt steidzamas situācijas,” novērtē jaunā uzņēmēja. Bet nedēļas nogalēs un citās brīvās dienās Amanda un Arturs vienmēr izvēlas būt Piebalgā, lai paši var sagaidīt viesus un rūpēties par radīto vidi. “Pēc iespējas vēlamies paši uzņemt viesus, lai būtu sajūta, ka viesi brauc pie mums. Mēs viņus sagaidām, ar visu iepazīstinām, tāpat pastāstām par sevi un kā šeit viss notiek. Viesi novērtē personīgu pieeju,” ir pārliecināta Amanda. Viņa pastāsta, ka uz atpūtas namiņu latvieši atved ārzemniekus, lai parādītu ne tikai Piebalgu, bet visas Latvijas dabas esenci: “Bet ir cilvēki, kas mēro garo ceļu no Liepājas, lai pabūtu pie mums. Ir, kas saka, ka neguļ visu nakti, lai tikai varētu vairāk izbaudīt.” Bet Artūrs atklāj, ka ir reizes, kad viesi prasa, vai drīkst palikt stundiņu ilgāk, jo esot tik skaisti un labi, ka negriboties braukt prom. Un namiņa saimnieki arī atļauj, pēc tam saraujot darbus, lai tikpat sirsnīgi uzņemtu nākamos ciemiņus.

Sarunā ar “Druvu” Amanda teic: “Tieši pirms diviem gadiem prātojām, kā būs, vai cilvēki brauks šo diezgan garo ceļu uz Piebalgu, vai iemīļos šo vietu. Tagad varam teikt, ka “Dabas azote” ir ļoti iemīļota. Saņemam daudz labu vārdu, viesi novērtē rūpes, ko esam ieguldījuši, to visu radot.” Arī Arturs piekrīt: “Esam ļoti priecīgi, ka cilvēki raksta tik jaukas ziņas, arī internetā ievieto pozitīvas atsauksmes.”

Abi atzīst, ka, ideju lolojot, bija ļoti jauni un bez pieredzes ne tikai uzņēmējdarbībā, bet arī būvniecībā: “Mēs nezinājām, ko sagaidīt, kā būs. Bet sanāca vislabākais, ko savā prātā bijām cerējuši un lolojuši. Mērķtiecīgā un neatlaidīgā darbā tas ir piepildījies.”

Jaunieši atklāj, ka draugi, paziņas nereti domā, ka savā atpūtas namiņā arī paši saimnieki bieži atpūšas. “Mēs ļoti te gribētu atpūsties, tomēr tā nenotiek. Uz vienas rokas pirkstiem varu saskaitīt vakarus, ko paši tur esam vienkārši izbaudījuši, jo pārsvarā tur darbojamies, lai sagatavotu mājiņu atbraucējiem. Tajā pašā laikā arī mums to izbaudīt ir ļoti svarīgi, jo tikai tā varam saprast, kas ir nepieciešams tiem, kas atbrauc atpūsties. Un katru reizi, kad te esam, sirds iesāpas no apkārtnes skaistuma, un grūti aptvert, ka te viss ir mūsu pašu darba rezultāts.” Arturs saka, ka viņam nereti jautā, kas projektējis, kas cēlis atpūtas namiņu, kurš ir tik kompakts, bet reizē tajā harmoniski izvietots un iekārtots viss nepieciešamais. “Par to saņemam ļoti daudz komplimentus, un, kad izstāstām, ka paši visu darījām, ciemiņiem ir ļoti liels pārsteigumst. Katru reizi, kad atbraucam, saprotam, te patiesi ir dabas azote, brīvība, te klaigā dzērves, staigā meža zvēri, ir pilnīgs miers un harmonija, nesteidzība. Viesi ļoti novērtē, ka dodam iespēju palikt ar mājdzīvniekiem, kuriem arī te ļoti patīk, jo ir, kur izskrieties,” saka Arturs.

Jaunie uzņēmēji nesteidzas ar vēl kādas atpūtas mājiņas celšanu tuvumā. “Gribam saglabāt šīs vietas pievienoto vērtību – mieru, ko visi meklējam,” paskaidro Amanda. Savukārt viesu atzinīgie vārdi un vēlme atgriezties rada vēlmi turpināt pilnveidoties, lai arvien dotu pozitīvās emocijas, ko “Dabas azote” un Piebalga var sniegt.

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Neļaut savējiem palikt neziņā

16:47
18.08.2025
19
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Atmiņās par svaigu kāpostu zupu

16:47
16.08.2025
30
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Autobusa telefonsarunas – ieskats svešu cilvēku ikdienas dzīvē

06:34
13.08.2025
57
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Cilvēki joprojām uzķeras. Vai darām pietiekami?

19:40
09.08.2025
31
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne tikai izmest, bet arī izšķirot

19:38
09.08.2025
34

Tautas balss

Vai jaunais asfalts bīstams

16:49
17.08.2025
28
1
Autovadītājs raksta:

“Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais […]

Neņem vērā dzīves ritmu

09:37
15.08.2025
28
1
Lasītāja K. raksta:

“Izskatās dīvaini, ka skolas sāk remontēt neilgi pirms mācību gada sākuma, kā tas redzams, piemēram, ar pilsētas vidusskolu. Vai tiešām tie, kas valsts līmenī nodarbojas ar dažādu projektu finansējumu pieejamību, nemaz neņem vērā dzīves ritmu,” bija neizpratnē lasītāja K.

Grib vairāk uzzināt par senajiem pilsētniekiem

09:36
14.08.2025
17
Vēstures cienītājs P. raksta:

“Lasu “Druvā” vēsturnieka teikto par Pilsētas kapiem, ko cēsnieki vairāk pazīst kā Vācu kapus. Tie ir ļoti interesanti pētījumi. Domāju, ka tāpat vajadzētu izzināt Lejas un Lauciņu kapsētu, kur guldīti cilvēki, kas savulaik veidoja Cēsu ikdienu. Arī tur noteikti būtu daudz interesantu stāstu, personību,” ieteica vēstures cienītājs P.

Cēsis uzplaukst

09:35
13.08.2025
52
Bijusī cēsniece raksta:

“Cēsis ļoti uzplaukušas, ilgāku laiku nebiju bijusi jūsu pilsētā, tagad izstaigāju parkus, centru. Daudz zaļuma, skaisti sakopti apstādījumi. Daudzviet gan būvējas, un tas rada savu nekārtību, taču reizē liecina, ka pilsēta ir dzīva, attīstās,” sacīja bijusī cēsniece, kas vairākus gadu desmitus dzīvo ārzemēs.

Koki vareni. Bet vai nevar kļūt bīstami

19:43
10.08.2025
32
Lasītāja raksta:

“Ļoti gaidu, kad pabeigs Cēsu Stacijas laukuma remontu. Izskatās, ka šī vieta būs ļoti skaista un ērta. Tomēr pārdomas raisa daži vecie koki, kas atstāti laukumā. Ir jau tie vareni, bet vai vēl ilgi izturēs, vai nesāks apdraudēt garāmgājējus? Tā taču ir vieta, kur pārvietojas ļoti daudz cilvēku. Turklāt tur nav tikai viens tāds koks, […]

