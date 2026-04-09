Parunāt ar lielo papagaili un apbrīnot mazo darbošanos

Līga Salnite
10:05, 9. Apr, 2026

Intensīva saskarsmes vajadzība. Oksanas Mihailovas un Laura Berkuļa mini zoodārzā esošajām Katalīnas ara papagaiļu meitenēm Sārai un Lorai esot ļoti liela komunikācijas vajadzība – dienās bez apmeklētājiem saimnieki ar lielajiem putniem sarunās pavadot vismaz kādas trīs vai pat četras stundas. FOTO: zoofly.lv

Papagaiļi, lieli un mazāki, košāki un ar niansētāku apspalvojumu, ir Stalbes pagasta mini zoo “Zoofly” greznums.

Kad “Druva” pagājušās vasaras vidū rakstīja par Stalbes “Priežkalnos” nesen atvērto zoo, tajā bija 23 eksotiskie putni, septiņu sugu papagaiļi. Ta­gad tiem pievienojušās divas spilgtās Katalīnas ara papagaiļu dāmas, kā arī runājošais sarkanastes žako puika un citi, kopā ir vienpadsmit sugu 40 papagaiļi.

Papagaiļi nav putni, kurus var ielikt mītnē, pabarot un domāt, ka viss izdarīts. Īpaši augumā lielie putni, kā ara meitenes Lora un Sāra, arīdzan pļāpīgais sarkanastes žako puisis Dia­monds, prasa cilvēka uzmanību un sadarbību. To nav nemaz viegli veidot, ar papagaiļiem jāsadraudzējas, jārada savstarpēja sapratne, atzīst putnu saimnieki Oksana Mihailova un Lauris Berkulis.

Taču, protams, svarīgi ir radīt putniem atbilstošu dzīves vidi. Mazākie papagaiļi, starp kuriem ir viļņainie papagaiļi un zaļspārnīši, Jaunzēlandes lēkājošie papagaiļi, karellas, mūku papagaiļi, Krāmera papagaiļi un arī raibā rozella, kas vēl pērn mitinājās saimnieku dzīves telpās, tagad jau pārcēlušies uz mītni, kas būvēta atbilstoši papagaiļu vajadzībām un ir arī apsildāma. Tomēr celtniecība turpinās, līdz vasaras vidum iecerēts pabeigt jaunu putnu māju.

Lauris un Oksana ar abām arām uz pleca “Druvai” izrādīja jaunbūvi, kura iecerēta kā galvenā putnu satikšanas vieta. Jau iezīmētas telpas aprises lielākajiem papagaiļiem un atsevišķa telpa mazākajiem putniem.

Viss līdz šim paveikts pašu spēkiem. Izmantoti uzkrājumi, ņemts arī aizdevums, un strādā pats Lauris. Ja censtos piesaistīt atbalsta finansējumu kādos projektu konkursos, tādā tempā, kādā saimnieki grib mini zoodārzu izveidot, nebūtu iespējams. Lauris neslēpj netīkamo atziņu, ka projektu konkursi paredz darbu izpildei piesaistīt citu uzņēmumu, bet tas krietni sadārdzinot izmaksas. Tā nu vīrietis, kuram līdzšinējā darbā gūta pieredze celtniecībā, apņēmies visu paveikt saviem spēkiem.

Runājot par nākotnes iecerēm, Lauris atzīst, ka abi ar Oksanu sapņojot kādreiz izveidot vēl plašāku āra zonu, kur varētu arī īstenot dažādas putnu apmācības. Viens gan – tad būšot krietni jāpārdomā, kā ar tehniskiem līdzekļiem papagaiļus pasargāt no infekcijām, tostarp putnu gripas.

Patlaban trīs lielākie putni mīt saimniecības ēkā glīti ierīkotos milzīgos būros, taču saimniece jau izmanto siltākos dienas vidus mirkļus un ik dienu uz stundiņu izved putnu dāmas un kungu ieelpot svaigu gaisu.
Lielie putni ir neticami pļāpīgi, taču uzticas tikai savai saimniecei un komunikācijā ar svešiniekiem nemetas. Lauris paskaidro, ka katram dzīvniekam vajadzīgs ilgāks laiks, lai tas no cilvēka nebaidītos un komunicētu. “Pie putniem jābūt pacietīgam – tā mierīgi un lēni jāsagaida, lai tas putns novērtē cilvēku kā drošu, tikai tad viņš nāks draudzēties.” Tāpēc arī katrā novietnē labāk ievietot ierobežotu skaitu jaunpienācēju. Arī ar mazākajiem apmeklētājiem – bērniem līdz sākumskolas vecumam – Lauris pamanījis, ka putni gana ilgi novērtē uzticamību, bet, ja bērns nav pacietīgs un mierīgs, tad spārnainis, visticamāk, “neatnāks”. “Putnam jau tā viņa drošība ir tieši būšana augšā.”

Lielākoties tieši šī iemesla dēļ “Zoofly” nu ir arī truši, turklāt šogad garaušu saime krietni paplašināta, lai apmeklētājiem ir vairāk, ko redzēt, un arī mazākajiem bērniem lielāks prieks. Šie dzīvnieki ir atsaucīgi uzreiz, arī “Druva” izbaudīja pūkaiņu interesi un labvēlību.

Laura un Oksanas rūpals ir jauns, viņi to cenšas iespējami vairāk reklamēt. Izveidota mājaslapa, ir regulāras publikācijas sociālajos medijos, izvieto arī klasiskās afišas gan Cēsīs, gan apkaimes pagastos. Aplūkot eksotisko putnu kolekciju līdz šim ieradušās pāris lielākas grupas, bijis pa kādam individuālam apmeklējumam, taču par īstu tūristu plūsmu vēl nevarot runāt. Tiesa, vēl jāredz viesu aktivitāte patlaban gaidāmajā siltajā sezonā un pilnvērtīgākai lielo papagaiļu dzīvei jāpabeidz jaunā putnu māja, taču līdz tam vairs neesot tālu. Uz izbrīnu par spēju dzīvnieku aprūpi savienot ar pamatdarbu Oksana un Lauris joprojām nezinot, ko atbildēt – vienkārši darot. Turklāt putni esot kļuvuši iedvesmas avots, kuru dēļ iespējams viss.

Tautas balss

Patīk pilsētas noformējums

15:59, 8. Apr, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsis šopavasar noformētas ļoti interesanti. Prieks, ka tiek meklēti jauni veidi, kā iepriecināt pilsētniekus. Iepriekšējo […]

Kur atrast patvertni

13:13, 5. Apr, 2026
Cēsniece raksta:

“Iedomājos, kas notiktu, ja par iespējamu gaisa uzbrukumu ziņotu Cēsu iedzīvotājiem. Kur mums kāda patvertne? […]

Pasažieris jūtas novērtēts

13:12, 4. Apr, 2026
Pasažiere raksta:

“Ļoti priecājos par Cēsu Stacijas laukumu. Manuprāt, tas ir ļoti pārdomāts, acij tīkams. Vilcienu un […]

Atstāt vietu kukainim un tārpiņam

13:12, 4. Apr, 2026
Maija raksta:

“Visus zālienus pilsētā rūpīgi sakopj, vecās lapas nogrābtas, zari salasīti, pērnās zāles, protams, nav. Bet […]

Par tuberkulozi piemirsts

13:12, 3. Apr, 2026
Seniore raksta:

“Pagājušajā nedēļā bija tuberkulozes diena, bet nekur nedzirdēju nevienu aicinājumu pārbaudīt plaušu veselību. Savulaik Cēsīs […]

