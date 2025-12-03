No Kanādas atgriežas uz dzīvi Cēsīs

Liene Sestule pēc 15 gadu ilgas prombūtnes Kanādā atgriezusies dzimtajā Cēsu novadā. Viņa “Druvai” atzīst, ka, atgriežoties pēc tik ilga laika, esot sajūta, ka viss atkal dzīvē jāsāk no jauna.
Daudz šo gadu laikā esot mainījies, piemēram, banku sistēma. “Es it kā ne mirkli nepārtraucu kontaktus ar Latviju un katru gadu braucu šurp. Tomēr, kad uz dažām nedēļām atbrauc, paspēj tikai satikt visus ģimenes locekļus un draugus un neiedziļinies saimnieciskas dabas jautājumos,” teic Liene. Viņa piebilst: “Jāatzīst, ka principā bērna iekārtošana skolā bija visvienkāršākais.” Situāciju zināmā mērā atvieglojis tas, ka divpadsmitgadīgā Līva, Lienes meita, jau bija Latvijas pilsone. Liene atzīst, ka reģistrēšanās skolā, protams, bijusi vieglākā sadaļa, iekļaušanās jau prasīs daudz vairāk pūļu, bet pagaidām viss noritot gana labi. Liene arī slavē skolotājus, kas ļoti palīdzot meitai ar latviešu valodu, ko līdz šim Kanādā nav bijusi vajadzība izmantot mācību procesā. Meitenes mamma gan atzīst: “Latviešu bērniem ļoti patīk runāt angliski, kas Līvas gadījumā īpaši nepalīdz. Viņai svarīgi teicami apgūt latviešu valodu, lai būtu vieglāk mācīties.” Katrā gadījumā meita esot centīga un sparīgi pūloties izpildīt visus uzdevumus.
Sarežģītāk ar pārcelšanās formālo pusi ejot Lienes vīram kanādietim Darenam. Tā kā Kanāda nav Eiropas Savienības valsts, esot, ar ko nopūlēties. Kad tiekamies ar Lieni, viņa atzīst, ka nesen centusies “izburties” cauri visām aizpildāmajām veidlapām un nebūt neesot bijis skaidrs, kas un kāpēc tur jāraksta. Tomēr abi ir apņēmības pilni drīzumā visus nepieciešamos dokumentus sakārtot. Pagaidām Darens vēl palicis Kanādā, lai pirms pilnvērtīgas pārcelšanās uz Latviju pabeigtu darbus. Remigrējusī latviete arī secina, ka, lai audzinātu bērnus, Latvija esot ideāla vieta – gan piedāvājuma, gan izmaksu ziņā.
Kanādā ģimene mitinājās Kelovnā, Britu Kolumbijā. Pēc internetā atrodamajiem datiem 2021. gadā pilsētā dzīvoja 144 576 iedzīvotāji. Tā ir trešā lielākā pilsēta Britu Kolumbijā aiz Vankūveras un Viktorijas. Britu Kolumbija ir province Kanādas dienvidrietumos, Klusā okeāna krastos. Tās administratīvais centrs ir Viktorija, bet lielākā pilsēta — Vankūvera. Provincē kopumā 2021. gadā dzīvoja 5,087 miljoni iedzīvotāju. Tās platība ir 944 735 kvadrātkilometri.
Bijusī Kanādas iedzīvotāja pastāsta, ka turp nav pārcēlusies ekonomisku apsvērumu dēļ. Viņa saka: “Vienkārši tobrīd bija tāda situācija, ka gribējās dzīvē kaut ko krasi pamainīt.” Tur iepazinusies ar savu nākamo vīru, pēc tam pieteicies bērniņš, un tā dzīve otrpus okeānam ieilgusi.
Pirms doties uz Kanādu, Liene Latvijā strādājusi Aizsardzības ministrijā. Jaunie darba plāni dzimtenē vēl neesot īsti skaidri, savukārt vīrs Kanādā strādājis naftas biznesa sfērā un plāno priekšlaicīgi pensionēties. Vispirms visa ģimene iekārtosies uz dzīvi šeit un mazliet aklimatizēsies, tad sākšot domāt par turpmākajiem plāniem un iecerēm. Cēsniece pastāsta, ka pagaidām reģistrējusies bezdarbniekos un esot atvērta visdažādākajām idejām.
Doma, ka viņa gribēs pārcelties atpakaļ uz Latviju, Lienei bijusi jau sen. “Es sapratu, ka nespēšu Kanādā integrēties pilnībā,” uzsver remigrante, atzīstot, ka vienmēr sevi identificējusi kā latvieti. Arī tur, Kanādā, aktīvi iesaistījusies latviešu kopienā. Par laimi, arī vīrs jau sākotnēji bijis atvērts idejai pārcelties uz Latviju, vien atzinis, ka daudzas lietas jāsakārto, pirms to patiešām dara. Viņi jau savulaik domājuši īstenot šo ideju, bet pirms pāris gadiem meža ugunsgrēkā nodegusi ģimenes māja. Pagājis gana ilgs laiks, lai namu atjaunotu un varētu pārdot. Pagaidām gan pārdošana vēl nav notikusi, bet, kad Liene un Līva augustā kāpušas lidmašīnā, lai dotos uz Latviju, ēka bijusi pilnīgā dzīvošanas kārtībā, tātad gatava tirdzniecībai. “Lai neraustītu Līvu, lai viņai nebūtu jāuzsāk mācību gads Kanādā un tad jāpārceļas uz Latviju, nolēmām, ka abas brauksim šurp jau ātrāk, lai viņa varētu uzsākt jauno mācību gadu Cēsīs,” pastāsta cēsniece. Līva ir laba peldētāja, meitene Latvijā turpina trenēties iecienītajā sporta veidā, tuvākais piemērotais peldbaseins ir Valmierā. “Izbraukāšana uz treniņiem mums abām ir zināms pārbaudījums. Cēsīm vajadzētu savu peldbaseinu,” ar smaidu ierosina jaunās sportistes mamma.
Runājot par sportu, latviete atklāj, ka viņas vīru vairāk aizraujot motosports, bet kopā ar sievu un galvenokārt tāpēc, ka latvietis Artūrs Šilovs pārstāvēja Vankūveras klubu, sācis skatīties arī hokeju.
Liene atzīst, ka mums, latviešiem, ļoti raksturīgs uzskats, ka visur citur ir labāk, bet tā nemaz nav. Arī Kanādā ir daudz prob-lēmu, varbūt nedaudz citādas nekā šeit, bet arī tur nav nekāda laimes zeme. Viņa spriež, ka mēs ikdienā vienkārši neapzināmies un nenovērtējam daudzas labās lietas, kas mums ir. Sieviete slavē teicamo kultūras pasākumu piedāvājumu gan Cēsu novadā, gan Latvijā kopumā. Tāpat viņa uzteic sakopto un drošo dzīves vidi.
