PIESLĒGTIES
Trešdiena, 3. decembris
Vārda dienas: Evija, Raita, Jogita, Ako
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

No Kanādas atgriežas uz dzīvi Cēsīs

Agnese Leiburga
05:03
03.12.2025
124
Liene Kanâda 1

Kanādā ģimene mitinājās Kelovnā, Britu Kolumbijā. Lienes vīrs jau sākotnēji bija piekritis idejai pārcelties uz Latviju. FOTO: no albuma

Liene Sestule pēc 15 gadu ilgas prombūtnes Kanādā atgriezusies dzimtajā Cēsu novadā. Viņa “Druvai” atzīst, ka, atgriežoties pēc tik ilga laika, esot sajūta, ka viss atkal dzīvē jāsāk no jauna.

Daudz šo gadu laikā esot mainījies, piemēram, banku sistēma. “Es it kā ne mirkli nepārtraucu kontaktus ar Latviju un katru gadu braucu šurp. Tomēr, kad uz dažām nedēļām atbrauc, paspēj tikai satikt visus ģimenes locekļus un draugus un neiedziļinies saimnieciskas dabas jautājumos,” teic Liene. Viņa piebilst: “Jāatzīst, ka principā bērna iekārtošana skolā bija visvienkāršākais.” Situāciju zināmā mērā atvieglojis tas, ka divpa­dsmitgadīgā Līva, Lienes meita, jau bija Latvijas pilsone. Liene atzīst, ka reģistrēšanās skolā, protams, bijusi vieglākā sadaļa, iekļaušanās jau prasīs daudz vairāk pūļu, bet pagaidām viss noritot gana labi. Liene arī slavē skolotājus, kas ļoti palīdzot meitai ar latviešu valodu, ko līdz šim Kanādā nav bijusi vajadzība izmantot mācību procesā. Mei­tenes mamma gan atzīst: “Lat­viešu bērniem ļoti patīk runāt angliski, kas Līvas gadījumā īpaši nepalīdz. Viņai svarīgi teicami apgūt latviešu valodu, lai būtu vieglāk mācīties.” Katrā gadījumā meita esot centīga un sparīgi pūloties izpildīt visus uzdevumus.

Sarežģītāk ar pārcelšanās formālo pusi ejot Lienes vīram kanādietim Darenam. Tā kā Kanāda nav Eiropas Savienības valsts, esot, ar ko nopūlēties. Kad tiekamies ar Lieni, viņa atzīst, ka nesen centusies “izburties” cauri visām aizpildāmajām veidlapām un nebūt neesot bijis skaidrs, kas un kāpēc tur jāraksta. Tomēr abi ir apņēmības pilni drīzumā visus nepieciešamos dokumentus sakārtot. Pagaidām Darens vēl palicis Kanādā, lai pirms pilnvērtīgas pārcelšanās uz Latviju pabeigtu darbus. Remigrējusī latviete arī secina, ka, lai audzinātu bērnus, Latvija esot ideāla vieta – gan piedāvājuma, gan izmaksu ziņā.

Kanādā ģimene mitinājās Kelovnā, Britu Kolumbijā. Pēc internetā atrodamajiem datiem 2021. gadā pilsētā dzīvoja 144 576 iedzīvotāji. Tā ir trešā lielākā pilsēta Britu Kolumbijā aiz Vankūveras un Viktorijas. Britu Kolumbija ir province Kanādas dienvidrietumos, Klusā okeāna krastos. Tās administratīvais centrs ir Viktorija, bet lielākā pilsēta — Vankūvera. Provincē kopumā 2021. gadā dzīvoja 5,087 miljoni iedzīvotāju. Tās platība ir 944 735 kvadrātkilometri.

Bijusī Kanādas iedzīvotāja pastāsta, ka turp nav pārcēlusies ekonomisku apsvērumu dēļ. Viņa saka: “Vienkārši tobrīd bija tāda situācija, ka gribējās dzīvē kaut ko krasi pamainīt.” Tur iepazinusies ar savu nākamo vīru, pēc tam pieteicies bērniņš, un tā dzīve otrpus okeānam ieilgusi.

Pirms doties uz Kanādu, Liene Latvijā strādājusi Aizsar­dzības ministrijā. Jaunie darba plāni dzimtenē vēl neesot īsti skaidri, savukārt vīrs Kanādā strādājis naftas biznesa sfērā un plāno priekšlaicīgi pensionēties. Vispirms visa ģimene iekārtosies uz dzīvi šeit un mazliet aklimatizēsies, tad sākšot domāt par turpmākajiem plāniem un iecerēm. Cēsniece pastāsta, ka pagaidām reģistrējusies bezdarbniekos un esot atvērta visdažādākajām idejām.

Doma, ka viņa gribēs pārcelties atpakaļ uz Latviju, Lienei bijusi jau sen. “Es sapratu, ka nespēšu Kanādā integrēties pilnībā,” uzsver remigrante, atzīstot, ka vienmēr sevi identificējusi kā latvieti. Arī tur, Kanādā, aktīvi iesaistījusies latviešu kopienā. Par laimi, arī vīrs jau sākotnēji bijis atvērts idejai pārcelties uz Latviju, vien atzinis, ka daudzas lietas jāsakārto, pirms to patiešām dara. Viņi jau savulaik domājuši īstenot šo ideju, bet pirms pāris gadiem meža ugunsgrēkā nodegusi ģimenes māja. Pagājis gana ilgs laiks, lai namu atjaunotu un varētu pārdot. Pagaidām gan pārdošana vēl nav notikusi, bet, kad Liene un Līva augustā kāpušas lidmašīnā, lai dotos uz Latviju, ēka bijusi pilnīgā dzīvošanas kārtībā, tātad gatava tirdzniecībai. “Lai neraustītu Līvu, lai viņai nebūtu jāuzsāk mācību gads Kanādā un tad jāpārceļas uz Latviju, nolēmām, ka abas brauksim šurp jau ātrāk, lai viņa varētu uzsākt jauno mācību gadu Cēsīs,” pastāsta cēsniece. Līva ir laba peldētāja, meitene Latvijā turpina trenēties iecienītajā sporta veidā, tuvākais piemērotais peldbaseins ir Val­mierā. “Izbraukāšana uz treniņiem mums abām ir zināms pārbaudījums. Cēsīm vajadzētu savu peldbaseinu,” ar smaidu ierosina jaunās sportistes mamma.

Runājot par sportu, latviete atklāj, ka viņas vīru vairāk aizraujot motosports, bet kopā ar sievu un galvenokārt tāpēc, ka latvietis Artūrs Šilovs pārstāvēja Vankūveras klubu, sācis skatīties arī hokeju.
Liene atzīst, ka mums, latviešiem, ļoti raksturīgs uzskats, ka visur citur ir labāk, bet tā nemaz nav. Arī Kanādā ir daudz prob-lēmu, varbūt nedaudz citādas nekā šeit, bet arī tur nav nekāda laimes zeme. Viņa spriež, ka mēs ikdienā vienkārši neapzināmies un nenovērtējam daudzas labās lietas, kas mums ir. Sieviete slavē teicamo kultūras pasākumu piedāvājumu gan Cēsu novadā, gan Latvijā kopumā. Tāpat viņa uzteic sakopto un drošo dzīves vidi.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Tieši drūmākajā gadalaikā spēt ieraudzīt dzīves skaistumu

05:00
02.12.2025
114

Ceļā uz veikalu iepirkties “Druva” sastop amatieti Anitu Daiju. Uz vaicājumu, kā klājas, Anitai nav citu domu, kā ar azartu teikt: “Ļoti labi!” Izrādās, viņa tikai pirms nepilna mēneša devusies pelnītā pensijā un vēl ir kā apreibusi no brīvības sajūtas. Anita aizvadītos gadus strādājusi par sētnieci, tīrījusi Ģikšu pagasta centru, visus galvenos celiņus. “Esmu ļoti […]

Pagastlapa Amata (2)

Ceļā pretim gaismai un brīnumam

05:55
01.12.2025
94

Svētdien Pirmā Advente. Sākas pārdomu laiks un ceļš pretī Ziemassvētkiem, pretī gaismai. Par notikumiem apkārt, sevis meklējumiem, atvērtību saruna ar evaņģēliski luteriskās baznīcas Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas un Apšu – Lodes draudžu mācītāju Andri Vilemsonu. -Par Adventi, Ziemas­svētkiem jau krietnu laiku skandē lielveikali, reklāmas, atgādina dažādas labdarības akcijas. -Tā bijis vienmēr. Mana dzīves filozofija – vislabākā diena […]

Vilemsons1

No notīm līdz emocijām

05:35
28.11.2025
39

Dainis Skutelis un viņa lielākā radošā loma Pirmo reizi Latvijā ir skatāms Franca Lehāra meistardarbs, operete “Džudita”, mīlas stāsts par kaislīgu satikšanos un šķiršanos, kad Džuditas mīļotais Oktāvio dodas karā. Operete atklāj kaisles, likteņa, mīlestības un arī nodevības spēku. Lai gan darbu iestudējusi starptautiska komanda, operetes teksti un dziesmas ir latviešu valodā. Izpirkta un skatītāju […]

Skutelis

Aukstajam laikam šuj siltas segas

06:32
27.11.2025
430

“Milzīgs paldies mammai Skaidrītei, kas mani vienmēr atbalstījusi, un māsai Ingai, viņa man ir bijusi paraugs un palīdzējusi virzīties uz priekšu,” sarunā par uzņēmējdarbību šuvējas arodā būtiskāko uzsver Ilvija Tīrone-Gabrānova, akcentējot, ka ģimenes atbalsts vienmēr ir bijusi viņas stiprā aizmugure. Ilvija dzīvojusi un dzīvo Cēsu novadā, izņemot periodus, kad mācījās Rīgā un kādu brīdi mitinājās […]

Pledu Ilvija 2

Kā izvēlēties piemērotākās mēbeles dažādām mājokļa zonām

09:50
24.11.2025
27

Labi izvēlētas mēbeles ir pamats harmoniskai, funkcionālai un estētiski patīkamai mājas videi. Katrā mājokļa zonā ir savas vajadzības – dzīvojamā istaba ir vieta kopīgai atpūtai, guļamistaba – mieram un atjaunotnei, bet ēdamzona – gardām maltītēm un sarunām ar tuvākajiem. Lai katra telpa kalpotu savam mērķim, ir svarīgi izvēlēties piemērotākās mēbeles gan dizaina, gan funkcionalitātes ziņā. […]

R

Ar porcelāna auskariempie porcelāna tējas tases

08:38
24.11.2025
151

Piebalgas porcelāna fabrikā darbs dzen darbu – top jauni produkti, tiek atjaunoti pārdotie krājumi un dzimst idejas tālākai nākotnei. Šīs vietas dibinātājs mākslinieks Jānis Ronis atklāj, ka Ziemassvēt­kiem meistari beidzot nobrieduši piedāvāt plašu auskaru klāstu, taču vienlaikus atzīst – pircēju iemīļotākā produkcija aizvien esot krūzes. “Druvas” viesošanās reizē fabrikā tiek apstrādāti jau gatavie trauki, cītīgi top […]

Porcelans

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ar iepirkumu sarakstiņu rokās

09:50
02.12.2025
24
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nerimstošais Kijiv-gurums

09:50
01.12.2025
20
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ieraudzīt un novērst vardarbību

09:48
01.12.2025
16
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai spēsim mainīt demogrāfijas līkni

10:22
26.11.2025
33
1
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Ģimenes ārsts tev ieteiktu… hobiju!

08:23
23.11.2025
40

Tautas balss

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
25
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
37
1
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
29
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

Veidenbauma prēmijai jāatgriežas Liepā

08:27
23.11.2025
32
Literatūras cienītāja raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Eduarda Veidenbauma prēmiju šogad pasniegs Cēsīs, ne Liepā, kā tas bijis tradicionāli. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Tieši tas, ka pagodinājuma pasniegšanas ceremonija gandrīz 60 gadu notiek dzejnieka dzimtajā pagastā Liepā, ir īpašā pievienotā vērtība. Tā ir kā visu Veidenbauma novadnieku novērtējums literātam, Veidenbauma prēmijas saņēmējam. Cēsīs un Cēsu Izstāžu namā notiek […]

Atbildība arī gājējam

08:26
22.11.2025
27
Cēsniece V. raksta:

“Agrāk bērniem skolā mācīja satiksmes noteikumus. Atceros, ka teica: “Pirms šķērsojiet brauktuvi, vispirms paskatieties pa kreisi, pēc tam pa labi, vai nebrauc kāda automašīna. Tikai pēc tām ejiet pāri ielai.” Un tas attiecas ne tikai uz vietām, kur nav gājēju pārejas, bet arī tur, kur tās ir. Taču tagad bērni un jaunieši vispār neskatās, vai […]

Sludinājumi

Citi

11:54
12.11.2025
21

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

20:43
04.11.2025
27

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054