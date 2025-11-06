PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 6. novembris
Vārda dienas: Linards, Leons, Leo, Leonards, Leonarda
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

No grāmatas uz kino ekrāna

Līga Salnite
06:25
06.11.2025
21
Zane

Pirmizrādes prieks. Grāmatas “Prakstiskā kokvilna” un pēc tās tapušā scenārija autore Zane Riekstiņa ar seriāla producentu Kristiānu Alhimionoku. FOTO: publicitātes

 Zane (Nuts) Riekstiņa dažu gadu laikā no diplomētas juristes veidola pārtapusi radošā personībā un nu jau izdevusi desmit grāmatas, turklāt tās piedāvājot ne tikai fiziski lasāmā, bet arī klausāmā formātā.

Taču tagad viņas radošo rakstīšanas ceļu šķērsojuši arī kino darboņi, un nu jau aptuveni nedēļu televīzijas programmu sarakstā    “Go3” skatītāju baudījumam piedāvātas divas sērijas, kas tapušas kā iesākums romāna “Praktiskā kokvilna” ekranizācijai. Stāsta esence – lai arī cik vienkārša – tomēr izrādījusies skatītājiem it tuva un saprotama. No Zanes Nuts grāmatas attīstītā romantiskā drāma ar bieziem komēdijas triepieniem ir izrādījusies it veiksmīga. Lai arī stāsts piedzīvojis krietnas tehniskas pārmaiņas, lai to pilnvērtīgi varētu nodot skatītājiem, tas joprojām ataino līdz absurdam muļķīgi smieklīgas situācijas, kurās pēc šķiršanās nonāk vēl samērā jauna sieviete.

-Kā dzima ideja par grāmatas ekranizāciju?

-Man laikam tas izvērtās ne pārāk tipiski. Precīzāk, man ļoti paveicās, ka darbu izlasīja kāda ļoti atbildīga un svarīga televīzijas kompānijas “Go3” persona un viņai bija ļoti paticis. Uzreiz bija ieraudzījusi, ka šeit ir materiāls kino darbam. Viņa manas nākamās grāmatas atvēršanas svētkos    pie­nāca klāt un jautāja, vai esmu kādreiz domājusi, vai piekristu, ja “Go3” šo darbu ekranizētu. Tas man bija pamatīgs šoks. Tas, nenoliedzami, ir viens no daudzu rakstnieku sapņiem, ka viņa literārais darbs tiek ekranizēts. Es, protams, atbildēju – jā! Un tad šī sieviete sāka meklēt producentus, kuri piekristu projektā piedalīties. Gandrīz uzreiz dabūja Kristiānu Alhimionoku, kurš uzreiz atrada arī režisori Zandu Ramāni, un īstenībā viss notika kino pasaules ritmam ļoti raiti.

-Vai jūs arī tikāt aicināta reāli piedalīties seriāla tapšanā?

-Es gandrīz visu laiku esmu bijusi klāt. Pati rakstīju scenāriju,    režisore mani apmācīja visās niansēs, jo scenārijs jau ļoti būtiski atšķiras no grāmatas. Vēl pareizāk jāsaka – scenārija rakstīšana ir pilnīgi citāda māksla nekā grāmatu rakstīšana. Ir daudz    dažādu nianšu, par kurām es nekad nebūtu iedomājusies. To visu režisore man rādīja, stāstīja, laboja. Scenārijā arī ieviesti jauni tēli un notikumi, kādu nav grāmatā, daži režisores radīti, citi manis pašas izdomāti. Mēs jau no pirmā mirkļa, kad ar režisori un producentu tikāmies, kad kopīgi radījām šo ideju, esmu iesaistīta šajā procesā. Protams, ne tik daudz kā režisore, bet tomēr.

Man sūtīja arī informāciju par aktieriem, ļāva izteikt savu viedokli. Arī filmēšanā man ļauts būt klāt, cik pati vēlējos.

-Vai attiecībā uz aktieru izvēli jums bija kādas savas vēlmes vai iebildumi?

-Aktieru izvēlē bija ļoti garš process, bija jāizskata daudz materiālu, video. Ar režisori spriedām, vērtējām, kas vairāk atbilst tēlam, kas ne. Taču kopumā varu teikt, man tiešām paveicās, ka režisore ir cilvēks, kam es uzticos par visiem simts procentiem. Viņa pilnīgi un absolūti ir spējusi uztvert to sajūtu, kas ir manā grāmatā, viņa spēja saprast, ko es rakstu, kā es to gribu redzēt, cik daudz un kas ir komiski. Man nevienā mirklī nebija vēlmes iebilst režisorei, jo man bija absolūta ticība viņai.

Šoks man bija par to, ka vienu no galvenajām vīriešu lomām atveidos Igors Šelegovskis. Biju pārsteigta, ka tik iespaidīgs un talantīgs aktieris piekritis būt manā komēdijā. Līdz šim viņš bijis tādās nopietnās lomās, ļaunākos tēlos, tāpēc biju pārsteigta, ka viņš piekritis. Savukārt galvenās varones atveidotāja Sandija Dovgāne vizuāli ir pilnīgi pretēja, absolūti neatbilst manam galvenās varones vizuālajam tēlam. Bet viņa ir tik izcila aktrise! Viņa spēja tik labi iemiesot šo sajūtu – to komisko iznest…Apbrīnojamas aktrises spējas! Režisore to uzreiz redzēja – viņa tik ļoti neskatījās šīs aktrises vizuālo veidolu kā viņas spējas. Tādēļ es esmu priecīga, ka paļāvos.

-Vai seriāla tapšanas gaitā nav kāda nieka, ko tomēr būtu gribējies darīt citādi?

-Nē, pilnīgi nav. Kaut kādas nianses ir pamainījušās, vai aktieri improvizē, bet katra detaļa stāstu ir padarījusi tikai labāku. Kad es rakstīju scenāriju, it kā jau šķiet, ka viss ir labi, bet, kad ķeras klāt    aktieri un filmēšanas grupa, tas viss dabiski pārtop un kļūst vēl labāk. Es visu šo pieredzi uztveru ļoti pozitīvi un esmu priecīga. Patīkami pārsteigta visos aspektos.

-Vai un kā šī pieredze iespaidos tālāko rakstniecību?

-Scenāriju rakstot, krietni daudz nianšu bija jānodod citādi, caur dialogiem, principā viss stāsts ir jāpasniedz citādi nekā grāmatā. Tad, kad to pabeidzu un atgriezos pie grāmatas, pirmajā mirklī bija diezgan grūti. Automātiski gribas domāt tā, it kā rakstītu scenāriju.

-Uz ko nosliecaties – novelkat stingro līniju “tagad rakstīšu grāmatu” vai tomēr liekat lietā jauno pieredzi nākamajās grāmatās, ja nu arī tās piedāvātu ekranizēt?

-Es teiktu, ka scenārija pieredze mani padarīja par labāku rakst­nieci. Scenārijs iemāca domāt un mazāk paskaidrot. Man līdz šim grāmatās bija arī ieradums lasītājam ļoti daudz paskaidrot kas un kāpēc. Taču gan šī pieredze, gan vērojums no malas liek saprast, ka patīkamāk lasīt, ja lasītājam ir dota iespēja arī pašam domāt. Scenārija rakstīšana, var teikt, man iedeva rīkus, kā to panākt. Tas drīzāk papildina jau to, ko es esmu darījusi. Tādu īpašu robežu novilkt nav bijis nepieciešams, man pat šķiet –prasme rakstīt varētu būt uzlabojusies.

-Jums patlaban ir desmit izdoti romāni. Vai jūtat to kā īpašu slieksni – uzsist sev uz pleca vai pateikt, ka nu ir sasniegts kāds noteikts līmenis?

-Man tas slieksnis laikam bija pēc piektās grāmatas, ar to jau sāku sevi apzināt kā rakstnieci. Pie desmitās skaitlim vairs nav nozīmes, jo man jau iepriekš ieslēdzās lielāka pašpārliecinātība par saviem radošajiem darbiem…

-…un arī gatavība eksperimentiem?

-Eksperimentēju visu laiku. Ma­ni līdzšinējie darbi saturiski ir ļoti atšķirīgi, viens ir komēdija, otrs ir erotiska rakstura, ir autobiogrāfisks romāns, vēl cita ir bērnu grāmata. Man patīk eksperimentēt ar izteiksmes formām.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Jau desmit gadu apmeklē un vērtē kultūras pasākumus

06:09
04.11.2025
44

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā regulāri tiekas domubiedru klubiņš “Teātra afiša”, lai dalītos iespaidos par kultūras pasākumiem. Oktobrī tikšanās reize aizritēja svētku noskaņās, atzīmējot kluba desmito jubileju. Bibliotēkas vadītāja un domubiedru pulcinātāja Baiba Logina “Druvai” pastāstīja, ka jubilejas reizē bija plānots doties kopīgi noskatīties kādu izrādi, tomēr ikdiena bija pārāk aizņemta un tas neizdevās. Pāris dienu pirms […]

Teatra Afisa(1)

Mācās noadīt savu sapņu džemperi

08:06
03.11.2025
106

Reizi mēnesī Auciemmuižā, Raiskuma pagastā, kopā sanāk dažādu paaudžu novadnieces, apsēžas ap galdu, pārspriež ikdienu un ada. “Citi dejo, citi dzied, citi ada,” saka Inga Kalniņa, uzsverot, ka kopā adīšanā ne mazāk svarīga ir kopā būšana. Auciemmuiža ir laba vieta, kur rīkot dažādas meistarklases, atzīst Cēsu novada  Pārgaujas apvienības pārvaldes Kultūras centra vadītāja Solveiga Lobuzova. […]

Dzemperi1

Savienošanās ar ezoterisko pasauli ir sava iekšējā spēka atgūšana

06:10
31.10.2025
89

Agnese Mārtiņkrista ikdienā darbojas ezoterikas jomā – viņa strādā arī ar regresijām jeb iepriekšējo dzīvju ceļojumiem. Ar viņu sarunājāmies par šī darba nozīmi, atklāsmēm un piedzīvoto. -Kur rit jūsu ikdiena? -Dzīvoju Jelgavā. Jāsaka gan, ka esmu gana daudz paceļojusi pa Latviju, bērnībā uzturējos Baus­kas pusē – Misā un Skaistkalnē. Vēlāk, no pusaudža gadiem, dzīvoju Jelgavā […]

Agnese Portrets Mezs 1 4mp

Turpina tradicionālu amatu

06:44
27.10.2025
119

Kaspars Zvirbulis jau desmit gadus dzīvo Līgatnē. Pusaudža gados Rīgas puika brauca pie tēvoča un palīdzēja tāšu darbnīcā. “Jau 20 gados apzinājos, ka tāsiķa amats noderēs. Vismaz  vecumdienāsnoteikti,” stāsta Kaspars. Kaspars Rīgā strādāja celt­niecībā, sieva Madara absolvēja Mākslas akadēmiju. Bija jāizlemj, ko tālāk darīt. Tad arī nolēma pārcelties uz Līgatni un kopā ar Vizmu un […]

Ligatne Kaspars

Maina gadsimtus un atklāj noslēpumus

06:40
26.10.2025
93

Kuram gan nepatīk atklāt noslēpumus. Īpaši jau tos, kas gadsimtiem glabājas zem zemes. Arheologiem ir tā iespēja rakt, izzināt un stāstīt vēsturi.  Jau desmit gadus SIA “Arheoloģiskā izpēte” veic izrakumus daudzviet Latvijā. Arī Cēsīs. Oskars Ušpelis ir arheologs, uzņēmuma vadītājs. Saruna, protams, par pagātni, šodienu un nākotni. -Zinot vēsturi, ikviena vecā pilsēta atrodas uz kapiem. […]

Uspelis

Deja ir terapija

06:07
24.10.2025
71
18

Saruna ar folkloras kopas “Dandari” vadītāju INGU DŪKU Cēsniekiem pagājušajā sestdienā un līgatniešiem piektdien bija iespēja iepazīt deju tradīcijas. Latvijas Universitātes folkloras deju kopas “Dandari” vadītāja Inga Dūka un mūziķis Raitis Sondors kopā ar biedrības “Danču krātuve” dibinātaju Sandi Zučiku Vidzemē rīkoja bezmaksas atvērtas tradicionālās dejas meistarklases. Sarunājos ar INGU DŪKU par tautas deju praski, […]

Duka

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Otrreizējo lietu LIELĀ bode

08:29
06.11.2025
11
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Demokrātija nav pašsaprotama

08:29
05.11.2025
26
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Kad žurnālistu drosme ir dzīvības vērtībā

08:15
04.11.2025
20
1
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Krišjānim Baronam 190

08:15
03.11.2025
18
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ragaviņās uz mežu? Nē, pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā

09:02
30.10.2025
38
1

Tautas balss

Dzērvenes var saglabāt medū

08:19
04.11.2025
21
Lasītāja raksta:

“Nupat dzirdēju radio raidījumā, ka dzērvenes, aplietas ar medu, labi neglabājas. Taču tā gluži nav. Medū var saglabāt gan lielogu dzērvenes, gan purvā lasītās, par to esmu pārliecinājusies. Taču jāizvēlas cietas ogas, tās, kas vēl nav kļuvušas mīkstas. Un tad ogu pietiek līdz jaunajai ražai,” pastāstīja lasītāja, kas dzīvo Piebalgas pusē.

Laikam bez pabalsta neiztikt

08:19
03.11.2025
22
Līgatniete raksta:

“Radio pārraidē dzirdu, ka, lai varētu iztikt, cilvēkam mēnesī vajadzētu saņemt ap diviem tūkstošiem eiro. Bet mana pensija 490 eiro, kaut mūžā 32 gadus esmu cītīgi strādājusi. Kā lai izdzīvoju? Man ir 85 gadi, piepelnīties nevaru. Jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem, vajadzīgas zāles,” sacīja līgatniete un piebilda, ka nekad nevienam nav neko lūgusi, bet laikam vajadzēs […]

Kā indeksēt lielākās, kā mazākās pensijas

08:18
03.11.2025
23
Cēsniece raksta:

“Tiekoties ar kaimiņieni, saruna iegriezās arī par pensiju indeksāciju. Man pensija maza, tas, ko saņēmu oktobrī vairāk, arī nav daudz. Savukārt kaimiņienei pensijā vairāk par tūkstoti eiro mēnesī. Viņa teica, ka tie 50, 60 eiro, kas klāt, neko daudz vairs neizsaka, labāk jau vairāk būtu indeksējuši mazās pensijas, lai labāk cilvēkiem, kuriem ienākumi zem iztikas […]

Meitene un meitene … dušā

09:15
28.10.2025
72
1
Māmiņa raksta:

“Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Pro­tams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava […]

Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

09:38
27.10.2025
35
Lasītājs L. raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

Sludinājumi

Citi

20:43
04.11.2025
10

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

06:47
23.10.2025
19

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998

Citi

23:57
09.10.2025
42

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998