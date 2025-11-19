PIESLĒGTIES
Nelielas lietas, kas uzlabo attiecības Ikdienā

Reklāmraksts
16:13
19.11.2025
7
Couple Having Date Night

Attiecību stiprums bieži vien tiek saistīts ar lieliem notikumiem – kopīgiem ceļojumiem, svinīgiem vakariem vai nozīmīgām gadadienām. Taču ikdienas realitātē daudz lielāka loma ir tam, kādu vidi partneri rada viens otram katru dienu. Tieši mazās, apzinātās darbības veido attiecību emocionālo stabilitāti, un tieši tas nosaka, cik cieša un noturīga kļūst savstarpējā saikne. Dažkārt pietiek ar īsu ziņu dienas vidū, sirsnīgu skatienu vai atbalstu grūtā brīdī. Tāpēc cilvēki arvien biežāk meklē vienkāršus, bet nozīmīgus veidus, kā izrādīt savas jūtas, piemēram, sarūpējot pārdomātas, romantiskas dāvanas draudzenei, kas ļaus pasmaidīt ikdienas skrējienā.


Klausīšanās – svarīgāka par runāšanu

Prasme klausīties dažkārt tiek novērtēta par zemu, taču tā ir viena no būtiskākajām, kas ietekmē attiecību kvalitāti. Spēja dzirdēt otru ne tikai vārdos, bet arī tonī un žestos ir svarīga, jo mēs bieži dzirdam, bet reti patiešām klausāmies.

Kad cilvēks jūtas sadzirdēts, viņš jūtas svarīgs, un tieši tas padziļina emocionālo saikni. Ikdienā šī prakse var būt pavisam vienkārša – uzdot papildjautājumus, nevis steigšus piedāvāt risinājumu. Klausīšanās parāda cieņu, pacietību un empātiju – trīs pamatelementus, uz kuriem balstās ilgstošas partnerattiecības.


Kvalitatīvs laiks kopā

Laika pavadīšana kopā bieži tiek uzskatīta par vienu no attiecību svarīgākajiem aspektiem, taču būtisks ir nevis laika daudzums, bet gan tā kvalitāte. Būt kopā vienā telpā, bet būt aizņemtiem katram ar savu darbību, neskaitās būt kopā. Pat stunda dienā, kas veltīta tikai savam partnerim var būt vērtīgāka par visu nedēļas nogali.

Labs piemērs ir radīt kopīguas tradīcijas, piemēram, vakara tēja katru ceturtdienu vai svētdienas pārrunu pastaigas. Tas īpaši svarīgi dinamiskā dzīvesveidā, kad šķiet, ka laiks izkūp gaisā un zūd arī tuvība.

Kvalitatīva kopā būšana nav atkarīga no īpašas vietas vai konkrētiem apstākļiem – svarīgākais ir klātbūtnes sajūta un vēlme būt kopā nevis fiziski, bet emocionāli. Pat pavisam vienkāršas situācijas, piemēram, kopīga maltīte vai klusēšana uz balkona, kļūst vērtīgas, ja tajās ir patiesa interese vienam par otru.


Cieņa – attiecību pamats

Lai arī mīlestība un kaisle tiek daudz apspriestas kā galvenie attiecību elementi, tieši cieņa ir tā, kas nosaka, vai attiecības izturēs pārbaudījumus. Cieņa izpaužas dziļā izpratnē par otra cilvēka vērtību, izvēlēm, domām un robežām.

Cieņa ikdienā parādās detaļās – veidā, kā tiek runāts ar otru, vai tiek pārtraukti teikumi, vai tiek uzspiests savs viedoklis. Tā parādās arī spējā pieņemt atšķirības, nevis mainīt otru, bet pieņemt viņu kā pilnvērtīgu, neatkarīgu personību. Kad partneri viens otru ciena, nav nepieciešamības izlikties, spēlēt lomas vai pielāgoties.

Cieņa nav tikai attieksme vārdos, bet arī spēja atturēties no rīcības, kas var aizskart vai noniecināt otru, īpaši brīžos, kad ir nesaskaņas. Tā ietver arī godīgumu, ne tikai attiecībā pret partneri, bet arī pret sevi. Cieņa nozīmē ne tikai piekrist, bet arī ļaut nepiekrist, un vienmēr būt blakus, neskatoties uz atšķirībām.

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mūsdienu jaunieši un patriotisms - citāds, bet joprojām īsts

09:17
18.11.2025
27
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Patriotiskie burkšķētāji

09:15
18.11.2025
17
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Ievainojamība – pretimnācēja, kolēģa, mana un tava

09:17
17.11.2025
19
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Kādam vien pieci eiro, citam būtisks atbalsts

09:21
12.11.2025
34
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Neko nezinu, vainīgs neesmu

08:18
09.11.2025
67
1

Tautas balss

Skatītājam sarežģīti

09:19
17.11.2025
37
Teātra cienītāja K. raksta:

“Apmeklēju Cēsu novada amatierteātru skati. Priecājos par daudzveidīgajiem kolektīviem, interesantajiem iestudējumiem. Mūsu tautā tiešām ir daudz talantu: gan uzvedumu autori, gan režisori, gan aktieri savu darbu dara ar aizrautību un azartu. Bet tomēr viena iebilde par to, kur notika skates izrādes. Pro­tams, labi, ka tās skatāmas novada attālākajos pagastos, bet, no otras puses, Cēsis tomēr […]

Pilsētai vajag jaunu svētku rotu

09:29
14.11.2025
28
Seniore raksta:

“Nauda jātaupa, skaidrs, bet gribētos gan, lai Cēsīs beidzot būtu kaut kas jauns valsts svētku noformējumā. Nezin cik gadu Vienības laukumā redzams viens un tas pats. Savukārt karogi ap laukumu jau sen neliek domāt par svētkiem, tie kļuvusi par ikdienas daļu. Domāju, daudzi cēsnieki uz 18.novembri gribētu redzēt krāšņāku pilsētu,” sprieda seniore.

Par maz informācijas

09:28
13.11.2025
27
1
Cēsniece J. raksta:

“Izlasīju par Cēsu pilsētas padomes sēdi.Būtu zinājusi, ka tāda notiek, būtu aizgājusi. Informācijas par to vai nu nebija, vai bija par maz, lai cilvēks, kurš ikdienā neseko visiem notikumiem pilsētā, to pamanītu. Ja nevar citādi, var taču izlikt afišas, garāmejot tās cilvēks ierauga. Feisbuks taču visiem nepaziņo, ja neesi īstajā “burbulī”, vēsts pie tevis neatnāks,” […]

Kam piederēs teritorija pie Raiskuma ezera

09:28
13.11.2025
39
Pārgaujas apvienības iedzīvotāja raksta:

“Gaidām, kad kāds pateiks, kas notiks ar pašvaldības zemi Raiskuma krastā. Vai to mainīs pret privātīpašumu pie Cēsu pilsētas stadiona? Ezermala gan bijusi nomā, bet nomnieks vienmēr ļāvis izmantot teritoriju ikvienam, tā bija apkaimes iedzīvotājiem pieeja ezeram, atpūtas vieta. Kāpēc cēsnieku intereses par vienu zemes pleķīti ir pirmajā vietā? Vai pilsētas stadionam ir kādi lieli […]

Medijam ir spēks

09:27
12.11.2025
21
Lasītājs raksta:

“Pērn un šī gada sākumā zvanīju “Druvai” par to, cik sliktā stāvoklī ir Liepas dzelz­ceļa pārbrauktuve. Šovasar beidzot to salaboja. Domāju, savs nopelns tajā ir arī avīzei. Paldies!” pauda lasītājs.

