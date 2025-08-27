PIESLĒGTIES
Trešdiena, 27. augusts
Vārda dienas: Žanis, Jorens, Alens
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Nedodas prom, bet paplašina ražošanu

Sarmīte Feldmane
05:49
27.08.2025
4
Zindari

Gandarījums, ka klienti novērtē. “Zindari” saimnieks Agris Elperis. FOTO: no albuma

Pie ražotnes Cēsīs plāksne ar uzrakstu “Zindari” noņemta, bet saimnieks Agnis Elperis ir tikpat rosīgs un aizņemts.

“Viss notiek un attīstās,” viņš saka un piebilst, ka dzīvē daudz kas ir apstākļu sakritība un pašam jāizvēlas ceļš, pa kuru iet.

Pirms diviem gadiem cēsnieks izveidoja koprades darbnīcu “Zindari”, sāka izgatavot hidrolātus jeb ziedūdeņus,    augu izvilkumus eļļā, čagu.    Tika izveidots internetveikals, kas veiksmīgi darbojas, jo produktiem ir pieprasījums.

“Neesmu pamēģinājis plašākā tirgū. Izpētot to, saprotu, ka tam,  ko ražoju,    tirgus ir    augošs, Eiropā pieprasījums ik gadu palielinās. Redzot noietu Latvijas internetveikalā, jo produktus tirgoju tikai internetā, saprotu, ka attīstības iespējas ir mazas, Iemesls vienkāršs – mazs tirgus,” stāsta “Zindaru” saimnieks.

Drīzumā viņš sāks iekārtot ražotni Austrijā, skaistā vietā, kur no mājas redzami sniegotie Alpi, blakus Innas upe, kurai otrā pusē- Vācija. Ražotnē iecerēta telpa, kur interesenti varēs paši darboties meistarklasēs, gatavot hidrolātus, uzzināt, kādas vērtības varam gūt no augiem.

“Internetveikals būs Austrijas un Vācijas tirgum. Vienādus produktus piedāvāšu gan no mūspusē, bioreģionā    vāktiem augiem, un    tas būs rakstīts uz etiķetēm, gan arī      no augiem, kas vākti tīrā vidē pie Innas.    No Cēsīm un Latvijas nepazūdu,” saka A.Elperis un piebilst, ka būs interesanti, ko pircēji vairāk izvēlas Latvijā, kas labāk patīk vāciešiem un austriešiem.

“Zindari” Cēsīs atstāj telpas, kurās līdz šim strādāja, taču citviet pilsētā tiks iekārtota maza ražotne, kura gan nebūs publiski pieejama. “Vasarā droši vien uz vairākiem mēnešiem būšu te. Pļavas, meži pazīstami, zinu, kas, kur aug, kad zied. Taps produkti no augiem, kas aug Gaujas Nacionālajā parkā,” atklāj cēsnieks un uzsver, ka iesāktais tiek turpināts, tikai plašāk – Cēsīs un Austrijā.

Atrast savu nišu

Par ziedūdeņiem, augu ekstraktiem A.Elperis zina daudz stāstīt. Par katru augu, ko tas var dot. “Lai visu apgūtu, mūža nepietiks,” viņš nosaka. Ar “Zin­daru” zīmolu piedāvājumā ir 39 hidrolāti. Ne tikai tādi, ko katrs var iedomāties, – jasmīna, ievas, asinszāles, ābeles, ceriņu,    kumelītes, priedes, bērza, bet arī ceļmallapu, raspodiņa, liepu lapu, nātru, pīlādžogu, raudenes. Agnis pastāsta, ka pasaulē vispieprasītākais ir rožu smaržūdens, tad lavandas, rozmarīna un kumelīšu. “Zindari” lavandu iegādājas Latvijas lauku saimniecībās, bet rozmarīnu -bioveikalos. Visi Cēsīs ražotie hidrolāti ir reģistrēti Eiropas Kosmētikas līdzekļu elektroniskās paziņošanas portālā CPNP , uz etiķetēm ir produktu apraksti, reģistrācijas numuri.    “Hidrolātā ir auga esence, to nevar salīdzināt ar sulu, tēju, jo katram augu produktam ir sava vērtība. Tvaicējot piecas stundas, augs atdod tādas vielas, kuras citādi nedabūt,” pastāsta A.Elperis un piebilst:    “Redzēs, ko par augu ekstraktiem teiks vācieši, austrieši.”   

Kādreiz katrai zāļu sievai skapītī bija ne tikai zāļu tējas,bet arī dažādu augu uzlējumi. Agnis daudz pētījis, kā katru ekstraktu pareizi izgatavot. Tiek izmantota vīnogu kauliņu, saulespuķu, čia sēklu eļļa.    Ir augi, kuri  pat trīs mēnešus jātur saulē, citi tikpat ilgi tumsā, tikai tad eļļas izvilkums ir gatavs.

Smags darbs jāiegulda, lai iegūtu un sagatavotu čagu. Arī tā kļūst aizvien pieprasītāka, jo daudzi iepazīst šo dabas dotās bagātības vērtību. “Zindaru”gatavotā ir reģistrēta kā uztura bagātinātājs.

“Man patīk darbības niša, kurā esmu. Jā, daudzi Latvijā ražo hidrolātus, augu ekstraktus, čagu, bet ne tik daudzi kā zāļu tējas,” saka A.Elperis.

Uzņēmējam jāmāk rēķināt

Agnis Elperis ir pieredzējis uzņēmējs. Ne tikai cēsnieki viņu pazīst kā “Cēsu maizes” dibinātāju un vietējo produktu veikala “Milti un Zīle rokā” izveidotāju. Pamazām maiznieks ieguva klientu uzticību, bet zīmols- atpazīstamību. “Pēc septiņu gadu darba biju noguris. Aizņemtība bija pārlieku liela. Māsīca jau strādāja ceptuvē un pamazām pārņēma “Cēsu maizi”. Prieks, ka Zaļaiskalnu ģimenes uzņēmums attīstās,” pastāsta A.El­peris un atklāj, ka maizes cep­šanai savulaik pievērsies, lai nedaudz pamainītu nodarbošanos. Viņš ir informāciju tehnoloģiju vadības izstrādes un administrēšanas speciālists. Izglītojies Anglijā un Vācijā.

“Darbs bija labi atalgots, bet saspringts, nervozs. Atteicos no vairākiem klientiem un veltīju laiku maizes cepšanai. Aizvien man ir pastāvīgie klienti, pie kuriem tagad braukšu no Austrijas,” pastāsta uzņēmējs. Viņš atzīst, ka tikai tāpēc, ka strādāja labi atalgotu darbu, varēja izveidot gan “Cēsu maizi”,  gan “Zindarus”.
“Sā­kumā taču neko nepelni, ieguldi visu, kas ir, un vēl kādu laiku piemaksā par to, ko dari. Ar to ir jārēķinās. Kāpēc vecpilsētā uzņēmēji tik bieži mainās? Tie, kuri saistīti ar tūrismu, vasarā tik daudz nenopelna, lai ziemās    izdzīvotu. Vajag papildu ienākumus, citu darbu. Un ir pašam skaidri jāsaprot, vai nopelnīto algu vērts ieguldīt uzņēmumā, vai tas, ko dari, patiešām ir sirdij tuvs,” pārdomās dalās cēsnieks. Un vēl – viņš pats veido etiķešu dizainu, tās izgatavo, uztur    mājaslapu un regulāri klientus informē feisbukā. “Ja būtu jāmaksā speciālistiem par pakalpojumiem, tie būtu lieli izdevumi,” atgādina uzņēmējs.

Lai arī kādu produktu ražotājs piedāvā, ienācējam tirgū vispirms ir jāiegūst uzticība. “Lai ieietu tirgū, produktam jābūt izcilam, kad jau ir klienti, kvalitāti zaudēt nedrīkst. Daru no sirds. Sociālajos tīklos nestāstu, lai pērk, jo mans ziedūdens ir labākais,    tikai    ievietoju informāciju, ko ražoju un kas tas ir. Pozitīvās atsauksmes iedrošina gan mani, gan pircējus.    Varu teikt, ka tagad “Zindari”ir pelnoši,” saka uzņēmējs.

Veidojot “Zindarus”, A.Elperim bija iecere par koprades telpām, lai vienam nebūtu garlaicīgi, lai sadarbotos. Taču par piedāvāto iespēju interese bija maza, pieteicās viens cēsnieks, kurš kādu laiku pastrādāja reizi nedēļā.    Meistarklasēs, kurās katrs no paša savāktajiem augiem varēja izgatavot hidrolātu, apmeklēja pāris cilvēku nedēļā, palielinoties darba apjomam, Agnim tām pietrūka laika.

“Cēsīs jūtos labi. Ne jau pavisam dodos prom,” saka cēsnieks Agnis Elperis.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Kusties droši - ortožu nozīme pirms un pēc traumām

15:35
26.08.2025
12
1

Ikdienas kustības, sports un pat vienkāršas mājas aktivitātes dažkārt var radīt neparedzētus izaicinājumus mūsu ķermenim. Traumas, locītavu sāpes vai hroniski diskomforta simptomi var ierobežot kustību brīvību un ietekmēt dzīves kvalitāti. Tieši šādās situācijās ortozes, speciāli izstrādātas ortopēdiskas ierīces, kļūst par uzticamu sabiedroto, palīdzot gan novērst traumas, gan paātrināt atveseļošanās procesu. Kvalitatīvus un inovatīvus risinājumus piedāvā […]

Young Woman Practicing Exercise Physiotherapy Session

Nekas nav neiespējams

06:13
25.08.2025
532
1

Desmit dienas atlikušas līdz 1.septembrim. Sāksies jaunais skolas gads. Par izglītību, pedagoģiju un daudz ko citu saruna ar Raunas pamatskolas direktoru, skolotāju, vēsturnieku, bijušo Izglītības ministrijas Izglītības departamenta direktora vietnieku Edgaru Plētienu. -Kāds pirms skolas gada sākuma ir noskaņojums skolotājam, direktoram? -Kolēģi atgriežas no atvaļinājuma. Kolektīvs skolā ir nokomplektēts. 1.klasē būs 19 skolēni. Saimniecisko darbu […]

Pletiens1

Auto līzings Latvijā: iespējas un stratēģijas uzņēmumiem mainīgā tirgus vidē

18:11
22.08.2025
14

Auto līzings Latvijā pēdējos gados ir kļuvis par vienu no galvenajiem mobilitātes risinājumiem gan uzņēmumiem, gan privātpersonām. Mainīgie ekonomiskie apstākļi, procentu likmju svārstības un transportlīdzekļu cenu kāpums rada jaunu realitāti, kurā mobilitātes nodrošināšana prasa gudru pieeju un stratēģisku plānošanu. Uzņēmumiem vairs nepietiek ar to, ka autoparks vienkārši ir pieejams – tam ir jābūt ekonomiski pamatotam, […]

Pexels Arlindphotography 30555869

Dzīves skaistums slēpjas spējā pamanīt un novērtēt mazās dzīves burvības

05:18
21.08.2025
31

Ruta Putnaērgle ir neformālās izglītības centra ” Baltā studija” vadītāja.  Cilvēks, kurš prot priecāties par dzīvi, aizraut un ieinteresēt citus mācīties ko jaunu, atbalstīt un motivēt grūtos brīžos vispiemērotākā un atbilstošākā veidā. Numeroloģija ir Rutas aizraušanās, kas, strādājot ”Baltajā studijā”, ir pāraugusi profesionālā darbībā. -Kāda ir jūsu ikdiena? Saprotu, ka numeroloģiju arī mācāt citiem. -Plašs jautājums! […]

Ruta

Piebalgas sajūta “Dabas azotē”

06:15
20.08.2025
223

Amandas Zariņas un Artura Mihejeva izlolotā atpūtas vieta “Dabas azote” atrodas Piebalgai raksturīgajā gleznainajā ainavā – to ieskauj mežs, skaisti pauguri. Te arī liels dīķis, kurā var makšķerēt, nopeldēties pēc pirts, izbraukt ar laivu vai SUP dēļiem. “Dabas    azote” tiešām kļuvusi par mierpilnu un harmonisku vietu, ko novērtē kā viesi no Lat­vijas, tā arī […]

Dabas Azote

Atgriešanās mājās un savs bizness Bērzkrogā

06:07
19.08.2025
387
2

Ilva Štāle savu uzņēmumu “Sidrabs” atvēra pagājušajā vasarā ap Jāņu laiku. Tas ir ēdiena treileris, kurā top burgeri pēc pašas izlolotām receptēm. Darbību jau pirmās sezonas laikā sākusi Bērzkrogā, tad ar savu ceļojošo burgernīcu uzaicināta uz Cēsīm, tomēr šogad Ilva nolēmusi palikt Bērzkrogā – tuvāk mājām un savējiem. Idejas rašanās un treilera iegāde Ilva ar […]

Sidrabs

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Viņa "uztaisīja" manu dienu

18:10
24.08.2025
28
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pamests bērns ir mācība mums visiem

18:10
23.08.2025
89
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Satraucošs brauciens

13:56
20.08.2025
45
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Neļaut savējiem palikt neziņā

16:47
18.08.2025
32
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Atmiņās par svaigu kāpostu zupu

16:47
16.08.2025
50
1

Tautas balss

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
23
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
18
2
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
22
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Lai neapšļakstītu gājējus

13:57
20.08.2025
29
Lasītājs raksta:

“Vai nevajadzētu atcerēties laikus, kad ielas rītos mazgāja ar ūdeni? Tagad, kad Cēsīs ir tik daudz remontu, būvniecības, nereti brauktuves ir smilšainas, dubļainas. Automašīnas nošķiežas un lietus laikā apšķiež gājējus. Tagad sāksies skola, gājēju būs vairāk. Ja līs, no apšļakstīšanas būs grūti izvairīties,” sprieda lasītājs.

Vai jaunais asfalts bīstams

16:49
17.08.2025
38
1
Autovadītājs raksta:

“Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais […]

Sludinājumi

Citi

22:06
23.08.2025
9

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

15:40
17.08.2025
13

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
24

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998