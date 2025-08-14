PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 14. augusts
Vārda dienas: Zelma, Zemgus, Virma
ZIŅOT DRUVAI
Misija – palīdzēt cilvēkiem atgūt spēju būt kustīgiem

Anna Kola
06:31
14.08.2025
14
Keitija1

Novērtēti. Keitija Ledervuda (centrā) ar ukraiņu jauniešiem Deividu un Kristīnu Pasaules Uzņēmējdarbības kausa Latvijas finālā. FOTO: no albuma

Amerikāniete Keitija Ledervuda nu jau vairākus gadus par savām mājām sauc Cēsīs. Viņas darbs ir ļoti specifisks un īpašs, viņa gatavo protēzes cilvēkiem, kas zaudējuši kādu locekli un rūpējas, lai protēze veiksmīgi kalpotu ilgākā periodā. Ar savu darbu viņa ieguvusi atzinību gan Latvijā, gan plašākā mērogā.

-Kā vērtējat paveikto un par to saņemto atzinību?

-Jā, pēdējos pāris gadus mūsu darbs ir ticis pamanīts un atzīts gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. Pavisam nesen tikām izvēlēti starp pieciem labākajiem “Pasaules Uzņēmējdarbības kausa 2025” Latvijas nacionālajā finālā un esam iekļuvuši labāko 10% vidū globālajā kopvērtējumā! Tas, protams, mūsu komandai ir fantastisks sasniegums un gandarījums. Galvenie faktori, kas veicina šo publisko atzinību, ir mūsu 3D tehnoloģiju izmantošana un unikālais pacientu aprūpes protokols. Mēs neesam aktīvi meklējuši šo atzinību, novērtējam to kā mūsu smagā darba un aizrautības pret to apliecinājumu. Mūsu uzmanības centrā paliek nemainīgas vērtības: nodrošināt visaugstākās kvalitātes un personiskāko protēžu aprūpi katram mūsu pacientam. Cenšamies atgriezt cilvēku viņa dzīvē ne tikai ar protēzi, lai atgūtu kustības, bet arī emocionāli un garīgi. Kā kristiešiem mums ir moto: “Nodrošināt fizisku cerību ar protēzi, vienlaikus daloties mūžīgajā cerībā, kas mums tiek piedāvāta Jēzū Kristū”. Paturam to par savas rīcības centru, un tad citi ierauga, redz atšķirību un vēlas par mums uzzināt vairāk!

-Kas jauns noticis “Designed to Live” projektā, kopš sarunājāmies pērn gada sākumā? Kā projekts ir mainījies kopš sākuma?

-Ļoti mainījies! Tagad kā galveno protēžu izgatavošanas metodi izmantojam progresīvu 3D dizainu un 3D drukāšanu. Projektam ir spēcīga un unikāla komanda, tostarp ukraiņu jaunieši Deivids un Kristīna, kuri paši arī ir protēžu lietotāji. Mums ir daudz vairāk pacientu, galvenokārt Latvijas iedzīvotāji un joprojām arī daži ukraiņi. Mums ir pārbaudīts un unikāls veids, kā nodrošināt pacientu aprūpi, sadarbojamies arī ar biedrību “Designed to Live”, lai spētu pacientiem sniegt vēl plašākas papildu iespējas.

-Atceros, iepriekš jūsu darbs galvenokārt bija saistīts ar Ukrainas karā cietušajiem. Vai tas pēdējos gados ir mainījies?

-Projekts “Misija:Ukraina”, ko izveidoju 2022. gadā, joprojām ir aktīvs, bet jāteic, krietni vien samazinātā līmenī. Tas ir saistīts ar mainīgo situāciju Ukrainā protēžu aprūpes jomā. Līdz šim ukraiņiem, kuri ievainoti karā, esam nodrošinājuši vairāk nekā 30 protēžu. Tas nav maz. Patlaban lielākā daļa mūsu pacientu ir no Latvijas – pie mums ierodas cilvēki no visiem reģioniem!

-Vai plānojat ilgstoši palikt un strādāt Latvijā?

-Es plānoju palikt Cēsīs, cik ilgi vien Dievs atļaus! Manas mājas, mani draugi, mans bizness un mana dzīve ir Cēsīs. Mums ir plāni paplašināt “Designed to Live Ortopēdija” pakalpojumus, iekļaujot anatomiskās 3D drukāšanas pakalpojumus vietējiem ķirurgiem. Anatomiskie modeļi var uzlabot medicīnas speciālistu izglītošanu un ķirurģisko procedūru plānošanas procesu. Šie modeļi tiek drukāti 3D formātā pēc ķirurga sniegtā skenējuma. Gaidām arī “Designed to Live” studijas pārvietošanu uz lielākām telpām, tad pievienoties komandai varēsim uzaicināt arī terapeitus un paplašināt mūsu “ParaFit” adaptīvā fitnesa programmu. Telpas jau ir izvēlētas, bet tās vēl gaida renovācijas darbu pabeigšanu.

-Kāda tagad ir dzīve Cēsīs – pēc vairākiem gadiem? Vai jūtaties šeit kā mājās?

-Kā jau teicu, Cēsis ir manas mājas! Dzīve šeit ir mierīga, gandarījuma un arī iespēju pilna. Atbalsts, ko saņemam no pašvaldības, mūsu saimniekiem, mūsu pacientiem un ārstiem, kā arī Cēsu iedzīvotājiem, padara to par ideālu vietu dzīvei. Kā starptautiska -amerikāņu un ukraiņu -komandu, mēs esam pateicīgi būt šeit un tikt uzņemtiem kopienā.

-Vai ir kādi Latvijas speciālisti -ārsti, klīnikas-, ar ko sadarbojaties?

-Lielāko daļu pacientu pie mums nosūta traumatologu grupa no Rīgas. Turklāt ir labas attiecības ar dažiem fizioterapeitiem un ergoterapeitiem. Daudzi pacienti pie mums vēršas pēc citu mūsu pacientu ieteikumiem, kas, manuprāt, ir labākais nosūtījuma veids.

-Kas ir vissarežģītākais, ko esat piedzīvojusi, dzīvojot un strādājot šeit, Latvijā?

-Visgrūtāk ir redzēt ilgo laiku, kas pacientam jāpavada, lai saņemtu valsts finansējumu protēzes iegādei. Vidējais gaidīšanas laiks no amputācijas brīža līdz brīdim, kad pacients saņem finansējumu protēzei, ir astoņi mēneši. Manā pieredzē šī ilgā gaidīšana ir nepieņemama un tikai vēl vairāk pasliktina cilvēka veselības stāvokli. Tas ir muskuļu zudums, kontraktūras, esošo veselības problēmu pasliktināšanās, ne viens vien arī ieslīgst depresiā. Šī iemesla dēļ “Designed to Live Ortopēdija” nodrošina pacientus ar izmēģinājuma/testa protēzi, kas ļauj viņiem sākt rehabilitāciju un apmācību, kamēr viņi gaida valsts finansējumu. Izmēģinā­juma protēzi kā ziedojumu nodrošina mūsu partneris “Designed to Live Biedrība”. Pēc valsts finansējuma apstiprināšanas mēs pacientam nodrošinām pilnīgi jaunu protēzi.

-Kādi ir jūsu plāni atlikušajai vasaras daļai?

-Mums bijusi rosīga vasara, piedaloties vairākās profesionālās konferencēs. Augustā, septembrī es došos uz ASV, lai uzstātos AOPA, lielākajā protēžu konferencē ASV. Esmu uzaicināta tur pastāstīt par mūsu pieredzi darbā ar kara laikā cietušajiem, kam amputēti locekļi, un 3D drukāšanas izmantošanu protezēšanas aprūpē.

