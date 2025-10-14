PIESLĒGTIES
Mirklis ainavā – vēstures liecība

Sarmīte Feldmane
06:04
14.10.2025
15
Dr Pl1

Krāj atmiņas. Rolands Tihānovs no ceļojuma pa Portugāli pārveda ne tikai atminēties vērtus piedzīvojumus, bet arī foto­grāfijas. FOTO: no albuma

Rolanda Tihānova ikdiena paiet Rīgā, kur ir darbs, kas saistīts ar IT  nozari, bet, ciemojoties dzimtajos Drustos, allaž top kāda fotogrāfija.

Fotografēšana un filmēšana Rolandam kļuva par vaļasprieku, kad viņš iegādājās dronu. “Tas ir reģistrēts, ir apdrošināšana, un man ir pilota tiesības. Fotografējot ar dronu, iznāk skaistas, interesantas bildes, kurās redzamas neierastas ainavas,” stāsta drustēnietis un atzīst, ka sākumā domājis ceļojumos atmiņai vien tvert skaistus mirkļus, bet Drusti un apkārtne no gaisa ir ļoti interesanti.

“Zaļie meži, baltā apkārtne ziemā. Rudens pusē  allaž cenšos nobildēt skolu un ezeru. Piltiņ­kalns ar labirintu, takām no augšas izskatās ļoti interesants. Man izdevās vienā bildē ietvert trīs ezerus. Pēdējos gados ainavā iezīmējas pārmaiņas, kaut vai    ceļš, kas vairs neput,” pastāsta Rolands un piebilst, ka visskaistākā un tuvākā pašam ir dzimtā māja, kas atrodas kalnā. Tur apkārt koki un ainava ir mainīga ne tikai gadalaikos, arī saulaina vai mākoņaina diena rada noskaņu.     

Rolands Drustu ainavu attēlus rādīja savējiem. Tad mamma ierosināja, ka jāparāda arī citiem, un bibliotēkā tika iekārtota izstāde “Drusti – no cita skatapunkta”.    Bibliotēkas vadītāja Aija Ciguze pastāsta, ka par Rolanda fotogrāfijām bijusi liela interese. Drustēnieši tajās atpazina zināmas vietas, par dažā fotogrāfijā redzamo strīdējās, vai tiešām ir tas, ko domā. Un ikviens, kurš ieraudzīja savu māju ainavā no gaisa, bija priecīgs.

Izstādē bija fotogrāfijas, kas tapušas trīs četru gadu laikā. “Drusti, Gatarta, Auļukalns, mūsu lauki, meži, ezeri,” bilst Rolands.    Attēli ir vēstures liecība, notvertais ainavas mirklis. Apkārtne mainās, un tā ļoti izmainīsies, kad uzbūvēs VES. Drustēnieša fotogrāfijas atgādinās, kāda ainava bijusi agrāk.

Fotografēšana Rolandam kļuva par vaļasprieku, lai krātu ceļojumu atmiņas. Ceļošanai viņš vienmēr prot izbrīvēt laiku. Nesen atgriezies no Portugāles. “Ļoti patika Portugāle, okeāns, klintis, saulriets. No gaisa atklājas citas ainavas, plašākas,” teic drustēnietis un piebilst, ka spilgti iespaidi gūti arī Albānijā un Ziemeļmaķedonijā.

“Ceļojumi – tā ir pieredze, atpūta, labas atmiņas, arī piedzīvojumi. Ainavas katrā vietā ir tik atšķirīgas,” saka Rolands un atklāj, ka Eiropa iepazīta krustām šķērsām, jāver vaļā durvis uz Āzijas valstīm.

Domas un viedokļi

Anna Kola
Anna Kola

Oktobrī atceramies par garīgās veselības nozīmīgumu

09:36
13.10.2025
14
Lasītājs

Darbs labs, bet vai aktuāls

09:38
12.10.2025
26
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lāsts ar tiešo mārketingu

09:34
12.10.2025
24
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Elektroskūterus stūrē bērni

09:33
11.10.2025
29
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lasīšanas ieguvumi

09:50
09.10.2025
24

Tautas balss

Iedibināta brīnišķīga tradīcija

09:39
14.10.2025
6
Bijusī koriste raksta:

“Priecājos par burvīgo koru un vokālo ansambļu konkursu, ko rīkoja Cēsu novada pašvaldība. Tā bija iespēja ne tikai dziedātājiem parādīt savas spējas, apliecināties, bet arī kora mūzikas cienītājiem baudīt brīnišķīgu priekšnesumu. Ceru, tradīcija iedzīvosies un turpināsies vēl vērienīgāk,” sacīja bijusī koriste.

Publiska iela, tātad paredzēta ikvienam

09:39
13.10.2025
33
Autovadītāja K. raksta:

“Vai braukšanas ātrumu ierobežojošajiem vaļņiem, ko ierīko pāri brauktuvēm, ir kādi vienojoši normatīvi – tāds jautājums radās, braucot Cēsīs pa Puķu ielu. Tagad, kamēr tajā apkaimē notiek lielie ielu remonti, esmu dažas reizes izmantojusi Puķu ielu, lai no Jāņa Poruka ielas aizbrauktu uz Piebalgas ielu. Puķu ielā ātruma vaļņi ir ļoti augsti un šauri, pat […]

Kā samaksāt par dārgo siltumu

09:38
11.10.2025
29
Līgatniete A. raksta:

“Mums, līgatniešiem, iet traki. Par apkuri daudzdzīvokļu mājās jāmaksā vairāk nekā pagājušajā gadā, pazudusi it kā esot arī daļa māju uzkrājumu. Kāpēc mums siltums ir aizvien dārgāks? Liela daļa dzīvokļu saimnieku ir seniori gados, pensijas mazas, kā samaksāt? Faktiski iznāk, ka tik, cik pensiju indeksācijā pieliek, jāatdod par dzīvokli. Bet daudz kas cits jau arī […]

Kad auto kaut kur jāliek

09:38
10.10.2025
43
Autobraucēja raksta:

“To, ka Cēsīs atrast autostāv­vietu ir problēmas, zina katrs iebraucējs. Pusdesmitos no rīta vecā tirgus laukumā novietoju savu mašīnu otrajā rindā. Vēl nodomāju, ka varēs ērti  izbraukt. Pēc nepilnas stundas atgriezos, izveidojusies trešā rinda, mašīnas tik tuvu cita citai, ka sapratu, esmu iesprostota. Sēdēju un gaidīju, 45 minūšu laikā nekas nemainījās. Tad pilnīgi nesaprotami, vēl […]

Dārgs brauciens

09:18
08.10.2025
36
1
Pensionāre raksta:

“Vajag satiksmes autobusa maršrutu, lai Cēsīs no Bērzaines ielas var taisnā ceļā, bez pārsēšanās, aizbraukt līdz “Solo”veikalam Jāņa Poruka ielā. Tur tagad vienīgā pasta nodaļa pilsētā. Daudzi pensiju saņem pastā, bet tagad, lai no Bērzaines puses tiktu līdz “Latvijas Pastam” , iznāk pārsēsties, jāmaksā par diviem reisiem. Vai tā mēs domājam par senioriem?” bija neapmierināta […]

