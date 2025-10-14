Mirklis ainavā – vēstures liecība

Rolanda Tihānova ikdiena paiet Rīgā, kur ir darbs, kas saistīts ar IT nozari, bet, ciemojoties dzimtajos Drustos, allaž top kāda fotogrāfija.
Fotografēšana un filmēšana Rolandam kļuva par vaļasprieku, kad viņš iegādājās dronu. “Tas ir reģistrēts, ir apdrošināšana, un man ir pilota tiesības. Fotografējot ar dronu, iznāk skaistas, interesantas bildes, kurās redzamas neierastas ainavas,” stāsta drustēnietis un atzīst, ka sākumā domājis ceļojumos atmiņai vien tvert skaistus mirkļus, bet Drusti un apkārtne no gaisa ir ļoti interesanti.
“Zaļie meži, baltā apkārtne ziemā. Rudens pusē allaž cenšos nobildēt skolu un ezeru. Piltiņkalns ar labirintu, takām no augšas izskatās ļoti interesants. Man izdevās vienā bildē ietvert trīs ezerus. Pēdējos gados ainavā iezīmējas pārmaiņas, kaut vai ceļš, kas vairs neput,” pastāsta Rolands un piebilst, ka visskaistākā un tuvākā pašam ir dzimtā māja, kas atrodas kalnā. Tur apkārt koki un ainava ir mainīga ne tikai gadalaikos, arī saulaina vai mākoņaina diena rada noskaņu.
Rolands Drustu ainavu attēlus rādīja savējiem. Tad mamma ierosināja, ka jāparāda arī citiem, un bibliotēkā tika iekārtota izstāde “Drusti – no cita skatapunkta”. Bibliotēkas vadītāja Aija Ciguze pastāsta, ka par Rolanda fotogrāfijām bijusi liela interese. Drustēnieši tajās atpazina zināmas vietas, par dažā fotogrāfijā redzamo strīdējās, vai tiešām ir tas, ko domā. Un ikviens, kurš ieraudzīja savu māju ainavā no gaisa, bija priecīgs.
Izstādē bija fotogrāfijas, kas tapušas trīs četru gadu laikā. “Drusti, Gatarta, Auļukalns, mūsu lauki, meži, ezeri,” bilst Rolands. Attēli ir vēstures liecība, notvertais ainavas mirklis. Apkārtne mainās, un tā ļoti izmainīsies, kad uzbūvēs VES. Drustēnieša fotogrāfijas atgādinās, kāda ainava bijusi agrāk.
Fotografēšana Rolandam kļuva par vaļasprieku, lai krātu ceļojumu atmiņas. Ceļošanai viņš vienmēr prot izbrīvēt laiku. Nesen atgriezies no Portugāles. “Ļoti patika Portugāle, okeāns, klintis, saulriets. No gaisa atklājas citas ainavas, plašākas,” teic drustēnietis un piebilst, ka spilgti iespaidi gūti arī Albānijā un Ziemeļmaķedonijā.
“Ceļojumi – tā ir pieredze, atpūta, labas atmiņas, arī piedzīvojumi. Ainavas katrā vietā ir tik atšķirīgas,” saka Rolands un atklāj, ka Eiropa iepazīta krustām šķērsām, jāver vaļā durvis uz Āzijas valstīm.
