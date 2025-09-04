PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 4. septembris
Vārda dienas: Dzintra, Dzintara, Dzintars
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Lote un Rihards: mājupceļš uz Cēsīm caur pasaules pieredzi

Arita Lejiņa
05:02
04.09.2025
11
Loteunrihards

Lote un Rihards. FOTO: publicitātes

Lotes un Riharda stāsts nav par aizbraukšanu vai atgriešanos – tas ir par apzinātu izvēli, par to, kā pasauli var izpētīt, “nogaršot,” un tad pieņemt lēmumu, kur izvēlēties dzīvot, par mazas valsts iespējām, ja vien prot tās saskatīt.

Rihards ir dzimis cēsnieks, kurš jaunībā gribēja redzēt plašāku pasauli. Studēja Latvijas Universitātē vēsturi, pēc tam devās tālāk – gads Viskonsīnas Universitātē, pēc tam Eiropas studijas Beļģijā un prakse Eiropas institūcijās. Rihards atzīst, ka kādu brīdi dzīves “scenārijs” ar karjeru Eiropas institūcijās šķitis ideāls, pat saņemts piedāvājums par pilnībā apmaksātām studijām ar stipendiju doktorantūrā. “Tas bija vilinošs piedāvājums, bet es apdomāju, kādu dzīvi vēlos. Sapratu, ka mana vieta ir Latvijā,” atzīst Rihards un piebilst: “Nelielās valstīs konkurence ir mazāka un iespējas pierādīt sevi – plašākas. Tas ir Latvijas pluss, un to noteikti vajag izmantot. Vācijā, Francijā vai citās lielās valstīs praksē bieži jāveic vienkārši, tehniski darbi, piemēram, jālīmē markas uz aploksnēm. Latvijā jau praksē biežāk tiek piedāvāti interesantāki un atbildīgāki uzdevumi un arī jaunam cilvēkam ir iespēja darīt ko jēgpilnu, tas palīdz augt.”

Rihards atzīst, ka arī viņam ir svarīgi darīt darbu ar jēgu un misiju, kur var redzēt reālus darba augļus. Viņš strādā jomā, kur iespējams apvienot ikdienu Latvijā ar plašāku starptautisku pieredzi. “Es varu būt kopā ar ģimeni, dzīvot Cēsīs, vienlaikus strādājot gan klātienē, gan attālināti. Taču man ir iespēja doties arī ārzemju komandējumos pārstāvēt Latviju un dalīties ar mūsu pieredzi,” tā Rihards, atzīstot, ka šāds līdzsvars ir liela vērtība.

Rihards un Lote satikās Amerikā, kur abi gadu studēja Viskonsīnas Universitātē. Lote ir kurzemniece, pārcēlusies uz Rīgu, vēlāk studējusi Vidzemes Augstskolā žurnālistiku. Viņas ārzemju pieredze saistās ar Erasmus programmas praksi Lielbritānijā, tad studijām Amerikā, pēc tam praksi. Kad pēc gada ASV Rihards turpināja studijas Beļģijā, abi bieži lidoja viens pie otra. Lote domāja, ka Malta varētu būt vieta, kur gribētos palikt, taču ar laiku domas mainījās. “Sapratu, ka vienīgais klimats, ko varu panest un ko mīlu, ir šeit, Latvijā. Arī biežie lidojumi sākumā šķita aizraujoši, bet ar laiku kļuva nogurdinoši. Tas bija brīdis, kad tika pieņemts lēmums – laiks atgriezties mājās.”

Pēc studijām abi dzīvoja Rīgā. Lote strādāja žurnālistikā un mārketingā, Rihards – valsts pārvaldē. Viņi iegādājās zemi Cēsīs un gandrīz katru nedēļas nogali ciemojās pie Riharda vecākiem. Lote atzīst, ka par pārcelšanos uz Cēsīm bija domājuši jau agrāk, taču vienmēr šķitis – vispirms jāuzceļ māja, jāsagaida īstais brīdis. “Māja vēl nebija uzcelta, bet nolēmām negaidīt uz lielajiem plāniem, jādzīvo tagad,” viņa saka. Kad piedzima meita un lielpilsētas temps sāka šķist nogurdinošs, pēdējais grūdiens pārcelties bija 2022. gada pavasaris – kara sākums Ukrainā un drūmā atmo­sfēra Rīgā. “Pirmo nedēļu pēc pārcelšanās izslēdzām telefonus, gājām pastaigāties mežā un baudījām mieru,” atceras Lote.

Sākumā Cēsīs pietrūka ierasto draugu un sarunu, kas Rīgā bija ikdiena, tāpēc Lote izveidoja grāmatu klubu “MUMS” – vietu, kur satikties, lasīt un dalīties ar domām. “Grāmatas saved kopā cilvēkus,” saka Lote. Kluba dalībnieki reizi mēnesī satiekas tiešsaistē, reizi ceturksnī – klātienē Cēsīs, bet vasarās rīko nometnes.
Ar laiku ģimene kuplinājās ar otru meitiņu, un, kad beidzās valsts noteiktais bērnu kopšanas atvaļinājuma laiks, Lotei bija grūti atgriezties pilnas slodzes darbā. Ikdiena ar bērniem un arī vaļasprieks – grāmatu klubs – prasa laiku un uzmanību. Lote ir gandarīta, ka izdevies atrast darbu, kas ļauj apvienot visas viņai svarīgās jomas. Viņa strādā bērnu grāmatu izdevniecībā “Liels un mazs” nepilnā slodzē, kas ļauj labāk sabalansēt darbu, laiku ģimenei un hobijiem.

Svarīga loma ģimenes ikdienā ir Cēsus Sv. Jāņa luterāņu draudzei. “Draudze palīdzēja justies pieņemtiem jau no pirmās dienas. Tur mums ir tuvi cilvēki, ar kuriem satiekamies reizi mēnesī,” stāsta Lote. Viņa novērtē, ka mācītājs Didzis Kreicbergs īpaši domā par jauniešu un jauno ģimeņu iesaistīšanu draudzes dzīvē. Tiek organizētas attālinātas grupas tiešsaistē, lai piederības sajūtu nezaudētu arī tie, kas šobrīd dzīvo ārzemēs. Rihards uzsver, ka šī pieeja ir ļoti vērtīga: “Ir lieliski, ka mācītājs apzina arī tos, kuri ir ārzemēs. Ja viņi atgriezīsies, būs sajūta, ka draudze jau ir pazīstama, un nevajadzēs justies kā svešiniekam.”
Dzīvojot Cēsīs jau vairāk nekā trīs gadus, Lote un Rihards īpaši novērtē pilsētas kopienas spēku. Lote atzīst, ka Cēsīs ir viegli sajust piederību un ātri atrast domubiedrus. Viņa kā piemērus min kopstrādes telpas Raiņa kvartālā, kultūrtelpu “MALA”, kā arī cēsnieku “WhatsApp” kopienu, kur pilsētnieki dalās ar informāciju, diskutē par ikdienas lietām un arī tirgojas: “Ja vajag ko uzzināt, šajā grupā vienmēr kāds palīdz.” Svarīgs atbalsts bijis arī bērnudārzs, tur draudzība veidojas gan starp bērniem, gan vecākiem, un tas ļoti palīdz iejusties jaunā pilsētā,” stāsta Lote. Tieši šādas vietas un kopīgas iniciatīvas padara pilsētu dzīvu un atvērtu arī jaunpienācējiem.

Protams, arī Cēsīs ir savas problēmas, īpaši ģimenēm ar bērniem. Lote atzīst, ka pilsētā trūkst lielu, ģimenēm piemērotu dzīvokļu – bieži tie ir vai nu pārāk mazi, vai jau aizņemti, un jaunu mājokļu piedāvājums augošām ģimenēm ir ierobežots. Arī piemērota zemes gabala atrašana var būt izaicinājums. Lotei un Rihardam ar zemes iegādi paveicās, arī šeit ļoti noderēja draudzes locekļu atbalsts.

Domājot par nākotni, Lote saka: “Es noteikti novēlu savām meitām “pagaršot” pasauli. Bet es, protams, aizturētu elpu gaidīšu, lai viņas galu galā tomēr atgrieztos mājās.” Rihards piebilst: “Cēsīs vienmēr ir iespējas iesaistīties, darboties un augt, bet vislabāk ir tas, ka dienas beigās vari būt mājās – savā īstajā vietā.”

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

ZeMe Nature Room – sapņa īstenošana laukos

06:34
03.09.2025
381

Linda Kreičmane stāsta, ka vīram Robertam ideja par viesu namiņu lauku apvidū bija prātā jau ilgu laiku. Daudzus gadus viņš sapņoja par ko jaunu, ko darīt papildus pamatdarbībai galdniecībā un ģimenei, lai gan tā dzīvo Cēsīs, vienmēr ir bijusi vēlme pietuvoties laukiem. Atrast īsto vietu Ceļš līdz ZeMe Nature Room nebija īss. Ģimene vairāk nekā […]

Roberts Un Linda KreiÐmaýi

Būt harmonijā

06:32
02.09.2025
85

“Nevis skumt par to, kas nav izaudzis, bet priecāties par to, kas ir. Kāda vaina laikapstākļiem? Mums taču nav orkānu, zemestrīču, ugunsgrēku. Ja es būtu zemniece, droši vien runātu citādi, tagad uzvelku siltāku jaciņu un dodos savās gaitās,” saka Edīte Rudzīte. Viņas vasara bijusi notikumiem piepildīta, un katrs iekrāsojis ikdienu. Edītes aizraušanās ir orientēšanās, viņai […]

Pl Straupe Edite

Te ir ģimenes mājas

06:28
01.09.2025
170

“Vasara pagājusi ļoti ātri. Arī Estere izaugusi,” saka Ingrīda Martinsone, un meita, kurai jau desmit mēneši, samīļo mammu, priecīgi smejas. “Viņu interesē viss. Ir sabiedriska, vienmēr priecīga, mācās staigāt. Estere ir Dieva mīļa dāvana,” pauž mamma un piebilst, ka grūti iedomāties, kur vēl būtu tik laba vieta kā Straupe, lai audzinātu bērnu.    Ingrīdai patīk […]

Ol Straupe Ingrida

Redzēt dzīvi savvaļā

06:24
31.08.2025
90

Līgatnes takas ir vieta atpūtai un  dabas iepazīšanai. Te jau 50 gadus ir vienīgā vieta Latvijā, kur var iepazīt tikai vietējos savvaļas dzīvniekus. Par šo īpašo vietu saruna ar Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Līgatnes dabas taku vadītāju Ilmāru Radziņu. -Šis gads ir notikumiem bagāts, kā jau jubilejas zvaigznē. Bet pēdējos gados ir    […]

Ilmârs Radziýi

Kāpēc izvēlēties uzticamu auto tirgotāju

13:03
28.08.2025
25

Auto iegāde, neatkarīgi no tā, vai tas ir jauns vai lietots, ir nozīmīga investīcija. Runa nav tikai par pārvietošanos no vienas vietas uz citu — stāsts ir par drošību, komfortu un ilgtermiņa vērtību.Lai gan daži pircēji, lai ietaupītu naudu, piekrīt iegādāties automašīnu tieši no privātiem pārdevējiem vai mazāk uzticamiem avotiem, uzticama automašīnu tirgotāja izvēle gandrīz […]

Pexels Picswithjer 18990120

Vissezonas riepas - kā izvēlēties labāko variantu

12:59
28.08.2025
20

Riepas ir vienīgā transportlīdzekļa daļa, kas ir tiešā saskarē ar ceļu, tādējādi tām ir izšķiroša nozīme drošībā, komfortā un kopējā braukšanas kvalitātē. Daudziem autovadītājiem pareizo riepu izvēle var šķist apgrūtinoša, īpaši ņemot vērā sezonas izmaiņas un laika apstākļus, tāpēc sniegsim nelielu apskatu par vienu no populārākajiem riepu veidiem — vissezonas riepām.  No pieejamajām iespējām — […]

Pexels Javierbalseiro 9576099

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Labie un sliktie

12:23
03.09.2025
14
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pasaule kā liela ģimene, arī destruktīva

10:48
03.09.2025
9
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Nedaudz par stārķiem un citiem putniem

12:18
01.09.2025
23
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pērk retāk, bet vairāk

12:18
30.08.2025
24
Anna Kola
Anna Kola

Un atkal jau klāt septembris…

14:35
28.08.2025
40

Tautas balss

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
25
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
33
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
26
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
24
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
25
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Sludinājumi

Citi

22:06
23.08.2025
15

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

15:40
17.08.2025
18

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
28

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998